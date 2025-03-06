雲端內容協作軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏干達

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端內容協作軟體可作為企業文件、影像、影片、電子表格和其他文件的專用雲端儲存和文件共享解決方案。這些工具可作為所有企業內容的靈活且可同步的儲存庫，旨在將所有與內容相關的需求整合到一個平台中。使用者可以輕鬆地在各種裝置上儲存、分享、創建、協作和定位內容。 雲端內容協作解決方案雖然主要用於文件管理，但其範圍不僅限於簡單的文件處理，還提供廣泛的功能。它們與企業內容管理 (ECM) 軟體共享許多功能，儘管是為更廣泛的可訪問性而量身定制的。 ECM 工具專為大型企業設計，強調嚴格的安全措施、擴展的儲存容量和本地部署選項。雲端內容協作工具可與ECM和其他內容管理系統無縫集成，從而實現用於儲存和管理內容的統一生態系統。
提議新的應用程式
Dropbox
dropbox.com
Dropbox是由美國公司Dropbox，Inc。運營的文件託管服務，總部位於加利福尼亞州舊金山，提供雲存儲，文件同步，個人云和客戶端軟件。 Dropbox由MIT學生Drew Houston和Arash Ferdowsi成立於2007年，是一家初創公司，並獲得了種子加速器Y Combinator的最初資助。 Dropbox已被評為美國和世界上最有價值的初創公司之一，其估值超過100億美元，並且被描述為迄今為止Y Combinator最成功的投資之一。但是，Dropbox還遇到了批評，並引起了有關安全漏洞和隱私問題在內的問題的爭議。 自2014年以來，Dropbox在中國被封鎖。它在電子邊境基金會2017年的“保護您的數據免受政府請求的報告”報告中獲得了五星級評級。
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前稱為SkyDrive）是Microsoft運營的文件託管服務和同步服務，作為其Web版本的Office。 OneDrive於2007年8月首次啟動，允許用戶在雲中存儲文件和個人數據，例如Windows設置或Bitlocker恢復鍵，共享文件以及Android，Windows Phone和iOS移動設備，Windows和MacOS計算機以及The MacOS計算機的同步文件以及同步文件。 Xbox 360和Xbox One控制台。用戶可以將Microsoft Office文檔上傳到OneDrive。 OneDrive免費提供5 GB的存儲空間，分別提供100 GB，1 TB和6 TB存儲選項，或提供Office 365訂閱。
WeTransfer
wetransfer.com
Wetransfer是基於Internet的計算機文件傳輸服務，位於荷蘭。該公司由Rinke Visser，Bas Beerens和Nalden於2009年在阿姆斯特丹成立。 2018年10月，Wetransfer重新啟動了其應用程序，名稱為“ wetransfer”。 2020年5月，印度以安全原因禁止了Wetransfer應用程序。
Zoho WorkDrive
zoho.com
為協同工作的團隊提供線上文件管理。 改變團隊的合作方式 - 為他們提供安全、共享的工作空間，讓他們的想法從構思到實現都有一個歸宿。創造、協作並實現團隊合作。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 從任何裝置或位置安全地共用內容並與客戶和內部團隊合作。部門和小型企業需要簡單、安全的解決方案來與客戶和彼此合作。借助 ShareFile，您可以使用任何裝置安全地存取文件、共享資料並建立省時的工作流程。設定簡單、快速 - 無需 IT。 在任何裝置上共用、傳送任何大小的檔案：無論您是在辦公室還是在旅途中，您都可以透過雲端儲存隨時隨地安全地存取您的檔案。 * 確保您的文件始終安全：銀行級加密可保護您的文件、電子郵件和附件在傳輸和靜態時的安全。 * 安全協作：審核追蹤和可設定權限，以了解和控制誰在存取您的資料。 * 優化客戶和員工入職流程：節省時間的工作流程減少了單點協作中的手動文書工作。 * 安全 FTP 網站替代方案：無需安裝軟體 - 適合您或您的客戶。
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere 總部位於德克薩斯州貝德福德，是一家為企業提供雲端內容管理和文件共享服務的公司，提供雲端儲存、文件同步、個人雲端和客戶端軟體。
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink 將本機的易用性與雲端的強大功能結合，讓您的團隊可以透過單一共用檔案空間隨時隨地即時、安全地協作和編輯檔案。 * 隨時隨地即時協作：隨時隨地協同工作。資產和項目變更保存在共享文件空間後即可存取。無論您身在何處，都能盡心盡力工作，利用全球人才並建立 24/7 協作工作流程。 * 即時存取共用檔案：即時處理項目，無需等待下載或同步。大文件？沒問題。您的媒體即時可用，因此您可以從隊友上次停下的地方繼續播放。 * 無與倫比的安全性：透過零知識加密、集中存取管理和 SSO 集成，您的檔案保持完全安全 – 僅對您允許存取的人可見。 * 無縫創意工作流程：LucidLink 可與您已經使用的創意應用程式搭配使用，因此無需學習任何新內容。從 Premiere Pro 和 Media Composer 到 DaVinci Resolve 和 After Effects，您可以使用您喜愛的工具輕鬆協作。
Everleagues
everleagues.com
Everleagues是一個通信與協作平台。它獨特的本地功能和企業級安全性的融合提供了無縫的辦公室和客戶服務體驗，可提高生產力，協作，客戶滿意度和盈利能力。聊天，語音，視頻，文件傳輸，電子簽名和更多的生產力工具位於您自己的公司的一個虛擬工作空間中，由Everleagues提供支持。
Pigeon
pigeondocuments.com
客戶文件收集變得簡單、有序且安全。 Pigeon 加快您的文件收集流程並消除繁瑣的後續工作
AvePoint
avepoint.com
充滿信心地合作。 Avepoint提供了優化SaaS操作並確保協作的最先進平台。全世界有17,000多個客戶依靠我們的解決方案來使Microsoft，Google，Salesforce和其他協作環境的數字工作場所現代化。 Avepoint的Global Channel合作夥伴計劃包括3500多個託管服務提供商，增值轉售商和系統集成商，我們的解決方案在100多個雲市場中可用。 Avepoint成立於2001年，是本年度全球Microsoft合作夥伴，總部位於新澤西州澤西市。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 透過在工作現場提供全像資料的精確對齊，利用混合實境進行專案協調，使工作人員能夠檢查疊加在物理環境中的模型。
Smint.io
smint.io
您的品牌入口網站、媒體中心、新聞入口網站、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 數位資產管理和多個來源的內容購買入口網站。 當內容充滿活力時，企業就會蓬勃發展。立即啟動您的內容！
TitanFile
titanfile.com
TitanFile 是一個屢獲殊榮的安全文件共享和客戶端協作平台。 TitanFile 與電子郵件一樣易於使用，可提高效率、節省成本並提高客戶滿意度，同時提高安全性和合規性。 TitanFile 平台非常全面，支援多種用例和工作流程，例如安全文件共用、群組協作、客戶啟動的工作流程和共用郵箱。
SuiteFiles
suitefiles.com
文件建立、協作和簽名全部集中在一個地方。 SuiteFiles 是一款功能強大且簡單的文件管理軟體，適用於會計和專業服務公司。我們的工作流程正是中小型公司與客戶共同成長所需的。我們支援您的日常活動，與 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等整合。我們的使命是為各種規模的公司提供企業級解決方案和服務，以滿足他們的發展軌跡。結果呢？一個用戶友好、可擴展、強大的平台，您的團隊和客戶將真正喜歡使用。我們的產品開發和客戶支援團隊反應迅速 — 這表示您有人投資，讓您能夠充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文件管理需求已滿足，IT 負擔減輕，使您能夠增加計費時間並加強與客戶的關係。 1000 多家以效率為導向的專業服務公司透過 SuiteFiles 改善其業務（續訂率為 99.6%），我們是您的最佳選擇。透過完整的工作流程解決方案和廣泛的集成，將您與業界領先的應用程式連接起來，打破您的營運孤島。 SuiteFiles 的全面特性和功能專為 10 到 500 人的團隊而設計，充分考慮到員工的滿意度。多年來，我們透過整合、自動化、簽名和電子郵件管理完善了適合您的端到端流程的軟體，消除了您原本需要的應用程式跳轉和多項訂閱費用。我們將輕鬆的第三方共享與尖端的安全性相結合，而不會剝奪您的資料所有權。我們簡化了組織、集中和利用您公司日常執行所需資訊的複雜性。您應該將工作時間花在服務客戶和發展業務上，而不是與文件作鬥爭。因此，我們設計的 SuiteFiles 具有快速、完整的資料遷移和入門功能，讓您的團隊在短短兩天內即可投入運作。此外，我們的智慧介面易於使用且始終如一地完善。透過消除不必要的來回、流程延遲、協作開銷以及在多個工具之間切換，我們節省的時間會增加。我們的客戶報告稱，每位員工每周可節省 5 小時。也就是說，每位員工每年的全職工作時間為 6.5 週！
AODocs
aodocs.com
AODocs 是一個人工智慧驅動的內容服務平台，旨在簡化文件管理和內容流程。該平台誕生於雲端中，提供敏捷性和可擴展性，使其能夠適應不斷變化的企業需求。 它還可以輕鬆地與現有系統集成，從而提高工作流程效率。 這意味著可以控制關鍵文檔，可以管理組織流程，並且可以將內容轉換為結構化數據，所有這些都無需人工幹預。 這種自動化功能有助於節省時間並消除潛在的人為錯誤。透過專注於生命科學、金融服務、政府和製造業等特定行業的需求，它確保提供量身定制的解決方案。 此外，它還提供部門特定的功能，包括人力資源、法律、會計、應付帳款和 IT。和資源庫。 全面的安全中心可確保資料保護，並提供技術支援指南以提供協助。 使用者可以造訪知識庫和狀態頁面來尋找相關資訊和更新。該公司的網站提供了有關該公司、其合作夥伴、職業和聯絡資訊的更多詳細資訊。有效地組織文件。
Moxo
moxo.com
與客戶、供應商和合作夥伴一起簡化外部專案。透過 Moxo，加快從帳戶獲取到入職和服務的工作流程。與客戶、供應商和合作夥伴協調，實現共同交付成果、追蹤里程碑、交換文件、收集批准等。 Moxo 為金融服務、諮詢、法律、會計、醫療保健等多個行業的專案工作空間提供支援。我們的客戶包括花旗銀行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法國巴黎銀行等公司。我們的團隊在互動領域擁有豐富的開拓歷史：Moxo 的聯合創始人兼首席執行官Subrah Iyar 是Webex 的聯合創始人兼首席執行官，Moxo 的聯合創始人兼首席技術官Stanley Huang 曾在Webex 擔任高級工程管理職位思科系統公司和 WebEx。
Scan123
scan123.com
Scan123 可讓您減少處理文書工作的時間，而將更多時間用於您最擅長的業務。 Scan123 是一種文件管理解決方案，可協助您數位化紙本檔案、在雲端中保護文件、快速找到您要尋找的內容，並立即與需要存取的人員共用。不再有文件遺失的情況。現在，您可以輕鬆地保持合規性，並結束尋找重要文件的麻煩。
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles 可讓您存取現有文件庫並為您的文件和資料夾建立強大的連結。您可以在HubSpot 和Salesforce CloudFiles 中收集分析、新增安全性並執行各種自動化，為您提供一組簡單的功能- 文件同步- 在我們的本機上存取您的2 路同步Google Drive、OneDrive、SharePoint 、Box 或Dropbox應用程式或您的 HubSpot 帳戶文件安全 - 將下載、過期、驗證和其他設定新增至連結。文件檢視器互動性 - 將白標籤和聊天機器人新增到您的文件中。按頁面分析 - 收集詳細的深入分析。直接從關聯的連結和文件檢視或匯出文件分析文件自動化 - 在工作流程和清單中使用文件分析在 HubSpot 和 SalesForce 中建立潛在客戶細分和評分機制
JUMBOmail
jumbomail.me
領先的專注於內容交換的線上平台。透過將常規文件共享轉變為令人印象深刻的個人品牌圖庫登陸頁面，提供了一種重新設計的文件發送方法。 JUMBOmail Thenologies Ltd成立於2010年，利用大數據技術提供基於雲端的文件傳輸服務。我們的團隊位於特拉維夫和基輔。
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data 是一個針對企業最佳化的尖端檔案共享平台。 MX 專為速度和效率而設計，可輕鬆處理大型技術文件，並提供超快速上傳。用於版本控制的 MX Distribute 和用於以資料為中心的聊天的 MX Conversations 等獨特功能可實現無縫協作。 MX 提供強大的管理控制，支援精細的使用者管理和個人化設定。全面的審計追蹤可確保問責制和安全性。 MX Enterprise 版本提高了資料保護水平，採用專利技術為基於雲端的共享提供“完美保密”，確保完全遵守資料保護法。 MX 是您安全、高效資料交換的首選解決方案。
DRACOON
dracoon.com
DRACOON 是德語區企業文件共享市場的領導者，也是德國發展最快的 SaaS 公司之一。該獨立於平台的軟體提供雲端、混合和本地版本，並被獨立分析師評為領導者。
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com 是一種銷售支援工具，允許透過連結共享文檔，以獲得電子郵件線索、分析和許多其他好處。上傳 PDF、Doc 和 PPT 文件以建立鏈接，這些鏈接的範圍可以是公開的，也可以僅透過經過驗證的電子郵件或密碼存取。添加您公司的徽標、顏色以及指向您選擇的網站的鏈接，以不斷推廣您的品牌。自 2022 年 7 月起新增 - 新增您的公司自訂網域 (CNAME)，例如 docs.YOURDOMAIN.COM 停止附加檔案...只需 ShareDocView.com
FutureVault
futurevault.com
面向未來企業的智慧數位金庫解決方案。 FutureVault 是為金融服務和財富管理組織提供安全文件交換和數位保管庫解決方案的行業領導者，透過 Personal Life Management Vault™ 和 Business Life Management Vault™ 改變了文件和資訊管理的範式。 FutureVault 的多層平台正在透過顯著改善在安全、可審計的單一事實來源中管理文件、資料和資訊的方式來改變企業、顧問和客戶的價值主張。透過為企業提供動力 FutureVault 的白標平台和行動應用程式可協助公司滿足帳簿和記錄合規性、提高資料隱私、透過自動化和開放API 提高前台和後台效率，並提供增強的數位客戶體驗，以更好地與家庭和下一代互動。企業客戶可以使用資料提取和人工智慧驅動的模式來獲得額外的效率和洞察力。 FutureVault 被公認為五星級財富科技供應商和全球 100 家最具創新性財富科技解決方案供應商。 * 特色 FutureVault 使用案例（如下）：探索領先的金融服務和財富管理組織如何使用 FutureVault 來滿足合規性、提高後台和管理效率、為客戶提供更多價值，並最終節省時間和金錢。 * 提供獨特的數位客戶體驗：透過比以往更輕鬆地儲存、存取和管理他們生活中最重要的文檔，推動與家庭（以及下一代）的互動。 * 自動向客戶交付文件：透過 API 和 SFTP 自動向客戶交付每月報表、入職文件、稅務文件、季度報告和其他重要文件。 * 安全地交換和接收文件：與總部、顧問、員工、客戶、家庭成員、監管機構和值得信賴的合作者安全地請求、接收和交換文件。 * 自動化和改進電子簽名工作流程：透過自動化入職流程和自動交付（和歸檔）電子簽名文檔，節省大量後台和管理成本。 * 滿足帳簿和記錄合規性：改善記錄保存治理，簡化審計，並自信地滿足 SEC、FINRA、IIROC、OSC 等規定的帳簿和記錄法規。 * 減少和消除紙張（工作）：透過數位化文件驅動的流程來引領您的數位轉型計劃，以滿足 ESG 合規性並永久消除紙張（工作）。
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop 是接收檔案最簡單的方法。來自任何人。透過 EZ File Drop，任何人都可以向您發送文件，而無需下載應用程式、建立帳戶或擔心文件權限。文件會直接傳送到您的 Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 帳戶，並根據您選擇從使用者收集的資訊自動進行組織。可以直接在 EZ File Drop 中檢視文件提交，並提供排序、過濾和下載文件的選項。您甚至可以下載包含所有這些資訊的 CSV 檔案。如果您使用 Google 雲端硬碟，則可以將所有提交資料自動輸入到即時 Google 試算表中，以便與團隊成員進行強而有力的協作。透過一套功能強大的高度可自訂工具，包括安全設定、樣式和品牌選項以及強大的電子郵件通知，EZ File Drop 可讓使用者輕鬆為每個專案建立完美的上傳解決方案。 EZ File Drop 不只是 Google Drive、Dropbox、Box 或 Microsoft OneDrive 的品牌上傳頁面。使用您的上傳表單，您的客戶只需透過拖放即可上傳文件。文件顯示在您選擇的雲端儲存資料夾中。它甚至適用於 iOS 和 Android 行動裝置。 EZ File Drop 旨在滿足各行各業專業人士的需求，包括創意、內容創作者、法律和會計、非營利組織、建築等。
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity 是一個專為航空航天業打造的平台，可降低營運成本、提高可追溯性並增強網路安全，同時幫助供應鏈走向綠色並在市場中脫穎而出。透過我們基於雲端的安全文件管理系統，我們是節省時間和金錢的最佳方式，該系統滿足所有 CMMC、DFARS、NIST、ITAR 和 EAR 要求，並完全由不可變的區塊鏈技術支援。
Cocoon Data
cocoondata.com
我們與全球政府、企業和中小企業合作，確保受監管和商業敏感資料的安全。我們專利的安全資料共享平台 (SDSP) 允許使用者安全、合規地協作、共享和控制防火牆外的敏感資料。客戶使用我們的平台來加強其組織的網路和資料安全，並在靈活且以資料為中心的組織內滿足嚴格的合規標準。
TransferChain
transferchain.io
TransferChain透過零知識加密、文件分割、分散式雲端架構和區塊鏈授權，為企業提供最安全的雲端儲存、文件傳輸和文件請求能力。 TransferChain 或任何未經授權的第三方（無論是潛在的不良行為者或資料中心）都無法存取使用者的私人和機密資訊。 TransferChain 是儲存敏感文件並與外部共享的最安全、最私密的方式。
FileString
filestring.com
透過易於使用的文件控制服務控制重要內容的分發
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns 改變了我們與外部利害關係人（例如客戶、供應商、合作夥伴）協作處理文件和文件的方式——一次輪流進行。 TakeTurns 是一款回合製協作應用程序，兩方輪流共享、請求或更新文件和文件。 TakeTurns 讓非同步協作成為現實。
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams 是面向企業的 SaaS 雲端存儲，它是第一個依賴零知識 p2p 基礎設施而不是傳統資料中心的雲端儲存。與領先的雲端供應商不同，它提供最高等級的隱私：沒有人，甚至 Cubbit，都可以存取您上傳的資料。 1. Cubbit 是第一個提供 3 層安全性的雲端：資料使用軍用級協定 (AES-256) 加密，分成區塊，並分佈在零知識網路中。 2. 易於使用：以「拖放」方式儲存、同步和共享，沒有檔案大小限制，同時受到端對端加密的保護。您只需單擊滑鼠即可授予和撤回存取權限。 3. 安全備份資料：透過選擇性同步，您可以決定哪些檔案僅保留在雲端（釋放空間！）以及哪些資料夾儲存在本機上。 4. 綠色且經濟實惠：使用 Cubbit，您投資的是您的隱私，而不是維護伺服器集區。事實上，與競爭對手相比，這種雲端儲存非常實惠，價格只有競爭對手的一半。同樣的事實可以讓您的團隊每年每儲存 10TB 就可以減少 400 公斤的二氧化碳排放。
Kloud
kloud.com
克勞德（Kloud）是世界上第一個平台，文檔和演示文稿變得可編輯，交互式多媒體對話。 Kloud通過集成的Livedoc Technology將您的文檔栩栩如生，以輕鬆將您的文檔格式化並進入語音驅動的電影（例如演示文稿）。 企業團隊可以通過會員的線路反饋劃分，並在同一頁面上進入同一頁面。 將您的運營團隊的業務目標與Livedoc技術同步。在整個企業中同步您的營銷語言。 在構建創新技術時，同步您的軟件開發和產品團隊的目標。 與您喜歡的企業軟件（例如Salesforce，Google Docs，Adobe Suite以及您喜歡的項目管理軟件工具）集成。 將Livedoc用於所有業務文檔，使您能夠同步團隊最寶貴的資產，團隊的想法。 kloud功能： *將文檔變成互動電影，例如演示文稿。您可以輕鬆地添加聲音，並將聲音與動畫混合。您還可以動態插入聲音，視頻，標記，白板，文字，粘稠的筆記等等內容。 *使用Sync進行異步進行交流：啟用思想的非真實時間互動，以便團隊可以直觀地與有效的思維共享，因為與文檔相關的任何想法現在都可以像電影一樣互動地播放。通過無限分辨率更好的在線會議，但沒有視頻流數據。 Kloudsync通過最好的分辨率和真實的顏色表達方式為您提供了與您匹配的在線會議經驗。因為Kloud在線會議會以高分辨率動態傳輸文檔，而無需使用視頻流數據作為Kloud在線會議，這很便宜。 *基於AI的多通道會議記錄：可以使用Livedoc內容記錄Kloud會議，以進行無限分辨率以及屏幕共享和網絡攝像頭視頻流。結果，可以通過AI引擎分析此類記錄的內容，以進行數據挖掘和統計分析。 * Syncroom與您的客戶進行更好的多渠道通信：Kloud是一個集成聊天，基於機器人的AI引擎的新通信平台，進行異步的想法討論同步，並在一個虛擬會議室內一起在線會議。它可以與客戶支持軟件，銷售部隊解決方案和項目管理工具集成，以將通信和協作功能添加到現有企業軟件中。 *最高安全標準：256位AES會話編碼，2048位RSA密碼交換以及內置的REST技術的數據加密。 *以及更多...
odrive
odrive.com
對所有儲存的統一訪問，以便您可以同步、共享、備份和加密 Amazon Drive、Dropbox、Google Drive、OneDrive、Box、S3、WebDAV、FTP 等中的文件
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可幫助公司和企業家內部和外部提高效率的軟件。我們的平台提供CRM，聯絡中心，網站建設者，在線商店，營銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的Intranet，任務和項目管理，實時文件共享和存儲，通信工具和組織。 HR Essentials和AI內置在Bitrix24結構中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一項計劃，該計劃於2012年4月作為基於雲的服務啟動。現在，它可以在雲和本地中使用。 2024年，我們公司擁有超過1200萬個組織。 Bitrix24為從小型組織到財富500家公司的客戶而感到自豪。
Box
box.com
Box，Inc。（以前是Box.NET），是一家位於加利福尼亞州雷德伍德市的美國互聯網公司。該公司專注於雲內容管理和為企業的文件共享服務。官方客戶和應用程序可用於Windows，MacOS和幾個移動平台。 Box成立於2005年。Box使企業可以輕鬆在線協作，共享和管理內容。
CAYA
getcaya.com
使用 CAYA 接收、組織和編輯所有文件。超過 20,000 名客戶已使用 CAYA 作為雲端文件中心，並將其日常郵件數位化。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一個基於雲端的客戶端入口網站和協作工具。它使團隊、專案組和業務客戶能夠在安全的雲端環境中有效地協作處理文件和文件。 我們提供 3 個主要入口網站選項： 1. 簡單（現成的易於自訂的門戶）。 2. 客製化（根據您的特定要求在 Clinked 基礎架構上建立的自訂入口網站）。 3.虛擬資料室。 所有門戶都提供廣泛的功能，以下列出了其中一些功能。 提升您的商業形象 * Clinked 客戶入口網站可以客製化和白標。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本機行動應用程式適用於 Android 和 iOS。 協作與溝通 * 透過即時活動串流和專案進度管理更新客戶。 * 將任務指派給各個團隊成員或與多個使用者分擔工作量。 * 進行有效的討論，使用@提及、即時 1-2-1 和群聊以及微博進行交流。 * 全文搜尋。 安全的客戶門戶 * 傳輸中採用 256 位元 SSL，靜態時採用 AES 加密。 * 雙重認證可安全存取您的解決方案。 * 帳戶管理員可以在稽核追蹤中查看所有使用者活動。 第一個 FTP 替代方案 * 拖放檔案和資料夾以共享大檔案。 * 使用通用搜尋欄尋找並調出檔案和資料夾。 * 無需下載即可查看文件的即時預覽。 整合 * 與 Google Workspace 原生整合。 * 與 AdobeSign、DocuSign 和 JotForm 的本機整合。 * 透過 Zapier 使用 3,000 多個應用程式自動執行任務和操作。 * 公共API。 根據您的規格建立完全客製化的門戶 * 建立在強大的 Clinked ISO 認證基礎架構之上。 * 從大量現有功能中進行選擇。 * 新增您的業務所需的新的獨特功能。 * 自訂 UI 以適合您的用例和工作流程。 * 簡單的設計流程。 * 交貨快速。
Datto
datto.com
作為專為 MSP 打造的安全性和基於雲端的軟體解決方案的全球領先供應商，Kaseya 旗下公司 Datto 相信，透過正確的技術，中小企業可以實現無限的目標。 Datto 久經考驗的統一連續性、網路和業務管理解決方案可推動 MSP 的網路彈性、效率和成長。 Datto 的解決方案透過整合平台提供，協助其 MSP 合作夥伴的全球生態系統為全球超過 100 萬家企業提供服務。從主動動態偵測和預防到快速、靈活地從網路事件中恢復，Datto 的解決方案可以防止伺服器、虛擬機器、雲端應用程式或資料駐留的任何地方發生代價高昂的停機和資料遺失。
DropSend
dropsend.com
使用 DropSend 免費發送大型檔案。透過電子郵件發送文件、線上儲存文件、控制發送和下載以及將 DropSend 用於您的業務。
Egnyte
egnyte.com
Egnyte 是用於內容安全和治理的安全多雲平台，使組織能夠更好地保護最有價值的內容並就其最有價值的內容進行協作。 Egnyte 成立於2008 年，已為超過17,000 個組織實現了雲端內容安全的民主化，幫助客戶提高資料安全性、保持合規性、預防和檢測勒索軟體威脅，並提高員工在任何應用程式、任何雲、任何地方的工作效率。 Egnyte 的簡單、交鑰匙解決方案可讓IT 領導者輕鬆管理和控制全方位的內容風險– 從意外資料刪除、資料外洩、監管合規性、正確的生命週期管理、隱私等等– 同時為業務用戶提供他們需要從任何雲端、任何裝置、任何地方更快、更聰明地工作的工具。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款軟體和雲端服務，用於建立和儲存具有翻頁效果的專業線上出版物。將您的 PDF 轉換為互動式活頁簿，並為您的客戶製作引人入勝的行銷資料。以互動方式展示您的文件：新增連結和影片以提高客戶參與度，並透過連結無縫分享活頁簿。 它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
Ftopia
ftopia.io
線上文件共享解決方案可協助企業建立私人工作空間以與多個使用者共用文件和文件。
Koofr
koofr.net
Koofr 提供基於歐盟的安全雲端存儲，終身免費存儲空間以及連接多個雲端帳戶（Dropbox、Google Drive、OneDrive）和個人存儲的選項。探索更好的方式來儲存、存取和分享您的照片、影片和文件。立即取得您的免費帳戶！
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche 是領先的企業內容管理 (ECM) 和業務流程自動化 SaaS 供應商。透過強大的工作流程、電子表格、文件管理和分析，Laserfiche 加速了業務的完成。 Laserfiche 30 多年前率先透過企業內容管理實現無紙化辦公室。如今，Laserfiche 正在利用雲端、機器學習和人工智慧進行創新，幫助 80 多個國家的組織轉型為數位業務。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe有助於確保和自動化客戶端通信，文檔簽名和交換並提高合規性。 我們保護文檔並自動化文檔流。從強大的電子簽名到靈活的電子形式引擎到可配置的客戶門戶，我們可以幫助組織簡化涉及個人數據，合同，金錢和身份的業務流程，從而節省了多達90％的時間。 人力資源部門使用我們在船上員工並分發payslips。銷售部門利用我們來上船上的客戶。專業服務公司使用我們與客戶簽署合同，捕獲數據並交換文件。學校利用我們自動化錄取過程。
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud 是一套用戶端伺服器軟體，用於建立和使用檔案託管服務。 Nextcloud 是免費且開源的，這意味著任何人都可以在自己的私人伺服器設備上安裝和操作它。 Nextcloud 應用程式在功能上類似於 Dropbox、Office 365 或 Google Drive，但可以在家庭本機電腦上使用或用於異地檔案儲存託管。 Office 功能僅限於基於 x86/x64 的伺服器，因為 OnlyOffice 不支援 ARM 處理器。 與專有服務相比，開放式架構使用戶能夠完全控制其資料。 原來的 ownCloud 開發人員 Frank Karlitschek 分叉了 ownCloud 並創建了 Nextcloud，該產品繼續由 Karlitschek 和原來的 ownCloud 團隊的其他成員積極開發。 2020 年 1 月 17 日，版本 18 在柏林發布，產品名稱為 Nextcloud Hub。首次直接整合辦公室套件（此處為 OnlyOffice），Nextcloud 宣布其目標是與 Microsoft Office 365 和 Google Docs 直接競爭。此外，當天也宣布與 Ionos 建立合作關係。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是世界上最先進的公司消除決策中不確定性的方法。憑藉基於經過驗證的人工智慧構建的市場情報和搜索，AlphaSense 可以從值得信賴的公共和私人內容（包括股權研究、公司文件、活動記錄、專家電話會議、新聞、行業期刊和客戶自己的研究內容）中快速提供相關見解。 AlphaSense 總部位於紐約市，在美國、英國、芬蘭、印度和新加坡設有辦事處，擁有 1,000 多名員工。
Onehub
onehub.com
Onehub 是專為任何規模的企業打造的安全文件儲存和共用服務。對您的資料進行銀行級加密以及我們基於角色的精細權限結構意味著您可以控制誰有權存取您的內容並放心地共享關鍵業務文件。 Onehub 提供了一套強大的業務工具，例如虛擬資料室、用戶端入口網站、Google 文件整合、自動浮水印、品牌工作區和自訂協議，以增強和擴展您的文件共用。自訂您的 Onehub 工作區，為內容共享提供更專業、更精美的外觀，並建立您自己的客戶入口網站。 Onehub 的虛擬資料室為您最重要的交易提供所需的安全性和隱私性。
pCloud
pcloud.com
PCLOUD是瑞士云存儲，可訪問您所有的數字內容，包括圖像，視頻，音頻，文檔等（任何時間，任何設備上的任何時間）。它的安全方法著重於確保您的數據安全，並且您在控制方面盡可能多地控制。當您註冊PCLOUD時，您會選擇存儲文件和個人數據的數據區域 - 在美國（德克薩斯州達拉斯）或歐盟（盧森堡）。 帶有最多10GB存儲空間的免費帳戶測試PCLOUD！ 將所有重要的文件確保安全和集中在一個地方。您可以在全球範圍內與團隊成員，客戶等共享，並為他們提供對數字圖書館的受控訪問和權限。 它具有一個用戶友好的界面，可以清楚地顯示所有內容所在的位置以及它的作用。該軟件可用於多個平台 - IOS和Android設備，Mac，Windows和Linux。 通過在計算機上安裝PCloud（通過其桌面應用程序PCLOUD驅動器），該應用程序創建了一個安全的虛擬驅動器，可擴展您的本地存儲空間。您可以在計算機，電話或平板電腦上立即看到您在pcloud中進行的每種更改。您的所有設備都立即同步，並且您可以直接訪問任何更新的文件。 Pcloud的最新功能，品牌鏈接，可讓您使用品牌的樣式和徽標自定義下載鏈接。 PCloud Crypto是您文件的最高安全性。您可以將敏感信息和私人文檔保存在雲中，並將其保存在任何設備上。沒有人可以訪問這些文件，包括Pcloud的管理員。使用客戶端加密，您的文件在您的計算機上本地加密，並且僅將加密信息上傳到雲。這些文件永遠不會在沒有加密的情況下離開您的設備。
Samepage
samepage.io
Samepage 透過將團隊聊天、視訊會議、螢幕分享、任務管理、文件共享和即時團隊文件協作結合在一個基於雲端的協作中，促進溝通、專案管理、召開會議、線上協作等工作區。
Starchive
starchive.io
搜尋時間更少。更多時間創作。 Starchive 是當今創作者明天的儲存空間。 您創建的內容應該易於存取、使用和建置。十多年前，他們與鮑勃迪倫合作歸檔了他的整個目錄。他們親身了解了標誌性關卡創建者如何存檔和管理他們的內容並將其用於他們的職業生涯。他們利用這些知識創建了一個平台，使各種媒介的商業創作者、文化創作者和社區創作者能夠做到同樣的事情。 現在您已經擁有了一個按照您的想法運作的組織系統。有了 Starchive，您就可以掌控自己的創作。他們的平台是數位組織，就像藝術家的思維一樣運作。對嵌套在其他檔案名稱中的檔案名稱沒有奇怪的限制。無需將您的藝術融入他人的組織計劃中。無需浪費寶貴的時間歸檔和尋找文件，而是建立文件。 商店 |檔案 |策展|分享 |薄荷|貨幣化
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一種簡單、強大且易於使用的雲端檔案共用、檔案同步和線上備份服務。與 Dropbox 不同，SugarSync 可讓您備份現有的資料夾結構。免費試用 30 天，立即開始！
Sync
sync.com
Sync是一個文件存儲，共享和協作平台，可確保您在雲中保持安全，安全和連接。 自2011年以來，Sync.com一直在為世界提供一個安全的空間。如今，超過一百萬個各種規模的企業都使用Sync屢獲殊榮的雲應用程序和開創性的隱私保護功能來分享大創意，存儲重要信息並在改變遊戲規則的項目上進行協作。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit 是一個端對端加密、零知識內容協作平台，使具有安全意識的公司能夠安全地管理、同步、簽署和共享其文件。與其他公有雲供應商不同，Tresorit 無法存取使用者的文件，這確保了最大程度的機密性。 - 毫不妥協的安全性：從您將文件上傳到雲端直至到達預期收件人，您的文件都會受到保護。從技術上講，其他人不可能未經授權存取您的文件。 - 無縫、安全的團隊合作：無論是人力資源文件、法律合約、財務計劃還是絕密研發原型的個人資料 - Tresorit 都提供了一個數位工作空間，確保您的高度敏感文件的安全。 - 強大的控制和監控選項：管理和監督所有使用者及其資訊和活動。 Tresorit 提供強大的控制功能，因此您可以確保正確的員工存取正確的檔案。 -Tresorit 是在嚴格監管的行業中運營的任何企業的理想補充解決方案，該行業必須遵守嚴格的標準。 Tresorit 可以與 Microsoft 的解決方案一起部署，以支援 GDPR、CCPA、HIPAA、TISAX、FINRA 或 ITAR 合規性。我們的用戶端對端加密技術可確保您最敏感的文件始終受到保護。
Virtru
virtru.com
Virtru使軍事級加密非常容易。從世界上最大的銀行到最小的醫療保健實踐，Virtru可以幫助各種規模的組織使用靈活的，端到端的加密來控制其日常業務應用程序的數據。 Virtru軟件易於使用開放標準的受信任數據格式，並與Google Workspace/Gmail和Microsoft 365/Outlook，Google Drive和Enterprise應用程序無縫集成，以及Salesforce，Confluence，Confluence和Zendesk。顆粒狀訪問控件，自託管的密鑰管理選項，DLP和審計有助於我們的客戶甚至達到最嚴格的隱私和合規性要求，包括ITAR，CMMC 2.0，CJIS，CJIS，HIPAA和GLBA/FTC SAFEGEARDS 。 單擊一單擊加密敏感信息，而不會留下您現有的工作流，因為Virtru直接集成在您每天已經使用的應用程序中。
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi是最好的企業一體化協作工具。這不僅僅是文字，Wimi還包含了專用的工作空間：社交網路、文件共享和驅動、任務管理、日曆共享、即時訊息和視訊會議。憑藉直觀而強大的解決方案中精心設計的全套功能，從小到財富 500 強的數千家企業每天都可以節省時間，並提高團隊的工作效率。
Zoho Docs
zoho.com
團隊和個人的線上文件管理。 將您的團隊帶到安全的協作工作空間，每個人都可以即時使用一切。安全地創造、協作並完成工作。
Cloudup
cloudup.com
使用 Cloudup 即時輕鬆地分享任何內容（影片、照片、音樂、連結和檔案）。
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx 是一家 SaaS 新創公司，為個人、零工、中小企業和企業提供數位儲存和資產管理平台。這是一項印度製造的服務，直覺、安全且可實現高效協作。自 2020 年成立以來，DigiBoxx 憑藉其具有競爭力的個人定價計劃以及中小企業和企業的可自訂套餐贏得了超過 100 萬顆心。