雲端內容協作軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬來西亞

Starchive

starchive.io

搜尋時間更少。更多時間創作。 Starchive 是當今創作者明天的儲存空間。 您創建的內容應該易於存取、使用和建置。十多年前，他們與鮑勃迪倫合作歸檔了他的整個目錄。他們親身了解了標誌性關卡創建者如何存檔和管理他們的內容並將其用於他們的職業生涯。他們利用這些知識創建了一個平台，使各種媒介的商業創作者、文化創作者和社區創作者能夠做到同樣的事情。 現在您已經擁有了一個按照您的想法運作的組織系統。有了 Starchive，您就可以掌控自己的創作。他們的平台是數位組織，就像藝術家的思維一樣運作。對嵌套在其他檔案名稱中的檔案名稱沒有奇怪的限制。無需將您的藝術融入他人的組織計劃中。無需浪費寶貴的時間歸...