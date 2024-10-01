雲端內容協作軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 赤道幾內亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端內容協作軟體可作為企業文件、影像、影片、電子表格和其他文件的專用雲端儲存和文件共享解決方案。這些工具可作為所有企業內容的靈活且可同步的儲存庫，旨在將所有與內容相關的需求整合到一個平台中。使用者可以輕鬆地在各種裝置上儲存、分享、創建、協作和定位內容。 雲端內容協作解決方案雖然主要用於文件管理，但其範圍不僅限於簡單的文件處理，還提供廣泛的功能。它們與企業內容管理 (ECM) 軟體共享許多功能，儘管是為更廣泛的可訪問性而量身定制的。 ECM 工具專為大型企業設計，強調嚴格的安全措施、擴展的儲存容量和本地部署選項。雲端內容協作工具可與ECM和其他內容管理系統無縫集成，從而實現用於儲存和管理內容的統一生態系統。
提議新的應用程式
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前稱為 SkyDrive）是 Microsoft 營運的文件託管服務和同步服務，作為其 Web 版 Office 的一部分。 OneDrive 於2007 年8 月首次推出，允許用戶在雲端儲存檔案和個人資料（例如Windows 設定或BitLocker 復原金鑰）、在Android、Windows Phone 和iOS 行動裝置、Windows 和macOS 電腦以及其他裝置之間共用檔案和同步檔案。使用者可以將 Microsoft Office 文件上傳到 OneDrive。 OneDrive 免費提供 5 GB 儲存空間，並可單獨提供或透過 Offi...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox 是由美國公司 Dropbox, Inc. 營運的文件託管服務，總部位於加州舊金山，提供雲端儲存、文件同步、個人雲端和用戶端軟體。 Dropbox 是由麻省理工學院的學生 Drew Houston 和 Arash Ferdowsi 於 2007 年創立的新創公司，初始資金來自種子加速器 Y Combinator。 Dropbox 被評為美國和全球最有價值的新創公司之一，估值超過 100 億美元，並被稱為 Y Combinator 迄今為止最成功的投資之一。然而，Dropbox 也因安全漏洞和隱私問題等問題而受到批評和爭議。 Dropbox 自 2014 年起在中國被封鎖。
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer 是一家位於荷蘭的基於互聯網的電腦檔案傳輸服務。該公司由 Rinke Visser、Bas Beerens 和 Nalden 於 2009 年在阿姆斯特丹創立。 2018年10月，WeTransfer重新推出了其應用程序，名稱為「Collect by WeTransfer」。 2020 年 5 月，印度以安全原因為由禁止了 WeTransfer 應用程式。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。 官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。
Zoho WorkDrive
zoho.com
為協同工作的團隊提供線上文件管理。 改變團隊的合作方式 - 為他們提供安全、共享的工作空間，讓他們的想法從構思到實現都有一個歸宿。創造、協作並實現團隊合作。
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud 是一套用戶端伺服器軟體，用於建立和使用檔案託管服務。 Nextcloud 是免費且開源的，這意味著任何人都可以在自己的私人伺服器設備上安裝和操作它。 Nextcloud 應用程式在功能上類似於 Dropbox、Office 365 或 Google Drive，但可以在家庭本機電腦上使用或用於異地檔案儲存託管。 Office 功能僅限於基於 x86/x64 的伺服器，因為 OnlyOffice 不支援 ARM 處理器。 與專有服務相比，開放式架構使用戶能夠完全控制其資料。 原來的 ownCloud 開發人員 Frank Karlitschek 分叉了 ownCloud...
pCloud
pcloud.com
pCloud 是安全的雲端存儲，您可以在其中儲存、共享和處理所有文件。您可以在任何裝置上隨時隨地存取它們！免費獲得 10 GB！
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
Zoho Docs
zoho.com
團隊和個人的線上文件管理。 將您的團隊帶到安全的協作工作空間，每個人都可以即時使用一切。安全地創造、協作並完成工作。
Koofr
koofr.net
Koofr 提供基於歐盟的安全雲端存儲，終身免費存儲空間以及連接多個雲端帳戶（Dropbox、Google Drive、OneDrive）和個人存儲的選項。探索更好的方式來儲存、存取和分享您的照片、影片和文件。立即取得您的免費帳戶！
Sync
sync.com
Sync 是一個檔案儲存、共享和協作平台，可讓您在雲端中保持安全、可靠和連接。 自 2011 年以來，Sync.com 一直致力於為世界提供安全的協作空間。如今，超過一百萬家各種規模的企業使用 Sync 屢獲殊榮的雲端應用程式和突破性的隱私保護功能來分享偉大的想法、儲存重要資訊並就改變遊戲規則的專案進行協作。
Starchive
starchive.io
由創意人士建構、為創意人士打造的數位資產管理。將您的文件儲存在雲端中，利用人工智慧驅動的元數據，快速共享大型檔案。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
odrive
odrive.com
對所有儲存的統一訪問，以便您可以同步、共享、備份和加密 Amazon Drive、Dropbox、Google Drive、OneDrive、Box、S3、WebDAV、FTP 等中的文件
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx 是一家 SaaS 新創公司，為個人、零工、中小企業和企業提供數位儲存和資產管理平台。這是一項印度製造的服務，直覺、安全且可實現高效協作。自 2020 年成立以來，DigiBoxx 憑藉其具有競爭力的個人定價計劃以及中小企業和企業的可自訂套餐贏得了超過 100 萬顆心。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit 是一個端對端加密、零知識內容協作平台，使具有安全意識的公司能夠安全地管理、同步、簽署和共享其文件。與其他公有雲供應商不同，Tresorit 無法存取使用者的文件，這確保了最大程度的機密性。 - 毫不妥協的安全性：從您將文件上傳到雲端直至到達預期收件人，您的文件都會受到保護。從技術上講，其他人不可能未經授權存取您的文件。 - 無縫、安全的團隊合作：無論是人力資源文件、法律合約、財務計劃還是絕密研發原型的個人資料 - Tresorit 都提供了一個數位工作空間，確保您的高度敏感文件的安全。 - 強大的控制和監控選項：管理和監督所有使用者及其資訊和活動。 Tresorit 提供強大...
Moxo
moxo.com
與客戶、供應商和合作夥伴一起簡化外部專案。透過 Moxo，加快從帳戶獲取到入職和服務的工作流程。與客戶、供應商和合作夥伴協調，實現共同交付成果、追蹤里程碑、交換文件、收集批准等。 Moxo 為金融服務、諮詢、法律、會計、醫療保健等多個行業的專案工作空間提供支援。我們的客戶包括花旗銀行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法國巴黎銀行等公司。我們的團隊在互動領域擁有豐富的開拓歷史：Moxo 的聯合創始人兼首席執行官Subrah Iyar 是Webex 的聯合創始人兼首席執行官，Moxo 的聯合創始人兼首席技術官Stanley Huang ...
Datto
datto.com
作為專為 MSP 打造的安全性和基於雲端的軟體解決方案的全球領先供應商，Kaseya 旗下公司 Datto 相信，透過正確的技術，中小企業可以實現無限的目標。 Datto 久經考驗的統一連續性、網路和業務管理解決方案可推動 MSP 的網路彈性、效率和成長。 Datto 的解決方案透過整合平台提供，協助其 MSP 合作夥伴的全球生態系統為全球超過 100 萬家企業提供服務。從主動動態偵測和預防到快速、靈活地從網路事件中恢復，Datto 的解決方案可以防止伺服器、虛擬機器、雲端應用程式或資料駐留的任何地方發生代價高昂的停機和資料遺失。
CAYA
getcaya.com
使用 CAYA 接收、組織和編輯所有文件。超過 20,000 名客戶已使用 CAYA 作為雲端文件中心，並將其日常郵件數位化。
DropSend
dropsend.com
使用 DropSend 免費發送大型檔案。透過電子郵件發送文件、線上儲存文件、控制發送和下載以及將 DropSend 用於您的業務。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 從任何裝置或位置安全地共用內容並與客戶和內部團隊合作。部門和小型企業需要簡單、安全的解決方案來與客戶和彼此合作。借助 ShareFile，您可以使用任何裝置安全地存取文件、共享資料並建立省時的工作流程。設定簡單、快速 - 無需 IT。在任何裝置上共用、傳送任何大小的檔案：無論您是在辦公室還是在旅途中，您都可以透過雲端儲存隨時隨地安全地存取您的檔案。了解您的文件始終安全：銀行級加密可保護您的文件、電子郵件和附件在傳輸和靜態時的安全。安全協作：審核追蹤和可配置權限，以了解和控制誰在存取您的資料。優化客戶和員工入職流程：節省時間的工作流程減少了單點協作中的手動文書工作。安全...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一種簡單、強大且易於使用的雲端檔案共用、檔案同步和線上備份服務。與 Dropbox 不同，SugarSync 可讓您備份現有的資料夾結構。免費試用 30 天，立即開始！
Onehub
onehub.com
OneHub是為任何規模的企業構建的安全文件存儲和共享服務。銀行級別的數據加密以及我們基於角色的顆粒狀許可結構意味著您可以控制誰可以訪問您的內容並充滿信心地共享關鍵的業務文件。 OneHub提供了一套強大的業務工具，例如虛擬數據室，客戶門戶，Google Docs集成，自動水印，品牌工作區以及自定義協議，以增強和擴展您的文件共享。自定義您的onehub工作區，以使內容共享更專業，精美的外觀並創建自己的客戶門戶。 OneHub的虛擬數據室為您最重要的交易提供了所需的安全性和隱私。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用於建立專業數位翻頁書的線上工具和桌面軟體。它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams 是面向企業的 SaaS 雲端存儲，它是第一個依賴零知識 p2p 基礎設施而不是傳統資料中心的雲端儲存。與領先的雲端供應商不同，它提供最高等級的隱私：沒有人，甚至 Cubbit，都可以存取您上傳的資料。 1. Cubbit 是第一個提供 3 層安全性的雲端：資料使用軍用級協定 (AES-256) 加密，分成區塊，並分佈在零知識網路中。 2. 易於使用：以「拖放」方式儲存、同步和共享，沒有檔案大小限制，同時受到端對端加密的保護。您只需單擊滑鼠即可授予和撤回存取權限。 3. 安全備份資料：透過選擇性同步，您可以決定哪些檔案僅保留在雲端（釋放空間！）以及哪些資料夾儲存...
Egnyte
egnyte.com
Egnyte 是用於內容安全和治理的安全多雲平台，使組織能夠更好地保護最有價值的內容並就其最有價值的內容進行協作。 Egnyte 成立於2008 年，已為超過17,000 個組織實現了雲端內容安全的民主化，幫助客戶提高資料安全性、保持合規性、預防和檢測勒索軟體威脅，並提高員工在任何應用程式、任何雲、任何地方的工作效率。 Egnyte 的簡單、交鑰匙解決方案可讓IT 領導者輕鬆管理和控制全方位的內容風險– 從意外資料刪除、資料外洩、監管合規性、正確的生命週期管理、隱私等等– 同時為業務用戶提供他們需要從任何雲端、任何裝置、任何地方更快、更聰明地工作的工具。
Scan123
scan123.com
Scan123 可讓您減少處理文書工作的時間，而將更多時間用於您最擅長的業務。 Scan123 是一種文件管理解決方案，可協助您數位化紙本檔案、在雲端中保護文件、快速找到您要尋找的內容，並立即與需要存取的人員共用。不再有文件遺失的情況。現在，您可以輕鬆地保持合規性，並結束尋找重要文件的麻煩。
Cloudup
cloudup.com
使用 Cloudup 即時輕鬆地分享任何內容（影片、照片、音樂、連結和檔案）。
Smint.io
smint.io
您的品牌入口網站、媒體中心、新聞入口網站、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 數位資產管理和多個來源的內容購買入口網站。 當內容充滿活力時，企業就會蓬勃發展。立即啟動您的內容！
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche 是領先的企業內容管理 (ECM) 和業務流程自動化 SaaS 供應商。透過強大的工作流程、電子表格、文件管理和分析，Laserfiche 加速了業務的完成。 Laserfiche 30 多年前率先透過企業內容管理實現無紙化辦公室。如今，Laserfiche 正在利用雲端、機器學習和人工智慧進行創新，幫助 80 多個國家的組織轉型為數位業務。
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi是最好的企業一體化協作工具。這不僅僅是文字，Wimi還包含了專用的工作空間：社交網路、文件共享和驅動、任務管理、日曆共享、即時訊息和視訊會議。憑藉直觀而強大的解決方案中精心設計的全套功能，從小到財富 500 強的數千家企業每天都可以節省時間，並提高團隊的工作效率。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是世界上最先進的公司消除決策中不確定性的方法。憑藉基於經過驗證的人工智慧構建的市場情報和搜索，AlphaSense 可以從值得信賴的公共和私人內容（包括股權研究、公司文件、活動記錄、專家電話會議、新聞、行業期刊和客戶自己的研究內容）中快速提供相關見解。 AlphaSense 總部位於紐約市，在美國、英國、芬蘭、印度和新加坡設有辦事處，擁有 1,000 多名員工。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 透過在工作現場提供全像資料的精確對齊，利用混合實境進行專案協調，使工作人員能夠檢查疊加在物理環境中的模型。
Virtru
virtru.com
Virtru 讓軍用級加密變得非常簡單。從世界上最大的銀行到最小的醫療保健機構，Virtru 幫助各種規模的組織透過針對日常業務應用程式的靈活的端對端加密來控制其資料。 Virtru 軟體基於開放標準可信任資料格式構建，易於使用，並與 Google Workspace/Gmail 和 Microsoft 365/Outlook、Google Drive 以及 Salesforce、Confluence 和 Zendesk 等企業應用程式無縫整合。精細的存取控制、自託管金鑰管理選項、DLP 和稽核可協助我們的客戶滿足最嚴格的隱私和合規性要求，包括 ITAR、CMMC 2.0、CJIS、HIPAA...
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere 總部位於德克薩斯州貝德福德，是一家為企業提供雲端內容管理和文件共享服務的公司，提供雲端儲存、文件同步、個人雲端和客戶端軟體。
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop 是接收檔案最簡單的方法。來自任何人。透過 EZ File Drop，任何人都可以向您發送文件，而無需下載應用程式、建立帳戶或擔心文件權限。文件會直接傳送到您的 Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 帳戶，並根據您選擇從使用者收集的資訊自動進行組織。可以直接在 EZ File Drop 中檢視文件提交，並提供排序、過濾和下載文件的選項。您甚至可以下載包含所有這些資訊的 CSV 檔案。如果您使用 Google 雲端硬碟，則可以將所有提交資料自動輸入到即時 Google 試算表中，以便與團隊成員進行強而有力的協作。透過一套功能強大的高度可自...
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles 可讓您存取現有文件庫並為您的文件和資料夾建立強大的連結。您可以在HubSpot 和Salesforce CloudFiles 中收集分析、新增安全性並執行各種自動化，為您提供一組簡單的功能- 文件同步- 在我們的本機上存取您的2 路同步Google Drive、OneDrive、SharePoint 、Box 或Dropbox應用程式或您的 HubSpot 帳戶文件安全 - 將下載、過期、驗證和其他設定新增至連結。文件檢視器互動性 - 將白標籤和聊天機器人新增到您的文件中。按頁面分析 - 收集詳細的深入分析。直接從關聯的連結和文件檢視或匯出文件分析文件自動化 - 在工作流...
Samepage
samepage.io
Samepage 透過將團隊聊天、視訊會議、螢幕分享、任務管理、文件共享和即時團隊文件協作結合在一個基於雲端的協作中，促進溝通、專案管理、召開會議、線上協作等工作區。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助於保護和自動化客戶通訊、文件簽名和交換，並提高合規性。 我們保護文件並自動化文件流。從強大的電子簽名、靈活的電子表單引擎到可配置的客戶門戶，我們幫助組織簡化涉及個人資料、合約、資金和身分的業務流程，節省高達 90% 的時間。 人力資源部門利用我們來入職員工並分發薪資單。銷售部門利用我們來吸引客戶。專業服務公司利用我們與客戶簽訂合約、取得資料和交換文件。學校利用我們來自動化招生流程。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一個基於雲端的客戶端入口網站和協作工具。它使團隊、專案組和業務客戶能夠在安全的雲端環境中有效地協作處理文件和文件。 我們提供 3 個主要入口網站選項： 1. 簡單（現成的易於自訂的門戶）。 2. 客製化（根據您的特定要求在 Clinked 基礎架構上建立的自訂入口網站）。 3.虛擬資料室。 所有門戶都提供廣泛的功能，以下列出了其中一些功能。 提升您的商業形象 * Clinked 客戶入口網站可以客製化和白標。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本機行動應用程式適用於 Android 和 iOS。...
JUMBOmail
jumbomail.me
領先的專注於內容交換的線上平台。透過將常規文件共享轉變為令人印象深刻的個人品牌圖庫登陸頁面，提供了一種重新設計的文件發送方法。 JUMBOmail Thenologies Ltd成立於2010年，利用大數據技術提供基於雲端的文件傳輸服務。我們的團隊位於特拉維夫和基輔。
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink 將本機的易用性與雲端的強大功能結合，讓您的團隊可以透過單一共用檔案空間隨時隨地即時、安全地協作和編輯檔案。 • 隨時隨地即時協作：隨時隨地協同工作。資產和項目變更保存在共享文件空間後即可存取。無論您身在何處，都能盡心盡力工作，利用全球人才並建立 24/7 協作工作流程。 • 即時存取共用檔案：即時處理項目，無需等待下載或同步。大文件？沒問題。您的媒體即時可用，因此您可以從隊友上次停下的地方繼續播放。 • 無與倫比的安全性：透過零知識加密、集中存取管理和SSO 集成，您的檔案保持完全安全—只有您允許存取的人才能看到。 • 無縫創意工作流程：LucidLink 可與您已經使用的...
SuiteFiles
suitefiles.com
文件建立、協作和簽名全部集中在一個地方。 SuiteFiles 是一款功能強大且簡單的文件管理軟體，適用於會計和專業服務公司。我們的工作流程正是中小型公司與客戶共同成長所需的。我們支援您的日常活動，與 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等整合。我們的使命是為各種規模的公司提供企業級解決方案和服務，以滿足他們的發展軌跡。結果呢？一個用戶友好、可擴展、強大的平台，您的團隊和客戶將真正喜歡使用。我們的產品開發和客戶支援團隊反應迅速 — 這表示您有人投資，讓您能夠充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文件管理需求已滿足，I...
DRACOON
dracoon.com
DRACOON 是德語區企業文件共享市場的領導者，也是德國發展最快的 SaaS 公司之一。該獨立於平台的軟體提供雲端、混合和本地版本，並被獨立分析師評為領導者。
TransferChain
transferchain.io
TransferChain透過零知識加密、文件分割、分散式雲端架構和區塊鏈授權，為企業提供最安全的雲端儲存、文件傳輸和文件請求能力。 TransferChain 或任何未經授權的第三方（無論是潛在的不良行為者或資料中心）都無法存取使用者的私人和機密資訊。 TransferChain 是儲存敏感文件並與外部共享的最安全、最私密的方式。
Cocoon Data
cocoondata.com
我們與全球政府、企業和中小企業合作，確保受監管和商業敏感資料的安全。我們專利的安全資料共享平台 (SDSP) 允許使用者安全、合規地協作、共享和控制防火牆外的敏感資料。客戶使用我們的平台來加強其組織的網路和資料安全，並在靈活且以資料為中心的組織內滿足嚴格的合規標準。
TitanFile
titanfile.com
TitanFile 是一個屢獲殊榮的安全文件共享和客戶端協作平台。 TitanFile 與電子郵件一樣易於使用，可提高效率、節省成本並提高客戶滿意度，同時提高安全性和合規性。 TitanFile 平台非常全面，支援多種用例和工作流程，例如安全文件共用、群組協作、客戶啟動的工作流程和共用郵箱。
AODocs
aodocs.com
AODocs 是一個人工智慧驅動的內容服務平台，旨在簡化文件管理和內容流程。該平台誕生於雲端中，提供敏捷性和可擴展性，使其能夠適應不斷變化的企業需求。 它還可以輕鬆地與現有系統集成，從而提高工作流程效率。 這意味著可以控制關鍵文檔，可以管理組織流程，並且可以將內容轉換為結構化數據，所有這些都無需人工幹預。 這種自動化功能有助於節省時間並消除潛在的人為錯誤。透過專注於生命科學、金融服務、政府和製造業等特定行業的需求，它確保提供量身定制的解決方案。 此外，它還提供部門特定的功能，包括人力資源、法律、會計、應付帳款和 IT。和資源庫。 全面的安全中心可確保資料保護，並提供技術支援指南以提供...
Ftopia
ftopia.io
線上文件共享解決方案可協助企業建立私人工作空間以與多個使用者共用文件和文件。
Kloud
kloud.com
Kloud LiveDoc是指可以像電影一樣回放的互動式文件。同步或會議將根據這些文件保存，並可以稍後透過 Kloud Meeting 進行呈現。
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns 改變了我們與外部利害關係人（例如客戶、供應商、合作夥伴）協作處理文件和文件的方式——一次輪流進行。 TakeTurns 是一款回合製協作應用程序，兩方輪流共享、請求或更新文件和文件。 TakeTurns 讓非同步協作成為現實。
FileString
filestring.com
透過易於使用的文件控制服務控制重要內容的分發
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity 是一個專為航空航天業打造的平台，可降低營運成本、提高可追溯性並增強網路安全，同時幫助供應鏈走向綠色並在市場中脫穎而出。透過我們基於雲端的安全文件管理系統，我們是節省時間和金錢的最佳方式，該系統滿足所有 CMMC、DFARS、NIST、ITAR 和 EAR 要求，並完全由不可變的區塊鏈技術支援。
FutureVault
futurevault.com
面向未來企業的智慧數位金庫解決方案。 FutureVault 是為金融服務和財富管理組織提供安全文件交換和數位保管庫解決方案的行業領導者，透過 Personal Life Management Vault™ 和 Business Life Management Vault™ 改變了文件和資訊管理的範式。 FutureVault 的多層平台正在透過顯著改善在安全、可審計的單一事實來源中管理文件、資料和資訊的方式來改變企業、顧問和客戶的價值主張。透過為企業提供動力 FutureVault 的白標平台和行動應用程式可協助公司滿足帳簿和記錄合規性、提高資料隱私、透過自動化和開放API 提高...
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com 是一種銷售支援工具，允許透過連結共享文檔，以獲得電子郵件線索、分析和許多其他好處。上傳 PDF、Doc 和 PPT 文件以建立鏈接，這些鏈接的範圍可以是公開的，也可以僅透過經過驗證的電子郵件或密碼存取。添加您公司的徽標、顏色以及指向您選擇的網站的鏈接，以不斷推廣您的品牌。自 2022 年 7 月起新增 - 新增您的公司自訂網域 (CNAME)，例如 docs.YOURDOMAIN.COM 停止附加檔案...只需 ShareDocView.com
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data 是一個針對企業最佳化的尖端檔案共享平台。 MX 專為速度和效率而設計，可輕鬆處理大型技術文件，並提供超快速上傳。用於版本控制的 MX Distribute 和用於以資料為中心的聊天的 MX Conversations 等獨特功能可實現無縫協作。 MX 提供強大的管理控制，支援精細的使用者管理和個人化設定。全面的審計追蹤可確保問責制和安全性。 MX Enterprise 版本提高了資料保護水平，採用專利技術為基於雲端的共享提供“完美保密”，確保完全遵守資料保護法。 MX 是您安全、高效資料交換的首選解決方案。
Everleagues
everleagues.com
Everleagues 是一個交流和協作平台。其獨特的本地功能和企業級安全性相結合，提供無縫的辦公室和客戶服務體驗，從而提高生產力、協作、客戶滿意度和盈利能力。聊天、語音、視訊、文件傳輸、電子簽名和更多生產力工具都位於您自己公司的一個虛擬工作空間中，由 Everleagues 提供支援。
Pigeon
pigeondocuments.com
客戶文件收集變得簡單、有序且安全。 Pigeon 加快您的文件收集流程並消除繁瑣的後續工作
AvePoint
avepoint.com
充滿信心地合作。 AvePoint 提供最先進的平台來優化 SaaS 營運和安全協作。全球超過 17,000 家客戶依靠我們的解決方案來實現 Microsoft、Google、Salesforce 和其他協作環境中的數位工作場所現代化。 AvePoint 的全球通路合作夥伴計畫包括 3,500 多家託管服務供應商、加值經銷商和系統整合商，我們的解決方案在 100 多個雲端市場中提供。 AvePoint 成立於 2001 年，五次榮獲微軟年度全球合作夥伴獎，總部位於新澤西州澤西市。