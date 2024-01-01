雲端內容協作軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 南極洲

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端內容協作軟體可作為企業文件、影像、影片、電子表格和其他文件的專用雲端儲存和文件共享解決方案。這些工具可作為所有企業內容的靈活且可同步的儲存庫，旨在將所有與內容相關的需求整合到一個平台中。使用者可以輕鬆地在各種裝置上儲存、分享、創建、協作和定位內容。 雲端內容協作解決方案雖然主要用於文件管理，但其範圍不僅限於簡單的文件處理，還提供廣泛的功能。它們與企業內容管理 (ECM) 軟體共享許多功能，儘管是為更廣泛的可訪問性而量身定制的。 ECM 工具專為大型企業設計，強調嚴格的安全措施、擴展的儲存容量和本地部署選項。雲端內容協作工具可與ECM和其他內容管理系統無縫集成，從而實現用於儲存和管理內容的統一生態系統。
提議新的應用程式
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前稱為 SkyDrive）是 Microsoft 營運的文件託管服務和同步服務，作為其 Web 版 Office 的一部分。 OneDrive 於2007 年8 月首次推出，允許用戶在雲端儲存檔案和個人資料（例如Windows 設定或BitLocker 復原金鑰）、在Android、Windows Phone 和iOS 行動裝置、Windows 和macOS 電腦以及其他裝置之間共用檔案和同步檔案。 Xbox 360 和 Xbox One 遊戲機。使用者可以將 Microsoft Office 文件上傳到 OneDrive。 OneDrive 免費提供...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox 是由美國公司 Dropbox, Inc. 營運的文件託管服務，總部位於加州舊金山，提供雲端儲存、文件同步、個人雲端和用戶端軟體。 Dropbox 是由麻省理工學院的學生 Drew Houston 和 Arash Ferdowsi 於 2007 年創立的新創公司，初始資金來自種子加速器 Y Combinator。 Dropbox 被評為美國和全球最有價值的新創公司之一，估值超過 100 億美元，並被稱為 Y Combinator 迄今為止最成功的投資之一。然而，Dropbox 也因安全漏洞和隱私問題等問題而受到批評和爭議。 Dropbox 自 2014 年起在中國被封鎖。它在...
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer 是一家位於荷蘭的基於互聯網的電腦檔案傳輸服務。該公司由 Rinke Visser、Bas Beerens 和 Nalden 於 2009 年在阿姆斯特丹創立。 2018年10月，WeTransfer重新推出了其應用程序，名稱為「Collect by WeTransfer」。 2020 年 5 月，印度以安全原因為由禁止了 WeTransfer 應用程式。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。
Zoho WorkDrive
zoho.com
為協同工作的團隊提供線上文件管理。 改變團隊的合作方式 - 為他們提供安全、共享的工作空間，讓他們的想法從構思到實現都有一個歸宿。創造、協作並實現團隊合作。
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud 是一套用戶端伺服器軟體，用於建立和使用檔案託管服務。 Nextcloud 是免費且開源的，這意味著任何人都可以在自己的私人伺服器設備上安裝和操作它。 Nextcloud 應用程式在功能上類似於 Dropbox、Office 365 或 Google Drive，但可以在家庭本機電腦上使用或用於異地檔案儲存託管。 Office 功能僅限於基於 x86/x64 的伺服器，因為 OnlyOffice 不支援 ARM 處理器。 與專有服務相比，開放式架構使用戶能夠完全控制其資料。 原來的 ownCloud 開發人員 Frank Karlitschek 分叉了 ownCloud...
pCloud
pcloud.com
pCloud 是安全的雲端存儲，您可以在其中儲存、共享和處理所有文件。您可以在任何裝置上隨時隨地存取它們！免費獲得 10 GB！
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一個免費的（針對小型企業）社交企業平台。這是一個統一的工作空間，可以處理日常操作和任務的許多方面。在幾分鐘內創建您自己的社交內部網路！
Zoho Docs
zoho.com
團隊和個人的線上文件管理。 將您的團隊帶到安全的協作工作空間，每個人都可以即時使用一切。安全地創造、協作並完成工作。
Koofr
koofr.net
Koofr 提供基於歐盟的安全雲端存儲，終身免費存儲空間以及連接多個雲端帳戶（Dropbox、Google Drive、OneDrive）和個人存儲的選項。探索更好的方式來儲存、存取和分享您的照片、影片和文件。取得免費帳號吧！
Sync
sync.com
透過 Sync 隨時隨地儲存、共用和存取您的檔案。
Starchive
starchive.io
由創意人士建構、為創意人士打造的數位資產管理。將您的文件儲存在雲端中，利用人工智慧驅動的元數據，快速共享大型檔案。
Copilot
copilot.com
Copilot 是服務企業的現代化客戶門戶 透過客戶入口網站為客戶提供一站式體驗，簡化訊息、付款、文件共享、幫助中心、自訂應用程式存取等。
odrive
odrive.com
對所有儲存的統一訪問，以便您可以同步、共享、備份和加密 Amazon Drive、Dropbox、Google Drive、OneDrive、Box、S3、WebDAV、FTP 等中的文件
Tresorit
tresorit.com
超安全的雲端儲存和檔案共享。透過端對端加密和瑞士隱私保護您的個人照片和工作文件。個人套餐從 500GB 加密線上儲存起。
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx - 印度文件共享應用程式和具有雲端儲存的線上文件傳輸平台。安全地在線上共享文件。在任何裝置上共用影像、影片、文件、資料夾或數位資產。
Moxo
moxo.com
Moxo 互動工作空間被世界各地的領先企業用來簡化數以百萬計的 B2B 項目，從帳戶註冊到帳戶管理。
Datto
datto.com
Datto, Inc. 是一家美國網路安全和資料備份公司。 2007 年成立於康乃狄克州諾沃克，2017 年成為 Vista Equity Partners 的子公司，並與 Autotask Corporation 合併。
DropSend
dropsend.com
使用 DropSend 免費發送大型檔案。透過電子郵件發送文件、線上儲存文件、控制發送和下載以及將 DropSend 用於您的業務。
CAYA
getcaya.com
使用 CAYA 接收、組織和編輯所有文件。超過 20,000 名客戶已使用 CAYA 作為雲端中的文件中心並將其日常郵件數位化。
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一種簡單、強大且易於使用的雲端檔案共用、檔案同步和線上備份服務。與 Dropbox 不同，SugarSync 可讓您備份現有的資料夾結構。免費試用 30 天，立即開始！
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
Onehub
onehub.com
Onehub 是一款 Web 應用程序，可提供您與合作夥伴、客戶、同事和供應商輕鬆、安全地共享業務資訊和文件所需的一切。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 從任何裝置或位置安全地共用內容並與客戶和內部團隊合作。部門和小型企業需要簡單、安全的解決方案來與客戶和彼此合作。借助 ShareFile，您可以使用任何裝置安全地存取文件、共享資料並建立省時的工作流程。設定簡單、快速 - 無需 IT。在任何裝置上共用、傳送任何大小的檔案：無論您是在辦公室還是在旅途中，您都可以透過雲端儲存隨時隨地安全地存取您的檔案。了解您的文件始終安全：銀行級加密可保護您的文件、電子郵件和附件在傳輸和靜態時的安全。安全協作：審核追蹤和可配置權限，以了解和控制誰在存取您的資料。優化客戶和員工入職流程：節省時間的工作流程減少了單點協作中的手動文書工作。安全...
Egnyte
egnyte.com
使用一個平台跨任何雲端、任何裝置、隨時隨地保護、管理和最大化您最有價值和高風險的資料類型（數位內容）。
Scan123
scan123.com
Scan123 是一種快速、簡單、安全的方法，可將您的所有紙張、PDF 和數位媒體擷取到基於團隊的可搜尋系統中。
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche 是企業內容管理 (ECM)、文件管理 (DMS) 和 BPM 解決方案的全球領導者。了解 Laserfiche 可以為您做些什麼。
Wimi
wimi-teamwork.com
中小型企業的專案管理軟體。線上協作工具 · 35 000+ 客戶 · 4.67/5 - 423 則評論 · #1 生產力應用程式
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
Cloudup
cloudup.com
使用 Cloudup 即時輕鬆地分享任何內容（影片、照片、音樂、連結和檔案）。
Smint.io
smint.io
您的品牌入口網站、媒體中心、新聞入口網站、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 數位資產管理和多個來源的內容購買入口網站。 當內容充滿活力時，企業就會蓬勃發展。立即啟動您的內容！
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 透過在工作現場提供全像資料的精確對齊，利用混合實境進行專案協調，使工作人員能夠檢查疊加在物理環境中的模型。
Virtru
virtru.com
Virtru 是一家成立於 2012 年的全球資料加密和數位隱私供應商。該公司總部位於華盛頓特區，迄今已籌集超過 7,600 萬美元。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助於保護和自動化客戶通訊、文件簽名和交換，並提高合規性。 我們保護文件並自動化文件流。從強大的電子簽名、靈活的電子表單引擎到可配置的客戶門戶，我們幫助組織簡化涉及個人資料、合約、資金和身分的業務流程，節省高達 90% 的時間。 人力資源部門利用我們來入職員工並分發薪資單。銷售部門利用我們來吸引客戶。專業服務公司利用我們與客戶簽訂合約、取得資料和交換文件。學校利用我們來自動化招生流程。
Samepage
samepage.io
登入 Samepage 並與您的團隊即時協作。聊天、分享文件、分配任務、管理專案等等。
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere 總部位於德克薩斯州貝德福德，是一家為企業提供雲端內容管理和文件共享服務的公司，提供雲端儲存、文件同步、個人雲端和客戶端軟體。
SuiteFiles
suitefiles.com
文件建立、協作和簽名全部集中在一個地方。 SuiteFiles 是一款功能強大且簡單的文件管理軟體，適用於會計和專業服務公司。我們的工作流程正是中小型公司與客戶共同成長所需的。我們支援您的日常活動，與 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等整合。我們的使命是為各種規模的公司提供企業級解決方案和服務，以滿足他們的發展軌跡。結果？一個用戶友好、可擴展、強大的平台，您的團隊和客戶將真正喜歡使用。我們的產品開發和客戶支援團隊反應迅速 — 這表示您有人投資，讓您能夠充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文件管理需求已滿足，IT...
Clinked
clinked.com
Clinked 用戶端入口網站是領先的線上協作軟體。安全、移動且高度可自訂。輕鬆分享文件、溝通、管理專案。
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams 是面向企業的 SaaS 雲端存儲，它是第一個依賴零知識 p2p 基礎設施而不是傳統資料中心的雲端儲存。與領先的雲端供應商不同，它提供最高等級的隱私：沒有人，甚至 Cubbit，都可以存取您上傳的資料。 1. Cubbit 是第一個提供 3 層安全性的雲端：資料使用軍用級協定 (AES-256) 加密，分成區塊，並分佈在零知識網路中。 2. 易於使用：以「拖放」方式儲存、同步和共享，沒有檔案大小限制，同時受到端對端加密的保護。您只需單擊滑鼠即可授予和撤回存取權限。 3. 安全備份資料：透過選擇性同步，您可以決定哪些檔案僅保留在雲端（釋放空間！）以及哪些資料夾儲存...
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop 是接收檔案最簡單的方法。來自任何人。透過 EZ File Drop，任何人都可以向您發送文件，而無需下載應用程式、建立帳戶或擔心文件權限。文件會直接傳送到您的 Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 帳戶，並根據您選擇從使用者收集的資訊自動進行組織。可以直接在 EZ File Drop 中檢視文件提交，並提供排序、過濾和下載文件的選項。您甚至可以下載包含所有這些資訊的 CSV 檔案。如果您使用 Google 雲端硬碟，則可以將所有提交資料自動輸入到即時 Google 試算表中，以便與團隊成員進行強而有力的協作。透過一套功能強大的高度可自...
Ftopia
ftopia.io
線上文件共享解決方案可協助企業建立私人工作空間以與多個使用者共用文件和文件。
Kloud
kloud.com
Kloud LiveDoc是指可以像電影一樣回放的互動式文件。同步或會議將根據這些文件保存，並可以稍後透過 Kloud Meeting 進行呈現。
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns 改變了我們與外部利害關係人（例如客戶、供應商、合作夥伴）協作處理文件和文件的方式——一次輪流進行。 TakeTurns 是一款回合製協作應用程序，兩方輪流共享、請求或更新文件和文件。 TakeTurns 讓非同步協作成為現實。
FileString
filestring.com
透過易於使用的文件控制服務控制重要內容的分發
TransferChain
transferchain.io
TransferChain透過零知識加密、文件分割、分散式雲端架構和區塊鏈授權，為企業提供最安全的雲端儲存、文件傳輸和文件請求能力。 TransferChain 或任何未經授權的第三方（無論是潛在的不良行為者或資料中心）都無法存取使用者的私人和機密資訊。 TransferChain 是儲存敏感文件並與外部共享的最安全、最私密的方式。
Cocoon Data
cocoondata.com
我們與全球政府、企業和中小企業合作，確保受監管和商業敏感資料的安全。我們專利的安全資料共享平台 (SDSP) 允許使用者安全、合規地協作、共享和控制防火牆外的敏感資料。客戶使用我們的平台來加強其組織的網路和資料安全，並在靈活且以資料為中心的組織內滿足嚴格的合規標準。
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity 是一個專為航空航天業打造的平台，可降低營運成本、提高可追溯性並增強網路安全，同時幫助供應鏈走向綠色並在市場中脫穎而出。透過我們基於雲端的安全文件管理系統，我們是節省時間和金錢的最佳方式，該系統滿足所有 CMMC、DFARS、NIST、ITAR 和 EAR 要求，並完全由不可變的區塊鏈技術支援。
FutureVault
futurevault.com
面向未來企業的智慧數位金庫解決方案。 FutureVault 是為金融服務和財富管理組織提供安全文件交換和數位保管庫解決方案的行業領導者，透過 Personal Life Management Vault™ 和 Business Life Management Vault™ 改變了文件和資訊管理的範式。 FutureVault 的多層平台正在透過顯著改善在安全、可審計的單一事實來源中管理文件、資料和資訊的方式來改變企業、顧問和客戶的價值主張。透過使用FutureVault 的白標平台和行動應用程式為公司提供支持，幫助公司滿足帳簿和記錄合規性，提高數據隱私，透過自動化和開放API 提高前台和後台...
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com 是一種銷售支援工具，允許透過連結共享文檔，以獲得電子郵件線索、分析和許多其他好處。上傳 PDF、Doc 和 PPT 文件以建立鏈接，這些鏈接的範圍可以是公開的，也可以僅透過經過驗證的電子郵件或密碼存取。添加您公司的徽標、顏色以及指向您選擇的網站的鏈接，以不斷推廣您的品牌。自 2022 年 7 月起新增 - 新增您的公司自訂網域 (CNAME)，例如 docs.YOURDOMAIN.COM 停止附加檔案...只需 ShareDocView.com
DRACOON
dracoon.com
DRACOON 是德語區企業文件共享市場的領導者，也是德國發展最快的 SaaS 公司之一。該獨立於平台的軟體提供雲端、混合和本地版本，並被獨立分析師評為領導者。
My MX Data
mymxdata.com
MX 是一種快速、簡單且安全的企業資料交換解決方案。我們的專利技術可確保機密資料的完美保密，我們的多策略方法可保護您的資料免受威脅。
JUMBOmail
jumbomail.me
領先的專注於內容交換的線上平台。透過將常規文件共享轉變為令人印象深刻的個人品牌圖庫登陸頁面，提供了一種重新設計的文件發送方法。 JUMBOmail Thenologies Ltd成立於2010年，利用大數據技術提供基於雲端的文件傳輸服務。我們的團隊位於特拉維夫和基輔。
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles 可讓您存取現有文件庫並為您的文件和資料夾建立強大的連結。您可以在HubSpot 和Salesforce CloudFiles 中收集分析、新增安全性並執行各種自動化，為您提供一組簡單的功能- 文件同步- 在我們的本機上存取您的2 路同步Google Drive、OneDrive、SharePoint 、Box 或Dropbox應用程式或您的 HubSpot 帳戶文件安全 - 將下載、過期、驗證和其他設定新增至連結。文件檢視器互動性 - 將白標籤和聊天機器人新增到您的文件中。按頁面分析 - 收集詳細的深入分析。直接從關聯的連結和文件檢視或匯出文件分析文件自動化 - 在工作流...
TitanFile
titanfile.com
TitanFile 是一個屢獲殊榮的安全文件共享和客戶端協作平台。 TitanFile 與電子郵件一樣易於使用，可提高效率、節省成本並提高客戶滿意度，同時提高安全性和合規性。 TitanFile 平台非常全面，支援多種用例和工作流程，例如安全文件共用、群組協作、客戶啟動的工作流程和共用郵箱。
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink 將本機的易用性與雲端的強大功能結合，讓您的團隊可以透過單一共用檔案空間隨時隨地即時、安全地協作和編輯檔案。 • 隨時隨地即時協作：隨時隨地協同工作。資產和項目變更保存在共享文件空間後即可存取。無論您身在何處，都能盡心盡力工作，利用全球人才並建立 24/7 協作工作流程。 • 即時存取共用檔案：即時處理項目，無需等待下載或同步。大文件？沒問題。您的媒體即時可用，因此您可以從隊友上次停下的地方繼續播放。 • 無與倫比的安全性：透過零知識加密、集中存取管理和SSO 集成，您的檔案保持完全安全—只有您允許存取的人才能看到。 • 無縫創意工作流程：LucidLink 可與您已經使用的...
Everleagues
everleagues.com
Everleagues 是一個交流和協作平台。其獨特的本地功能和企業級安全性相結合，提供無縫的辦公室和客戶服務體驗，從而提高生產力、協作、客戶滿意度和盈利能力。聊天、語音、視訊、文件傳輸、電子簽名和更多生產力工具都位於您自己公司的一個虛擬工作空間中，由 Everleagues 提供支援。
Pigeon
pigeondocuments.com
客戶文件收集變得簡單、有序且安全。 Pigeon 加快您的文件收集流程並消除繁瑣的後續工作
AvePoint
avepoint.com
充滿信心地合作。 AvePoint 提供最先進的平台來優化 SaaS 營運和安全協作。全球超過 17,000 家客戶依靠我們的解決方案來實現 Microsoft、Google、Salesforce 和其他協作環境中的數位工作場所現代化。 AvePoint 的全球通路合作夥伴計畫包括 3,500 多家託管服務供應商、加值經銷商和系統整合商，我們的解決方案在 100 多個雲端市場中提供。 AvePoint 成立於 2001 年，五次榮獲微軟年度全球合作夥伴獎，總部位於新澤西州澤西市。
AODocs
aodocs.com
AODocs 是唯一基於 Google Workspace（又稱 G Suite）建構的業務流程和文件管理平台。 AODocs 提供了一個以使用者體驗為中心的協作平台，使組織能夠輕鬆實施關鍵業務流程、控製文件並滿足合規性要求，而不會給用戶帶來負擔。在其平台之上，AODocs 為製造、醫療器材和生命科學組織提供合約生命週期管理、企業法律管理和品質管理的垂直解決方案。