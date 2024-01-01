雲端內容協作軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安道爾

CloudFiles

cloudfiles.io

CloudFiles 可讓您存取現有文件庫並為您的文件和資料夾建立強大的連結。您可以在HubSpot 和Salesforce CloudFiles 中收集分析、新增安全性並執行各種自動化，為您提供一組簡單的功能- 文件同步- 在我們的本機上存取您的2 路同步Google Drive、OneDrive、SharePoint 、Box 或Dropbox應用程式或您的 HubSpot 帳戶文件安全 - 將下載、過期、驗證和其他設定新增至連結。文件檢視器互動性 - 將白標籤和聊天機器人新增到您的文件中。按頁面分析 - 收集詳細的深入分析。直接從關聯的連結和文件檢視或匯出文件分析文件自動化 - 在工作流...