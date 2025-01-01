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雲端合規軟體 - 最受歡迎的應用程式

雲端合規性軟體可確保滿足監管標準，並為雲端基礎架構和網路提供必要的合規性控制。這些工具增強了對雲端工作負載和網路活動的可見性，這需要持續的合規性以防範伺服器惡意軟體、容器漏洞和網路入侵等威脅。企業使用雲端合規性軟體來持續監控其雲端資產，從而降低基於雲端​​的威脅的風險。有效實施後，該軟體有助於組織始終保持最佳的安全態勢。

提議新的應用程式


Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto是一個安全合規管理平台，簡化合規流程，自動化證據和審核，支持多種安全標準，幫助企業降低風險。

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Red Hat App提供企業級開源解決方案的訪問，包括Linux、雲端與Kubernetes技術，幫助組織管理IT環境。

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。

Drata

Drata

drata.com

Drata是一個合規性自動化平台，持續監控安全控制，簡化合規流程，幫助企業維持合規標準和風險管理。

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta提供安全性和合規計劃管理功能，幫助企業簡化合規流程，監控風險，並準備審核。

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

木星是一個網絡資產分析平台，持續收集和分析資產數據，以幫助安全團隊可視化和保護攻擊表面。

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo是一個多維雲安全平台，能主動檢測和減輕雲配置錯誤與弱點，優化權限政策並持續監控。

BMC

BMC

bmc.com

BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.app

HyperProof是一個合規管理平台，能自動化合規流程，支援多種合規框架，提供實時監控和報告功能，方便規模擴展。

Progress

Progress

progress.com

Progress應用程序提供工具，幫助企業在各平台上開發和管理數字體驗，提高用戶參與度和運營效率。

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase是一個自動化安全審查的信任中心平台，簡化安全性和合規流程，提高效率並集中管理客戶查詢。

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。

Coro

Coro

coro.net

Coro是一個網絡安全平台，提供全面的保護，涵蓋電子郵件、數據、端點設備和雲應用，並利用AI自動化安全管理。

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security（VGS）幫助用戶安全地管理敏感數據，提供數據保護和合規解決方案，防止數據洩露，並加速市場推廣。

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize是一個無需程式碼的雲安全平台，提供360°保護，監控雲資源的合規性與安全性，自動修復漏洞。

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti應用程式提供數據安全、隱私管理和合規性工具，幫助組織保護敏感信息並遵循數據隱私法規。

nOps

nOps

nops.io

nOps是一個AWS雲優化平台，幫助用戶有效管理雲資源成本和使用，自動化承諾管理，確保最佳定價和利用率。

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion提供全面的雲安全平台，支持AWS、Azure和GCP上的工作負載，涵蓋應用保護、姿勢管理和合規性報告等功能。

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud是一個容器安全平台，提供網絡安全功能以預防、檢測和減輕多雲和混合部署中的安全漏洞。

TrustCloud

TrustCloud

trustcloud.ai

TrustCloud 是一個合規和風險管理平台，整合控制、政策和知識庫，幫助團隊降低成本，提高效率，並量化風險。

Apptega

Apptega

apptega.com

Apptega是一個網絡安全和合規管理平台，提供風險評估、合規評分、供應商風險管理和報告等功能，支持多種合規框架。

Scytale

Scytale

scytale.ai

Scytale 是一個合規性自動化平台，幫助公司簡化合規流程，持續監控和管理安全及隱私標準，以確保持續合規。

ContraForce

ContraForce

contraforce.com

Contraforce是一個網絡安全平台，幫助託管服務提供商簡化安全操作，提高威脅檢測和響應效率。

NetApp BlueXP

NetApp BlueXP

bluexp.netapp.com

NetApp BlueXP是一個雲端管理平台，用於簡化混合雲環境的數據管理，提供統一介面和細粒度的訪問控制。

Lightrun

Lightrun

lightrun.com

Lightrun是一個實時監控和調試平台，開發人員可在生產環境中安全地添加日誌、指標和快照，而無需重新部署或重啟。

Cypago

Cypago

cypago.com

Cypago 是一個自動化的平台，結合 SaaS 架構與先進技術，簡化安全與 GRC 流程，提高安全性並降低成本。

Havoc Shield

Havoc Shield

havocshield.com

Havoc Shield 是一個針對金融服務的全方位網絡安全解決方案，滿足多項安全法規要求，提供合規計劃和專業指導。

Regulait

Regulait

regulait.com

Regulait 是一款整合工具，簡化合規流程，提供自動化、協作、文檔管理等功能，幫助組織高效維持合規性。

HighGround

HighGround

highground.io

HighGround 應用程式提供全面的安全管理功能，幫助用戶有效管理網絡安全並確保合規性，適合有限預算的企業。

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai安全是一個雲身份和訪問管理平台，旨在保護雲環境中的數據，提供風險分析、訪問管理及脆弱性掃描。

Kloudle

Kloudle

kloudle.com

Kloudle是一款雲安全掃描器，可在短時間內檢查AWS、GCP、DigitalOcean和Kubernetes的300多個安全問題，幫助團隊簡化雲安全管理。

Carbide

Carbide

carbidesecure.com

Carbide 是一個信息安全與隱私管理平台，幫助快速成長的公司建立與維護安全防護，配合持續監控及培訓。

Strike Graph

Strike Graph

strikegraph.com

Strike Graph是一個合規管理和認證平台，幫助企業簡化合規流程，實現安全認證，並實時監控風險。

Thoropass

Thoropass

thoropass.com

Thoropass是一個合規與審計管理平台，提供自動化證據收集與透明監控，支持多個合規框架，以簡化合規流程。

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security是一個雲安全平台，無代理地檢測風險，管理漏洞，並支持合規性管理，提供雲環境的全面可見性和保護。

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica是一個雲原生應用程式保護平台，幫助用戶識別並修復安全漏洞，以確保應用程序的安全與合規。

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework是一個雲原生安全平台，提供威脅檢測、合規性管理及資源保護，幫助用戶在多雲環境中提高安全性和可見性。

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