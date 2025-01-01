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最受歡迎 最近新增 雲端合規軟體 - 最受歡迎的應用程式

雲端合規性軟體可確保滿足監管標準，並為雲端基礎架構和網路提供必要的合規性控制。這些工具增強了對雲端工作負載和網路活動的可見性，這需要持續的合規性以防範伺服器惡意軟體、容器漏洞和網路入侵等威脅。企業使用雲端合規性軟體來持續監控其雲端資產，從而降低基於雲端​​的威脅的風險。有效實施後，該軟體有助於組織始終保持最佳的安全態勢。