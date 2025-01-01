雲端合規軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
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雲端合規性軟體可確保滿足監管標準，並為雲端基礎架構和網路提供必要的合規性控制。這些工具增強了對雲端工作負載和網路活動的可見性，這需要持續的合規性以防範伺服器惡意軟體、容器漏洞和網路入侵等威脅。企業使用雲端合規性軟體來持續監控其雲端資產，從而降低基於雲端的威脅的風險。有效實施後，該軟體有助於組織始終保持最佳的安全態勢。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一個安全合規管理平台，簡化合規流程，自動化證據和審核，支持多種安全標準，幫助企業降低風險。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供企業級開源解決方案的訪問，包括Linux、雲端與Kubernetes技術，幫助組織管理IT環境。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Drata
drata.com
Drata是一個合規性自動化平台，持續監控安全控制，簡化合規流程，幫助企業維持合規標準和風險管理。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
Vanta
vanta.com
Vanta提供安全性和合規計劃管理功能，幫助企業簡化合規流程，監控風險，並準備審核。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一個網絡資產分析平台，持續收集和分析資產數據，以幫助安全團隊可視化和保護攻擊表面。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
Solvo
solvo.cloud
Solvo是一個多維雲安全平台，能主動檢測和減輕雲配置錯誤與弱點，優化權限政策並持續監控。
BMC
bmc.com
BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。
Hyperproof
hyperproof.app
HyperProof是一個合規管理平台，能自動化合規流程，支援多種合規框架，提供實時監控和報告功能，方便規模擴展。
Progress
progress.com
Progress應用程序提供工具，幫助企業在各平台上開發和管理數字體驗，提高用戶參與度和運營效率。
SafeBase
safebase.io
SafeBase是一個自動化安全審查的信任中心平台，簡化安全性和合規流程，提高效率並集中管理客戶查詢。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。
Coro
coro.net
Coro是一個網絡安全平台，提供全面的保護，涵蓋電子郵件、數據、端點設備和雲應用，並利用AI自動化安全管理。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security（VGS）幫助用戶安全地管理敏感數據，提供數據保護和合規解決方案，防止數據洩露，並加速市場推廣。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一個無需程式碼的雲安全平台，提供360°保護，監控雲資源的合規性與安全性，自動修復漏洞。
Securiti
securiti.ai
Securiti應用程式提供數據安全、隱私管理和合規性工具，幫助組織保護敏感信息並遵循數據隱私法規。
nOps
nops.io
nOps是一個AWS雲優化平台，幫助用戶有效管理雲資源成本和使用，自動化承諾管理，確保最佳定價和利用率。
Plerion
plerion.com
Plerion提供全面的雲安全平台，支持AWS、Azure和GCP上的工作負載，涵蓋應用保護、姿勢管理和合規性報告等功能。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud是一個容器安全平台，提供網絡安全功能以預防、檢測和減輕多雲和混合部署中的安全漏洞。
TrustCloud
trustcloud.ai
TrustCloud 是一個合規和風險管理平台，整合控制、政策和知識庫，幫助團隊降低成本，提高效率，並量化風險。
Apptega
apptega.com
Apptega是一個網絡安全和合規管理平台，提供風險評估、合規評分、供應商風險管理和報告等功能，支持多種合規框架。
Scytale
scytale.ai
Scytale 是一個合規性自動化平台，幫助公司簡化合規流程，持續監控和管理安全及隱私標準，以確保持續合規。
ContraForce
contraforce.com
Contraforce是一個網絡安全平台，幫助託管服務提供商簡化安全操作，提高威脅檢測和響應效率。
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
NetApp BlueXP是一個雲端管理平台，用於簡化混合雲環境的數據管理，提供統一介面和細粒度的訪問控制。
Lightrun
lightrun.com
Lightrun是一個實時監控和調試平台，開發人員可在生產環境中安全地添加日誌、指標和快照，而無需重新部署或重啟。
Cypago
cypago.com
Cypago 是一個自動化的平台，結合 SaaS 架構與先進技術，簡化安全與 GRC 流程，提高安全性並降低成本。
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield 是一個針對金融服務的全方位網絡安全解決方案，滿足多項安全法規要求，提供合規計劃和專業指導。
Regulait
regulait.com
Regulait 是一款整合工具，簡化合規流程，提供自動化、協作、文檔管理等功能，幫助組織高效維持合規性。
HighGround
highground.io
HighGround 應用程式提供全面的安全管理功能，幫助用戶有效管理網絡安全並確保合規性，適合有限預算的企業。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai安全是一個雲身份和訪問管理平台，旨在保護雲環境中的數據，提供風險分析、訪問管理及脆弱性掃描。
Kloudle
kloudle.com
Kloudle是一款雲安全掃描器，可在短時間內檢查AWS、GCP、DigitalOcean和Kubernetes的300多個安全問題，幫助團隊簡化雲安全管理。
Carbide
carbidesecure.com
Carbide 是一個信息安全與隱私管理平台，幫助快速成長的公司建立與維護安全防護，配合持續監控及培訓。
Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph是一個合規管理和認證平台，幫助企業簡化合規流程，實現安全認證，並實時監控風險。
Thoropass
thoropass.com
Thoropass是一個合規與審計管理平台，提供自動化證據收集與透明監控，支持多個合規框架，以簡化合規流程。
Orca Security
orca.security
Orca Security是一個雲安全平台，無代理地檢測風險，管理漏洞，並支持合規性管理，提供雲環境的全面可見性和保護。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica是一個雲原生應用程式保護平台，幫助用戶識別並修復安全漏洞，以確保應用程序的安全與合規。
Lacework
lacework.com
Lacework是一個雲原生安全平台，提供威脅檢測、合規性管理及資源保護，幫助用戶在多雲環境中提高安全性和可見性。