Thoropass

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Thoropass（以前稱為 Laika）依賴不包括審核員的合規軟體就像購買一輛沒有引擎的汽車；它看起來不錯，但不能帶你去你需要去的地方。 Thoropass 是唯一真正能夠為您提供所需一切的合規和審計解決方案，不會出現意外或空白：內部審計員以及在單一流程和地點自動收集證據。從第一天起，您就可以使用單一平台來實施、管理和監控您的合規性和安全狀況，而我們經過審計師批准的監控器會自動收集由我們經驗豐富的內部稽核師之一進行審計的證據。透過自動化和集成，您可以在單一平台上的單一審核中證明對多個框架（包括 SOC 1、SOC 2、HITRUST、ISO 2700X 和 PCI）的合規性。透過與 Thoropass 合作，您可以確信原本複雜的流程將變得順暢且可預測，使您能夠降低成本、建立信任並專注於對您的業務最重要的事情。