雲端合規軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬圭亞那

nOps

nops.io

nOps 是一個 AWS 雲端最佳化平台，可讓您輕鬆分配和管理雲端使用情況、承諾和支出。我們的平台會自動聰明地配置您的所有運算，以便您在不犧牲任何可靠性的情況下獲得最優惠的價格。 nOps 利用基於超過 10 億美元的 AWS 支出的專有 ML 模型，讓您的組織正確組合預留實例、儲蓄計劃和 Spot。所有這些都無需手動配置資源，因此您的團隊可以專注於建置和創新。業務背景 nOps 雲端管理可以輕鬆全面了解您的雲端成本和使用情況，因此您的帳單永遠不會令人意外或神秘。它還使您可以輕鬆地在整個企業中分配成本。承諾管理 nOps 承諾管理讓您可以輕鬆管理並充分利用所有正在進行的 AWS 承諾。我們保證...