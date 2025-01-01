雲端存取安全代理程式 (CASB) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端存取安全代理 (CASB) 軟體為存取基於雲端的應用程式的員工增加了額外的保護和策略實施層。作為網關，CASB 使公司能夠在其本地系統之外實施安全策略，確保員工和雲端服務提供者之間的安全連接。該軟體可協助公司降低與雲端應用程式和網路連線相關的風險，同時持續監控使用者的操作和行為。 CASB 解決方案還可以偵測內部使用者的異常行為，並向管理員發出潛在影子 IT 和違規行為的警報。這些工具通常會追蹤並記錄 CASB 內的使用者操作，提供可用於行為分析和報告的資料。
提議新的應用程式
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage是一個專為技術公司設計的業務管理平台，提供自動化、客戶服務、項目管理及業務分析等功能。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home是一個集中管理IT服務的應用，提供端點安全、網絡監視和自動化任務，支持IT服務提供商的操作。
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud是一個平台，允許安全地管理和部署虛擬應用程序及桌面，提供跨設備的無縫訪問和集中管理功能。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
Netskope
netskope.com
Netskope是一個雲安全平台，提供對雲應用程序和數據的監控及管理，支持零信任和數據保護功能。
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security 監控和管理雲端及SaaS應用，增強安全性並提供自動化功能，以優化安全流程和支出管理。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一個無需程式碼的雲安全平台，提供360°保護，監控雲資源的合規性與安全性，自動修復漏洞。
Wing Security
wing.security
Wing Security 提供自動化的 SaaS 應用程式安全解決方案，幫助組織提高安全性與合規性，減少手動處理時間。