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最受歡迎 最近新增 雲端存取安全代理程式 (CASB) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

雲端存取安全代理 (CASB) 軟體為存取基於雲端的應用程式的員工增加了額外的保護和策略實施層。作為網關，CASB 使公司能夠在其本地系統之外實施安全策略，確保員工和雲端服務提供者之間的安全連接。該軟體可協助公司降低與雲端應用程式和網路連線相關的風險，同時持續監控使用者的操作和行為。 CASB 解決方案還可以偵測內部使用者的異常行為，並向管理員發出潛在影子 IT 和違規行為的警報。這些工具通常會追蹤並記錄 CASB 內的使用者操作，提供可用於行為分析和報告的資料。