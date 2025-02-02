雲端存取安全代理程式 (CASB) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞典

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端存取安全代理 (CASB) 軟體為存取基於雲端的應用程式的員工增加了額外的保護和策略實施層。作為網關，CASB 使公司能夠在其本地系統之外實施安全策略，確保員工和雲端服務提供者之間的安全連接。該軟體可協助公司降低與雲端應用程式和網路連線相關的風險，同時持續監控使用者的操作和行為。 CASB 解決方案還可以偵測內部使用者的異常行為，並向管理員發出潛在影子 IT 和違規行為的警報。這些工具通常會追蹤並記錄 CASB 內的使用者操作，提供可用於行為分析和報告的資料。
提議新的應用程式
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，ConnectWise PSA 15 年來一直是科技公司的首要業務管理平台。
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix 是安全、可擴展 IT 解決方案的領先供應商，可協助組織優化其數位工作空間。 Citrix 平台提供一系列服務，包括應用程式和桌面虛擬化、端點管理和安全存取解決方案，旨在提高生產力和簡化 IT 管理。 Citrix 專注於支援混合勞動力，使企業能夠在任何裝置上安全地交付關鍵應用程式和數據，同時簡化裝置管理並增強使用者體驗。該平台還透過零信任存取和可觀察性強調安全性，幫助組織保護敏感資訊並確保合規性。 Citrix 服務於各個行業，包括醫療保健、金融服務、政府和教育，提供量身定制的解決方案來滿足特定的業務需求。透過創新和協作，Citrix 不斷推動基於雲端和本地 IT 環境的進步。
Akamai
akamai.com
Akamai 是一家領先的內容交付網路 (CDN) 和雲端服務供應商，專注於優化用戶和企業的線上體驗。 主要特點： * 內容交付：Akamai 加速 Web 內容和應用程式的交付，確保全球用戶快速可靠的存取。 * 安全解決方案：該平台提供強大的安全功能，包括 DDoS 防護和 Web 應用程式防火牆，以防範線上威脅。 * 邊緣運算：Akamai 利用邊緣運算來處理更靠近使用者的數據，從而提高效能並減少延遲。 * 可擴展性：企業可以利用 Akamai 針對不同需求量身定制的靈活解決方案輕鬆擴展其線上營運。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，ConnectWise PSA 15 年來一直是科技公司的首要業務管理平台。
Netskope
netskope.com
Netskope 是全球 SASE 領導者，可協助組織應用零信任原則和 AI/ML 創新來保護資料並防禦網路威脅。 Netskope 平台快速且易於使用，為隨時隨地的人員、設備和資料提供最佳化的存取和即時安全性。 Netskope 幫助客戶降低風險、提高效能並獲得對任何雲端、Web 和私有應用程式活動的無與倫比的可見性。成千上萬的客戶信任 Netskope 及其強大的 NewEdge 網路來應對不斷變化的威脅、新風險、技術轉變、組織和網路變化以及新的監管要求。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize 是一個無程式碼雲端安全卓越中心，可為您提供最大程度的雲端合規性和安全性。獲得從架構設計到運行時的 360° 保護。 CludWize 透過連續執行超過 1K 條規則來執行雲端法規，掃描您的雲端漏洞並自動修復它們。借助我們獨特的調查圖引擎，您可以在幾分鐘內檢測並修復雲端問題，而不是幾天或幾週。此整體解決方案提供黑盒 Web 應用程式滲透測試、演進的 IAM（身分存取管理）、IaC（基礎架構即程式碼）風險掃描、資料安全態勢管理等。當您可以將所有內容集中在一個地方時，為什麼還要使用多種工具？ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security 不斷發現並清點員工在工作中使用的每個雲端和 SaaS 應用程式（包括影子 IT），以便您可以了解和管理您的 SaaS 安全狀況。 Nudge Security 透過自動化劇本幫助繁忙的安全和 IT 團隊更有效率地工作，加速 SOC 2 存取審查、員工離職和 SSO 入職。當 SaaS 供應鏈中的應用程式遇到漏洞時，Nudge Security 會提醒您有風險，並協助您介入以保護可能受影響的帳戶。
Wing Security
wing.security
Wing 使組織能夠充分利用 SaaS 的潛力，同時確保強大的安全態勢。我們的 SSPM 解決方案提供無與倫比的可見性、控制和合規性功能，增強任何組織對現代 SaaS 相關威脅的防禦能力。借助 Wing 的自動化安全功能，CISO、安全團隊和 IT 專業人員可以節省先前在手動和容易出錯的流程上花費數週的工作時間。 Wing 受到數百家全球公司的信賴，提供源自我們行業領先的 SaaS 應用程式資料庫的可行安全見解，涵蓋超過 280,000 家 SaaS 供應商。這導致了利用 SaaS 的最安全、最有效的方式 Wing Security 由以色列國防軍前 CISO 和網路防禦負責人創立，其願景是為用戶提供 SaaS 應用程式安全所需的自動化、自助服務工具。