雲端存取安全代理程式 (CASB) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 南極洲

Wing Security

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Wing 使組織能夠充分利用 SaaS 的潛力，同時確保強大的安全態勢。我們的 SSPM 解決方案提供無與倫比的可見性、控制和合規性功能，增強任何組織對現代 SaaS 相關威脅的防禦能力。借助 Wing 的自動化安全功能，CISO、安全團隊和 IT 專業人員可以節省先前在手動和容易出錯的流程上花費數週的工作時間。 Wing 受到數百家全球公司的信賴，提供源自我們行業領先的 SaaS 應用程式資料庫的可行安全見解，涵蓋超過 280,000 家 SaaS 供應商。這導致了利用 SaaS 的最安全、最有效的方式 Wing Security 由以色列國防軍前 CISO 和網路防禦負責人創立，其願​​景是為用戶提供 SaaS 應用程式安全所需的自動化、自助服務工具。