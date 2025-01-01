客戶端軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶端入口網站軟體充當企業與其客戶之間的網關，促進雙方之間的遠端互動。這些入口網站為與多個外部利害關係人或客戶打交道的企業或組織提供全面的解決方案。它們使企業能夠共享和索取文件、提供專案更新和發票、收集回饋以及與客戶和利害關係人保持溝通。 客戶端入口網站的具體功能可能會因供應商和預期用例的不同而有很大差異。一些供應商將客戶端入口網站作為選購配件整合到其大型虛擬資料室軟體或雲端內容協作平台中。許多客戶入口網站都配備了專案管理軟體中的功能，使客戶能夠輕鬆監控專案進度，同時使企業能夠確保其客戶的透明度。
提議新的應用程式
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase是一個AI驅動的客戶協作平台，提供項目管理、資訊管理及內容創建功能，旨在提升專業服務的工作流程和客戶體驗。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建客戶門戶和內部工具，支持與Airtable和Google Sheets整合。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu是一個綜合業務管理平台，提供項目管理、客戶關係管理、財務跟踪及團隊協作工具，簡化公司運營。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款提供客戶溝通、支付、檔案共享、合約及表單等多功能解決方案的應用程式，幫助企業提升客戶體驗。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash是一個基於雲的業務管理平台，提供客戶門戶、項目管理、CRM等工具，簡化企業的作業流程。
Moxo
moxo.com
Moxo是一個客戶管理平台，簡化外部專案合作，促進客戶、供應商和夥伴之間的溝通與協作，提升工作流程效率。
Accelo
accelo.com
Accelo是一個雲端平台，用於管理客戶工作、項目和財務，提供集中化的數據和工具以提高效率。
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay是一個客戶門戶平台，幫助用戶組織和共享項目鏈接及文件，並支持與多個應用程式的集成。
Planhat
planhat.com
Planhat是一個客戶成功平台，提供數據管理、自動化工作流程和客戶體驗改善，幫助企業提高客戶保留率和團隊效率。
Recapped
recapped.io
Recapped 讓團隊能夠與客戶直接合作，管理銷售過程中的試用和上線，並分配任務、截止日期及自動提醒。
Dock
dock.us
Dock 是一個幫助企業提升收入的平台，提供客戶工作區、銷售內容庫、訂單表單及安全檔案管理，便於創建數位銷售室和客戶門戶。
vcita
vcita.com
vcita是一款面向中小型企業的管理平台，提供客戶管理、約會安排、發票生成及安全支付等功能，幫助企業簡化日常運營。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
Shape Software
setshape.com
Shape 是一款專為銷售和行銷自動化設計的軟體，提供可配置的預建功能，整合業務所有面向。
Aligned
alignedup.com
Aligned是一個數位銷售平台，幫助銷售團隊進行協作，簡化客戶溝通與流程，加快交易速度，提升買家參與度。
Liscio
liscio.me
Liscio是一個安全的雲端通信平台，專為會計事務所設計，以簡化客戶交流和文件管理。提供安全消息、文件共享及任務跟蹤等功能。
Alternative Payments
alternativepayments.io
替代付款是一個B2B支付平台，簡化了付款流程，支持多種支付方式，並自動化發票管理。
Onehub
onehub.com
Onehub是一個安全的文件存儲和共享服務，支持業務的文件管理、協作和自定義工作空間。
Workiro
workiro.com
Workiro是一個整合任務管理、溝通和文件管理的應用程序，支持電子簽名和實時協作，提升工作效率.
Service Provider Pro
spp.co
服務提供商Pro是一款客戶管理與開票軟體，適合成長中的代理商，可集中管理客戶、項目與收費。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款整合銷售服務的軟體，支持自訂、產品化和訂閱服務，透過自動化簡化內部流程，並提供專業的服務目錄。
Practice
practice.do
Practice 是一款幫助客戶導向業務簡化排程和履行，並集中客戶活動及工具的應用程式。
Clinked
clinked.com
Clinked是一個基於雲的客戶門戶和協作平台，幫助企業與客戶共享文件和管理項目，並支持實時協作和安全訪問。
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces 提供專業人士與客戶之間的私密空間，便於交流、共享和聯繫。簡化文件分享及溝通，提升業務效率。
GuideCX
guidecx.com
GuideCX 是一款客戶入職管理工具，幫助企業有效整合新客戶流程，提供結構化任務與進度跟踪功能，增強客戶體驗。
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一款綜合文檔管理軟體，提供文檔創建、協作和簽署功能，專為專業服務公司設計，簡化工作流程和提高效率。
OnRamp
onramp.us
OnRamp是一款動態的客戶入職軟體，簡化入職流程，幫助管理員提升效率與客戶體驗，並提供逐步引導及反饋追蹤功能。
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft是一款業務軟件，通過動態雲數據庫幫助用戶無需編碼知識創建定制應用程序，以適應組織需求。
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa 客戶端門戶是一個安全文件傳輸平台，提供直觀的帳戶管理和個性化服務，旨在改善客戶互動和管理流程。
OneSuite
onesuite.io
OneSuite是一個綜合平台，結合項目管理、任務跟踪和開票功能，旨在簡化機構和自由職業者的工作流程，支持多貨幣交易。
Content Snare
contentsnare.com
內容Snare是一款簡化客戶入職及文件收集的工具，透過集中管理和自動提醒，提高溝通效率，減少電子郵件往返。
EverAfter
everafter.ai
EverAfter應用程式幫助企業設計客戶界面，以促進自主服務和達成目標，並改善客戶體驗和留存率。
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite 是一個客戶通訊組織應用程式，提供安全的客戶入口網站，支持任務、文件和對話管理，並可嵌入各種內容。
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite自動化文檔收集，使客戶能夠安全高效地提交資料，並確保合規性，從而簡化工作流程。
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo是一個客戶入口網頁，幫助企業收集客戶信息和文件，提供獨特的URL和進度條，並自動提醒客戶分享所需信息。
Arrows
arrows.to
Arrows 是一個客戶導向的上線管理工具，幫助銷售和成功團隊加速收入，提供清晰的上線路徑及自動化工作流程。
Hubflo
hubflo.com
Hubflo是一個綜合業務管理平台，提供客戶管理、項目任務、發票和多種整合工具，旨在簡化小型企業的運營流程。
Clustdoc
clustdoc.com
ClustDoc是一個無代碼平台，幫助簡化客戶入職流程，管理文檔和工作流程，並確保安全性和數據一致性。
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Virtual Cabinet 是一個完整的文件管理系統，提供文件版本控制和審核追蹤，支援無紙化辦公並確保法律合規。
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn是一款會計自動化軟體，提供多項功能以提升工作效率與安全性，包括客戶管理、文件管理及自動化工作流程等。
Everleagues
everleagues.com
Everleagues 是一款通訊與協作平台，提供聊天、語音、視頻、文件傳輸和電子簽章等功能，提升工作效率與客戶滿意度。
Jumppl
jumppl.com
Jumppl是一個集中式項目管理平台，具備任務管理、進度追踪及團隊協作工具，幫助提高生產力及效率，支持與其他工具整合。