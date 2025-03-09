找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶端入口網站軟體充當企業與其客戶之間的網關，促進雙方之間的遠端互動。這些入口網站為與多個外部利害關係人或客戶打交道的企業或組織提供全面的解決方案。它們使企業能夠共享和索取文件、提供專案更新和發票、收集回饋以及與客戶和利害關係人保持溝通。 客戶端入口網站的具體功能可能會因供應商和預期用例的不同而有很大差異。一些供應商將客戶端入口網站作為選購配件整合到其大型虛擬資料室軟體或雲端內容協作平台中。許多客戶入口網站都配備了專案管理軟體中的功能，使客戶能夠輕鬆監控專案進度，同時使企業能夠確保其客戶的透明度。
提議新的應用程式
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare 是吸引客戶、收集文件並獲得答案的簡單方法，無需無休止的來回。它直觀且易於使用，是您從客戶收集資訊時唯一的事實來源。不再迷失在電子郵件、混亂的客戶入口網站和令人困惑的電子表格中。受到全球 1200 多家公司的喜愛，包括會計師事務所、行銷機構和專業服務機構。如果您需要客戶向您發送訊息，Content Snare 可以提供協助。
Shape Software
setshape.com
Shape是專用的銷售和營銷自動化軟件，該軟件具有可為任何業務配置的預先構建功能。易於使用的接口賦予您的團隊能力，並在一個AI平台中鞏固業務的所有方面。 Shape Software為您的團隊提供了一個協作的空間，以使他們在所做的所有事情中保持一致和高效，無論是簡化您的銷售管道，吸引更多的潛在客戶與營銷序列和數字廣告，培養客戶關係，無縫溝通或跟踪項目。立即開始增長您的收入。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一體化軟體，用於簡化從客製化、產品化到訂閱的銷售服務。它可以幫助企業家和機構在自動化的幫助下加快內部流程。建立您自己的工作流程、自動產生發票並擁有專業外觀的服務目錄，您的客戶可以在其中輕鬆購買。這是一個簡單而優雅的解決方案，它不是儀表板，而是建議將聊天作為操作中心，其中每個新客戶的請求都會建立一個對話線程。您可以在其中發送報價、發票、付款和訊息。完全忘記在選項卡或應用程式之間切換，並在一個地方完成所有操作。 Zendo 可以透過各種白標選項打造自己的，從自訂網域到品牌顏色，甚至是您自己的個人化聊天機器人！聚集您的團隊，讓您的業務在這款易於使用、直覺的軟體中蓬勃發展。
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一款綜合文檔管理軟體，提供文檔創建、協作和簽署功能，專為專業服務公司設計，簡化工作流程和提高效率。
Workiro
workiro.com
Workiro是一個整合任務管理、溝通和文件管理的應用程序，支持電子簽名和實時協作，提升工作效率.
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite 可讓您在易於使用的客戶入口網站中組織客戶通信，因此不會遺漏或遺失任何內容。它具有乾淨、簡約的設計，重點是您想要顯示的工作：儀表板、Figma 板、幻燈片、影片、報告或其他任何內容。如果它可以嵌入到 iframe 中，您就可以在客戶端入口網站中共用它。我們的客戶入口網站是安全的、有組織的、自助服務的。一旦您嘗試了 Ahsuite，您將永遠不會再回到透過電子郵件發送連結的狀態。 Ahsuite 配備了一套專為數位代理商打造的強大協作工具。這意味著您可以告別 Trello、Slack、DropBox 和 LastPass，因為 Ahsuite 讓您只需一次登入即可完成所有操作。透過專業版或代理商計劃，您還可以存取我們的自由工作者和代理商的獨家網路。因此，您甚至可以使用 Ahsuite 來組建您的團隊！入門計畫免費提供任務、文件、對話和最多 10 個入口網站！
OnRamp
onramp.us
OnRamp 是動態客戶入職軟體，可協助入職和實施經理簡化任何高接觸客戶入職流程。 OnRamp 的動態入職減少了客戶完成步驟的工作量，並減少了團隊的手動步驟。其結果是提高了入職效率、成果和客戶體驗。 為客戶提供令人愉快的簡單而動態的行動計劃。 OnRamp 行動計畫根據客戶的輸入，引導客戶完成相關任務、影片、表格、調查、文件以及其他行動和支持，一次一步。 追蹤每一步並收集回饋，讓您隨時了解客戶的進度，觸發您的後續步驟，並幫助您改進。 * 為您的團隊提供針對每位客戶的經過驗證的行動手冊。 * 動態引導並幫助客戶完成流程的每一步。 * 取得有關入職效率、結果和體驗的報告。 * 優化您的方式，實現可預測、可擴展的客戶引導流程。 * 客戶入駐速度提高 2 倍，且無需增加員工人數即可擴展規模。 借助 OnRamp，客戶引導和實施經理實際上可以事半功倍，並大規模提供白手套引導和支援。
Alternative Payments
alternativepayments.io
替代付款是一個B2B支付平台，簡化了付款流程，支持多種支付方式，並自動化發票管理。
EverAfter
everafter.ai
一次一次數位化接觸，擴大客戶成功。透過EverAfter，您可以設計可擴展的、面向客戶的介面，引導、吸引和授權您的客戶自主工作並實現其目標。的工具為客戶提高生產力和效率，透過產品化入職、持續溝通、學院、QBR、成功計劃等計劃，確保每次互動都是策略性的、以目標為導向的。透過使用 EverAfter 將您的客戶計劃產品化，您的客戶將能夠實現他們期望的結果，從而使您的業務指標得到顯著改善。體驗加速實現價值、更高的參與率、卓越的設定品質、更高的保留率、增強的客戶體驗、更高的客戶採用率和減少的客戶流失。當您從客戶開始時，所有這些都會發生。
Jumppl
jumppl.com
強大而集中的工具，可讓您的團隊專注和客戶了解。 Jumppl阻止您的團隊數據在整個地方傳播。
Moxo
moxo.com
Moxo是一個客戶管理平台，簡化外部專案合作，促進客戶、供應商和夥伴之間的溝通與協作，提升工作流程效率。
Liscio
liscio.me
Liscio是一個安全的雲端通信平台，專為會計事務所設計，以簡化客戶交流和文件管理。提供安全消息、文件共享及任務跟蹤等功能。
Hubflo
hubflo.com
借助品牌客戶入口網站和功能強大且易於使用的應用程序，將您的服務業務提升到一個新的水平。 Hubflo 匯集了運行後台和麵向客戶的操作所需的所有工具：文件共享、訊息傳遞、任務/項目、提案、計費、CRM 等。透過嵌入、Zapier 和本機整合（Gmail、Outlook、Stripe...）連接到任何事物。美元。
Everleagues
everleagues.com
Everleagues是一個通信與協作平台。它獨特的本地功能和企業級安全性的融合提供了無縫的辦公室和客戶服務體驗，可提高生產力，協作，客戶滿意度和盈利能力。聊天，語音，視頻，文件傳輸，電子簽名和更多的生產力工具位於您自己的公司的一個虛擬工作空間中，由Everleagues提供支持。
Arrows
arrows.to
客戶的入職方案附加到 HubSpot 內的優惠和票券。您是否正在等待客戶完成入職？別再等了。 Arrows 是入職、銷售和成功團隊更快實現收入並創造滿意客戶的工具。縮短價值實現時間、提高採用率並釋放成長潛力。客戶始終知道從註冊到成功的過程中接下來會發生什麼，並且您的團隊可以透過工作流程自動化、電子郵件提醒和深入報告專注於最有價值的工作。
OneSuite
onesuite.io
OneSuite 是您的發展中心，由經驗豐富的機構資深人士設計，他們了解現代、具有前瞻性思維的數位代理商的具體需求。我們親眼目睹了處理多個平台、失去有價值的數據以及努力獲得可行的見解所面臨的挑戰。
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces 為專業人士及其客戶提供交流、分享和保持聯繫的私人空間。我們主持您的所有交流 - 簡化、統一和組織一切。如果您是行銷代理商、財務專家、婚禮策劃師、網頁設計師或律師 - 這就是您夢寐以求的客戶入口網站。為什麼歡迎空間？因為做生意可能會讓您和您的客戶變得混亂和不堪重負！主要特點： ✅ 簡單組織：帶有活動來源的私人空間✅ 個人化客戶體驗：自訂品牌✅ 輕鬆交流：文件共享和文件請求✅ 節省時間：捆綁包和模板✅ 多功能通信：即時聊天、私人聊天、視訊通話✅ 集中化：文件庫 從我們的永久免費版本開始，享受順暢的業務關係！
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo 為您的企業提供客戶門戶，協助您從客戶收集資訊和文件。每個客戶都會收到一個唯一的 URL，其中包含您需要從他們那裡獲得的所有資訊的清單。進度條與交通燈系統結合，意味著您的客戶可以控制他們需要共享的資訊。自動客戶提醒意味著您可以繼續處理其他事情，並且當您要求的所有資訊都已共享時，您會收到通知。從文字欄位、文件上傳、多個答案、單選、條件問題、清單和表格中進行選擇 - 以您想要的格式取得您需要的資訊。
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa 用戶端入口網站的建置概念是，作為一家企業，與客戶安全地發送和接收文件不應該是痛苦或繁瑣的。對於企業及其客戶來說，這應該是一種快速、輕鬆和愉快的體驗。透過使用您自己的商標自訂電子郵件和品牌 Zapa，客戶永遠不會覺得他們不是在直接與您打交道。提供 30 天無風險試用，快來嘗試一下，看看有多簡單！
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn 提供全面的解決方案，用於自動化會計實務、提高效率、安全性和生產力。 BrightReturn 的軟體致力於改善會計環境，提供了一系列旨在簡化工作流程、增強安全性並促進成長的功能。 BrightReturn 的魅力在於其多方面的優勢。會計師事務所可以採用先進的實踐管理軟體來自動執行日常任務，促進無縫溝通並擴大服務範圍。這項轉型不僅推動業務成長，也提高客戶的投資回報，確保在競爭格局中的策略優勢。保留員工也將受益。透過自動化工作流程和促進協作，該軟體培養了一支更投入和滿意的員工隊伍。可用的培訓資源有助於提高技能、提高工作滿意度和整體員工投資。生產力是 BrightReturn 的另一個標誌。該軟體的省時功能，加上高效的客戶管理、財務監督和協作工具，使公司能夠更有效地運作。透過 BrightReturn，可以實現任務自動化、按時完成任務並簡化財務管理。 BrightReturn 功能：- * 用戶端應用程式和入口網站：增強客戶參與度。 * 人工智慧文件管理：安全的資料交換、人工智慧資料擷取 * 自動化工作流程：解放時間，減少錯誤。 * 敏捷專案管理：毫不費力地保持領先地位。 * 任務管理：輕鬆組織。 * 幫助台收件匣：統一客戶通訊。 * 客戶管理：加強關係。 * 廣播：強大的團隊和客戶溝通。 * 服務台：集中的客戶支援。 * 時間追蹤：高效率的時間管理。 * HRMS：管理團隊出勤、休假和假期，並在一處工作。
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
虛擬機櫃是一個完全集成的文檔管理系統，具有完整的版本控制和審計跟踪，為那些希望銷毀其文書工作並創建無紙化辦公室的人提供了安心，同時遵守標準以尋求法律可接受性。 虛擬機櫃提供了一個安全的文檔商店，並提供許多其他搜索設施，使您的文檔更容易找到。它與後台系統完全集成在一起，並有能力將所有形式的電子文件鏈接回客戶記錄。 它通過托盤中的用戶為掃描文檔提供路由設施，從而使組織周圍的掃描數據分佈，並為希望在使用託管或薄的客戶端解決方案時希望掃描的人提供獨家的遠程掃描設施。 虛擬機櫃使您的公司能夠控制所有文檔，共享信息，提高生產率和安全檔案，並立即投資回報率
Service Provider Pro
spp.co
服務提供商Pro是一款客戶管理與開票軟體，適合成長中的代理商，可集中管理客戶、項目與收費。
Clinked
clinked.com
Clinked是一個基於雲的客戶門戶和協作平台，幫助企業與客戶共享文件和管理項目，並支持實時協作和安全訪問。
Clustdoc
clustdoc.com
管理專案前階段和入職工作流程的新方法。邀請第三方從自訂入口網站加入您的項目，引導他們完成需要完成的工作，與您的團隊一起審查提交的信息，輕鬆簽署合約和保密協議，並透過您的客戶管理行動應用程式完成工作！
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite 可自動收集文件繁重的工作流程中的客戶資訊。透過我們的品牌客戶入口網站為您的客戶打造無縫數位體驗，包括內建聊天、電子簽名、PDF 轉換、雲端儲存同步、CRM 整合、自動文字和電子郵件跟進等，讓您可以充分利用自己的時間真正重要的地方。受到全球成千上萬客戶的信賴，並了解頂級專業人士用來自動化文件收集的工具。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu是一個綜合業務管理平台，提供項目管理、客戶關係管理、財務跟踪及團隊協作工具，簡化公司運營。
GuideCX
guidecx.com
GuideCX 是一款客戶入職管理工具，幫助企業有效整合新客戶流程，提供結構化任務與進度跟踪功能，增強客戶體驗。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase是一個AI驅動的客戶協作平台，提供項目管理、資訊管理及內容創建功能，旨在提升專業服務的工作流程和客戶體驗。
Onehub
onehub.com
Onehub是一個安全的文件存儲和共享服務，支持業務的文件管理、協作和自定義工作空間。
Planhat
planhat.com
Planhat是一個客戶成功平台，提供數據管理、自動化工作流程和客戶體驗改善，幫助企業提高客戶保留率和團隊效率。
Recapped
recapped.io
Recaped 使團隊能夠在銷售的最後一哩路（包括試點管理和入職培訓）中直接與客戶協作。上傳相關內容供客戶參與，為客戶分配後續步驟並指定截止日期（和自動提醒），並確保每個人最終都保持在同一頁上。
Accelo
accelo.com
Accelo是一個雲端平台，用於管理客戶工作、項目和財務，提供集中化的數據和工具以提高效率。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建客戶門戶和內部工具，支持與Airtable和Google Sheets整合。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash是一個基於雲的業務管理平台，提供客戶門戶、項目管理、CRM等工具，簡化企業的作業流程。
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay是一個客戶門戶平台，幫助用戶組織和共享項目鏈接及文件，並支持與多個應用程式的集成。
vcita
vcita.com
vcita是一款面向中小型企業的管理平台，提供客戶管理、約會安排、發票生成及安全支付等功能，幫助企業簡化日常運營。
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft是一款業務軟件，通過動態雲數據庫幫助用戶無需編碼知識創建定制應用程序，以適應組織需求。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。
Dock
dock.us
Dock 是深受顧客喜愛的創收平台。您可以透過 Dock 獲得什麼： 買家和客戶工作區 銷售內容庫 訂單表格 帶電子簽名 安全配置文件 帶 NDA Dock 可以輕鬆設置數位銷售室、入職計劃、客戶入口網站和專案中心。請訪問dock.us了解更多信息
Practice
practice.do
實踐可以透過簡化日程安排和履行、集中客戶活動和整合工具來幫助基於客戶的企業減少管理工作。專為與承包商和客戶合作的企業主而設計。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
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