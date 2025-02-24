客戶端軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 托克勞群島

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶端入口網站軟體充當企業與其客戶之間的網關，促進雙方之間的遠端互動。這些入口網站為與多個外部利害關係人或客戶打交道的企業或組織提供全面的解決方案。它們使企業能夠共享和索取文件、提供專案更新和發票、收集回饋以及與客戶和利害關係人保持溝通。 客戶端入口網站的具體功能可能會因供應商和預期用例的不同而有很大差異。一些供應商將客戶端入口網站作為選購配件整合到其大型虛擬資料室軟體或雲端內容協作平台中。許多客戶入口網站都配備了專案管理軟體中的功能，使客戶能夠輕鬆監控專案進度，同時使企業能夠確保其客戶的透明度。
提議新的應用程式
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare 是吸引客戶、收集文件並獲得答案的簡單方法，無需無休止的來回。它直觀且易於使用，是您從客戶收集資訊時唯一的事實來源。不再迷失在電子郵件、混亂的客戶入口網站和令人困惑的電子表格中。受到全球 1200 多家公司的喜愛，包括會計師事務所、行銷機構和專業服務機構。如果您需要客戶向您發送訊息，Content Snare 可以提供協助。
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一體化軟體，用於簡化從客製化、產品化到訂閱的銷售服務。它可以幫助企業家和機構在自動化的幫助下加快內部流程。建立您自己的工作流程、自動產生發票並擁有專業外觀的服務目錄，您的客戶可以在其中輕鬆購買。這是一個簡單而優雅的解決方案，它不是儀表板，而是建議將聊天作為操作中心，其中每個新客戶的請求都會建立一個對話線程。您可以在其中發送報價、發票、付款和訊息。完全忘記在選項卡或應用程式之間切換，並在一個地方完成所有操作。 Zendo 可以透過各種白標選項打造自己的，從自訂網域到品牌顏色，甚至是您自己的個人化聊天機器人！聚集您的團隊，讓您的業務在這款易於使用、直覺的軟體中蓬勃發展。
SuiteFiles
suitefiles.com
文件建立、協作和簽名全部集中在一個地方。 SuiteFiles 是一款功能強大且簡單的文件管理軟體，適用於會計和專業服務公司。我們的工作流程正是中小型公司與客戶共同成長所需的。我們支援您的日常活動，與 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等整合。我們的使命是為各種規模的公司提供企業級解決方案和服務，以滿足他們的發展軌跡。結果呢？一個用戶友好、可擴展、強大的平台，您的團隊和客戶將真正喜歡使用。我們的產品開發和客戶支援團隊反應迅速 — 這表示您有人投資，讓您能夠充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文件管理需求已滿足，IT 負擔減輕，使您能夠增加計費時間並加強與客戶的關係。 1000 多家以效率為導向的專業服務公司透過 SuiteFiles 改善其業務（續訂率為 99.6%），我們是您的最佳選擇。透過完整的工作流程解決方案和廣泛的集成，將您與業界領先的應用程式連接起來，打破您的營運孤島。 SuiteFiles 的全面特性和功能專為 10 到 500 人的團隊而設計，充分考慮到員工的滿意度。多年來，我們透過整合、自動化、簽名和電子郵件管理完善了適合您的端到端流程的軟體，消除了您原本需要的應用程式跳轉和多項訂閱費用。我們將輕鬆的第三方共享與尖端的安全性相結合，而不會剝奪您的資料所有權。我們簡化了組織、集中和利用您公司日常執行所需資訊的複雜性。您應該將工作時間花在服務客戶和發展業務上，而不是與文件作鬥爭。因此，我們設計的 SuiteFiles 具有快速、完整的資料遷移和入門功能，讓您的團隊在短短兩天內即可投入運作。此外，我們的智慧介面易於使用且始終如一地完善。透過消除不必要的來回、流程延遲、協作開銷以及在多個工具之間切換，我們節省的時間會增加。我們的客戶報告稱，每位員工每周可節省 5 小時。也就是說，每位員工每年的全職工作時間為 6.5 週！
Workiro
workiro.com
一個下一代應用程序，將任務，溝通和文檔管理功能（包括電子簽名）結合起來 - 幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。 通過提供直觀，安全，多合一的平台來解鎖無縫生產力，使您的團隊能夠在不妥協的情況下進行協作，交流和工作。 永遠不會失去軌道。 Workiro與NetSuite集成，因此團隊可以比以往任何時候都更快地合作，批准和記錄工作。
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite 可讓您在易於使用的客戶入口網站中組織客戶通信，因此不會遺漏或遺失任何內容。它具有乾淨、簡約的設計，重點是您想要顯示的工作：儀表板、Figma 板、幻燈片、影片、報告或其他任何內容。如果它可以嵌入到 iframe 中，您就可以在客戶端入口網站中共用它。我們的客戶入口網站是安全的、有組織的、自助服務的。一旦您嘗試了 Ahsuite，您將永遠不會再回到透過電子郵件發送連結的狀態。 Ahsuite 配備了一套專為數位代理商打造的強大協作工具。這意味著您可以告別 Trello、Slack、DropBox 和 LastPass，因為 Ahsuite 讓您只需一次登入即可完成所有操作。透過專業版或代理商計劃，您還可以存取我們的自由工作者和代理商的獨家網路。因此，您甚至可以使用 Ahsuite 來組建您的團隊！入門計畫免費提供任務、文件、對話和最多 10 個入口網站！
OnRamp
onramp.us
OnRamp 是動態客戶入職軟體，可協助入職和實施經理簡化任何高接觸客戶入職流程。 OnRamp 的動態入職減少了客戶完成步驟的工作量，並減少了團隊的手動步驟。其結果是提高了入職效率、成果和客戶體驗。 為客戶提供令人愉快的簡單而動態的行動計劃。 OnRamp 行動計畫根據客戶的輸入，引導客戶完成相關任務、影片、表格、調查、文件以及其他行動和支持，一次一步。 追蹤每一步並收集回饋，讓您隨時了解客戶的進度，觸發您的後續步驟，並幫助您改進。 * 為您的團隊提供針對每位客戶的經過驗證的行動手冊。 * 動態引導並幫助客戶完成流程的每一步。 * 取得有關入職效率、結果和體驗的報告。 * 優化您的方式，實現可預測、可擴展的客戶引導流程。 * 客戶入駐速度提高 2 倍，且無需增加員工人數即可擴展規模。 借助 OnRamp，客戶引導和實施經理實際上可以事半功倍，並大規模提供白手套引導和支援。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一個全方位服務的 B2B 支付平台，可為您和您的客戶簡化和自動化支付。為您的客戶提供一個白標安全平台，透過多種付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付發票。與領先的會計和 PSA 軟體解決方案集成，同步發票並使自動對帳變得輕而易舉。啟用自動付款和自動電子郵件提醒等自動化功能，可以節省您的時間並更快地收集發票，並解鎖數據洞察力，讓您全面了解付款情況並更好地預測現金流。一切都在一個平台上。
EverAfter
everafter.ai
一次一次數位化接觸，擴大客戶成功。透過EverAfter，您可以設計可擴展的、面向客戶的介面，引導、吸引和授權您的客戶自主工作並實現其目標。的工具為客戶提高生產力和效率，透過產品化入職、持續溝通、學院、QBR、成功計劃等計劃，確保每次互動都是策略性的、以目標為導向的。透過使用 EverAfter 將您的客戶計劃產品化，您的客戶將能夠實現他們期望的結果，從而使您的業務指標得到顯著改善。體驗加速實現價值、更高的參與率、卓越的設定品質、更高的保留率、增強的客戶體驗、更高的客戶採用率和減少的客戶流失。當您從客戶開始時，所有這些都會發生。
Jumppl
jumppl.com
強大且集中的工具可讓您的團隊保持專注並讓客戶了解情況。 Jumppl 可以阻止您的團隊資料到處傳播。
Moxo
moxo.com
與客戶、供應商和合作夥伴一起簡化外部專案。透過 Moxo，加快從帳戶獲取到入職和服務的工作流程。與客戶、供應商和合作夥伴協調，實現共同交付成果、追蹤里程碑、交換文件、收集批准等。 Moxo 為金融服務、諮詢、法律、會計、醫療保健等多個行業的專案工作空間提供支援。我們的客戶包括花旗銀行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法國巴黎銀行等公司。我們的團隊在互動領域擁有豐富的開拓歷史：Moxo 的聯合創始人兼首席執行官Subrah Iyar 是Webex 的聯合創始人兼首席執行官，Moxo 的聯合創始人兼首席技術官Stanley Huang 曾在Webex 擔任高級工程管理職位思科系統公司和 WebEx。
Liscio
liscio.me
Liscio 是一種基於雲端的安全 Web 和行動軟體解決方案，可簡化客戶通訊和協作。 Liscio 的功能包括安全訊息傳遞、安全文件共享和儲存、FirmView、公司對一服務、行動應用程式、前台登入、電子簽名等，以加密的、僅限邀請的客戶體驗平台取代易受攻擊的電子郵件和文書工作這使您能夠成為客戶應得的積極主動、現代化的公司。
Hubflo
hubflo.com
借助品牌客戶入口網站和功能強大且易於使用的應用程序，將您的服務業務提升到一個新的水平。 Hubflo 匯集了運行後台和麵向客戶的操作所需的所有工具：文件共享、訊息傳遞、任務/項目、提案、計費、CRM 等。透過嵌入、Zapier 和本機整合（Gmail、Outlook、Stripe...）連接到任何事物。美元。
Everleagues
everleagues.com
Everleagues 是一個交流和協作平台。其獨特的本地功能和企業級安全性相結合，提供無縫的辦公室和客戶服務體驗，從而提高生產力、協作、客戶滿意度和盈利能力。聊天、語音、視訊、文件傳輸、電子簽名和更多生產力工具都位於您自己公司的一個虛擬工作空間中，由 Everleagues 提供支援。
Arrows
arrows.to
客戶的入職方案附加到 HubSpot 內的優惠和票券。您是否正在等待客戶完成入職？別再等了。 Arrows 是入職、銷售和成功團隊更快實現收入並創造滿意客戶的工具。縮短價值實現時間、提高採用率並釋放成長潛力。客戶始終知道從註冊到成功的過程中接下來會發生什麼，並且您的團隊可以透過工作流程自動化、電子郵件提醒和深入報告專注於最有價值的工作。
OneSuite
onesuite.io
OneSuite 是您的發展中心，由經驗豐富的機構資深人士設計，他們了解現代、具有前瞻性思維的數位代理商的具體需求。我們親眼目睹了處理多個平台、失去有價值的數據以及努力獲得可行的見解所面臨的挑戰。
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces 為專業人士及其客戶提供交流、分享和保持聯繫的私人空間。我們主持您的所有交流 - 簡化、統一和組織一切。如果您是行銷代理商、財務專家、婚禮策劃師、網頁設計師或律師 - 這就是您夢寐以求的客戶入口網站。為什麼歡迎空間？因為做生意可能會讓您和您的客戶變得混亂和不堪重負！主要特點： ✅ 簡單組織：帶有活動來源的私人空間✅ 個人化客戶體驗：自訂品牌✅ 輕鬆交流：文件共享和文件請求✅ 節省時間：捆綁包和模板✅ 多功能通信：即時聊天、私人聊天、視訊通話✅ 集中化：文件庫 從我們的永久免費版本開始，享受順暢的業務關係！
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo 為您的企業提供客戶門戶，協助您從客戶收集資訊和文件。每個客戶都會收到一個唯一的 URL，其中包含您需要從他們那裡獲得的所有資訊的清單。進度條與交通燈系統結合，意味著您的客戶可以控制他們需要共享的資訊。自動客戶提醒意味著您可以繼續處理其他事情，並且當您要求的所有資訊都已共享時，您會收到通知。從文字欄位、文件上傳、多個答案、單選、條件問題、清單和表格中進行選擇 - 以您想要的格式取得您需要的資訊。
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa 用戶端入口網站的建置概念是，作為一家企業，與客戶安全地發送和接收文件不應該是痛苦或繁瑣的。對於企業及其客戶來說，這應該是一種快速、輕鬆和愉快的體驗。透過使用您自己的商標自訂電子郵件和品牌 Zapa，客戶永遠不會覺得他們不是在直接與您打交道。提供 30 天無風險試用，快來嘗試一下，看看有多簡單！
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn 提供全面的解決方案，用於自動化會計實務、提高效率、安全性和生產力。 BrightReturn 的軟體致力於改善會計環境，提供了一系列旨在簡化工作流程、增強安全性並促進成長的功能。 BrightReturn 的魅力在於其多方面的優勢。會計師事務所可以採用先進的實踐管理軟體來自動執行日常任務，促進無縫溝通並擴大服務範圍。這項轉型不僅推動業務成長，也提高客戶的投資回報，確保在競爭格局中的策略優勢。保留員工也將受益。透過自動化工作流程和促進協作，該軟體培養了一支更投入和滿意的員工隊伍。可用的培訓資源有助於提高技能、提高工作滿意度和整體員工投資。生產力是 BrightReturn 的另一個標誌。該軟體的省時功能，加上高效的客戶管理、財務監督和協作工具，使公司能夠更有效地運作。透過 BrightReturn，可以實現任務自動化、按時完成任務並簡化財務管理。 BrightReturn 功能：- * 用戶端應用程式和入口網站：增強客戶參與度。 * 人工智慧文件管理：安全的資料交換、人工智慧資料擷取 * 自動化工作流程：解放時間，減少錯誤。 * 敏捷專案管理：毫不費力地保持領先地位。 * 任務管理：輕鬆組織。 * 幫助台收件匣：統一客戶通訊。 * 客戶管理：加強關係。 * 廣播：強大的團隊和客戶溝通。 * 服務台：集中的客戶支援。 * 時間追蹤：高效率的時間管理。 * HRMS：管理團隊出勤、休假和假期，並在一處工作。
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
虛擬機櫃是一個完全集成的文檔管理系統，具有完整的版本控制和審計跟踪，為那些希望銷毀其文書工作並創建無紙化辦公室的人提供了安心，同時遵守標準以尋求法律可接受性。 虛擬機櫃提供了一個安全的文檔商店，並提供許多其他搜索設施，使您的文檔更容易找到。它與後台系統完全集成在一起，並有能力將所有形式的電子文件鏈接回客戶記錄。 它通過托盤中的用戶為掃描文檔提供路由設施，從而使組織周圍的掃描數據分佈，並為希望在使用託管或薄的客戶端解決方案時希望掃描的人提供獨家的遠程掃描設施。 虛擬機櫃使您的公司能夠控制所有文檔，共享信息，提高生產率和安全檔案，並立即投資回報率
Service Provider Pro
spp.co
SPP.co 是一款專為成長型機構而設計的客戶管理和計費軟體。透過白標客戶入口網站獲得更滿意的客戶。透過基於角色的權限控制擴大您的團隊。最後，您可以將您的專案、客戶和計費全部集中在一個屋簷下。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一個基於雲端的客戶端入口網站和協作工具。它使團隊、專案組和業務客戶能夠在安全的雲端環境中有效地協作處理文件和文件。 我們提供 3 個主要入口網站選項： 1. 簡單（現成的易於自訂的門戶）。 2. 客製化（根據您的特定要求在 Clinked 基礎架構上建立的自訂入口網站）。 3.虛擬資料室。 所有門戶都提供廣泛的功能，以下列出了其中一些功能。 提升您的商業形象 * Clinked 客戶入口網站可以客製化和白標。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本機行動應用程式適用於 Android 和 iOS。 協作與溝通 * 透過即時活動串流和專案進度管理更新客戶。 * 將任務指派給各個團隊成員或與多個使用者分擔工作量。 * 進行有效的討論，使用@提及、即時 1-2-1 和群聊以及微博進行交流。 * 全文搜尋。 安全的客戶門戶 * 傳輸中採用 256 位元 SSL，靜態時採用 AES 加密。 * 雙重認證可安全存取您的解決方案。 * 帳戶管理員可以在稽核追蹤中查看所有使用者活動。 第一個 FTP 替代方案 * 拖放檔案和資料夾以共享大檔案。 * 使用通用搜尋欄尋找並調出檔案和資料夾。 * 無需下載即可查看文件的即時預覽。 整合 * 與 Google Workspace 原生整合。 * 與 AdobeSign、DocuSign 和 JotForm 的本機整合。 * 透過 Zapier 使用 3,000 多個應用程式自動執行任務和操作。 * 公共API。 根據您的規格建立完全客製化的門戶 * 建立在強大的 Clinked ISO 認證基礎架構之上。 * 從大量現有功能中進行選擇。 * 新增您的業務所需的新的獨特功能。 * 自訂 UI 以適合您的用例和工作流程。 * 簡單的設計流程。 * 交貨快速。
Clustdoc
clustdoc.com
管理專案前階段和入職工作流程的新方法。邀請第三方從自訂入口網站加入您的項目，引導他們完成需要完成的工作，與您的團隊一起審查提交的信息，輕鬆簽署合約和保密協議，並透過您的客戶管理行動應用程式完成工作！
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite 可自動收集文件繁重的工作流程中的客戶資訊。透過我們的品牌客戶入口網站為您的客戶打造無縫數位體驗，包括內建聊天、電子簽名、PDF 轉換、雲端儲存同步、CRM 整合、自動文字和電子郵件跟進等，讓您可以充分利用自己的時間真正重要的地方。受到全球成千上萬客戶的信賴，並了解頂級專業人士用來自動化文件收集的工具。
Flowlu
flowlu.com
將整個公司的一個地方運行 - 管理項目和任務，捕獲潛在客戶並跟踪客戶互動，記錄收入和費用，生成文檔，共享知識並與您的團隊有效合作。 Flowlu是一個多合一的業務操作平台，包含用於項目，任務，財務和客戶管理的所有基本工具。 Flowlu為您提供了公司公司正在發生的一切的深刻概述。您可以跟踪業務的每個部分，從團隊所花費的時間以及他們的工作量到總體成本和客戶發票。
GuideCX
guidecx.com
GUIDEcx 是全球領先的客戶引導解決方案，可在您的銷售和實施流程之間實現無縫過渡。五年多來，我們成功完成了 30 萬個入職項目，我們知道如何利用我們的智慧來提供一致的客戶入職體驗。我們的流程旨在推動參與、提高效率並擴大容量，同時不犧牲服務品質。 GUIDEcx 易於整合到您現有的 CRM 中，具有自訂範本、每個角色的不同客戶視圖、專門建立的整合和強大的報告。我們不僅將您的流程轉移到我們的軟體上，我們的專業服務團隊和蓋德大學資源還會在流程的每一步中為您提供指導和支持，以加快實現價值並最大限度地提高您的入職團隊的生產力。今天就聯絡我們，我們可以幫助您將客戶引導體驗提升到新的高度。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工具並與大多數其他企業和公司工具整合可以節省時間和減少挫折感。帶有您公司品牌的白標，您的團隊可能甚至沒有意識到 MangoApps 是一個外部工具 - 它感覺像是他們日常和工作流程的自然組成部分。如今，太多組織依賴過時的內部網路和通訊工具，將時間和資訊浪費在電子郵件收件匣這個黑洞中。 MangoApps 為您提供了一個獨特的機會，將所有團隊（從第一線員工到公司辦公室）連接到一個中央樞紐，使他們所有人都處於循環狀態並處於遊戲的頂端。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前稱為 Nimbus）是一款由人工智慧驅動的一體化客戶協作工具，旨在幫助專業服務簡化工作流程並透過客戶入口網站提供出色的客戶體驗。該平台為專業服務提供數百種先進且直觀的功能，用於即時協作、專案和資訊管理，甚至內容創建。透過集中溝通、專案進度追蹤和知識管理的白標客戶門戶，以您的品牌提供服務並提供卓越的個人化客戶體驗。使用創新的拖放文檔產生器來製作具有任何文件格式的互動式超級文檔，並嵌入 2000 多個支援的整合。嘗試使用 FuseBase（以前稱為 Nimbus）團隊工作區中的看板、專案追蹤工具、即時編輯和更多功能來實現高效協作。使用先進的 FuseBase（以前稱為 Nimbus）AI 助理優化日常運營，自動執行內容創建和翻譯等任務，獲取洞察以做出數據驅動的決策，並騰出時間來擴展業務。
Onehub
onehub.com
Onehub 是專為任何規模的企業打造的安全文件儲存和共用服務。對您的資料進行銀行級加密以及我們基於角色的精細權限結構意味著您可以控制誰有權存取您的內容並放心地共享關鍵業務文件。 Onehub 提供了一套強大的業務工具，例如虛擬資料室、用戶端入口網站、Google 文件整合、自動浮水印、品牌工作區和自訂協議，以增強和擴展您的文件共用。自訂您的 Onehub 工作區，為內容共享提供更專業、更精美的外觀，並建立您自己的客戶入口網站。 Onehub 的虛擬資料室為您最重要的交易提供所需的安全性和隱私性。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個客戶平台，旨在提供見解、管理工作流程和提升客戶體驗。 Planhat 正在幫助全球數百家現代科技公司以客戶為中心開展業務，以最大限度地提高客戶成功和客戶終身價值。該平台專為從 CSM 到最高管理層的每個人而構建，可讓您統一客戶數據、設定目標和理想結果，並透過手冊、自動化和協作等功能增強客戶旅程。該公司於2014年成立於瑞典斯德哥爾摩，擁有超過100人的團隊，遍布歐洲、北美、南美和亞太地區。請造訪 www.planhat.com 以了解更多資訊。
Recapped
recapped.io
Recaped 使團隊能夠在銷售的最後一哩路（包括試點管理和入職培訓）中直接與客戶協作。上傳相關內容供客戶參與，為客戶分配後續步驟並指定截止日期（和自動提醒），並確保每個人最終都保持在同一頁上。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地專業服務企業的使用和喜愛，用於管理其客戶工作並實現盈利。基於端到端雲端的平台可以管理客戶工作交付的各個方面，從潛在客戶到付款，包括銷售、專案、票據、保留、時間表、資源等，無論您身在何處。客戶工作管理平台著重時間和金錢，讓您全面了解最新的業務數據和財務績效。將客戶通訊、活動和工作集中在一個平台上，您始終知道事情在哪裡，而無需請求狀態更新。 Accelo 簡化了整個業務和團隊的工作流程並提高了效率，以增強可見度和協調性，幫助領導者經營業務，幫助專業人員專注於最重要的工作。透過利用強大的自動化功能，管理人員能夠輕鬆地在預算範圍內按時交付專案。 Accelo 的最新且安全的分析使領導者有信心做出明智的決策，確保業務的成長和繁榮。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay 為您提供統一且易於使用的介面，以便與您的客戶和合作夥伴共享所有連結和文件。
vcita
vcita.com
vcita 讓您能夠透過直覺的管理平台專注於發展業務、保持井井有條並提供卓越的客戶體驗。自動執行耗時的管理任務，例如收款和計費、日程安排、客戶提醒和管理 - 透過記筆記並從友善的儀表板查看客戶付款歷史記錄來追蹤您與客戶的互動。
VobeSoft
vobesoft.com
每個軟體系統都有資料庫。這些資料庫通常是靜態的，為使用這些標準解決方案的組織提供了他們沒有使用的功能以及他們無法根據其獨特需求進行更改的功能。通常，在遇到許多麻煩的情況下，會採用變通辦法來達到最終目標。但最終，這種解決方法的麻煩只會導致挫折感，並且無法最佳地利用軟體系統應為您和您的組織提供的優勢。當今唯一的靜態是組織在不斷變化。而且這個改變還不錯。它代表了組織的改進。為了適應這種變化，需要一個能夠改變和適應組織工作方式的系統來確保成長。這就是 VobeSoft：一個具有動態資料庫的軟體系統，可配置為無縫地適應任何組織。您（而非軟體）決定如何完成工作、哪些資料重要且應如何儲存這些資料。習慣的背景決定了系統的設定和使用方式。
Zoho CRM
zoho.com
使用Zoho的在線生產力工具和SaaS應用程序進行整個業務。超過5000萬用戶在全球範圍內信任我們。嘗試我們永遠的免費計劃！
Dock
dock.us
Dock 是深受顧客喜愛的創收平台。您可以透過 Dock 獲得什麼： 買家和客戶工作區 銷售內容庫 訂單表格 帶電子簽名 安全配置文件 帶 NDA Dock 可以輕鬆設置數位銷售室、入職計劃、客戶入口網站和專案中心。請訪問dock.us了解更多信息
Practice
practice.do
實踐可以透過簡化日程安排和履行、集中客戶活動和整合工具來幫助基於客戶的企業減少管理工作。專為與承包商和客戶合作的企業主而設計。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。