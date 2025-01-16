客戶端軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 葡萄牙

SuiteFiles

suitefiles.com

文件建立、協作和簽名全部集中在一個地方。 SuiteFiles 是一款功能強大且簡單的文件管理軟體，適用於會計和專業服務公司。我們的工作流程正是中小型公司與客戶共同成長所需的。我們支援您的日常活動，與 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等整合。我們的使命是為各種規模的公司提供企業級解決方案和服務，以滿足他們的發展軌跡。結果呢？一個用戶友好、可擴展、強大的平台，您的團隊和客戶將真正喜歡使用。我們的產品開發和客戶支援團隊反應迅速 — 這表示您有人投資，讓您能夠充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文件管理需求已滿足，IT 負擔減輕，使您能夠增加計費時間並加強與客戶的關係。 1000 多家以效率為導向的專業服務公司透過 SuiteFiles 改善其業務（續訂率為 99.6%），我們是您的最佳選擇。透過完整的工作流程解決方案和廣泛的集成，將您與業界領先的應用程式連接起來，打破您的營運孤島。 SuiteFiles 的全面特性和功能專為 10 到 500 人的團隊而設計，充分考慮到員工的滿意度。多年來，我們透過整合、自動化、簽名和電子郵件管理完善了適合您的端到端流程的軟體，消除了您原本需要的應用程式跳轉和多項訂閱費用。我們將輕鬆的第三方共享與尖端的安全性相結合，而不會剝奪您的資料所有權。我們簡化了組織、集中和利用您公司日常執行所需資訊的複雜性。您應該將工作時間花在服務客戶和發展業務上，而不是與文件作鬥爭。因此，我們設計的 SuiteFiles 具有快速、完整的資料遷移和入門功能，讓您的團隊在短短兩天內即可投入運作。此外，我們的智慧介面易於使用且始終如一地完善。透過消除不必要的來回、流程延遲、協作開銷以及在多個工具之間切換，我們節省的時間會增加。我們的客戶報告稱，每位員工每周可節省 5 小時。也就是說，每位員工每年的全職工作時間為 6.5 週！