客戶端軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 孟加拉

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶端入口網站軟體充當企業與其客戶之間的網關，促進雙方之間的遠端互動。這些入口網站為與多個外部利害關係人或客戶打交道的企業或組織提供全面的解決方案。它們使企業能夠共享和索取文件、提供專案更新和發票、收集回饋以及與客戶和利害關係人保持溝通。 客戶端入口網站的具體功能可能會因供應商和預期用例的不同而有很大差異。一些供應商將客戶端入口網站作為選購配件整合到其較大的虛擬資料室軟體或雲端內容協作平台中。許多客戶入口網站都配備了專案管理軟體中的功能，使客戶能夠輕鬆監控專案進度，同時使企業能夠確保其客戶的透明度。
提議新的應用程式
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Accelo
accelo.com
簡化項目、保留、銷售和服務管理。獲得整個客戶資料庫的可見性，改進流程並花更多時間在您的專業知識上。
FuseBase
nimbusweb.me
將來自多個來源的資訊混亂轉變為井然有序的工作場所。讓您或您的團隊能夠透過更少的迭代和更少的會議更快地完成工作。
Softr Studio
softr.io
Softr 將您的 Airtable 資料轉變為美觀且功能強大的網站、網頁應用程式或用戶端入口網站。選擇一個模板或從頭開始。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu 是一款適用於各種規模團隊的一體化業務管理平台。還沒有 Flowlu 帳號？現在免費註冊！
SuiteDash
suitedash.com
使用我們安全的用戶端軟體設計您自己的用戶端或客戶入口網站存取：全品牌登入、儀表板和帶有白標的電子郵件通知
Copilot
copilot.com
Copilot 是服務企業的現代化客戶門戶 透過客戶入口網站為客戶提供一站式體驗，簡化訊息、付款、文件共享、幫助中心、自訂應用程式存取等。
Moxo
moxo.com
Moxo 互動工作空間被世界各地的領先企業用來簡化數以百萬計的 B2B 項目，從帳戶註冊到帳戶管理。
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay 為您提供統一且易於使用的介面，以便與您的客戶和合作夥伴共享所有連結和文件。
Dock
dock.us
Dock 幫助銷售、客戶成功和行銷協同工作以增加收入。
vcita
vcita.com
使用小型企業的一體化業務管理應用程式推動更多業務並提供優質服務 |
Onehub
onehub.com
Onehub 是一款 Web 應用程序，可提供您與合作夥伴、客戶、同事和供應商輕鬆、安全地共享業務資訊和文件所需的一切。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。
Recapped
recapped.io
完成交易和吸引客戶的速度加快 25%。立即建立共同行動計劃，幫助您更快地完成交易，了解交易中實際發生的情況，並為您的支持者提供支援。
GuideCX
guidecx.com
GuideCX 創建的新客戶入門軟體讓您的生活更輕鬆。該工具使管理內部團隊和更新客戶變得輕而易舉！
Workiro
workiro.com
下一代應用程式獨特地結合了任務、通訊和文件管理功能（包括電子簽名），幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft 讓改變變得更有趣。使用我們的模組化無程式碼軟體設定業務流程並產生 360 度視圖。
Service Provider Pro
spp.co
SPP是一款針對產品化服務機構的客戶管理和計費軟體。
Liscio
liscio.me
Liscio 是一種基於雲端的安全 Web 和行動軟體解決方案，可簡化客戶通訊和協作。 Liscio 的功能包括安全訊息傳遞、安全文件共享和儲存、FirmView、公司對一服務、行動應用程式、前台登入、電子簽名等，以加密的、僅限邀請的客戶體驗平台取代易受攻擊的電子郵件和文書工作這使您能夠成為客戶應得的積極主動、現代化的公司。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一個全方位服務的 B2B 支付平台，可為您和您的客戶簡化和自動化支付。為您的客戶提供一個白標安全平台，透過多種付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付發票。與領先的會計和 PSA 軟體解決方案集成，同步發票並使自動對帳變得輕而易舉。啟用自動付款和自動電子郵件提醒等自動化功能，可以節省您的時間並更快地收集發票，並解鎖數據洞察力，讓您全面了解付款情況並更好地預測現金流。一切都在一個平台上。
Practice
practice.do
簡化您的教練業務。 我們幫助教練將笨重、脫節和煩人的系統整合到一個簡單的地方。
FileInvite
fileinvite.com
收集所需的所有文件、簽名和資料的速度提高了 80%。
SuiteFiles
suitefiles.com
文件建立、協作和簽名全部集中在一個地方。 SuiteFiles 是一款功能強大且簡單的文件管理軟體，適用於會計和專業服務公司。我們的工作流程正是中小型公司與客戶共同成長所需的。我們支援您的日常活動，與 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等整合。我們的使命是為各種規模的公司提供企業級解決方案和服務，以滿足他們的發展軌跡。結果？一個用戶友好、可擴展、強大的平台，您的團隊和客戶將真正喜歡使用。我們的產品開發和客戶支援團隊反應迅速 — 這表示您有人投資，讓您能夠充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文件管理需求已滿足，IT...
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一體化軟體，用於簡化從客製化、產品化到訂閱的銷售服務。它可以幫助企業家和機構在自動化的幫助下加快內部流程。建立您自己的工作流程、自動產生發票並擁有專業外觀的服務目錄，您的客戶可以在其中輕鬆購買。這是一個簡單而優雅的解決方案，它不是儀表板，而是建議將聊天作為操作中心，其中每個新客戶的請求都會建立一個對話線程。您可以在其中發送報價、發票、付款和訊息。完全忘記在選項卡或應用程式之間切換，並在一個地方完成所有操作。 Zendo 可以透過各種白標選項打造自己的，從自訂網域到品牌顏色，甚至是您自己的個人化聊天機器人！聚集您的團隊，讓您的業務在這款易於使用、直覺的軟體中蓬勃發展。
Clustdoc
clustdoc.com
管理專案前階段和入職工作流程的新方法。邀請第三方從自訂入口網站加入您的項目，引導他們完成需要完成的工作，與您的團隊一起審查提交的信息，輕鬆簽署合約和保密協議，並透過您的客戶管理行動應用程式完成工作！
Clinked
clinked.com
Clinked 用戶端入口網站是領先的線上協作軟體。安全、移動且高度可自訂。輕鬆分享文件、溝通、管理專案。
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces 為專業人士及其客戶提供交流、分享和保持聯繫的私人空間。我們主持您的所有交流 - 簡化、統一和組織一切。如果您是行銷代理商、財務專家、婚禮策劃師、網頁設計師或律師 - 這就是您夢寐以求的客戶入口網站。為何選擇歡迎空間？因為做生意可能會讓您和您的客戶變得混亂和不堪重負！主要特點： ✅ 簡單組織：帶有活動來源的私人空間✅ 個人化客戶體驗：自訂品牌✅ 輕鬆交流：文件共享和文件請求✅ 節省時間：捆綁包和模板✅ 多功能通信：即時聊天、私人聊天、視訊通話✅ 集中化：文件庫 從我們的永久免費版本開始，享受順暢的業務關係！
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite 可讓您在易於使用的客戶入口網站中組織客戶通信，因此不會遺漏或遺失任何內容。它具有乾淨、簡約的設計，重點是您想要顯示的工作：儀表板、Figma 板、幻燈片、影片、報告或其他任何內容。如果它可以嵌入到 iframe 中，您就可以在客戶端入口網站中共用它。我們的客戶入口網站是安全的、有組織的、自助服務的。一旦您嘗試了 Ahsuite，您將永遠不會再回到透過電子郵件發送連結的狀態。 Ahsuite 配備了一套專為數位代理商打造的強大協作工具。這意味著您可以告別 Trello、Slack、DropBox 和 LastPass，因為 Ahsuite 讓您只需一次登入即可完成所有操作。透過專...
BrightReturn
brightreturn.com
BrightReturn 提供全面的解決方案，用於自動化會計實務、提高效率、安全性和生產力。 BrightReturn 的軟體致力於改善會計環境，提供了一系列旨在簡化工作流程、增強安全性並促進成長的功能。 BrightReturn 的魅力在於其多方面的優勢。會計師事務所可以採用先進的實踐管理軟體來自動執行日常任務，促進無縫溝通並擴大服務範圍。這項轉型不僅推動業務成長，也提高客戶的投資回報，確保在競爭格局中的策略優勢。保留員工也將受益。透過自動化工作流程和促進協作，該軟體培養了一支更投入和滿意的員工隊伍。可用的培訓資源有助於提高技能、提高工作滿意度和整體員工投資。生產力是 BrightRetur...
Zapa Client Portal
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Zapa 用戶端入口網站的建置概念是，作為一家企業，與客戶安全地發送和接收文件不應該是痛苦或繁瑣的。對於企業及其客戶來說，這應該是一種快速、輕鬆和愉快的體驗。透過使用您自己的商標自訂電子郵件和品牌 Zapa，客戶永遠不會覺得他們不是在直接與您打交道。提供 30 天無風險試用，快來嘗試一下，看看有多簡單！
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Gatheroo 為您的企業提供客戶門戶，協助您從客戶收集資訊和文件。每個客戶都會收到一個唯一的 URL，其中包含您需要從他們那裡獲得的所有資訊的清單。進度條與交通燈系統結合，意味著您的客戶可以控制他們需要共享的資訊。自動客戶提醒意味著您可以繼續處理其他事情，並且當您要求的所有資訊都已共享時，您會收到通知。從文字欄位、文件上傳、多個答案、單選、條件問題、清單和表格中進行選擇 - 以您想要的格式取得您需要的資訊。
OneSuite
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OneSuite 是您的發展中心，由經驗豐富的機構資深人士設計，他們了解現代、具有前瞻性思維的數位代理商的具體需求。我們親眼目睹了處理多個平台、失去有價值的數據以及努力獲得可行的見解所面臨的挑戰。
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Everleagues 是一個交流和協作平台。其獨特的本地功能和企業級安全性相結合，提供無縫的辦公室和客戶服務體驗，從而提高生產力、協作、客戶滿意度和盈利能力。聊天、語音、視訊、文件傳輸、電子簽名和更多生產力工具都位於您自己公司的一個虛擬工作空間中，由 Everleagues 提供支援。
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借助品牌客戶入口網站和功能強大且易於使用的應用程序，將您的服務業務提升到一個新的水平。 Hubflo 匯集了運行後台和麵向客戶的操作所需的所有工具：文件共享、訊息傳遞、任務/項目、提案、計費、CRM 等。透過嵌入、Zapier 和本機整合（Gmail、Outlook、Stripe...）連接到任何事物。美元。
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EverAfter 的 B2B 客戶介面是您的客戶在整個組織中部署您的產品時所需的統一主頁
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OnRamp 是動態客戶入職軟體，可協助入職和實施經理簡化任何高接觸客戶入職流程。 OnRamp 的動態入職減少了客戶完成步驟的工作量，並減少了團隊的手動步驟。其結果是提高了入職效率、成果和客戶體驗。 為客戶提供令人愉快的簡單而動態的行動計劃。 OnRamp 行動計畫根據客戶的輸入，引導客戶完成相關任務、影片、表格、調查、文件以及其他行動和支持，一次一步。 全程追蹤每一步並收集回饋，讓您隨時了解客戶的進度、觸發您的後續步驟並幫助您改進。 * 為您的團隊提供適用於每位客戶的經過驗證的行動手冊。 * 動態引導並幫助客戶完成流程的每一步。 * 取得有關入職效率、結果和體驗的報告。 * 優化您...