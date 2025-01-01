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無論是住宅還是企業建築的清潔服務公司，都利用清潔服務軟體來有效管理客戶需求並簡化營運。該軟體有助於優化清潔活動和資源分配，從而降低成本。此外，它還透過確保及時、高品質的服務交付來提高客戶滿意度。
提議新的應用程式
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
Jobber
getjobber.com
Jobber是一款綜合管理應用，幫助服務業企業簡化報價、調度、發票及收款流程，提高效率及客戶服務。
Breezeway
breezeway.io
Breezeway是一個物業管理平台，協助執行工作協調、通信和驗證，提升租賃體驗與運營效率。
ZenMaid
zenmaid.com
ZenMaid是一款雲端清潔服務管理軟體，專為簡化客戶管理、排程及發票處理而設計，讓業主提高營運效率。
GorillaDesk
gorilladesk.com
GorillaDesk是一款幫助服務業務簡化日常運營的軟件，包括調度、客戶管理、發票處理和在線預訂等功能。
EyeOnTask
eyeontask.com
EyeOnTask是一款雲端現場管理軟體，能自動化並組織公司運作，適用於多種行業，包括HVAC、管道和建築等。
Turnify
turnify.com
Turnify是一款幫助短期租賃房東管理物業周轉的應用，提供任務管理、調度、通信工具及多平台同步功能。
Kickserv
kickserv.com
Kickserv是一款簡化現場服務管理的應用，支持潛在客戶管理、工作調度、發票及付款功能，適用於中小型企業。
Clean Smarts
cleansmarts.com
Clean Smarts 是一個清潔服務管理應用，提供實時溝通、任務追蹤、排班管理及薪資處理功能，協助提昇業務效率。
OrangeQC
orangeqc.com
OrangeQC是一款簡化質量控制流程的應用，支持手機填寫檢查表，集中數據收集與分析，提升團隊溝通與協作效率。
ServiceDeck
servicedeck.io
ServiceDeck是一款現場服務管理軟件，專為提升服務運營效率而設計，適合各類服務提供者使用。
TimeConnect
timeconnect.net
TimeConnect 是一款專為清潔業設計的多功能工具，能管理報價、開票、排程、計時和位置追蹤。
Maidily
maidily.com
Maidily 是一款簡單高效的排程軟體，專門用於住宅清潔服務，提供發票、排程、客戶訊息自動化及線上訂位等功能。
freshOps
getfreshops.com
FreshOps是一款專為商業清潔業務設計的軟件，提供任務管理、時間考勤、勞動力管理等功能，以提高效率和服務質量。
ServiceMonster
servicemonster.com
ServiceMonster是一款專為現場服務行業設計的商業軟件，提供客戶管理、排程和市場行銷綜合解決方案。
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