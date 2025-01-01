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課堂消息傳遞軟件 - 最受歡迎的應用程式

課堂消息軟件增強了父母與學校管理員之間的溝通，主要促進K -12教育者與父母之間的互動。教師可以輕鬆地分享有關作業，即將發生的事件和其他重要信息的更新。發送消息後，他們經常可以跟踪父母是否已閱讀它。 該軟件有助於打破溝通障礙，可以在父母和老師之間進行雙向交流和多媒體共享，從而支持學校和家庭之間的牢固聯繫。

提議新的應用程式


Schoology

Schoology

schoology.com

Schoology是一個學習管理系統，幫助學生、教師和家長進行有效的通信與協作，支持教學和學習的整合。

Remind

Remind

remind.com

Remind 是一個溝通平台，為學生和家庭提供學習支持，包含學校通訊和線上輔導服務。

brightwheel

brightwheel

mybrightwheel.com

Brightwheel是一個綜合應用程式，用於管理幼兒園和托兒中心，提供考勤、通訊、學習評估等功能，簡化日常運營。

ParentSquare

ParentSquare

parentsquare.com

父母Quare是一個學校與家庭溝通的統一平台，提供通知、教師互動及文件安全交付等功能，支持多語言和靈活的通知偏好。

Piazza

Piazza

piazza.com

Piazza是一個在線學習平台，供學生和教師隨時隨地討論問題，共享資源，並進行協作。

TalkingPoints

TalkingPoints

talkingpts.org

TalkingPoints是一個非營利雙向多語言平台，幫助教師與家庭建立合作關係，透過翻譯功能進行溝通。

Storypark

Storypark

storypark.com

Storypark是一個幼兒教育管理平台，提供記錄、計劃及共享工具，促進教育者與家庭的合作，支持兒童個別學習進程。

SchoolStatus

SchoolStatus

schoolstatus.com

SchoolStatus是一個整合平台，促進K-12家庭、教師及管理人員之間的溝通，提升學生的學習效果和出勤率。

Bloomz

Bloomz

bloomz.com

Bloomz是一個連接教師與父母的免費應用程式，方便進行交流、會議安排和學生活動分享，簡化教育互動。

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