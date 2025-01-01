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最受歡迎 最近新增 課堂消息傳遞軟件 - 最受歡迎的應用程式

課堂消息軟件增強了父母與學校管理員之間的溝通，主要促進K -12教育者與父母之間的互動。教師可以輕鬆地分享有關作業，即將發生的事件和其他重要信息的更新。發送消息後，他們經常可以跟踪父母是否已閱讀它。 該軟件有助於打破溝通障礙，可以在父母和老師之間進行雙向交流和多媒體共享，從而支持學校和家庭之間的牢固聯繫。