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課堂管理軟件有助於為學生創造更具吸引力的學習環境。 這些工具可以限制在電子設備上分散注意力的應用程序和網站的訪問，同時還提供旨在激勵課堂和家裡學生的互動活動。它們通過高級反饋功能增強了學生的行為和表現。 老師和父母都可以訪問許多課堂管理解決方案，使教師可以對每個學生的表現進行全面的看法。這使跟踪進度和設定目標可以與父母共享，以使他們了解。 此外，課堂管理軟件可以與學校的學習管理系統（LMS）和學生信息系統（SIS）集成，從而為教育者和父母提供了對學生行為和學術進步的寶貴見解。一些產品也可能屬於調查類別。
提議新的應用程式
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool是一個全面的學生信息系統，便於教育機構管理學生數據、出勤、成績以及促進教師和家長之間的溝通。
Remind
remind.com
Remind 是一個溝通平台，為學生和家庭提供學習支持，包含學校通訊和線上輔導服務。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一個學習者響應系統，幫助教師創建互動性強的課程，支持數學符號，並提供安全的出勤跟踪功能。
Toddle
toddleapp.com
Toddle 是一款以 AI 為基礎的教學工具，幫助教師更有效率地提供現代化的教育。
Nearpod
nearpod.com
附近Pod是一個互動學習平台，融合即時評估和多媒體資源，支持教室內外的學習經驗。
Showbie
showbie.com
Showbie是一款數位學習平台，讓教師能輕鬆分發作業、提供反饋，並促進課堂合作，適用於各種學習能力的學生。
ClassLink
classlink.com
ClassLink 是一個雲端教育平台，提供單一登錄及資源整合，方便學生和教師訪問課程資料與數位工具。
Socrative Student
socrative.com
蘇格蘭學生應用程序允許學生透過測驗和即時問題共享理解，無需註冊帳戶，易於參與課堂活動。
Classcraft
classcraft.com
Classcraft是一個教育應用，通過遊戲化和團隊任務提升學生行為、參與度和出席率，幫助教師管理課堂和提供支持。
Edmentum
edmentum.com
Edmentum是一個在線學習平台，提供個性化教育支持和教學工具，以幫助教育工作者管理任務和提升學生學習體驗。
Classroomscreen
classroomscreen.com
課堂屏幕是一款多功能教育工具，幫助教師管理課堂和提高學生參與度，提供計時器、隨機名稱生成器和互動測驗等功能。
Pearson Online Classroom
pearson.com
Pearson Online教室是一個數字平台，幫助教師和學生管理教材、任務和進度，促進個性化學習和有效溝通。
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative老師是一款互動評估工具，幫助教師通過測驗和即時反饋評估學生理解，支持個性化教學。
SmartPass
smartpass.app
SmartPass是一款數位通行證應用，取代傳統通行證，簡化學生管理，減少課堂干擾，並促進校園安全與文化。
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia是一款綜合數字管理工具，幫助幼兒園簡化操作和促進師生、家長之間的溝通，具備出勤跟踪和財務管理功能。
Sentral
sentral.com.au
Sentral是一款由教育工作者為教育工作者設計的學校管理系統，提供全面的教育軟體解決方案。
WeVideo
wevideo.com
WeVideo 是一個多媒體創作工具，幫助教育者進行互動式教學與視頻項目指派，並支持即時協作及反饋。
iClicker
iclicker.com
iClicker是一種課堂響應系統，增強師生互動，支持學生回答問題、跟踪出勤及參與互動學習，並與學習管理系統整合。
Securly
securly.com
Securly是一款為學生提供在線安全的網絡過濾工具，防止不當內容，並監控學生的網路活動，以促進安全學習環境。
WeSchool
edu.weschool.com
WeSchool是一個學習平台，幫助團隊和公司創建和管理數位化培訓課程，提供學習分析和社交學習功能，適合個性化學習。
Acadly
acadly.com
Acadly是一個促進教室互動的工具，具備學生即時反饋、數學TeX支持及班級管理功能，可用於課堂內外的學習。
LanSchool
lanschool.com
LanSchool是一款課堂管理軟件，支持教師實時監控學生屏幕，管理設備，促進學習和安全。支援多平台運行及網路過濾功能。
Codio
codio.com
Codio是一個雲端平台，提供互動式課程內容，幫助提高計算機科學課程的學習成果，支持自動評分及多設備訪問。
Dyknow
dyknow.com
Dyknow是一款針對K-12學校的課堂管理工具，幫助教師監控學生設備，阻止分心網站，提升學生參與度。
Qustodio
qustodio.com
Qustodio是一款父母控制應用，幫助家庭監控孩子的網路活動，限制屏幕時間，並提供網站過濾和位置追蹤功能。
Minga
minga.io
Minga 是一個專為中學和高中的學校管理平台，增強學生安全與參與，提供數位通行證、事件簽到和行為獎勵等功能。
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO是一個虛擬教室平台，提供互動工具和教學資源，支援在線教學和課程管理，無需額外軟件。
Hāpara
hapara.com
Hāpara是一款用於K-12學校的課堂管理軟體，幫助教師管理Google Workspace中的學生學習和任務。
Echo360
echo360.com
Echo360是一個教育平台，提供視頻錄製、管理和互動功能，幫助教育者創建和分享教學內容以增強學習體驗。
GoGuardian
goguardian.com
GoGuardian 是一個數字學習管理平台，幫助教師管理課堂、監控學生活動，增強學生安全和專注度。
Blocksi
blocksi.net
Blocksi 是一款專為 K-12 學校設計的 AI 雲端解決方案，提供網路過濾工具，維護學生在線安全與專注，支持教師管理課堂。
Boardworks
boardworkseducation.com
Boardworks是一個教育平台，提供互動資源，支持K-12教學，幫助教師管理課堂和提升學生學習體驗。
iGradePlus
igradeplus.com
iGradePlus是學校管理系統，提供教師、學生和家長的在線成績簿，管理學生、班級、成績、考勤及溝通的功能。
SchoolMint
schoolmint.com
Hero by SchoolMint 是一款幫助學校和學生建立正向行為文化的應用程式，提供自動化行為紀錄及通知功能，促進家庭參與。
Illumine
illumine.app
Illumine是一個綜合育兒管理平台，幫助育兒中心簡化行政任務，增強家長溝通，優化資源和提供兒童護理與教育。
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud 是一個全方位的教學平台，旨在提高學生參與感和課堂可及性，提供投票、測驗、講座錄製等多種工具。
ClassOwl
classowl.com
ClassOwl是一款互動式教學計劃應用，幫助教師與學生直接溝通，管理課堂活動，跟蹤學習進度及促進家長聯繫。
LiveSchool
whyliveschool.com
LiveSchool 是一個應用程式，協助學校建立良好的校園文化，以促進學生的正向行為，並已吸引超過 1,000 所學校使用。
OnCourse Systems
oncoursesystems.com
OnCourse 是一個直觀的平台，整合社區資源，節省時間並支持學生成長。
SMART Lumio
smarttech.com
Lumio是一個基於網頁的教學平台，將傳統課程轉化為互動式學習體驗，並與現有工具無縫整合，簡化教學流程。
Squarecap
info.squarecap.com
Squarecap是一款簡單的出席追蹤應用程式，可以鼓勵學生參與課堂，並提供即時反饋，教師可進行理解檢查和小組教學。
CampusTrack
campustrack.io
CampusTrack是一個為K-12學校量身打造的SaaS平台，簡化設備追蹤、分配及維護，實現即時管理與自動化，提升教育效率。
Redink
redink.app
Redink 是一款課堂管理應用，幫助教師自動化成績輸入並與同事協作，有助於提升學生學習成果。
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