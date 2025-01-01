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兒童保育軟體簡化了兒童保育中心和幼兒園的內部運營，處理日程安排、出席和計費等任務。它還透過訊息、通知、警報和回饋加強家長和老師之間的溝通。透過將這些功能集中在一個平台上，該軟體簡化了進度報告、計費發票、學生檔案和其他重要文件的建立和更新。此外，它還透過科技和行動裝置提高家長參與度並改善課堂管理。該軟體通常基於雲，與現有行動裝置集成，並與會計和學生資訊系統一起工作，通常包括數位訪客管理功能。
提議新的應用程式
brightwheel
mybrightwheel.com
Brightwheel是一個綜合應用程式，用於管理幼兒園和托兒中心，提供考勤、通訊、學習評估等功能，簡化日常運營。
KidKare
kidkare.com
KidKare是一款軟體應用，協助托兒機構符合USDA食品計劃要求，簡化文書作業，提高效率，儘能為幼兒提供更好的照顧。
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia是一款綜合數字管理工具，幫助幼兒園簡化操作和促進師生、家長之間的溝通，具備出勤跟踪和財務管理功能。
Procare
procaresoftware.com
Procare是一款兒童保健管理軟件，可幫助托兒中心管理家庭信息、出勤、計費及與父母溝通等功能。
Famly
famly.co
Famly是一個數位平台，促進早期教育者和家庭的合作，簡化育兒管理，增強父母參與和日常交流。
Nimble
nimble.com
Nimble是一個以關係為核心的CRM，提供可自訂的聯繫人記錄和簡易的看板工作流程，幫助管理客戶資訊並提高團隊效率。
OWNA
owna.com.au
OWNA是一款綜合兒童保健管理應用，幫助托兒中心管理員工與家長交流，確保合規性並簡化日常運營。
ChildDiary
childdiary.net
ChildDiary 是一款數字工具，幫助家長、看護人和教育工作者跟踪兒童的日常活動、情感狀態及教育進步。
Kindertales
kindertales.com
Kindertales是一個雲端育兒管理軟件，簡化日托中心運作，增強與父母的溝通，自動化行政任務，並提供報告分析。
TUIO
tuiopay.com
TUIO是一個全面的學費管理系統，支援自動化帳單、付款、報名及學生資訊管理，適用於學校和課後計畫。
Educa
geteduca.com
Educa是一款促進兒童探索周遭世界的應用，旨在為早期學習與探索創造時間與空間，幫助孩子建立終身學習的基礎。
Kaymbu
kaymbu.com
Kaymbu是一個早期教育的家庭參與和教室文件管理工具，促進父母與教育者之間的溝通和互動.
Whally
whally.com
Whally 是一款為早期教育者和托兒專業人士設計的應用程式，幫助管理學校和托兒中心，簡化行政任務及提升家長體驗。
LineLeader
lineleader.com
LineLeader 是一個整合的育兒管理平台，簡化育兒中心運營，增強家庭參與，並確保遵從監管要求，提升招生和效率。
Illumine
illumine.app
Illumine是一個綜合育兒管理平台，幫助育兒中心簡化行政任務，增強家長溝通，優化資源和提供兒童護理與教育。
Wonderschool
wonderschool.com
Wonderschool是一個幫助教育工作者和創業者創建、運營與成長托兒業務的平台，提供管理、行銷及專業發展支持。
Jumbula
jumbula.com
Jumbula是一個在線註冊和付款系統，專為教育和休閒計劃提供課程與活動管理工具，簡化管理流程。
Parenta
parenta.com
Parenta是一款幼兒園管理軟體，負責員工管理、快速計算發票與報告生成，確保數據安全，幫助幼兒園更有效率地運營。
Child Paths
childpaths.ie
Child Paths是一個平台，提供合規支持、簡化運營、方便與家長溝通，並賦能員工，促進孩童從幼兒至青少年的學習。
kidsday
kidsday.com
KidsDay是一款育兒管理應用，提供出勤追蹤、父母溝通和個性化學習等功能，旨在提高管理效率和促進家庭參與。
CloudBB
cloudbb.com
CloudBB 簡化每個流程，提供初始學生註冊、接送學生及最終開票階段的透明度，以提高各方的效率和協作。
HubHello
hubhello.com.au
HubHello是一個專門針對澳洲早期教育與護理部門的網絡平台，提供數據驅動的解決方案，提高團隊效率和客戶服務。
ChildFriendly Pro
childfriendlypro.com
ChildFriendly 是一款幼兒照護管理軟體，用於簡化幼兒照護操作，提升管理效率。
KinderPass
kinderpass.com
KinderPass是一款綜合管理軟體，幫助育兒中心簡化日常運營、追蹤兒童發展並促進與父母的溝通。
KigaRoo
kigaroo.de
KigaRoo是一款針對托兒中心的管理軟件，提供員工管理、父母溝通及等待名單功能，並強調數據安全性。
Kangarootime
kangarootime.com
Kangarootime是一款育兒管理應用，簡化日託中心運營，改善父母與員工的溝通，並提供考勤、計費及管理功能。
Lillio
lillio.com
Lillio是一款育兒管理應用，簡化行政任務，促進父母與育兒提供者的溝通，支持出勤管理和報告功能。
Virtuclock
virtuclock.com
VirtuClock是一款便於幼兒園及托兒所使用的管理工具，提供學生報名、自助簽到、時間追蹤及自動化行政任務等功能。
Kiddo
kiddosoftware.com
Kiddo 是一款專為托兒所設計的等候名單管理軟體，支援多個地點及簡化與家長的常規溝通。
HoppingIn
hoppingin.com
HoppingIn 是一款允許用戶販售空缺的托兒服務名額的應用程式，透過添加用戶開放的空缺與家長報告的缺席數量來運作。
Enrollsy
enrollsy.com
Enrollsy是一個註冊管理應用，簡化企業的註冊流程，整合數據收集、付款及文件簽署，以提高效率和用戶體驗。
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