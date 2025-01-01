Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

✨ WebCatalog Desktop ✨ 使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。 下載 WebCatalog 了解更多

最受歡迎 最近新增 兒童保育軟體 - 最受歡迎的應用程式

兒童保育軟體簡化了兒童保育中心和幼兒園的內部運營，處理日程安排、出席和計費等任務。它還透過訊息、通知、警報和回饋加強家長和老師之間的溝通。透過將這些功能集中在一個平台上，該軟體簡化了進度報告、計費發票、學生檔案和其他重要文件的建立和更新。此外，它還透過科技和行動裝置提高家長參與度並改善課堂管理。該軟體通常基於雲，與現有行動裝置集成，並與會計和學生資訊系統一起工作，通常包括數位訪客管理功能。