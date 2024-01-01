個人人工智慧聊天機器人 - 最受歡迎的應用程式 - 法國

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個人人工智慧聊天機器人是智慧虛擬助手，旨在以個人化和對話的方式與個人互動。這些聊天機器人利用人工智慧 (AI) 演算法來理解自然語言輸入並提供相關回應、幫助或資訊。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智慧聊天機器人驅動的研究和會話搜尋引擎，可使用自然語言預測文字回答查詢。 Perplexity 於 2022 年推出，使用網路來源產生答案，並引用文字回應中的連結。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量來提高工作效率、釋放創造力，並透過簡單的聊天體驗幫助您更好地理解資訊。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Poe
poe.com
快速、有用的人工智慧聊天。與 ChatGPT、GPT-4o、Claude 3 Opus、DALLE 3 以及數百萬其他人交談 - 全部在 Poe 上。
Le Chat
mistral.ai
Mistral AI 將前沿人工智慧掌握在您手中。 面向開發人員和企業的開放且可移植的生成式人工智慧。
Pi
pi.ai
Pi，您的個人人工智慧：一個聰明且支持性的伴侶，24/7 來認識 Pi，你自己的個人人工智慧，由 Inflection AI 為你帶來。 Pi 不只是另一個聊天機器人；這是個人智慧的飛躍，旨在隨時為您服務，並隨著每次對話而不斷發展。
Chat AI
gtchat.ai
歡迎使用 CHAT AI，這是一款人工智慧聊天機器人，它使用最新的自然語言處理技術與您進行智慧且引人入勝的對話。只要輸入您的訊息，CHAT AI 就會周到且個人化地回覆。 無論您是想撰寫長篇內容（散文、電子郵件、文章等）、談論時事、分享您的想法和感受，還是進行隨意的對話，CHAT AI 都可以傾聽您的聲音並與您互動。憑藉著不斷發展的AI技術，
Meta AI
meta.ai
使用 Meta AI 助手來完成工作，免費創建 AI 生成的圖像，並獲得任何問題的答案。 Meta AI 是基於 Meta 最新的 Llama 大語言模型構建，並使用 Emu，我們的...
Bing Chat
bing.com
Bing 是您的人工智慧網路副駕駛
Grok
twitter.com
Grok 是模仿《銀河系漫遊指南》的人工智慧，因此幾乎可以回答任何問題，更難的是，它甚至可以建議要問什麼問題！ Grok 是 X（以前稱為 Twitter）的人工智慧聊天機器人。
DuckDuckGo AI Chat
duckduckgo.com
DuckDuckGo AI Chat 是一項由 AI 驅動的私人聊天服務，目前支援 OpenAI 的 GPT-3.5 和 Anthropic 的 Claude 聊天模型。
HuggingChat
huggingface.co
探索 HuggingChat - 一個免費的革命性平台，將您與先進的人工智慧連結起來！ 透過HuggingChat 釋放一流人工智慧的潛力，HuggingChat 是一款非凡的應用程序，旨在促進用戶與來自Mistral AI、Meta 和Google 等多家提供商的多個突破性大型語言模型(LLM) 之間的無縫通信。 以下是一些令人興奮的應用場景： • 激發創意：輕鬆產生新穎的禮物建議、設計客製化派對邀請函或為親人設計難忘的體驗。 • 專家指導：獲得有關撰寫有說服力的銷售宣傳、制定策略願景或掌握特定行業知識的寶貴見解。 • 教育與豐富：揭開複雜主題的神秘面紗，深入研究歷史事件，或使...
Teletyped
teletyped.com
Teletyped 讓您可以存取 ChatGPT、Claude、Mistral 等 AI 聊天機器人的漂亮使用者介面。
SimSimi
simsimi.com
SimSimi 是有史以來最可愛、最聰明的人工智慧聊天機器人。你可以隨時隨地與 SimSimi 交談，有時你可以教它說你想說的話。
Keymate.AI Chatbot
chat.keymate.ai
歡迎來到 Keymate.AI 終極聊天機器人！ 這是一個使用 Keymate.AI 網路搜尋插件和 GPT-4 128K 建構的 AI 聊天機器人。基本上是一個 ChatGPT，可以處理來自網路的約 80000 個單字！
gptomni.ai
gptomni.ai
免費 ChatGPT Omni：gptomni.ai 透過模型 GPT4o 為 AI 對話提供免費、方便、使用者友好的線上聊天 UI。
GroqChat
groq.com
GroqChat 是一個由人工智慧驅動的聊天介面，可促進與使用者的對話交互，提供一系列主題的答案和幫助。
Unleash Chat
unleashed.chat
一鍵部署您自己的聊天。 擁有您的數據。開源模型。私人的。未經審查。快速地。 Unleashed Chat 是一項人工智慧聊天機器人服務，其設計充分考慮了真正的隱私。它以其即時 Nostr 數據查詢和高級上下文嵌入功能而脫穎而出。這包括學習大型資料檔案、文字和 PDF 格式。它允許透過閃電網路進行比特幣支付，以確保隱私和速度。該平台採用最新的開源模型，優先考慮未經審查的選項。目前提供 Mistral 7B、WizardLM 33B 和 Synthia 70B，未來還會推出更多尺寸，例如 180B。嘗試一下！