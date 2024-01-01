個人人工智慧聊天機器人 - 最受歡迎的應用程式 - 古巴

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個人人工智慧聊天機器人是智慧虛擬助手，旨在以個人化和對話的方式與個人互動。這些聊天機器人利用人工智慧 (AI) 演算法來理解自然語言輸入並提供相關回應、幫助或資訊。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智慧聊天機器人驅動的研究和會話搜尋引擎，可使用自然語言預測文字回答查詢。 Perplexity 於 2022 年推出，使用網路來源產生答案，並引用文字回應中的連結。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量來提高工作效率、釋放創造力，並透過簡單的聊天體驗幫助您更好地理解資訊。
Poe
poe.com
快速、有用的人工智慧聊天。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Meta AI
meta.ai
使用 Meta AI 助手來完成工作，免費創建 AI 生成的圖像，並獲得任何問題的答案。 Meta AI 是基於 Meta 最新的 Llama 大語言模型構建，並使用 Emu，我們的...
Bing Chat
bing.com
Bing 是您的人工智慧網路副駕駛
Chat AI
gtchat.ai
歡迎使用 CHAT AI，這是一款人工智慧聊天機器人，它使用最新的自然語言處理技術與您進行智慧且引人入勝的對話。只要輸入您的訊息，CHAT AI 就會周到且個人化地回覆。 無論您是想撰寫長篇內容（散文、電子郵件、文章等）、談論時事、分享您的想法和感受，還是進行隨意的對話，CHAT AI 都可以傾聽您的聲音並與您互動。憑藉著不斷發展的AI技術，
Pi
pi.ai
Pi，您的個人人工智慧：一個聰明且支持性的伴侶，24/7 來認識 Pi，你自己的個人人工智慧，由 Inflection AI 為你帶來。 Pi 不只是另一個聊天機器人；這是個人智慧的飛躍，旨在隨時為您服務，並隨著每次對話而不斷發展。
Grok
twitter.com
Grok 是模仿《銀河系漫遊指南》的人工智慧，因此幾乎可以回答任何問題，更難的是，它甚至可以建議要問什麼問題！ Grok 是 X（以前稱為 Twitter）的人工智慧聊天機器人。
Le Chat
mistral.ai
Mistral AI 將前沿人工智慧掌握在您手中。 面向開發人員和企業的開放且可移植的生成式人工智慧。
GroqChat
groq.com
GroqChat 是一個由人工智慧驅動的聊天介面，可促進與使用者的對話交互，提供一系列主題的答案和幫助。
SimSimi
simsimi.com
SimSimi 是有史以來最可愛、最聰明的人工智慧聊天機器人。你可以隨時隨地與 SimSimi 交談，有時你可以教它說你想說的話。
HuggingChat
huggingface.co
探索 HuggingChat - 一個免費的革命性平台，將您與先進的人工智慧連結起來！ 透過HuggingChat 釋放一流人工智慧的潛力，HuggingChat 是一款非凡的應用程序，旨在促進用戶與來自Mistral AI、Meta 和Google 等多家提供商的多個突破性大型語言模型(LLM) 之間的無縫通信。 以下是一些令人興奮的應用場景： • 激發創意：輕鬆產生新穎的禮物建議、設計客製化派對邀請函或為親人設計難忘的體驗。 • 專家指導：獲得有關撰寫有說服力的銷售宣傳、制定策略願景或掌握特定行業知識的寶貴見解。 • 教育與豐富：揭開複雜主題的神秘面紗，深入研究歷史事件，或使...
DuckDuckGo AI Chat
duckduckgo.com
DuckDuckGo AI Chat 是一項由 AI 驅動的私人聊天服務，目前支援 OpenAI 的 GPT-3.5 和 Anthropic 的 Claude 聊天模型。
Keymate.AI Chatbot
chat.keymate.ai
歡迎來到 Keymate.AI 終極聊天機器人！ 這是一個使用 Keymate.AI 網路搜尋插件和 GPT-4 128K 建構的 AI 聊天機器人。基本上是一個 ChatGPT，可以處理來自網路的約 80000 個單字！
gptomni.ai
gptomni.ai
免費 ChatGPT Omni：gptomni.ai 透過模型 GPT4o 為 AI 對話提供免費、方便、使用者友好的線上聊天 UI。
Teletyped
teletyped.com
Teletyped 讓您可以存取 ChatGPT、Claude、Mistral 等 AI 聊天機器人的漂亮使用者介面。
Unleash Chat
unleashed.chat
一鍵部署您自己的聊天。 擁有您的數據。開源模型。私人的。未經審查。快速地。 Unleashed Chat 是一項人工智慧聊天機器人服務，其設計充分考慮了真正的隱私。它以其即時 Nostr 數據查詢和高級上下文嵌入功能而脫穎而出。這包括學習大型資料檔案、文字和 PDF 格式。它允許透過閃電網路進行比特幣支付，以確保隱私和速度。該平台採用最新的開源模型，優先考慮未經審查的選項。目前提供 Mistral 7B、WizardLM 33B 和 Synthia 70B，未來還會推出更多尺寸，例如 180B。嘗試一下！