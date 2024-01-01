個人人工智慧聊天機器人 - 最受歡迎的應用程式 - 巴西

Unleash Chat

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一鍵部署您自己的聊天。 擁有您的數據。開源模型。私人的。未經審查。快速地。 Unleashed Chat 是一項人工智慧聊天機器人服務，其設計充分考慮了真正的隱私。它以其即時 Nostr 數據查詢和高級上下文嵌入功能而脫穎而出。這包括學習大型資料檔案、文字和 PDF 格式。它允許透過閃電網路進行比特幣支付，以確保隱私和速度。該平台採用最新的開源模型，優先考慮未經審查的選項。目前提供 Mistral 7B、WizardLM 33B 和 Synthia 70B，未來還會推出更多尺寸，例如 180B。嘗試一下！