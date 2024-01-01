聊天機器人 - 最受歡迎的應用程式 - 布吉納法索

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
聊天機器人是旨在模擬與用戶對話的電腦程序，提供無縫的互動體驗。這些虛擬助理使用自然語言處理來理解和回應使用者查詢，提供資訊、幫助或執行特定任務。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一個答案引擎，可使用大型語言模型為複雜問題提供準確答案
Poe
poe.com
快速、有用的人工智慧聊天。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。
Bing Chat
bing.com
Bing 是您的人工智慧網路副駕駛
Chat AI
gtchat.ai
歡迎使用 CHAT AI，這是一款人工智慧聊天機器人，它使用最新的自然語言處理技術與您進行智慧且引人入勝的對話。只要輸入您的訊息，CHAT AI 就會周到且個人化地回覆。 無論您是想撰寫長篇內容（散文、電子郵件、文章等）、談論時事、分享您的想法和感受，還是進行隨意的對話，CHAT AI 都可以傾聽您的聲音並與您互動。憑藉著不斷發展的AI技術，
Pi
pi.ai
嗨，我是皮。我是您的私人人工智慧，旨在為您提供支援、聰明且隨時為您服務。向我尋求建議、答案，或讓我們談談您的想法。
Meta AI
meta.ai
使用 Meta AI 助手來完成工作，免費創建 AI 生成的圖像，並獲得任何問題的答案。 Meta AI 是基於 Meta 最新的 Llama 大語言模型構建，並使用 Emu，我們的...
Grok
twitter.com
Grok 是模仿《銀河系漫遊指南》的人工智慧，因此幾乎可以回答任何問題，更難的是，它甚至可以建議要問什麼問題！ Grok 是 X（以前稱為 Twitter）的人工智慧聊天機器人。
Le Chat
mistral.ai
前沿人工智慧在你手中。 面向開發人員和企業的開放且可移植的生成式人工智慧。
GroqChat
groq.com
GroqChat 是一個由人工智慧驅動的聊天介面，可促進與使用者的對話交互，提供一系列主題的答案和幫助。
SimSimi
simsimi.com
SimSimi 是有史以來最可愛、最聰明的人工智慧聊天機器人。你可以隨時隨地與 SimSimi 交談，有時你可以教它說你想說的話。
DuckDuckGo AI Chat
duckduckgo.com
DuckDuckGo AI Chat 是一項由 AI 驅動的私人聊天服務，目前支援 OpenAI 的 GPT-3.5 和 Anthropic 的 Claude 聊天模型。
HuggingChat
huggingface.co
探索 HuggingChat - 一個免費的革命性平台，將您與先進的人工智慧連結起來！ 透過HuggingChat 釋放一流人工智慧的潛力，HuggingChat 是一款非凡的應用程序，旨在促進用戶與來自Mistral AI、Meta 和Google 等多家提供商的多個突破性大型語言模型(LLM) 之間的無縫通信。 以下是一些令人興奮的應用場景： • 激發創意：輕鬆產生新穎的禮物建議、設計客製化派對邀請函或為親人設計難忘的體驗。 • 專家指導：獲得有關撰寫有說服力的銷售宣傳、制定策略願景或掌握特定行業知識的寶貴見解。 • 教育與豐富：揭開複雜主題的神秘面紗，深入研究歷史事件，或使...
Keymate.AI Chatbot
chat.keymate.ai
歡迎來到 Keymate.AI 終極聊天機器人！ 這是一個使用 Keymate.AI 網路搜尋插件和 GPT-4 128K 建構的 AI 聊天機器人。基本上是一個 ChatGPT，可以處理來自網路的約 80000 個單字！
gptomni.ai
gptomni.ai
ChatGPT Omni 透過型號 GPT-4o 為 AI 對話提供免費、方便、使用者友好的線上聊天 UI。 使用 ChatGPT Omni 體驗對話的未來！與最新的「gpt-4o」模型進行無縫對話，並享受以 10 多種不同語言進行對話的靈活性。 ChatGPT Omni 是一個使用者友好的網站，可讓您輕鬆免費地與 ChatGPT 聊天。我們設計的 ChatGPT Omni 適合所有人使用，無論您的語言能力或技術專業知識如何。無論您是想練習新語言、尋求建議還是只是友好聊天，ChatGPT Omni 都是您的完美平台。
Teletyped
teletyped.com
Teletyped 讓您可以存取 ChatGPT、Claude、Mistral 等 AI 聊天機器人的漂亮使用者介面。
Unleash Chat
unleashed.chat
一鍵部署您自己的聊天。 擁有您的數據。開源模型。私人的。未經審查。快速地。 Unleashed Chat 是一項人工智慧聊天機器人服務，其設計充分考慮了真正的隱私。它以其即時 Nostr 數據查詢和高級上下文嵌入功能而脫穎而出。這包括學習大型資料檔案、文字和 PDF 格式。它允許透過閃電網路進行比特幣支付，以確保隱私和速度。該平台採用最新的開源模型，優先考慮未經審查的選項。目前提供 Mistral 7B、WizardLM 33B 和 Synthia 70B，未來還會推出更多尺寸，例如 180B。試一試！