聊天機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
聊天機器人通常稱為虛擬代理或虛擬助理，是一種軟體應用程序，旨在執行特定任務或根據書面或口頭請求提供資訊。它們既滿足外部面向客戶的需求，也滿足內部面向員工的請求，允許使用者以對話方式（文字或音訊）與應用程式互動。 聊天機器人通常採用自然語言處理 (NLP) 或語音識別來理解用戶輸入。然而，他們的主要操作是由腳本對話驅動的。這與智慧虛擬助理形成鮮明對比，智慧虛擬助理利用自然語言理解 (NLU) 來進行更複雜、類似人類的互動。企業使用聊天機器人技術來自動化先前需要人工幹預的任務。收到用戶請求後，聊天機器人會處理輸入並以文字或語音形式提供回應。 聊天機器人整合到各種客戶支援工具中，例如即時聊天軟體、幫助台軟體和聯絡中心軟體，通常充當第一個聯絡點。它們的用途正在擴展到其他領域，包括銷售和行銷知識庫。在商業智慧應用中，聊天機器人可以取代查詢語言，使用戶只需透過鍵入或說出請求即可獲取特定數據點。聊天機器人的功能正在不斷增強，並且它們正在納入越來越多的軟體應用程式中。
提議新的應用程式
AWS Console
amazon.com
AWS控制台是一個管理接口，用戶可從中訪問和管理各種AWS雲服務，並簡化多個帳戶和資源的管理。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供雲計算服務，包括計算、數據存儲、數據分析及機器學習，幫助用戶構建和擴展應用程序。
Intercom
intercom.com
Intercom是一個客戶消息平台，提供自動化客戶支持、潛在客戶生成及營銷工具，以改善客戶互動和提升服務效率。
Podium
podium.com
講台是一個整合的客戶通信平台，幫助企業提高網站轉換率和客戶互動，提供即時消息、聲譽管理和付款功能。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一個AI驅動的客戶服務平台，簡化多渠道支持，提供票務管理、自助服務和自動化工具。
Verizon
verizon.com
Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic是一款AI寫作工具，提供內容創建、音頻生成及圖像創作的全面功能，並支援多種平台的聊天機器人整合。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp是一款實時聊天和聊天機器人平台，幫助企業提升客戶互動和簡化通訊流程，支持多通道溝通和自定義選項。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款綜合 WhatsApp 商務解決方案，提供 API、聊天機器人、CRM 和自動化工具，幫助企業管理客戶互動。
Tidio
tidio.com
Tidio是一款客戶服務軟體，提供即時聊天、聊天機器人和AI支援，幫助企業提升客戶支援和銷售。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ是一款客戶互動平台，具備實時聊天和訪客追蹤功能，幫助企業了解訪客並即時提供支援。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Botpress
botpress.com
Botpress是一個生成性AI平台，用於建立聊天機器人，提供直觀的編輯體驗及多種集成功能，適合各類用戶使用。
ChatBot
chatbot.com
聊天機器人應用可快速建立和自訂聊天機器人，支持多平台整合，並透過AI分析互動以改善客戶服務。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一個無代碼平台，幫助用戶創建應用程序、網站和聊天機器人，支持自定義設計和自動化功能，適合各類企業使用。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一個多渠道的對話參與解決方案，幫助企業通過即時聊天、電子郵件和社交媒體與客戶互動。
WATI
wati.io
WATI是一個基於WhatsApp Business API的客戶溝通平台，幫助企業自動化互動和提供即時支持。
SiteGPT
sitegpt.ai
SiteGPT 是一款基於網頁的網站建立軟體，利用人工智慧在不到 1 分鐘內免費建立專業網站。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot是一款為Twitch、YouTube和Trovo設計的聊天機器人，可以自動管理直播聊天室並提供互動功能。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是一個在線聲譽管理平台，幫助企業管理客戶反饋，加強社交媒體存在，並提高業務可見性。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT 是一個無需編碼的聊天機器人構建平台，幫助企業快速建立和訓練基於AI的客製化聊天機器人，以改善客戶服務。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
AITable
aitable.ai
AITable是一個無需編碼的AI開發平台，使用者可快速創建個性化的AI聊天機器人，無論是客戶服務還是企業助手皆可使用。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一個客戶支持平台，整合多個通信渠道，簡化團隊協作，提升客戶服務效率與滿意度。
Cody
meetcody.ai
Cody是一個智能AI助手，能夠根據公司的資料訓練，提供即時商業回答、提高員工效率、解決問題及提供建議。
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT是一個平台，幫助企業創建定制聊天機器人，整合多種數據來源，提供準確的知識和反饋。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
Chatbot Builder AI 是一個平台，用於簡化創建和管理 AI 聊天機器人，支持多通道部署和個性化互動。
Norby AI
norby.io
Norby AI提供一個AI驅動的聊天機器人，幫助企業自動化網站客戶支持，實現24/7客戶互動。
Engati
engati.com
Engati是一個聊天機器人和實時聊天平台，幫助企業快速創建自定義聊天機器人，支持多語言，並可在多個渠道上發布。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat是一款免費的實時聊天應用，幫助在線企業與客戶即時交流，整合多平台通訊，有助於提升客戶支持效率。
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer 是一個 AI 驅動的個人助手平台，整合多種 AI 模型，提供定制化的解決方案和高效的工作流程，適合各類使用者。
Payhip
payhip.com
Payhip 是一個電子商務平台，幫助用戶銷售數字下載、在線課程和實物產品，並管理交易與庫存。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。
Zappr.AI
zappr.ai
Zappr.AI 允許用戶上傳 PDF 或輸入網站鏈接，以創建一個基於該數據訓練的 AI 聊天機器人，能回答與文檔相關的問題。
Cohere
cohere.com
Cohere是一個以企業為重點的AI平台，提供自定義AI工作區，支持自動化和多模式數據搜索，幫助企業提升生產力和數據安全。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox是一個綜合通訊解決方案，透過WhatsApp Business API增強客戶互動和銷售過程的自動化，支持多平台集成及任務自動化。
Qualified
qualified.com
Qualified是一個為使用Salesforce的營收團隊設計的管道生成平台，幫助企業從網站中識別買家意圖，並促進即時銷售對話。
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat是一個AI聊天機器人構建工具，允許用戶通過上傳網站鏈接來創建自定義聊天機器人，並回答相關問題。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai是一個對話AI平台，幫助企業利用自動化提升客戶服務和互動效果，支持多語言和無代碼搭建。
Glider AI
glider.ai
Glider AI是一個技能智能平台，提供虛擬評估和面試工具，幫助組織有效評估和僱用候選人。
Atom
atomchat.io
Atom 提供 AI 驅動的 WhatsApp 聊天機器人解決方案，幫助企業生成合格潛在客戶，並整合 CRM 系統。
Chaport
chaport.com
Chaport是一個即時聊天平台，提供多渠道即時聊天、聊天機器人和知識庫功能，幫助企業與網站訪問者互動，增強客戶服務。
Chatbit
chatbit.co
Chatbit 是一個無需編碼的工具，可以根據自訂數據建立 AI 聊天機器人助手，並能自訂外觀和性格。
re:tune
retune.so
re:tune 是一個無需編碼的 AI 應用程式建構平台，支援客製化聊天機器人和整合各種工具以提升商業效率。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch是一個集客戶支持、行銷和銷售於一身的通信平台，提供實時聊天、電子郵件、聊天機器人等功能，幫助企業增長.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo是一個多功能平台，使用戶能夠在一個地方創建問卷、網頁應用和門戶，方便數據收集和管理。
Userlike
userlike.com
Userlike是一款客戶信息和支持自動化的軟體，集中管理多個通訊渠道，提供即時聊天、AI聊天機器人和數據保護功能。
Kindly
kindly.ai
Kindly 是一個基於AI的聊天機器人平台，自動化客戶支持和銷售，支持多語言並易於客製化。
Robofy
robofy.ai
Robofy是一款AI聊天機器人構建器，幫助網站自動回答訪客查詢，提升客戶支持和用戶體驗。
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow是一款AI驅動的全渠道對話套件，幫助企業通過多種平台與客戶進行個性化互動，以優化客戶參與和業務操作。
CloudKarafka
cloudkarafka.com
CloudKarafka是一款託管Apache Kafka服務的平台，簡化Kafka簇的部署和管理，支持高通量數據處理和多種數據集成。
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones 為企業提供 AI 電話助理，可代替接聽來電，並自動撥打跟進電話及冷電話，以不錯過客戶聯繫。
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode 是一款 AI 聊天機器人構建器，允許用戶使用各種資料訓練聊天機器人，有效回答問題並進行對話。
Drift
drift.com
Drift是一個客戶通信平台，提供實時聊天和聊天機器人，幫助企業簡化客戶互動並提升銷售轉換。
ChatWizard
chatwizardai.com
ChatWizard是一個幫助企業創建自定義AI聊天機器人的平台，支持24/7客戶服務和多語言對話。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud是一個基於雲的客戶聯繫中心平台，支持全渠道客戶服務和智能自動化，以提升客戶體驗和代理效率。