聊天機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏克蘭

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
聊天機器人通常稱為虛擬代理或虛擬助理，是一種軟體應用程序，旨在執行特定任務或根據書面或口頭請求提供資訊。它們既滿足外部面向客戶的需求，也滿足內部面向員工的請求，允許使用者以對話方式（文字或音訊）與應用程式互動。 聊天機器人通常採用自然語言處理 (NLP) 或語音識別來理解用戶輸入。然而，他們的主要操作是由腳本對話驅動的。這與智慧虛擬助理形成鮮明對比，智慧虛擬助理利用自然語言理解 (NLU) 來進行更複雜、類似人類的互動。企業使用聊天機器人技術來自動化先前需要人工幹預的任務。收到用戶請求後，聊天機器人會處理輸入並以文字或語音形式提供回應。 聊天機器人整合到各種客戶支援工具中，例如即時聊天軟體、幫助台軟體和聯絡中心軟體，通常充當第一個聯絡點。它們的用途正在擴展到其他領域，包括銷售和行銷知識庫。在商業智慧應用中，聊天機器人可以取代查詢語言，使用戶只需透過鍵入或說出請求即可獲取特定數據點。聊天機器人的功能正在不斷增強，並且它們正在納入越來越多的軟體應用程式中。
提議新的應用程式
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套雲計算服務的套件，該服務在與Google內部用於其最終用戶產品的基礎架構上運行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一組管理工具外，它還提供了一系列模塊化雲服務，包括計算，數據存儲，數據分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細信息。GoogleCloud Platform提供基礎架構作為服務，平台作為服務以及無服務器的計算環境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，該平台用於在Google管理的數據中心開發和託管Web應用程序，這是該公司的首個雲計算服務。該服務通常於2011年11月獲得。自App Engine發布以來，Google向平台添加了多個雲服務。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共雲基礎架構以及G Suite，Android和Chrome OS的企業版本以及用於機器學習和企業映射服務的應用程序編程接口（API）。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務解決方案。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展您的業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驅動的服務解決方案，易於設置，使用和擴展。 Zendesk解決方案可在開箱即用，並且在發生變化時易於修改，從而使企業移動更快。 Zendesk還可以幫助企業利用尖端AI來使服務團隊更快，更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI建立在數十億個CX互動的基礎上，可以在從自助服務，代理到管理員到管理員的整個服務經驗中利用Zendesk AI，以幫助您在大規模上有效地成長和有效地運作。 Zendesk為代理提供了工具，見解和上下文，他們需要在任何渠道上提供個性化的服務體驗，無論是社交消息，電話還是電子郵件。 Zendesk匯集了服務團隊所需的一切 - 從個性化對話和全渠道案例管理，到AI供電的工作流和代理工具，自動化以及1200多個應用程序的市場 - 都在一個屋頂下進行了保護。而且，我們的解決方案易於實施和飛行調整，使團隊無法要求它，開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的更改。在Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，並使公司易於與客戶建立有意義的聯繫。從初創企業到大型企業，我們認為，無論規模，行業或野心如何，每個公司都應該擁有聰明，創新的客戶體驗。 Zendesk在30多種語言的眾多行業中為超過13萬個全球品牌提供服務。 Zendesk的總部位於舊金山，並在全球設有辦事處。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是針對本地品牌和多網站業務的最高聲譽管理和數字客戶體驗平台。超過100,000家企業利用Birdeye的AI驅動平台與客戶無縫互動，推動忠誠度並在其本地市場中表現出色。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Gleen AI
gleen.ai
在格倫，我們的使命是讓客戶的客戶滿意。 Glenen AI 是世界上最準確、最有能力的客戶成功團隊生成式人工智慧。我們的生成式人工智慧不會產生幻覺，可以在不到 2 小時內完成部署，與領先的幫助台解決方案集成，不僅僅是透過採取行動來回答問題，還可以自動統一零散的知識。 Glenen 總部位於加州普萊森頓，我們的團隊包括來自 LinkedIn、微軟、Uber、Facebook、西門子、埃森哲和麥肯錫公司的資深人士。
Qualified
qualified.com
資格是使用Salesforce的收入團隊的管道生成平台。領先的B2B品牌，例如Adobe，LaunchDarkly，SurveyMonKey，Theboutspot和VMware Trust，有資格通過利用其最大的銷售和營銷資產（公司網站）來發展其管道，以識別最有價值的買家，可識別購買者的意圖，以及立即購買者的意圖，以及立即識別的信號開始銷售對話。使用合格的客戶報告的銷售會議增加了10倍，潛在客戶轉換增加了4倍，管道增加了6倍。 合格的，建立在Salesforce的基礎上，將網站與Salesforce數據聯繫起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進實時銷售對話。合格的AppExchange在Salesforce AppExchange中排名第一，在G2上的20個類別中排名第一。合格的總部位於舊金山，由前Salesforce CMO Kraig Swensrud和前Salesforce Product SVP Sean Whiteley領導，並由Norwest Venture Partners，Redpoint Ventures和Salesforce Ventures資助。要了解更多信息，請訪問合格網站。
Zowie
getzowie.com
Zowie 讓在線上銷售的公司能夠使用強大的自動化技術轉移門票，透過全通路收件匣關心客戶，並使用增強的客戶環境銷售更多產品。 Zowie 可以充當您的獨立客戶服務系統，也可以透過自動化技術增強您目前的工具，例如 Zendesk、Intercom、Gorgias 以及許多其他工具。 * 免費分析您的自動化潛力 |知道你要買什麼！ * 免費全通路收件匣 |節省技術費用。 * 大量整合 |與 Shopify、Magento、Klaviyo、Zapier 連接，將您的自動化提升到新的水平。 使用 Zowie 和... 1. 在 4 週內轉移多達 60% 的重複問題，並將解決時間縮短 67%。 2. 關懷－使代理人能夠解決複雜的案件並將 CSAT 提高 12%。 3. 銷售 – 偵測購買意圖並轉換最多 40% 的客戶。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Verizon
verizon.com
Verizon是一家美國無線網絡運營商，以前以Verizon Wireless的名義作為Verizon通信的單獨部門運行。
AWS Console
amazon.com
亞馬遜Web服務（AWS）是亞馬遜的子公司，以計量的付款方式為個人，公司和政府提供按需雲計算平台和API。這些雲計算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎架構和分佈式計算構建塊和工具。這些服務之一是Amazon Elastic Compute Cloud（EC2），它允許用戶可以通過Internet提供一批虛擬的計算機群。 AWS版本的虛擬計算機模擬了真實計算機的大多數屬性，包括用於處理的硬件中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM內存；硬盤/SSD存儲；選擇操作系統；聯網;以及預加載的應用程序軟件，例如Web服務器，數據庫和客戶關係管理（CRM）。 AWS技術是在世界各地的服務器農場實施的，並由亞馬遜子公司維護。費用基於用法（稱為“付費”模型），硬件，操作系統，軟件或網絡功能的組合，由訂戶所需的可用性，冗餘，安全性和服務選項選擇。訂戶可以為一台虛擬AWS計算機，專用的物理計算機或兩個群集付費。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂戶系統提供了安全性。 AWS從許多全球地理區域運營，包括北美的6個地區。與訂閱者相比，AMAZON MARKETS AWS向訂戶運作，以比建立實際的物理服務器農場更快，更便宜地獲得大規模計算能力。所有服務都是根據用法計費的，但是每種服務都以各種方式衡量使用。截至2017年，AWS擁有所有云的34％（IAAS，PAAS），而接下來的三位競爭對手Microsoft，Google和IBM分別為11％，8％，6％，根據Synergy Group。
CustomGPT
customgpt.ai
透過 CustomGPT 體驗個人化 AI 的優勢：透過針對您的內容進行訓練的 AI 獲得獨特的見解和解決方案
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 為香港、台灣、新加坡、馬來西亞和亞太地區的眾多零售商提供專業的聊天商務解決方案。作為WhatsApp 官方商業解決方案提供商以及Meta 和LINE 的官方合作夥伴，我們跨社交訊息管道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和網站即時聊天）提供先進的商業解決方案，提高效率、用戶行為分析，從而制定再行銷策略。 Omnichat 的使命是透過全通路訊息、行銷自動化、線上線下融合零售、社交客戶資料平台、與 ChatGPT 以及 WhatsApp 目錄和支付整合的「Omni AI」來釋放聊天商務的潛力，Omnichat 為企業提供裝備提供無縫的客戶旅程，以抓住全通路零售環境中產生的機會。 線上線下融合銷售功能，可以輕鬆將線上通路的訪客引導至實體店銷售人員進行跟進，促進線上線下的轉換和收入追蹤。 利用 ChatGPT，我們的人工智慧聊天機器人「Omni AI」充當零售商的數位助理，處理客戶的詢問、推薦產品並促進行銷活動規劃。 WhatsApp目錄和付款讓零售商可以在WhatsApp上完成從瀏覽產品、與指定銷售人員溝通到進行購買的顧客旅程，縮短顧客的決策和加快購買流程，為商家帶來即時收入。 Omnichat 連續三年實現300% 的年度經常性收入(ARR) 同比增長，為超過5,000 家零售和電子商務公司提供支持，包括屈臣氏、豐澤、莎莎化妝品、六福珠寶、LVMH 集團、萬寧、太古資源、OSIM、羅技、Timberland、通利琴行、維特健靈及政府部門。
Futr
futr.ai
Futr 是一個聊天即服務平台，透過任何語言和任何管道的自動、即時、視訊和社交聊天來增強客戶服務能力。 Futr 的客戶包括許多警察部隊、領先的零售商和慈善機構，它正在幫助智慧組織透過始終在線、始終即時、始終富有洞察力的聊天服務與受眾建立聯繫。 不要相信我們的話。透過我們的一個月試用期免費試用 Futr 平台！ - 即時自動聊天部署 - 追蹤使用情況和基準投資回報率 - 提供預定入住的專門支持 - 審判結束案件審查 - 無義務 - 無需信用卡
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一個屢獲殊榮的社交媒體分析和參與平台，可以有效地部署該平台來傾聽和響應品牌創建的線上嗡嗡聲，並評估特定行銷活動的有效性。 Locobuzz 不僅有助於「聆聽」社群媒體，還可以使用內建的 CRM 功能以個人化方式與使用者「互動」。強大的資料儲存可以產生洞察並提供可操作的資料。我們為您的品牌設計一站式數位情報中心。透過結構化且強大的分析和視覺化，可以輕鬆推動數位策略和品牌形象，而無需過多的複雜社交數據。我們為您提供即時體驗、思想領導和危機管理方面的協助。 Locobuzz 還使企業能夠利用機器學習和 NLP 的力量，使用多語言聊天機器人創建互動式體驗。我們相信，對話式商務的潛力可以透過人工智慧將人類智慧融入機器來提高生產力。
Vizury
vizury.com
Vizury於2007年推出，是一種以性能為角色的Martech解決方案，它使品牌能夠實現更高的渠道轉換和客戶保留率。 自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點一直是將客戶帶回品牌網站，移動應用或零售商店並改善新客戶獲取，保留和品牌忠誠度的能力。 在啟動和實現全球範圍之後，Vizury的平台和業務於2018年被Affle收購。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon 是最用戶友好的對話平台，可自動進行對話，無需編碼。透過連接服務管道、整合軟體並使用人工智慧聊天機器人開始自動化客戶服務來減少您的工作量。聊天機器人可確保您在客戶旅程的每一步中 24/7 全天候為客戶服務。
Glassix
glassix.com
Glassix 的使命是擴大對話式人工智慧和全通路客戶溝通的範圍，使企業能夠釋放其未開發的潛力並實現無與倫比的可擴展性。 憑藉其 AI 全通路功能，Glassix 重塑了客戶旅程。我們超越時間界限，在每個接觸點滿足客戶需求，甚至在休眠時間也是如此。 Glassix 受到 Nike、Avis、Nintendo、Domino's 和 Dyson 的信賴，利用其變革性技術推動任務向前發展。 借助 Glassix，管理客戶互動從未如此簡單。我們的統一收件匣消除了對多種工具的需求，簡化了工作流程管理並減少了開支。從人工智慧驅動的聊天機器人到個人化問候，讓您的客戶在一處保持參與。 Glassix 是人工智慧驅動的統一訊息平台，可讓您的客戶對話在任何數位管道上保持連接 - 即時通訊應用程式和簡訊、電子郵件對話、網站或應用程式上的即時聊天以及社交媒體訊息。 該安全平台提供了作為訂閱服務提供的強大功能集，並配有可視化無/低程式碼聊天機器人工具，無需任何技術知識即可開始使用。客戶可以利用 GPT-4 提供的對話式 AI 功能立即投入使用，或利用 Glassix API 建立高度客製化的體驗。 Glassix 與全球整合合作夥伴網路合作，為不斷成長的知名品牌、高成長企業和小型企業等客戶群提供服務。 體驗 Glassix 改善互動的強大功能，讓您提供卓越的客戶體驗。告別手動任務，節省您的寶貴時間。透過我們的自動化功能，對話可以輕鬆進行，讓您的客戶驚嘆不已。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視覺化流程編輯器提供了直覺的視覺化流程編輯器，讓用戶將用戶的對話變為現實。 該平台還提供由最大的聊天機器人開源社群提供支援的各種預建整合和技能，使用戶能夠加快建置過程。聊天機器人。 此外，Botpress 還提供跨所有管道的一鍵部署，以滿足使用者所在的位置。 Botpress 受到數千家組織的信賴，並建立了各種模板，包括購物伴侶、健康機器人模板、銀行支援、IT 助理、電信計費顧問、健身朋友、人力資源助理和語言導師聊天機器人。 總體而言，Botpress 提供了各種工具和功能，使建置和部署聊天機器人變得更快、更輕鬆。
Whatstool Business
whatstool.business
WhatStool Business是一個多合一的WhatsApp業務解決方案，我們的產品包括官方WhatsApp API，聊天機器人，基於WhatsApp的CRM，自動化，與許多工具的集成等。WhatSuolTeam專注於為WhatsApp和在WhatsApp上運營其業務或市場營銷的WhatsApp和小型企業的工具。我們正在構建更多的應用程序，例如WhatsSave，可以幫助企業保留新的數字來利用它們的增長。
Desku
desku.io
Desku 處於人工智慧驅動的客戶支援領域的前沿，專注於為電子商務和 SaaS 行業設計的解決方案。該公司的目標是透過專注於提高效率、增強用戶體驗和企業級可靠性來轉變客戶服務行業。 Desku 提供的產品 * 人工智慧驅動的自動化：Desku 的人工智慧驅動的聊天機器人和自動化實用程式可大幅減少支援工作量。 * 共享收件匣：Desku 提供閃電般快速、用戶友好、人工智慧增強型收件箱，針對現代支援團隊進行了最佳化。 * 知識庫：Desku 提供易於建立的知識庫，為客戶提供自助服務選項。 * 即時聊天：Desku 的即時聊天功能可與客戶進行即時、無縫的溝通。 為什麼企業信任 Desku * 該平台受到 1000 多個支援代理商和 350 家企業的信任。 * Desku 有助於減少高達 50% 的支援查詢。 * 公司幫助降低了 40% 的支援成本。 整合功能 - Desku 允許無縫整合現有工具，以提高團隊生產力。該平台支援 30 多個整合應用程序，並提供由即時客戶資料支援的自訂操作。
Cody
meetcody.ai
Cody 是一款類似 ChatGPT 的智慧 AI 助手，但還有一個額外的好處，那就是能夠根據您的業務、團隊、流程和客戶資料進行培訓。您可以使用 Cody 作為員工以多種方式支持您的團隊： * 透過分析公司累積的文件並充當流程專家，為業務問題提供即時答案。 * 透過提供即時答案、想法和現成的工作來提高員工效率，幫助您的團隊更聰明地工作。 * 使用支援文件解決問題並發現數位工具的隱藏功能。 * 根據您過去與 Cody 對話的背景，集思廣益並提供建議。 要使用Cody，您可以上傳公司的文件、文件和資料來建立您自己的客製化知識庫。然後，科迪使用這些資訊來提供量身定制的回應。 Cody 可以整合到各種工具中，例如 PowerPoint、PDF、Word、Discord、網站等。 該平台強調先進的資料安全和隱私，具有 AWS 加密、SOC II 合規性和可自訂存取控制等功能。 Cody 旨在透過提供經過特定業務環境培訓的人工智慧助理來增強團隊能力。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是下一代即時聊天解決方案，結合了人工智慧和人類智慧的力量，透過實現高度個人化的客戶對話來提供終極客戶體驗。 我們的對話式人工智慧既充當第一線自助客戶禮賓員，幫助客戶自助，也充當漂亮的虛擬助理，幫助提高客戶服務代理的效率。 Heyday 直覺的客服中心可在任何裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以取悅客戶。 透過全盛時期，您可以： * 自動回答第一線客戶服務查詢、確定客戶資格並自動分類更複雜的問題，將其回報給合適的客服人員 * 與統一的團隊收件匣合作，提供卓越的客戶體驗 * 借助強大的電子商務集成，直接在聊天中即時創建購物車 * 收集有價值的客戶見解來豐富您的 CRM * 建立模板或利用人工智慧推薦的快速回覆來提高您的效率並節省時間 * 透過訂單追蹤通知、產品追加銷售、顧客滿意度調查等，在高度個人化的層面重新定位客戶。 * 自訂您的代理商通知，讓您不錯過任何一個節拍 * 還有更多！ Heyday 正在開創一個即時聊天的新時代。立即下載，為您的客戶服務團隊提供人工智慧超能力。
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - 聊天網站，聊天機器人的設計者。 * 網站聊天。 * 聊天機器人的建構函式。 * 聊天機器人的開發。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一個企業級人工智慧全通路客戶體驗平台，使品牌能夠透過單一介面跨所有管道吸引客戶，利用全通路通訊、數位參與、業務自動化、對話式人工智慧和生成式人工智慧聊天機器人。 CommBox 幫助組織自動化重複性工作、優化客戶旅程、提高客戶服務團隊的工作效率，並在數位優先的環境中領先於不斷變化的客戶期望。 CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io
HappyFox
happyfox.com
HappyFox 是一款實用的幫助台軟體，可為電子郵件、網路、電話和社群媒體的客戶要求提供多管道支援。 HappyFox 與會計、客戶回饋、CRM、商務等業務應用程式整合。該應用程式的 iOS、Android 和 Windows 版本可透過智慧型手機和平板電腦提供支援。社群論壇和知識庫幫助客戶提供即時支援並相互聯繫。
SharurAI
sharurai.com
SharurAI 是人工智慧應用程式建置領域的活躍參與者，提供按需人工智慧聊天機器人服務，正在改變企業與客戶互動的方式。 SharurAI 專注於尖端人工智慧技術，專門針對各行業企業的獨特需求打造客製化人工智慧聊天機器人。 我們的使命是利用人工智慧的力量來增強客戶互動、提高效率並推動成長。我們為自己能夠創建人工智慧聊天機器人而感到自豪，這些機器人可以無縫整合到您現有的系統和流程中，提供個人化且高效的客戶支援、銷售協助等。 在 SharurAI，我們了解每項業務都是獨一無二的，這就是為什麼我們與客戶密切合作，開發符合其特定目的和目標的人工智慧聊天機器人。無論您是希望簡化營運、提高客戶滿意度還是推動銷售，我們的人工智慧專家團隊都可以幫助您實現願景。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 讓您在幾分鐘內使用不同的範本建立聊天機器人，並立即自動執行關鍵任務。輕鬆拖放新元素以使任何模板適應您的需求。 ChatBot 已準備好開箱即用，而 AI 演算法可協助您隨著時間的推移改進回應。 設計流暢的對話體驗，與客戶建立更好的關係。發送動態回應，鼓勵客戶聊天和互動。混合搭配文字、圖像、按鈕和快速回覆來展示您的品牌、產品和服務。 透過一鍵整合（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）在不同平台和頻道上使用 ChatBot。使用開放 API、Webhooks 和 Zapier 將您的聊天機器人連接到您能想到的任何東西。
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com 是一個促進就廣泛主題進行參與性討論和對話的平台。它是一個虛擬的聚會場所，來自不同背景的人們可以聚集在一起分享想法、尋求建議並與具有相似興趣的其他人建立聯繫。無論您是想深入探討技術、探索錯綜複雜的文學，還是只是隨意開玩笑，Stackchat.com 都可以提供有意義的互動空間。憑藉其用戶友好的介面和強大的社區，它是一個交流知識、建立友誼和慶祝好奇心的地方。立即加入 Stackchat.com 的對話吧！
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing 讓客戶能夠簡化複雜的社交行銷操作，以建立和保護他們的品牌。 Khoros Marketing 為客戶提供： * 社交行銷：在易於配置且適應性強的平台中協調、管理、參與和衡量綜合社交活動。 * 情報：基於跨公共社交管道的即時、無限制搜索，透過強大且易於訪問的見解，保持市場、競爭對手和受眾的領先地位。 * Vault：透過存取和憑證管理在您的社交足跡中保護您的品牌。 * 體驗：透過社群 UGC 的力量激發受眾參與您的數位資產。 * 主要優勢包括： 擴展您的互動：將您的所有團隊、管道和內容整合到一個平台中，以管理整合的社交活動。 * 保護您的品牌：對帳戶存取、內容審批和團隊的集中可見性和控制意味著大規模保護品牌資產。 * 衡量重要事項：透過可設定的儀表板和資料匯出，將您的社交績效轉化為對您的業務重要的指標。 * 危機管理：透過了解危機何時出現以及如何以及何時使用即時數據和自訂通知進行參與，掌握任何危機。 * 競爭情報：制定競爭基準並追蹤競爭對手的活動，以確保有意義的品牌差異化。
Selz
selz.com
Selz 是一個簡單的電子商務平台，可讓您建立線上商店、從現有網站進行銷售或透過社交網路進行銷售。 Selz 為您提供建立線上形象、銷售產品、向客戶行銷和追蹤銷售所需的所有工具。 Selz 非常適合想要銷售實體產品、數位產品和服務的個人和小型企業。要了解更多信息，請訪問 www.selz.com。
Chatling
chatling.ai
利用人工智慧驅動的聊天機器人為您的企業提供支持，提高客戶滿意度、推動銷售、即時回應並節省您的時間 - 所有這些都無需具備編碼專業知識。 Chatling 可協助您立即建立自訂聊天機器人並部署到任何網站，而無需涉及任何程式設計。
Chatsimple
chatsimple.ai
Chatsimple 是一個用於入站銷售和支援的人工智慧代理，它與您的網站訪客互動以了解他們的需求。它為他們的問題提供了清晰的答案，展示了您的企業提供的價值，幫助您透過個人化電子郵件跟進並指導他們進行購買（如果不是當時、很快或以後）。 * 推廣您的產品和服務 * 確保優質潛在客戶 24/7 全天候流入您的 CRM * 預訂與合格領導的會議 * 了解訪客的需求和願望 * 透過超個人化的電子郵件轉換潛在客戶 這就是 Chatsimple - 您網站的自主銷售代理
Responsa
responsa.ai
Responsa 是用於下一代客戶和員工體驗的 ChatBot 和對話式 AI 平台。即用型、可擴展、多通路，並與最新的生成式人工智慧技術整合。虛擬助理隨時為您的客戶、員工、服務台和聯絡中心代理提供服務，可快速配置並與您的所有業務系統和管道整合。 此外，Responsa 的專家團隊致力於實現人工智慧的客製化企業項目，旨在改善服務並優化公司流程。 Responsa 利用市場上最好的人工智慧技術提供量身定制的解決方案，滿足各個行業客戶的特定需求，幫助他們創造獨特的個人化體驗、降低成本、優化流程並改善客戶和員工體驗。
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot 是一款用於客戶支援的人工智慧會話聊天機器人建構器。這是透過上傳您的網站 URL、PDF 文件或網站地圖來實現的。 AIChatbot 可以用多種語言回覆客戶詢問，並提供將聊天機器人小工具直接嵌入到您的網站上的便利
AIhelp
aihelp.net
AIhelp是一家全球客戶支援平台公司，總部位於香港。該公司成立於2014年，目前擁有80多名員工，為32個國家和地區的12,000家客戶提供服務。 它專為熱衷於客戶關係和滿意度的公司而設計，使其更加強大、個性化和高效。我們的目標是透過為公司提供易於使用的 20 多種語言的所有工具和技術基礎設施，促使他們提供強大的支援、成熟的服務和積極的參與。 AIhelp 是一個人工智慧客戶支援平台，用於行動和網路的訊息傳遞和操作，包括許多客戶支援功能，例如應用程式內訊息傳遞、人工智慧聊天機器人、自動檢查表單、推播通知、警報、Spotlight、應用程式索引等等。 它使您能夠使用機器學習進行強大的基於雲端的分析來提供個人化支持，以提高排名和保留率並立即解決客戶問題，並且它可以高效地理解大量數據，從而使客戶保持快樂和滿意。
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot 是用於智慧互動對話的終極人工智慧聊天機器人解決方案。借助這項尖端技術，他們提供了可自訂的基於文字的聊天機器人，可以與他們的品牌無縫融合，滿足他們的獨特需求。這個強大的工具旨在吸引來自全球各個角落的訪客，將每次互動轉化為轉換的黃金機會。但 LouiseBot 不只是一個聊天機器人，它還是他們走向國際成功的門票。告別語言障礙，向全球觀眾問好。透過這個聊天機器人，他們可以完美地客製化對話，確保每位訪客都能得到個人化的關注和卓越的客戶體驗。提高轉換率並以前所未有的方式與客戶建立聯繫，這種先進的人工智慧技術可以即時理解並響應客戶的對話，提供根據他們的個人需求量身定制的精確解決方案。與人類代理不同，這個不知疲倦的聊天機器人永遠不會疲倦，全年每天提供 24/7 支援。在 LouiseBot 的協助下，提升客戶服務體驗並保證為客戶提供全天候協助。
Alendei
alendei.com
Alendei 是基於人工智慧的客戶參與平台。它使用戶能夠向手機用戶發送簡訊。它透過對話介面提供自動化的客戶支援和參與，以提高用戶體驗和滿意度。它使用戶能夠透過整合 WhatsApp 業務 API 發送和接收訊息來提供雙向通訊。
Scotty AI
scottytechnologies.com
來認識一下 Scotty，它是您的一體化對話式 AI 解決方案，涵蓋從採購到入職等各個環節！ 透過 Scotty AI，您將體驗到： * 透過語音和文字對您的所有申請和查詢進行即時和個性化的回應，24/7 * 跨記錄系統（ATS HCM、ERP、CMS、CRM）、單點解決方案 ISV、網站和協作管道（Teams、Slack...）的無縫集成 * 輕鬆管理整個招募過程，從採購到勞動力管理 * 能夠同時處理+500.000個對話 * 自動化功能，釋放資源，加速您的成功之路 Scotty AI 以驚人的速度和規模自動化並支援任何業務流程，包括傳入和傳出、文字和語音管道以及 100 多種語言的對話。 Scotty 的獨特之處在於它能夠為所有相關方提供超個人化的體驗。候選人和招募團隊在每一步都會獲得難忘的經驗。
Algomo
algomo.com
Algomo 是一個由 AI 驅動的生成平台，旨在透過自訂的類似 ChatGPT 的網站機器人自動提供客戶支援。它允許企業有效地解決客戶支援交互，透過機器人處理請求，在必要時升級問題，並且無需培訓或維護即可進行操作。 Algomo 的平台透過即時回答重複的客戶問題來發揮作用，從而降低成本並提高客戶滿意度 (CSAT) 和員工敬業度分數。它可以自動對支援互動進行標記、分類和分類，從而減少處理時間和手動任務。此外，它還為客服人員提供人工智慧建議和即時螢幕共享，以縮短回應時間並提高工作效率。 Algomo 對於希望實現以下目標的企業特別有用： * 自動化客戶服務：透過自動化解決大多數支援互動。 * 提高效率：減少用於客戶支援的時間和資源。 * 提高客戶和員工滿意度：透過更快的解決方案和更少的手動任務。 * 國際擴張：憑藉其多語言功能，它是企業在全球擴張的理想選擇。
Answered.so
answered.so
Answered.so：人工智慧驅動的客戶服務與人類專業知識。使用 GPT 聊天機器人、知識庫、HelpHub 和智慧搜尋欄解決高達 70% 的客戶問題。
Messangi
messangi.com
自 2001 年以來，Messangi 一直在全球數十億台設備上將公司與其客戶聯繫起來。我們的多功能且可靠的平台是由業內的一些頂級工程師內部建構的。為了推動我們的營運，我們在 7 個國家擁有世界一流的團隊，願意加倍努力滿足客戶的需求。 如今，頂級行動營運商、全球銀行和零售商依靠 Messangi 來解決客戶溝通和參與挑戰。我們的簡訊、電子郵件、應用程式、行動錢包和語音助理解決方案不斷革新公司與客戶的互動方式，使溝通比以往任何時候都更加輕鬆、高效和便捷。 Messangi 的雲端通訊平台即服務可以進行客製化和塑造，以創建最合適的解決方案。透過多種管道的結合，以更有效的方式接觸並吸引客戶。
Atom
atomchat.io
Atom 提供基於人工智慧的 WhatsApp 聊天機器人解決方案，幫助企業產生更多合格的銷售線索、創建更聰明的聊天機器人、衡量結果以及與 CRM 整合。 主要特點包括： * 24/7智慧虛擬助理回答客戶疑問 * 能夠透過 WhatsApp 廣播活動覆蓋高達 98% 的客戶 * 自動化工作流程，過濾有興趣的潛在客戶並讓銷售團隊專注於完成交易 * WhatsApp 多代理集成，提供客戶對話的全面可見性 該解決方案與 HubSpot 集成，允許企業將 WhatsApp 聯絡人同步到其 CRM 中，並使用 AI 聊天機器人創建自動化工作流程。 Atom 提供個人化顧問和 WhatsApp 人工智慧專家團隊，引導企業完成整合流程，將自己定位為市場上的「交鑰匙」解決方案。 案例研究強調了客戶如何看到顯著的改進，例如每月銷售額從 200 筆增加到 3,000 筆以上，數位銷售轉換率增加兩倍，以及在 2.5 個月內預訂超過 5,000 筆確認預約。 該公司曾出現在《CIO Peru》、《富比士》和《Estrategia & Negocios》等出版物上，突顯了其在市場中的成長和認可。 企業受邀與 Atom 顧問交談，以了解更多資訊並親自嘗試該平台。
Pingbix
pingbix.com
Pingbix 是一個創新的線上平台，旨在透過自動化和智慧解決方案簡化各種業務流程並提高生產力。以下是使用 Pingbix 的一些主要功能和優點： * 任務管理：Pingbix 提供管理任務和專案的綜合工具。使用者可以輕鬆建立、指派和追蹤任務，確保不會遺漏任何內容。 * 通訊工具：此平台包括強大的通訊功能，例如即時通訊和視訊會議，以促進團隊成員之間的無縫協作。 * 工作流程自動化：Pingbix 有助於自動化重複任務和工作流程，減少所需的手動工作並最大限度地降低錯誤風險。 * 集成功能：它支援與各種其他軟體和服務集成，允許用戶連接他們現有的工具並簡化他們的工作流程。 * 數據分析與報告：該平台提供強大的分析和報告功能，幫助企業做出數據驅動的決策並有效追蹤績效指標。 * 可自訂的儀表板：使用者可以建立個人化儀表板來監控關鍵指標並追蹤重要任務和截止日期。 * 安全性和合規性：Pingbix優先考慮資料安全性和合規性，確保所有使用者資料按照業界標準受到保護。
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT 聊天機器人簡化了建立客製化的、行業特定的聊天機器人的過程，無需編碼。我們的下一代 AI 和基於 GPT 的聊天機器人建構器允許用戶在短短幾分鐘內使用自己的資料快速創建和訓練機器人。使用 YourGPT 聊天機器人充分利用人工智慧並節省時間和金錢。 YourGPT 提供尖端的 AI 和 GPT 產品，旨在滿足您的獨特需求。 * 透過我們強大的人工智慧聊天機器人增強客戶支援 * 使用 LLM Spark 建立生產就緒的 LLM 應用程式。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智慧平台榮獲2021 年SIA 最具創新人力資源技術獎，提供包括虛擬評估、編碼/視訊面試、篩選機器人等在內的招聘解決方案，以擴大企業、人力資源公司和MSP 的招聘品質人才。 Intuit、普華永道、亞馬遜和第一資本等全球品牌信任 Glider 來驗證候選人的素質並使其適合任何行業的任何職位。平均而言，客戶的安置率提高了 3 倍，填補時間縮短了 50%，候選人滿意度提高了 98%。欲了解更多信息，請訪問 Glider AI。
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy 是 Whatsapp 聊天機器人、CRM 和行銷平台。您可以在 AiSensy 上提高銷售額並自動化支援、向數千名用戶發送廣播訊息並管理 Whatsapp 聯絡人。 * 從預製的 NLP 聊天機器人模板中選擇（將 Google Dialogflow 連接到 Whatsapp） * 在 Whatsapp 上獲得驗證（綠色勾號） * 促進銷售和自動化支持
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell 是一款支援人工智慧的無程式碼產生工具，消費品牌可透過該工具在各種管道上無縫自動化其潛在客戶對話，並提高銷售、行銷和客戶滿意度。
Unleash
unleash.so
Unleash 使用 AI 來利用 SaaS 工具中的所有信息，無論員工何時需要，無論他們喜歡在哪里工作，都可以在公司部門內輕鬆簡化知識。 Unleash 透過與 Slack、Notion、Jira、Zendesk 等公司的資料來源無縫整合來實現這一目標，使每位員工只需詢問 Unleash 即可找到他們正在尋找的信息
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual 是業界公認的對話式人工智慧領導者，擁有近二十年的經驗和無與倫比的專業知識。我們創新的 V-Person™ 虛擬代理、聊天機器人和即時聊天解決方案將人類和人工智慧結合在一起，為客戶和員工提供無縫、個人化和可擴展的數位支援。全球領先的組織依靠我們屢獲殊榮的技術和專家諮詢來改善他們的支援體驗、降低成本、增加銷售並建立品牌忠誠度。我們的全球團隊和廣泛的合作夥伴網路支援以超過 37 種語言在世界各地安裝，提供在地化協作和國際見解。 Creative Virtual 總部位於英國，在美國、澳洲、印度、新加坡和香港設有業務。