聊天機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土耳其

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
聊天機器人通常稱為虛擬代理或虛擬助理，是一種軟體應用程序，旨在執行特定任務或根據書面或口頭請求提供資訊。它們既滿足外部面向客戶的需求，也滿足內部面向員工的請求，允許使用者以對話方式（文字或音訊）與應用程式互動。 聊天機器人通常採用自然語言處理 (NLP) 或語音識別來理解用戶輸入。然而，他們的主要操作是由腳本對話驅動的。這與智慧虛擬助理形成鮮明對比，智慧虛擬助理利用自然語言理解 (NLU) 來進行更複雜、類似人類的互動。企業使用聊天機器人技術來自動化先前需要人工幹預的任務。收到用戶請求後，聊天機器人會處理輸入並以文字或語音形式提供回應。 聊天機器人整合到各種客戶支援工具中，例如即時聊天軟體、幫助台軟體和聯絡中心軟體，通常充當第一個聯絡點。它們的用途正在擴展到其他領域，包括銷售和行銷知識庫。在商業智慧應用中，聊天機器人可以取代查詢語言，使用戶只需透過鍵入或說出請求即可獲取特定數據點。聊天機器人的功能正在不斷增強，並且它們正在納入越來越多的軟體應用程式中。
提議新的應用程式
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套雲計算服務的套件，該服務在與Google內部用於其最終用戶產品的基礎架構上運行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一組管理工具外，它還提供了一系列模塊化雲服務，包括計算，數據存儲，數據分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細信息。GoogleCloud Platform提供基礎架構作為服務，平台作為服務以及無服務器的計算環境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，該平台用於在Google管理的數據中心開發和託管Web應用程序，這是該公司的首個雲計算服務。該服務通常於2011年11月獲得。自App Engine發布以來，Google向平台添加了多個雲服務。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共雲基礎架構以及G Suite，Android和Chrome OS的企業版本以及用於機器學習和企業映射服務的應用程序編程接口（API）。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
AWS Console
amazon.com
亞馬遜Web服務（AWS）是亞馬遜的子公司，以計量的付款方式為個人，公司和政府提供按需雲計算平台和API。這些雲計算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎架構和分佈式計算構建塊和工具。這些服務之一是Amazon Elastic Compute Cloud（EC2），它允許用戶可以通過Internet提供一批虛擬的計算機群。 AWS版本的虛擬計算機模擬了真實計算機的大多數屬性，包括用於處理的硬件中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM內存；硬盤/SSD存儲；選擇操作系統；聯網;以及預加載的應用程序軟件，例如Web服務器，數據庫和客戶關係管理（CRM）。 AWS技術是在世界各地的服務器農場實施的，並由亞馬遜子公司維護。費用基於用法（稱為“付費”模型），硬件，操作系統，軟件或網絡功能的組合，由訂戶所需的可用性，冗餘，安全性和服務選項選擇。訂戶可以為一台虛擬AWS計算機，專用的物理計算機或兩個群集付費。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂戶系統提供了安全性。 AWS從許多全球地理區域運營，包括北美的6個地區。與訂閱者相比，AMAZON MARKETS AWS向訂戶運作，以比建立實際的物理服務器農場更快，更便宜地獲得大規模計算能力。所有服務都是根據用法計費的，但是每種服務都以各種方式衡量使用。截至2017年，AWS擁有所有云的34％（IAAS，PAAS），而接下來的三位競爭對手Microsoft，Google和IBM分別為11％，8％，6％，根據Synergy Group。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT 是一款基於網路的網站建立軟體，使用人工智慧建立網站。只需不到 1 分鐘即可完全免費獲得您自己的專業網站。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Cody
meetcody.ai
Cody 是一款類似 ChatGPT 的智慧 AI 助手，但還有一個額外的好處，那就是能夠根據您的業務、團隊、流程和客戶資料進行培訓。您可以使用 Cody 作為員工以多種方式支持您的團隊： * 透過分析公司累積的文件並充當流程專家，為業務問題提供即時答案。 * 透過提供即時答案、想法和現成的工作來提高員工效率，幫助您的團隊更聰明地工作。 * 使用支援文件解決問題並發現數位工具的隱藏功能。 * 根據您過去與 Cody 對話的背景，集思廣益並提供建議。 要使用Cody，您可以上傳公司的文件、文件和資料來建立您自己的客製化知識庫。然後，科迪使用這些資訊來提供量身定制的回應。 Cody 可以整合到各種工具中，例如 PowerPoint、PDF、Word、Discord、網站等。 該平台強調先進的資料安全和隱私，具有 AWS 加密、SOC II 合規性和可自訂存取控制等功能。 Cody 旨在透過提供經過特定業務環境培訓的人工智慧助理來增強團隊能力。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 讓您在幾分鐘內使用不同的範本建立聊天機器人，並立即自動執行關鍵任務。輕鬆拖放新元素以使任何模板適應您的需求。 ChatBot 已準備好開箱即用，而 AI 演算法可協助您隨著時間的推移改進回應。 設計流暢的對話體驗，與客戶建立更好的關係。發送動態回應，鼓勵客戶聊天和互動。混合搭配文字、圖像、按鈕和快速回覆來展示您的品牌、產品和服務。 透過一鍵整合（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）在不同平台和頻道上使用 ChatBot。使用開放 API、Webhooks 和 Zapier 將您的聊天機器人連接到您能想到的任何東西。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到數千家中小企業和大型企業的信賴，並被全球公認為業界領先的雲端呼叫中心解決方案和客戶體驗 (CX) 平台。無論客戶對話從何處開始或結束，Genesys Cloud CX 都會改變您的客戶體驗。它將跨團隊、工具和互動的見解聯繫起來，以便您擁有數據來輕鬆解決客戶問題。透過一套數位管道，隨時隨地透過任何管道與您的客戶會面。 * 自動化取得成功結果 簡化您跨通路與客戶的聯絡方式。透過整個客戶旅程的智慧自動化，您可以利用所獲得的數據和見解在正確的時間採取正確的行動，以創造最佳結果。 * 大規模創新 透過工具為您的員工和呼叫中心代理提供他們所需的信息，以提高參與度、改善客戶互動並提高團隊績效。 * 重新構想重要的體驗 使用 Genesys Cloud CX 作為一體化雲端呼叫中心應用程序，並透過數百個打包整合輕鬆擴展該套件。充分利用具有第三方整合和應用程式的可組合客戶體驗平台，以便您可以隨時透過任何管道接觸客戶。 透過 Genesys Cloud CX 中的一整套數位功能，呼叫中心員工和客戶可以跨聊天、電子郵件、文字和社交媒體等數位管道進行無縫對話。利用機器人和預測性人工智慧 (AI) 增強客戶體驗，並在客戶有更複雜的需求時轉至呼叫中心人工座席。 Genesys 正在透過創新的呼叫中心軟體重新定義客戶體驗。我們屢獲殊榮的 Genesys Cloud CX 可在幾天內完成部署，使用直觀，每週都會進行升級創新。透過即時儀表板、簡單的管理工具和分析，Genesys Cloud CX 為您提供業務營運所需的見解。您將把您的聯絡中心和客戶體驗策略帶入明天 — 無論您的客服人員位於何處或他們處理哪些管道。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
IngestAI
ingestai.io
IngestAI 是一個平台，可讓任何企業輕鬆利用 GPT、Cohere、BARD 等強大的 AI 模型。它允許您快速建立適合您業務需求的人工智慧驅動工具和解決方案。 關於 IngestAI 需要了解的一些關鍵事項： * 在 OpenAI 存取受到限制的情況下看到烏克蘭的需求後，成立的目的是讓 AI 更容易獲得 * 超過 37,000 名用戶已建立了近 30,000 個用於各種目的的自訂 AI 應用程式 * 與內部人工智慧開發相比，注重速度、規模和成本節約 * 多元化的生態系統整合領先的技術平台和服務，提供一流的體驗 IngestAI 的工作原理是提供創建人工智慧解決方案所需的基本組件： * AI 模型 - 訪問 GPT、Cohere、BARD 等頂級模型 * 向量資料庫 - 儲存和組織資料以訓練模型 * UI 工具 - 為您的 AI 工具建立自訂介面 * API - 將您的人工智慧解決方案整合並連接到其他應用程式中 * 預先建置應用程式 - 從滿足常見需求的可自訂範本開始 您可以混合搭配這些元件，快速建立適合您業務的 AI 應用程式。無需高級技術技能！ IngestAI 提供許多功能和優勢，包括： * 快速建立人工智慧聊天機器人、工作流程自動化工具等。 * 在您自己的環境中保持資料的隱私和安全。 * 上市時間比內部人工智慧開發快 3 倍。 * 與內部相比，成本節省高達 70%。 * 跨部門和用例擴展人工智慧功能。 * 預先建立的可自訂應用程式範本可滿足常見需求。 * 即使對於非技術用戶也易於使用。 * 與其他平台和服務集成
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驅動的服務解決方案，易於設置，使用和擴展。 Zendesk解決方案可在開箱即用，並且在發生變化時易於修改，從而使企業移動更快。 Zendesk還可以幫助企業利用尖端AI來使服務團隊更快，更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI建立在數十億個CX互動的基礎上，可以在從自助服務，代理到管理員到管理員的整個服務經驗中利用Zendesk AI，以幫助您在大規模上有效地成長和有效地運作。 Zendesk為代理提供了工具，見解和上下文，他們需要在任何渠道上提供個性化的服務體驗，無論是社交消息，電話還是電子郵件。 Zendesk匯集了服務團隊所需的一切 - 從個性化對話和全渠道案例管理，到AI供電的工作流和代理工具，自動化以及1200多個應用程序的市場 - 都在一個屋頂下進行了保護。而且，我們的解決方案易於實施和飛行調整，使團隊無法要求它，開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的更改。在Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，並使公司易於與客戶建立有意義的聯繫。從初創企業到大型企業，我們認為，無論規模，行業或野心如何，每個公司都應該擁有聰明，創新的客戶體驗。 Zendesk在30多種語言的眾多行業中為超過13萬個全球品牌提供服務。 Zendesk的總部位於舊金山，並在全球設有辦事處。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是行動訊息傳遞和聊天商務創新領域的先驅。 Clickatell 聊天商務平台透過便利的訊息、安全且大規模地提供創新、直覺的對話式商務旅程，使品牌能夠與消費者聯繫、互動和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信賴的聊天商務平台來降低成本，同時最大化價值並提升消費者生命週期各個階段的客戶體驗。 Clickatell 總部位於灣區，並在加拿大、南非和奈及利亞設有辦事處。了解更多信息，請訪問 www.clickatell.com。
Whatstool Business
whatstool.business
WhatStool Business是一個多合一的WhatsApp業務解決方案，我們的產品包括官方WhatsApp API，聊天機器人，基於WhatsApp的CRM，自動化，與許多工具的集成等。WhatSuolTeam專注於為WhatsApp和在WhatsApp上運營其業務或市場營銷的WhatsApp和小型企業的工具。我們正在構建更多的應用程序，例如WhatsSave，可以幫助企業保留新的數字來利用它們的增長。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的產品）是一種對話式互動解決方案，可協助企業透過多種管道與客戶互動，例如網路聊天、電子郵件、電話以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交管道。 Freshchat 還提供由人工智慧驅動的原生聊天機器人，可以使用無程式碼建構器輕鬆構建，幫助企業大規模提供個人化自助服務。借助 Freshchat 的旅程建立器和現成的手冊，企業可以領先於客戶的需求，並在必要時主動支持他們。 Freshchat 還提供客戶對話歷史記錄和其他相關資訊的全面視圖，使客服人員更有效率並能夠提供個人化體驗。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot 是一款適用於 Twitch、YouTube 和 Trovo 的聊天機器人，可讓您透過審核和新功能自動進行直播聊天，讓您有更多時間娛樂觀眾。
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat 是一個人工智慧聊天機器人建構器。它允許您透過上傳附加連結來建立自己的自訂 GPT 聊天機器人。聊天機器人將回答與附加連結相關的任何問題。 透過在 3 分鐘內分享您的知識庫連結來建立 AI 聊天機器人。
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai 是先進人工智慧的領先供應商，在幫助企業透過安全、負責任的使用人工智慧來實現商業價值方面擁有十年的經驗。該公司的創新平台、無程式碼工具和解決方案用於提供從自動化到人工輔助的端到端客戶和員工體驗，並建立生成式人工智慧應用程式。 Kore.ai 採用開放式方法，讓公司選擇最能滿足其業務需求的法學碩士和基礎設施。 Kore.ai 受到 200 多家合作夥伴和 400 家財富 2000 強公司的信賴，幫助他們制定人工智慧策略。 該公司在人工智慧領域擁有強大的專利組合，並被頂級分析師認可為領導者和創新者。 Kore.ai 總部位於奧蘭多，擁有一個辦事處網絡，可為印度、英國、中東、日本、韓國和歐洲等地的客戶提供支援。
OnceHub
oncehub.com
曾經幫助組織通過預約時間表和數字參與解決方案實時適應其客戶偏好的約會計劃和數字參與解決方案。 以前稱為Schedunce，我們被廣泛認為是在線預訂和日曆方面的領先者，但是我們的產品遠遠超出了市場領先的工具範圍，旨在捕獲，資格，參與和轉換具有最高效率和監管的潛在客戶- 合規的安全性。 自由職業者，所有者- 經營者，代理商，分支機構和內部團隊在每個行業中都依靠我們為他們的數字銷售和營銷提供動力，達到招聘目標，並提供優質的服務，一對一或一對一或團隊中，遠程或兩者兼而有之。 屏幕和重量機會，自動將其路由到適當的人員，管理團隊協作的資源池，並隨時保留房間或設備。當時間正確時，請撥打電話，切換到視頻或現場聊天。 免費開始，然後升級您的計劃。 啟動簡單。不可思議。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視覺化流程編輯器提供了直覺的視覺化流程編輯器，讓用戶將用戶的對話變為現實。 該平台還提供由最大的聊天機器人開源社群提供支援的各種預建整合和技能，使用戶能夠加快建置過程。聊天機器人。 此外，Botpress 還提供跨所有管道的一鍵部署，以滿足使用者所在的位置。 Botpress 受到數千家組織的信賴，並建立了各種模板，包括購物伴侶、健康機器人模板、銀行支援、IT 助理、電信計費顧問、健身朋友、人力資源助理和語言導師聊天機器人。 總體而言，Botpress 提供了各種工具和功能，使建置和部署聊天機器人變得更快、更輕鬆。
Norby AI
norby.io
Norby AI 是一種領先的解決方案，為企業的網站提供人工智慧驅動的聊天機器人。該聊天機器人由先進的自然語言處理技術提供支援，可以理解客戶的查詢並提供快速、準確的回應。 Norby AI 的聊天機器人設定過程僅涉及四個簡單步驟： * 在Norby AI平台上建立帳戶 * 將 Norby AI 提供的一段程式碼加入您的網站 * 輸入您希望聊天機器人回覆的現有常見問題、產品描述、文件等 * 您的 AI 聊天機器人在您的網站上上線，準備好 24/7 與客戶互動
Acquire
acquire.io
Acquire 為企業團隊提供了創造最佳客戶體驗所需的數位工具。憑藉安全協同瀏覽、人工智慧聊天機器人、即時聊天和視訊通話等功能，Acquire 使團隊能夠在所有管道中主動即時解決複雜的銷售、服務和支援問題。透過 Acquire，企業可以持續吸引客戶，同時最大限度地減少解決時間和冗餘。 Acquire 靈活且可擴展的軟體套件可滿足任何企業在任何裝置上的客戶服務、銷售和支援需求。 Acquire 總部位於舊金山。該公司的客戶遍及全球，包括多個財富 500 強品牌。 Acquire 得到了 Base10、S28 Capital 和 Fathom Capital 等團體的支持。
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - 聊天網站，聊天機器人的設計者。 * 網站聊天。 * 聊天機器人的建構函式。 * 聊天機器人的開發。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
Verizon
verizon.com
Verizon是一家美國無線網絡運營商，以前以Verizon Wireless的名義作為Verizon通信的單獨部門運行。
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode 是一個 AI 聊天機器人建構器，可讓任何人創建由 OpenAI 的 GPT 技術支援的智慧聊天機器人。透過 ChatNode，您可以使用自己的資料（例如網站、PDF、文件和文字）訓練聊天機器人。然後，聊天機器人可以進行自然對話並回答與您的數據相關的問題。 ChatNode 可以輕鬆地將聊天小工具新增到您的網站。有不同的定價方案可供選擇，包括免費測試方案。 ChatNode 利用 OpenAI 強大的自然語言處理模型，例如 GPT-3。您可以透過連接到網站或上傳文件來提供您想要訓練聊天機器人的資料。 ChatNode 處理並分析這些資料以建立知識庫。然後，它會根據您的資料微調人工智慧模型，以便聊天機器人可以進行知識淵博的對話。 當網站訪客與您的聊天機器人互動時，它會根據其訓練產生類似人類的回應。提供的數據越多，聊天機器人就會變得越聰明。 * 訓練任何資料 - 上傳 PDF、Word 文件、文字檔案或連接到網站來訓練聊天機器人。數據越多越好。 * 嵌入任何地方 - 只需幾行程式碼即可輕鬆將聊天機器人新增至您的網站。 ChatNode 提供可嵌入的小工具。 * 直覺的儀表板 - 儀表板可讓您訓練、管理和監控多個聊天機器人。追蹤對話並優化聊天機器人的效能。 * 自訂外觀 - 自訂聊天機器人的名稱、頭像、顏色和品牌以符合您的業務。 * Slack 集成 - 將您的聊天機器人與 Slack 集成，以便在您的工作區中回答問題。 * API 存取 - 對於高級定制，ChatNode 提供 API 存取以在平台之上構建。 * 價格實惠 - 計劃從免費開始，並隨著您的使用量增長而擴展。按年計費可免費使用 2 個月。
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott（無需編碼即可實現業務自動化）是一個一體化的信使行銷和對話式商務平台，用戶可以在其中自行建立和部署信使聊天機器人。 * 設計和建造一個聊天機器人來自動執行任務並進行轉換。 * 透過交付與客戶建立更牢固的關係 * 有針對性的內容並預測他們的反應。 借助我們內建的 AI-NLP 技術，聊天機器人將可以輕鬆理解消費者的查詢。 立即開始使用 Rapidbott，每週 7 天、每天 24 小時與您的受眾保持聯繫。 讓您的機器人來完成這項工作。透過機器人讓您的業務實現自動化。 關注我們以獲取最新消息和更新，並與我們聯繫以實現您的業務自動化。
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk 是一個軟體即服務平台，使用戶能夠在幾分鐘內建置和部署聊天機器人。它提供了直覺的介面和工具來使用大型語言模型創建自訂聊天機器人。 Tiny Talk 允許用戶使用自己的資料或文件訓練聊天機器人，自訂其行為，並透過 API 將其整合到網站、WhatsApp 等訊息平台或其他應用程式中。使用者可以建立知識庫、抓取網頁 URL 並從訪客產生潛在客戶。 總體而言，Tiny Talk 使用戶能夠利用聊天機器人技術實現客戶支援自動化、增加電子商務銷售額、捕獲和篩選潛在客戶、收集回饋、提供技術支援或簡化人力資源、業務和員工入職作業。
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot 是用於智慧互動對話的終極人工智慧聊天機器人解決方案。借助這項尖端技術，他們提供了可自訂的基於文字的聊天機器人，可以與他們的品牌無縫融合，滿足他們的獨特需求。這個強大的工具旨在吸引來自全球各個角落的訪客，將每次互動轉化為轉換的黃金機會。但 LouiseBot 不只是一個聊天機器人，它還是他們走向國際成功的門票。告別語言障礙，向全球觀眾問好。透過這個聊天機器人，他們可以完美地客製化對話，確保每位訪客都能得到個人化的關注和卓越的客戶體驗。提高轉換率並以前所未有的方式與客戶建立聯繫，這種先進的人工智慧技術可以即時理解並響應客戶的對話，提供根據他們的個人需求量身定制的精確解決方案。與人類代理不同，這個不知疲倦的聊天機器人永遠不會疲倦，全年每天提供 24/7 支援。在 LouiseBot 的協助下，提升客戶服務體驗並保證為客戶提供全天候協助。
Mevo
usemevo.com
Mevo 是一款易於使用的聊天機器人建構器，配備基於規則和人工智慧驅動的選項、大量模板等。 借助 Mevo，您可以建立和發布聊天機器人頁面，並在幾分鐘內將其作為彈出視窗整合到您的登陸頁面，而無需任何編碼經驗，這要歸功於其用戶友好的拖放介面。 Mevo 提供多種功能，讓您的資訊收集體驗更加順暢，包括參與度分析、會話重播以及以 CSV 格式匯出資料的功能。 您還可以使用自己的品牌自訂聊天機器人，並設定初始訊息和後備訊息，以便您的機器人在沒有回應時使用。
Officely AI
officely.ai
Officely AI 是一個革命性的平台，旨在創建無縫整合到組織流程中的客製化 AI 代理。這些人工智慧代理商充當虛擬團隊成員，處理傳統上需要人工幹預的任務。他們擅長招募、培訓和指導新團隊成員，根據預先定義的業務資料和工具整合（例如 CRM 或 ERP 系統）充當員工的私人助理。
AmplifyReach
amplifyreach.com
適用於銷售、行銷和支援團隊的多語言對話自動化平台！ AmplifyReach 協助品牌和企業轉型入站客戶生命週期。 AmplifyReach 產品被 BFSI 中的 3000 多個品牌和企業使用，其中包括財富 500 強公司。 * 我們的多語言解決方案擁有 12 種以上的語言，有可能吸引超過 32 億人，幫助品牌和企業將新客戶線索收集、審查然後建立聯繫的傳統多步驟流程自動化，只需幾分鐘。 --> 各直播品牌的入站互動率超過 25% --> 語言：英語、德語、法語、西班牙語、義大利語、普通話/中文、日語、阿拉伯語、印地語、馬來語、印尼語、俄語 * 解決方案透過自動執行重複任務來幫助擴大客戶成功團隊的規模。 --> 在 6-9 個月內可以實現 60% 以上的重複任務自動化，並獲得 3-10 倍的投資回報率 * 增強智慧平台 - 具有多語言即時聊天軟體的統一解決方案，具有緊密整合的多語言聊天機器人。員工在 Web、行動、社交和訊息管道（例如 WhatsApp、Facebook Messenger）上使用相同的 AmplifyReach 軟體 * 深入統一的聊天機器人和員工績效分析。 * 與 ZenDesk、FreshDesk、Zoho、SalesForce、HubSpot 的 CRM 和聯絡人以及 Zapier 的 1000 多個其他選項進行開箱即用的深度整合。 AmplifyReach Catalyst 平台的解決方案 * 聊天機器人 - 建立聊天機器人 - 無需程式碼！ * LiveChat - 在聊天機器人無法提供幫助的地方提供協助！ * 分類器 - 使用自然語言分類器改進您的應用程式！ * IAB 分類 - 上下文分類器 - AdTech 解決方案 * 核心 NLP - 使用核心 NLP 引擎的上下文智能
konversable
konversable.com
Konversable 是一款強大的聊天解決方案，旨在取悅您的客戶並轉換更多詢問。 我們的解決方案可用於許多不同的用例。 Konversable 旨在透過多種方式幫助我們的客戶： * 啟用即時聊天備份的客戶現在可以透過應用程式收到傳入即時聊天請求的通知，甚至可以直接在應用程式內與用戶聊天。 * 我們基於雲端的解決方案中存在的所有即時聊天功能都可以在應用程式中使用，包括在部門之間轉移聊天的能力，以及創建/插入快速回復以提高易用性。 * 客戶可以收到任何機器人產生的潛在客戶的通知，確保可以快速採取行動。 * 可在所有訊息頻道的連線處查看聊天記錄；包括網站聊天、Whatsapp 聊天和 Messenger 聊天。 反應式和主動式功能可增加查詢、聊天和轉換。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一個綜合平台，使用戶能夠為各種業務應用程式創建和部署自訂 AI 聊天機器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 此平台的主要特性和功能包括： * 易於使用：該網站強調 ChatBotBuilder.ai 是“建立自訂聊天機器人和 GPT 的最快、最簡單的方法”，無需廣泛的技術專業知識。 * 靈活集成：該平台支援與數千個應用程式集成，並允許用戶連接他們的工具和團隊以獲得競爭優勢。 * 尖端人工智慧：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型語言模型 (LLM) 和人工智慧技術來為複雜的聊天機器人和 GPT 提供支援。 * 客製化：使用者可以使用平台的使用者友善介面自訂聊天機器人的外觀、功能和行為。 * 跨渠道支援：聊天機器人可以跨多個管道集成，包括網站、社交媒體、電子郵件和語音。 * 行銷工具：該平台提供內建行銷功能，幫助用戶透過聊天機器人更有效地吸引客戶。 * 分析：強大的分析功能可讓使用者追蹤和優化聊天機器人的效能。 該網站將 ChatBotBuilder.ai 定位為“2024 年全球最佳人工智慧聊天機器人建構器”，滿足希望透過人工智慧的力量實現客戶服務自動化、簡化溝通和增強用戶體驗的企業和組織的需求。 該平台為個人用戶提供專業計劃，為希望創建自己品牌的聊天機器人解決方案的機構和大型組織提供白標企業計劃。 總體而言，ChatBotBuilder.ai 似乎是一個全面的無程式碼平台，旨在使各種規模的企業能夠利用先進的人工智慧聊天機器人和生成式人工智慧模型的優勢。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一個功能強大的簡訊和電子郵件通訊平台，旨在透過自動化和人工智慧驅動的技術提高企業生產力和客戶參與度。主要產品包括團隊收件匣、行銷活動、自動化、人工智慧整合、序列、流程和評論。 Whippy 的一體化解決方案簡化了通信，無縫替換了多種工具，並使企業能夠提高生產力並最大限度地實現成長。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智慧平台榮獲2021 年SIA 最具創新人力資源技術獎，提供包括虛擬評估、編碼/視訊面試、篩選機器人等在內的招聘解決方案，以擴大企業、人力資源公司和MSP 的招聘品質人才。 Intuit、普華永道、亞馬遜和第一資本等全球品牌信任 Glider 來驗證候選人的素質並使其適合任何行業的任何職位。平均而言，客戶的安置率提高了 3 倍，填補時間縮短了 50%，候選人滿意度提高了 98%。欲了解更多信息，請訪問 Glider AI。
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT 聊天機器人簡化了建立客製化的、行業特定的聊天機器人的過程，無需編碼。我們的下一代 AI 和基於 GPT 的聊天機器人建構器允許用戶在短短幾分鐘內使用自己的資料快速創建和訓練機器人。使用 YourGPT 聊天機器人充分利用人工智慧並節省時間和金錢。 YourGPT 提供尖端的 AI 和 GPT 產品，旨在滿足您的獨特需求。 * 透過我們強大的人工智慧聊天機器人增強客戶支援 * 使用 LLM Spark 建立生產就緒的 LLM 應用程式。
Robofy
robofy.ai
Robofy 是一款多功能人工智慧聊天機器人建構器，專為網站整合而設計。它提供個人化的聊天機器人創建，利用網站內容對訪客的查詢提供自動回應。 Robofy AI 聊天機器人透過對網站內容（包括文件、PDF 和網頁）進行培訓來運作。使用者可以輸入 URL 或直接鍵入內容進行訓練，讓聊天機器人根據這些資料自動回應查詢。 Robofy 主要用於增強網站上的客戶支援。透過提供 24/7 自動化幫助，它可以立即解決客戶查詢，從而改善使用者體驗和參與度。 Robofy 提供了一個聊天機器人小部件，具有可自訂的功能，如顏色、語言和定位。它包括聊天記錄、建議的常見問題和超快速回覆等功能。該平台還提供 WordPress 插件，用於與基於 WordPress 的網站無縫整合。 Robofy 的設計易於整合和使用，免費方案無需信用卡。它支援自動聊天機器人訓練，並提供用於訓練目的的手動內容輸入選項。
Chatling
chatling.ai
利用人工智慧驅動的聊天機器人為您的企業提供支持，提高客戶滿意度、推動銷售、即時回應並節省您的時間 - 所有這些都無需具備編碼專業知識。 Chatling 可協助您立即建立自訂聊天機器人並部署到任何網站，而無需涉及任何程式設計。
Zappr.AI
zappr.ai
創建一個使用您的資料進行訓練的人工智慧聊天機器人。 只需上傳 PDF 或提供網站鏈接，您就可以獲得類似於 ChatGPT 的聊天機器人，它能夠回答與您的文件相關的任何問題。
Command AI
command.ai
在 Command AI，我們相信網路對每個訪客、客戶和使用者來說都是「正常運作」的世界。隨著網路變得越來越強大和擁擠，每個人都變得更難使用。而我們迄今為止提出的解決方案——例如惱人的聊天機器人和煩人的彈出視窗——最終都被忽視，甚至讓用戶煩惱，而不是提供幫助。我們向軟體開發者和購買者出售工具，幫助他們為使用者提供更好的軟體。我們稱之為用戶幫助平台，它分為兩部分： - AI 代理 - 一個 AI 聊天代理，可以回答用戶問題，為他們執行操作，甚至與他們共同瀏覽以教授您的介面。 - 輕推平台－人工智慧輔助的輕推、提示和訊息，以個人化的方式引導用戶，不會惹惱他們。為此，我們根據產品內行為（而不僅僅是靜態規則）優化地提供推送，並測量用戶「憤怒地接近」推送以避免糾纏的程度。傳統數位採用平台的替代品用戶幫助可以轉化為具體成果，例如提高參與度、功能採用、轉換和保留，同時減少低價值的支援請求。 HubSpot、HashiCorp、Yotpo、Thryvv 和 Freshworks 等團隊都在使用我們。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一個免費的即時聊天工具，供線上企業與客戶即時交談。它可以幫助您建立 360° 客戶支援系統，並連接訊息管道、提供呼叫、自由配置和客製化。
Cohere
cohere.com
Cohere 是領先的企業人工智慧平台。我們世界一流的人工智慧獨特地適合業務需求，帶來前所未有的易用性、可訪問性和資料隱私。 Cohere 的平台與雲端無關，可以透過API 作為託管服務進行訪問，並且可以部署在虛擬私有雲(VPC) 上，甚至可以部署在現場以滿足公司資料所在的位置，從而提供最高級別的靈活性和控制。 Cohere 由 Google Brain 校友和開創性 Transformer 研究論文的合著者創立，其使命是利用人工智慧改造企業及其產品，以比以往更直觀的方式產生、搜尋和總結資訊。我們得到了許多全球機構和策略投資者的支持，包括Index Ventures、Oracle、NVIDIA、Salesforce Ventures、Inovia Capital、DTCP、Mirae Asset、Radical Ventures、Section 32 和Tiger Global，以及包括Geoffrey Hinton 在內的幾位AI 傑出人士、傑夫·迪恩、李飛飛、彼得·阿貝爾和拉克爾·烏爾塔桑。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是針對本地品牌和多網站業務的最高聲譽管理和數字客戶體驗平台。超過100,000家企業利用Birdeye的AI驅動平台與客戶無縫互動，推動忠誠度並在其本地市場中表現出色。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企業對話領域的全球領導者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在內的數百個全球領導品牌使用我們的對話雲端平台安全、負責任地與數百萬消費者互動。我們每月支援十億次對話交互，提供獨特的豐富資料集和安全工具，以釋放生成式人工智慧和大型語言模型的力量，從而實現更好的業務成果。透過 LivePerson 的解決方案，您可以了解客戶的需求、連接到正確的管道、協助您的客服人員並採用人工智慧驅動的自動化——所有這些都是為了服務您的企業和客戶。我們將這種良性循環稱為“對話飛輪”，它是我們所做一切的核心。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展您的業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
chatof.ai
chatof.ai
ChatOf.ai 是一個允許企業創建和部署自己的人工智慧聊天機器人的平台。該服務的主要特點包括： * 客製化人工智慧聊天機器人：該平台使企業能夠建立和部署根據其特定需求和品牌量身定制的客製化聊天機器人。聊天機器人可以設計用於處理各種業務功能，例如客戶支援、潛在客戶開發、電子商務協助等。 * 對話式人工智慧技術：ChatOf.ai 利用先進的自然語言處理 (NLP) 和機器學習演算法為其聊天機器人提供支持，使它們能夠進行類似人類的對話並理解用戶查詢背後的上下文和意圖。 * 無程式碼聊天機器人建構器：該服務提供用戶友好的無程式碼聊天機器人建構器介面，允許企業創建和配置其聊天機器人，而無需廣泛的技術知識或程式設計技能。 * 全通路部署：在平台上建立的聊天機器人可以跨多個管道無縫整合和部署，例如網站、行動應用程式、訊息平台（例如 Facebook Messenger、WhatsApp）和語音助理。 * 分析與最佳化：ChatOf.ai 提供即時分析和效能追蹤工具，幫助企業監控聊天機器人的效能、確定需要改進的領域並優化對話體驗。 * 企業級安全性：平台設計有企業級安全功能，確保敏感資料的保護並符合相關法規。 ChatOf.ai 將自己定位為一個全面的解決方案，適合希望利用人工智慧聊天機器人的力量來增強客戶互動、自動化各種業務流程並推動成長的企業。
happyml
happyml.com
Happyml 是一款人工智慧助手，可讓您使用簡單的語音或文字命令輕鬆控制您的軟體應用程式來為您完成任務。連接的軟體應用程式越多，您的人工智慧助理就會變得越強大。 HappyML 是一款 AI 工具，可讓您在短短 5 分鐘內啟動經過各種文件和網站訓練的 AI 聊天機器人。 透過 HappyML，您可以輕鬆連接 API、文件和網站，並在 Slack、Shopify、Messenger 和網站等平台上部署聊天機器人。 加入 HappyML 是免費的，不需要信用卡。
Botbuz
botbuz.com
BotBuz 將自己定位為一個強大的無代碼聊天機器人平台，使各種規模的企業能夠透過在 WhatsApp、Instagram、Facebook 等各種平台上使用智慧、多通路聊天機器人來增強客戶體驗、促進銷售並簡化運營信使等等。
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual 是業界公認的對話式人工智慧領導者，擁有近二十年的經驗和無與倫比的專業知識。我們創新的 V-Person™ 虛擬代理、聊天機器人和即時聊天解決方案將人類和人工智慧結合在一起，為客戶和員工提供無縫、個人化和可擴展的數位支援。全球領先的組織依靠我們屢獲殊榮的技術和專家諮詢來改善他們的支援體驗、降低成本、增加銷售並建立品牌忠誠度。我們的全球團隊和廣泛的合作夥伴網路支援以超過 37 種語言在世界各地安裝，提供在地化協作和國際見解。 Creative Virtual 總部位於英國，在美國、澳洲、印度、新加坡和香港設有業務。
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai 是專為企業主管設計的客戶關係自動化平台。 用於客戶支援和潛在客戶開發的無程式碼自動化平台。由人工智慧驅動，我們的智慧虛擬代理動態解決或分類您客戶的查詢。