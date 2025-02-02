聊天機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞典

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
聊天機器人通常稱為虛擬代理或虛擬助理，是一種軟體應用程序，旨在執行特定任務或根據書面或口頭請求提供資訊。它們既滿足外部面向客戶的需求，也滿足內部面向員工的請求，允許使用者以對話方式（文字或音訊）與應用程式互動。 聊天機器人通常採用自然語言處理 (NLP) 或語音識別來理解用戶輸入。然而，他們的主要操作是由腳本對話驅動的。這與智慧虛擬助理形成鮮明對比，智慧虛擬助理利用自然語言理解 (NLU) 來進行更複雜、類似人類的互動。企業使用聊天機器人技術來自動化先前需要人工幹預的任務。收到用戶請求後，聊天機器人會處理輸入並以文字或語音形式提供回應。 聊天機器人整合到各種客戶支援工具中，例如即時聊天軟體、幫助台軟體和聯絡中心軟體，通常充當第一個聯絡點。它們的用途正在擴展到其他領域，包括銷售和行銷知識庫。在商業智慧應用中，聊天機器人可以取代查詢語言，使用戶只需透過鍵入或說出請求即可獲取特定數據點。聊天機器人的功能正在不斷增強，並且它們正在納入越來越多的軟體應用程式中。
提議新的應用程式
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公有雲基礎設施，以及 G Suite、企業版 Android 和 Chrome OS，以及用於機器學習和企業地圖服務的應用程式介面 (API)。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (CRM)。 AWS 技術在世界各地的伺服器場實施，並由亞馬遜子公司維護。費用是根據使用者選擇的使用量（稱為「即用即付」模式）、硬體、作業系統、軟體或網路功能的組合，以及所需的可用性、冗餘性、安全性和服務選項。訂閱者可以付費購買一台虛擬 AWS 電腦、一台專用實體電腦或兩者的叢集。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂閱者的系統提供安全保障。 AWS 在全球許多地理區域開展業務，其中有 6 個位於北美。所有服務均根據使用情況計費，但每種服務以不同的方式衡量使用情況。根據Synergy Group 的數據，截至2017 年，AWS 佔據了所有雲端（IaaS、PaaS）的34% 的主導地位，而緊隨其後的三個競爭對手微軟、谷歌和IBM 分別擁有11%、8% 和6% 的份額。
Userlike
userlike.com
Userlike 是德國領先的客戶訊息傳遞和支援自動化軟體解決方案。它是一種統一的訊息傳遞解決方案，可讓公司在一個中央收件匣中接收來自不同管道的訊息。透過網站聊天、WhatsApp、Facebook Messenger、Telegram 等收到的所有請求都會直接發送到 Userlike 的訊息中心。 Userlike 提供了一個現代的網站通訊工具，用於產生潛在客戶並跟進客戶。客戶服務團隊獲得語音訊息、即時翻譯和智慧路由等專業服務功能的支援。對於複雜的請求，服務代理可以輕鬆地從聊天切換到基於瀏覽器的視訊通話，其中包括螢幕共享。 透過 Userlike 的 AI Automation Hub，您只需幾個步驟即可建立人工智慧驅動的聊天機器人、智慧常見問題解答頁面和互動式聯絡表單，從而實現約 70% 的數位客戶服務的自動化。為了獲得更好的結果，請選擇我們的 GTP-4 集成，它將世界上最強大的大型語言模型的技能添加到您的客戶支援中。這使得聊天機器人能夠創造性地結合您的知識庫中的答案，並為客戶提供個人化的答案。人工智慧支援機器人甚至會記住聊天上下文，以便對後續問題進行分類並正確回答。 Userlike 的聊天機器人 API 還允許您將現有的聊天機器人整合到軟體中。 自Userlike成立十多年來，資料保護始終是重中之重。所有資料都安全地儲存在德國伺服器上，使 Userlike 成為符合 GDPR 的客戶訊息解決方案。憑藉其安全的資料基礎設施和特殊功能，Userlike 可以保證您的客戶、員工和整個公司的資料保護和安全。 Userlike 適合所有規模的公司，因為軟體非常靈活，可適應您的需求和目標。中小型公司以及豐田和愛馬仕等大公司都已經依賴 Userlike。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能驅動的工作流程和代理工具、自動化以及包含1200 多個應用程序的市場- 所有這些都在一個屋簷下受到保護。我們的解決方案易於實施和動態調整，使團隊無需 IT、開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的變更。在 Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，讓公司輕鬆與客戶建立有意義的聯繫。從新創公司到大型企業，我們相信每家公司都應該能夠獲得智慧、創新的客戶體驗，無論其規模、產業或雄心。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的 13 萬多個全球品牌提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Chatling
chatling.ai
利用人工智慧驅動的聊天機器人為您的企業提供支持，提高客戶滿意度、推動銷售、即時回應並節省您的時間 - 所有這些都無需具備編碼專業知識。 Chatling 可協助您立即建立自訂聊天機器人並部署到任何網站，而無需涉及任何程式設計。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合潛在客戶生成工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶生成工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的技術，我們提供一個一體化的軟體平台，幫助公司簡化其銷售、行銷和客戶支援流程。 • 您只需要 6 種網站轉換工具：聊天機器人、即時聊天、動態表單、會話登入頁面、參與聊天機器人、彈出視窗和浮動欄。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 會議安排程序、網站分析和 Cookie 橫幅。 • 通訊工具：社交收件匣、電子郵件和簡訊活動產生器。
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon 是最用戶友好的對話平台，可自動進行對話，無需編碼。透過連接服務管道、整合軟體並使用人工智慧聊天機器人開始自動化客戶服務來減少您的工作量。聊天機器人可確保您在客戶旅程的每一步中 24/7 全天候為客戶服務。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視覺化流程編輯器提供了直覺的視覺化流程編輯器，讓用戶將用戶的對話變為現實。 該平台還提供由最大的聊天機器人開源社群提供支援的各種預建整合和技能，使用戶能夠加快建置過程。聊天機器人。 此外，Botpress 還提供跨所有管道的一鍵部署，以滿足使用者所在的位置。 Botpress 受到數千家組織的信賴，並建立了各種模板，包括購物伴侶、健康機器人模板、銀行支援、IT 助理、電信計費顧問、健身朋友、人力資源助理和語言導師聊天機器人。 總體而言，Botpress 提供了各種工具和功能，使建置和部署聊天機器人變得更快、更輕鬆。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer 是一個由人工智慧驅動的個人助理平台，整合了 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Gemini 和 PaLM、Meta 的 Llama 和 Anthropic 的 Claude 等先進的人工智慧模型。它透過行動應用程式、網路應用程式和 Chrome 擴充功能提供統一的體驗，並提供根據個人需求量身定制的解決方案。功能包括預先建置的聊天提示、自訂工作流程以及與第三方工具的無縫整合。 Get Answer 旨在提高學生和開發人員、企業主和設計師等使用者的工作效率並簡化任務。
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy 是 Whatsapp 聊天機器人、CRM 和行銷平台。您可以在 AiSensy 上提高銷售額並自動化支援、向數千名用戶發送廣播訊息並管理 Whatsapp 聯絡人。 * 從預製的 NLP 聊天機器人模板中選擇（將 Google Dialogflow 連接到 Whatsapp） * 在 Whatsapp 上獲得驗證（綠色勾號） * 促進銷售和自動化支持
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell 是一款支援人工智慧的無程式碼產生工具，消費品牌可透過該工具在各種管道上無縫自動化其潛在客戶對話，並提高銷售、行銷和客戶滿意度。
Unleash
unleash.so
Unleash 使用 AI 來利用 SaaS 工具中的所有信息，無論員工何時需要，無論他們喜歡在哪里工作，都可以在公司部門內輕鬆簡化知識。 Unleash 透過與 Slack、Notion、Jira、Zendesk 等公司的資料來源無縫整合來實現這一目標，使每位員工只需詢問 Unleash 即可找到他們正在尋找的信息
Atom
atomchat.io
Atom 提供基於人工智慧的 WhatsApp 聊天機器人解決方案，幫助企業產生更多合格的銷售線索、創建更聰明的聊天機器人、衡量結果以及與 CRM 整合。 主要特點包括： * 24/7智慧虛擬助理回答客戶疑問 * 能夠透過 WhatsApp 廣播活動覆蓋高達 98% 的客戶 * 自動化工作流程，過濾有興趣的潛在客戶並讓銷售團隊專注於完成交易 * WhatsApp 多代理集成，提供客戶對話的全面可見性 該解決方案與 HubSpot 集成，允許企業將 WhatsApp 聯絡人同步到其 CRM 中，並使用 AI 聊天機器人創建自動化工作流程。 Atom 提供個人化顧問和 WhatsApp 人工智慧專家團隊，引導企業完成整合流程，將自己定位為市場上的「交鑰匙」解決方案。 案例研究強調了客戶如何看到顯著的改進，例如每月銷售額從 200 筆增加到 3,000 筆以上，數位銷售轉換率增加兩倍，以及在 2.5 個月內預訂超過 5,000 筆確認預約。 該公司曾出現在《CIO Peru》、《富比士》和《Estrategia & Negocios》等出版物上，突顯了其在市場中的成長和認可。 企業受邀與 Atom 顧問交談，以了解更多資訊並親自嘗試該平台。
Jetlink
jetlink.io
人與企業之間的溝通正在發生永遠的變化，訊息傳遞將在今天和未來幾年發揮核心作用。社交和行動的融合正在塑造客戶的行為和期望。他們現在就在這裡問問題。 Jetlink 透過全通路訊息和先進的企業聊天機器人為您的企業帶來「當下的力量」。我們相信這是商業和客戶支援方面的革命。 Jetlink 讓您能夠在客戶所在的地方提供令人愉悅的對話式銷售和支援體驗。 Jetink 定位為 A.I.為客戶接觸點提供支援的中央通訊平台，例如網路聊天、IVR、社交訊息應用程式、Facebook Messenger、Whatsapp、Skype、Slack、Teams 和應用程式內訊息。
Netomi
netomi.com
Netomi 得到了世界頂級人工智慧領導者的支持並受到全球最大品牌的信賴，是企業客戶體驗人工智慧領域的領導者。 Netomi 提供多模式和全通路認可的生成式 AI，透過內建的 AI 治理控制確保準確性、安全性和資料隱私，從而確保大規模的品牌安全對話。 我們創新的人工智慧部署可確保節省成本、提高營運效率並提高客戶滿意度、忠誠度、收入和獲利能力。 Netomi 的無程式碼解決方案可在幾週內完成部署，自動擴展，並為非技術用戶提供全面的工具，以輕鬆大規模管理 CX AI。這可以降低總擁有成本、加快上市時間並減少對開發人員資源的依賴。 Netomi 成立於 2016 年，利用最新的人工智慧發展來增強客戶體驗，為品牌提供高品質的自動化支援和工具來增強人工代理團隊。 在快速發展的人工智慧領域，Netomi 使品牌能夠輕鬆滿足不斷增長的客戶期望並提供卓越的服務。
Botmaker
botmaker.com
Botmaker 是最先進的對話平台，可讓您在所有數位管道中為客戶提供智慧、快速的答案。使用混合機器人和即時代理建立數位體驗。透過聊天商務、客戶服務和幫助台營運的自動化解決方案來發展您的業務。透過人工智慧和機器學習，該平台使您能夠了解和預測客戶的需求和要求。我們是 WhatsApp 解決方案提供者和 Messenger 合作夥伴。
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI 是一種虛擬聊天機器人解決方案，旨在為個人、企業家和企業提供問題解決服務。我們的專家團隊致力於 24/7 全天候為您的問題提供準確可靠的解決方案。 我們了解個人和企業在當今快節奏的世界中面臨的挑戰。我們的目標是幫助您克服這些挑戰並實現您的目標。我們專注於廣泛的領域，包括健康和疾病相關解決方案、商業解決方案、搜尋引擎優化、汽車機械、化妝藝術、影評、占星術、歷史、科學數據視覺化、瑜伽、社交媒體影響力、技術評論、室內裝飾、會計、醫學、網頁設計諮詢、房地產、心理健康、個人培訓、職業諮詢、哲學、動機、旅行、英語口語教學和文案寫作。 我們組建了一支訓練有素、經驗豐富的專業團隊，他們對自己的專業領域充滿熱情。我們的專家擁有最新的知識和技能，可以為您的問題提供最佳的解決方案。我們為能夠提供及時、準確的解決方案而感到自豪，這些解決方案是為滿足客戶的獨特需求而量身定制的。 在 Metanoz AI，我們致力於提供卓越的客戶服務。我們了解每個客戶都有不同的需求和要求，我們努力確保所有客戶都得到個人化的關注。我們隨時可以回答您的問題，提供指導，並幫助您應對可能面臨的任何挑戰。 我們的使命是透過為個人和企業提供最佳的問題解決方案來幫助他們實現目標。我們相信，透過利用最新技術和專業人員的專業知識，我們可以幫助客戶克服任何障礙並取得成功。 我們不斷擴展我們的服務和專業知識，以更好地為我們的客戶服務。我們的團隊致力於了解各自領域的最新趨勢和發展。我們在研發方面投入巨資，以確保我們始終處於產業前沿。
Messangi
messangi.com
自 2001 年以來，Messangi 一直在全球數十億台設備上將公司與其客戶聯繫起來。我們的多功能且可靠的平台是由業內的一些頂級工程師內部建構的。為了推動我們的營運，我們在 7 個國家擁有世界一流的團隊，願意加倍努力滿足客戶的需求。 如今，頂級行動營運商、全球銀行和零售商依靠 Messangi 來解決客戶溝通和參與挑戰。我們的簡訊、電子郵件、應用程式、行動錢包和語音助理解決方案不斷革新公司與客戶的互動方式，使溝通比以往任何時候都更加輕鬆、高效和便捷。 Messangi 的雲端通訊平台即服務可以進行客製化和塑造，以創建最合適的解決方案。透過多種管道的結合，以更有效的方式接觸並吸引客戶。
Answered.so
answered.so
Answered.so：人工智慧驅動的客戶服務與人類專業知識。使用 GPT 聊天機器人、知識庫、HelpHub 和智慧搜尋欄解決高達 70% 的客戶問題。
Algomo
algomo.com
Algomo 是一個由 AI 驅動的生成平台，旨在透過自訂的類似 ChatGPT 的網站機器人自動提供客戶支援。它允許企業有效地解決客戶支援交互，透過機器人處理請求，在必要時升級問題，並且無需培訓或維護即可進行操作。 Algomo 的平台透過即時回答重複的客戶問題來發揮作用，從而降低成本並提高客戶滿意度 (CSAT) 和員工敬業度分數。它可以自動對支援互動進行標記、分類和分類，從而減少處理時間和手動任務。此外，它還為客服人員提供人工智慧建議和即時螢幕共享，以縮短回應時間並提高工作效率。 Algomo 對於希望實現以下目標的企業特別有用： * 自動化客戶服務：透過自動化解決大多數支援互動。 * 提高效率：減少用於客戶支援的時間和資源。 * 提高客戶和員工滿意度：透過更快的解決方案和更少的手動任務。 * 國際擴張：憑藉其多語言功能，它是企業在全球擴張的理想選擇。
Alendei
alendei.com
Alendei 是基於人工智慧的客戶參與平台。它使用戶能夠向手機用戶發送簡訊。它透過對話介面提供自動化的客戶支援和參與，以提高用戶體驗和滿意度。它使用戶能夠透過整合 WhatsApp 業務 API 發送和接收訊息來提供雙向通訊。
AIhelp
aihelp.net
AIhelp是一家全球客戶支援平台公司，總部位於香港。該公司成立於2014年，目前擁有80多名員工，為32個國家和地區的12,000家客戶提供服務。 它專為熱衷於客戶關係和滿意度的公司而設計，使其更加強大、個性化和高效。我們的目標是透過為公司提供易於使用的 20 多種語言的所有工具和技術基礎設施，促使他們提供強大的支援、成熟的服務和積極的參與。 AIhelp 是一個人工智慧客戶支援平台，用於行動和網路的訊息傳遞和操作，包括許多客戶支援功能，例如應用程式內訊息傳遞、人工智慧聊天機器人、自動檢查表單、推播通知、警報、Spotlight、應用程式索引等等。 它使您能夠使用機器學習進行強大的基於雲端的分析來提供個人化支持，以提高排名和保留率並立即解決客戶問題，並且它可以高效地理解大量數據，從而使客戶保持快樂和滿意。
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot 是一款用於客戶支援的人工智慧會話聊天機器人建構器。這是透過上傳您的網站 URL、PDF 文件或網站地圖來實現的。 AIChatbot 可以用多種語言回覆客戶詢問，並提供將聊天機器人小工具直接嵌入到您的網站上的便利
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai 由 PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) 開發，旨在協助企業加速數位客戶體驗。我們的方法建構為企業、雲端或本地解決方案，可實現技術與人員之間的無縫協作。 InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) 是一家總部位於印尼的科技公司，主要致力於利用新技術和客戶導向的管道幫助企業提升客戶體驗。我們服務於金融、汽車、線上旅遊、教育、公共部門等多個行業。
WeConnect.chat
weconnect.chat
一體化對話式人工智慧平台 利用 WeConnect.chat 的對話式 AI 介面增強您的業務。透過自訂 AI 聊天機器人簡化潛在客戶開發、提升客戶支援、徹底改變入職流程並釋放無限可能。無縫整合基於規則的組件並利用多通路代理儀表板的潛力。
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual 是業界公認的對話式人工智慧領導者，擁有近二十年的經驗和無與倫比的專業知識。我們創新的 V-Person™ 虛擬代理、聊天機器人和即時聊天解決方案將人類和人工智慧結合在一起，為客戶和員工提供無縫、個人化和可擴展的數位支援。全球領先的組織依靠我們屢獲殊榮的技術和專家諮詢來改善他們的支援體驗、降低成本、增加銷售並建立品牌忠誠度。我們的全球團隊和廣泛的合作夥伴網路支援以超過 37 種語言在世界各地安裝，提供在地化協作和國際見解。 Creative Virtual 總部位於英國，在美國、澳洲、印度、新加坡和香港設有業務。
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai 是專為企業主管設計的客戶關係自動化平台。 用於客戶支援和潛在客戶開發的無程式碼自動化平台。由人工智慧驅動，我們的智慧虛擬代理動態解決或分類您客戶的查詢。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一個綜合平台，使用戶能夠為各種業務應用程式創建和部署自訂 AI 聊天機器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 此平台的主要特性和功能包括： * 易於使用：該網站強調 ChatBotBuilder.ai 是“建立自訂聊天機器人和 GPT 的最快、最簡單的方法”，無需廣泛的技術專業知識。 * 靈活集成：該平台支援與數千個應用程式集成，並允許用戶連接他們的工具和團隊以獲得競爭優勢。 * 尖端人工智慧：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型語言模型 (LLM) 和人工智慧技術來為複雜的聊天機器人和 GPT 提供支援。 * 客製化：使用者可以使用平台的使用者友善介面自訂聊天機器人的外觀、功能和行為。 * 跨渠道支援：聊天機器人可以跨多個管道集成，包括網站、社交媒體、電子郵件和語音。 * 行銷工具：該平台提供內建行銷功能，幫助用戶透過聊天機器人更有效地吸引客戶。 * 分析：強大的分析功能可讓使用者追蹤和優化聊天機器人的效能。 該網站將 ChatBotBuilder.ai 定位為“2024 年全球最佳人工智慧聊天機器人建構器”，滿足希望透過人工智慧的力量實現客戶服務自動化、簡化溝通和增強用戶體驗的企業和組織的需求。 該平台為個人用戶提供專業計劃，為希望創建自己品牌的聊天機器人解決方案的機構和大型組織提供白標企業計劃。 總體而言，ChatBotBuilder.ai 似乎是一個全面的無程式碼平台，旨在使各種規模的企業能夠利用先進的人工智慧聊天機器人和生成式人工智慧模型的優勢。
ChatShape
chatshape.com
ChatShape 是下一代人工智慧驅動的工具，可讓您為您的網站建立人工智慧驅動的聊天機器人。只需訪問chatshape.com/create，添加將被抓取的網站鏈接，文本將用於訓練聊天機器人，您可以將其嵌入到您的網站上，以立即回答客戶查詢，將更多訪問者轉化為客戶，並為您節省成本數百小時的時間。
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE 是一個創新平台解決方案，供使用者建立 DIY WorkBot，以提高技能、利害關係人參與、業務流程轉型和組織知識管理。它還可以透過 API 與後端系統集成，以實現所需的客製化級別，從而促進機器人流程自動化 (RPA)。
Botifi
botifi.me
聊天機器人構造器，自動執行 Telegram、Facebook Messenger、Instagram 等上的銷售、行銷和支持
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt 是一個以使用者體驗為中心的平台，可讓企業建立聊天機器人，而無需任何編碼技能。它為新創公司和成熟企業提供了完整的聊天機器人解決方案。 該工具專為行銷人員、客戶和開發人員設計。對於行銷人員來說，它可以設計虛擬人物、創建有針對性的行銷活動，並提供數據驅動的見解。 對於客戶而言，BotDistrikt 可確保機器人 24/7 全天候可用，從而實現流暢且互動的對話。它還支援人工切換來管理票證並允許多通道通訊。 對於開發者來說，該平台是高度可自訂的；它包括邏輯條件、正規表示式模式、AI 訓練、API 整合和 Javascript 函數，以支援複雜的雙向對話。 BotDistrikt 的聊天機器人能夠在各種管道上運行，包括 Whatsapp、Facebook Messenger、Telegram、網站、Google Assistant 和 Skype。 它還整合了 Dialogflow、Wit.ai、Gmail 和 Slack 等有用的工具。該平台得到了 Entrepreneur First 和新加坡資訊通信發展局的支持。 BotDistrikt 強調以客戶為中心、人工智慧驅動的聊天機器人，旨在提供一種簡單、有趣且聰明的工具來建立和實施聊天機器人策略。
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創建您自己的人工智慧助手，它不僅智能，而且獨一無二！
arabot
arabot.io
領先的無程式碼聊天機器人平台。 專為企業打造，可超快速地大規模自動化客戶互動和服務履行。 arabot 是中東和北非地區領先的低程式碼企業聊天機器人平台，旨在幫助企業自動化任務、推動卓越的客戶服務、增加銷售額並使用對話式 AI 與客戶創造有意義的對話體驗。 arabot.io 為任何人提供在幾分鐘內建置、測試、管理和部署機器人的工具。憑藉強大的管理功能和企業級安全性，我們每月處理超過 200 萬次企業對客戶對話。我們的目標是幫助企業更快、更順暢、更有效率地與客戶溝通。 自 2016 年以來，我們在 FB Messenger、WhatsApp、Slack、Telegram、Hangouts、網站和其他通訊平台上為電子商務、汽車、電子政府、能源和公用事業、零售和電信創建了聊天機器人。
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI 是一家提供培訓服務和 Microsoft Teams 整合的公司，旨在幫助組織和個人釋放 ChatGPT 等生成式 AI 技術的力量。 FranklyAI 的要點： * 培訓服務：FranklyAI 提供核心培訓計劃，幫助組織和個人掌握使用生成式人工智慧工具和技術。 * FranklyAI for Microsoft Teams：這是一款 Microsoft Teams 應用程序，可直接在 Teams 平台內安全、適度地存取生成式 AI 功能。這使得員工可以在受控的企業環境中使用 ChatGPT 等人工智慧助理。 * 客製化解決方案：FranklyAI 還根據其業務客戶的特定需求和要求開發客製化的生成式人工智慧解決方案。 該網站強調了採用生成式人工智慧的組織將如何超越那些不採用生成式人工智慧的組織，因為它可以提高員工的生產力並節省時間和金錢。 FranklyAI Teams 應用程式的定位是釋放這些技術的潛力，同時保持安全性和控制力。 該網站包括客戶評價、有關 FranklyAI 團隊和方法的信息，以及各種媒體報導的他們的工作示例。總體而言，Frankly.ai 似乎專注於透過培訓、軟體整合和客製化解決方案推動生成式人工智慧技術在企業領域的採用。
Evie
evie.ai
Evie 是世界上最好的人工智慧招募協調員，協助招募人員接手耗時的面試安排工作，同時保持人性化。西門子人才招募顧問 Marta Brockwell 如此評價 Evie：「我每個月安排近一百次面試，有了 Evie，我節省了 30% 的時間！這使我能夠專注於真正重要的任務，例如尋找候選人，並投入更多時間篩選最優秀的人才加入我們公司。我還使用 Evie 自動向候選人和招募經理發送正確的訊息（附件、說明等），從而節省了我更多的時間，並確保為所有候選人和麵試官提供一致的體驗。 Evie 也與我們的候選人進行了良好的互動，提供了順暢的候選人體驗。 Evie 團隊反應敏捷，合作愉快。即使有了自動化，今天的招募人員仍然很難兼顧面試、讓候選人驚嘆並贏得人才爭奪戰。 54% 的招募人員希望面試安排自動化。 Evie 是由AI 提供支援的同類最佳面試安排方案，可讓招募人員擺脫面試安排的痛苦，在面試官和候選人之間提供協作體驗，並實現： • 面試安排速度提高10 倍• 重新安排時間減少2 倍• 面試時間節省30%招聘人員日聯繫 [email protected] 安排演示和免費試用。
eBotify
ebotify.com
eBotify 是一個人工智慧驅動的對話機器人建立平台，可為您的業務創建客製化的聊天機器人，用於潛在客戶開發、即時聊天支援、互動式登陸頁面、調查、查詢、預約、回饋和建議。
Teleform
teleform.io
Teleform 是一個無程式碼平台，使用戶能夠輕鬆創建、自訂和部署引人入勝的 Telegram 機器人，透過消除編碼複雜性的視覺化聊天機器人建置工具簡化數位通訊。 Teleform 專為初學者和經驗豐富的創作者而設計，提供直覺的介面，簡化了聊天機器人從開始到結束的創建過程。
Scotty AI
scottytechnologies.com
來認識一下 Scotty，它是您的一體化對話式 AI 解決方案，涵蓋從採購到入職等各個環節！ 透過 Scotty AI，您將體驗到： * 透過語音和文字對您的所有申請和查詢進行即時和個性化的回應，24/7 * 跨記錄系統（ATS HCM、ERP、CMS、CRM）、單點解決方案 ISV、網站和協作管道（Teams、Slack...）的無縫集成 * 輕鬆管理整個招募過程，從採購到勞動力管理 * 能夠同時處理+500.000個對話 * 自動化功能，釋放資源，加速您的成功之路 Scotty AI 以驚人的速度和規模自動化並支援任何業務流程，包括傳入和傳出、文字和語音管道以及 100 多種語言的對話。 Scotty 的獨特之處在於它能夠為所有相關方提供超個人化的體驗。候選人和招募團隊在每一步都會獲得難忘的經驗。
Responsa
responsa.ai
Responsa 是用於下一代客戶和員工體驗的 ChatBot 和對話式 AI 平台。即用型、可擴展、多通路，並與最新的生成式人工智慧技術整合。虛擬助理隨時為您的客戶、員工、服務台和聯絡中心代理提供服務，可快速配置並與您的所有業務系統和管道整合。 此外，Responsa 的專家團隊致力於實現人工智慧的客製化企業項目，旨在改善服務並優化公司流程。 Responsa 利用市場上最好的人工智慧技術提供量身定制的解決方案，滿足各個行業客戶的特定需求，幫助他們創造獨特的個人化體驗、降低成本、優化流程並改善客戶和員工體驗。
Rebotify
rebotify.com
Rebotify 是一個線上機器人平台。使用 Rebotify 為 Facebook、Slack、微信等創建聊天機器人。建造並啟動您的機器人只需 5 分鐘。無需編程，只需畫出流程圖即可。建置一次，隨處發布。今天就製作自己的機器人。它是免費的。 Rebotify 易於使用的自動化解決方案可協助各種規模的企業透過人工智慧驅動的聊天機器人提高轉換率、增強員工能力並降低成本。
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott（無需編碼即可實現業務自動化）是一個一體化的信使行銷和對話式商務平台，用戶可以在其中自行建立和部署信使聊天機器人。 * 設計和建造一個聊天機器人來自動執行任務並進行轉換。 * 透過交付與客戶建立更牢固的關係 * 有針對性的內容並預測他們的反應。 借助我們內建的 AI-NLP 技術，聊天機器人將可以輕鬆理解消費者的查詢。 立即開始使用 Rapidbott，每週 7 天、每天 24 小時與您的受眾保持聯繫。 讓您的機器人來完成這項工作。透過機器人讓您的業務實現自動化。 關注我們以獲取最新消息和更新，並與我們聯繫以實現您的業務自動化。
Pingbix
pingbix.com
Pingbix 是一個創新的線上平台，旨在透過自動化和智慧解決方案簡化各種業務流程並提高生產力。以下是使用 Pingbix 的一些主要功能和優點： * 任務管理：Pingbix 提供管理任務和專案的綜合工具。使用者可以輕鬆建立、指派和追蹤任務，確保不會遺漏任何內容。 * 通訊工具：此平台包括強大的通訊功能，例如即時通訊和視訊會議，以促進團隊成員之間的無縫協作。 * 工作流程自動化：Pingbix 有助於自動化重複任務和工作流程，減少所需的手動工作並最大限度地降低錯誤風險。 * 集成功能：它支援與各種其他軟體和服務集成，允許用戶連接他們現有的工具並簡化他們的工作流程。 * 數據分析與報告：該平台提供強大的分析和報告功能，幫助企業做出數據驅動的決策並有效追蹤績效指標。 * 可自訂的儀表板：使用者可以建立個人化儀表板來監控關鍵指標並追蹤重要任務和截止日期。 * 安全性和合規性：Pingbix優先考慮資料安全性和合規性，確保所有使用者資料按照業界標準受到保護。
Tovie AI
tovie.ai
Tovie AI 提供廣泛的人工智慧驅動解決方案，專門用於提高多個行業企業的參與度和服務。 他們的產品包括客製化聊天機器人和語音機器人，可應用於多種用途，例如聯絡中心的客戶支援、公共服務、飯店和保險等。 該軟體還可以與企業數據無縫交互，提高業務優化潛力。他們提出了量身訂製的收債解決方案，並透過店員功能增強零售服務。 他們的技術也可以很容易地被行動營運商採用並應用於銀行業。 Tovie AI 金融服務將安全性放在首位，並已通過 IBM 認證，有效且符合規定。 作為促進數位業務成長使命的一部分，Tovie AI 提供了獨特的生成式人工智慧專業知識，將數據轉化為可行的見解，正如他們與林肯大學的合作所證明的那樣。 他們的產品包括 Tovie Platform 和 Tovie Cloud。總體而言，Tovie AI 已經展示瞭如何策略性地利用人工智慧來推動企業發展，正如他們的成功案例所反映的那樣。
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk 是一個軟體即服務平台，使用戶能夠在幾分鐘內建置和部署聊天機器人。它提供了直覺的介面和工具來使用大型語言模型創建自訂聊天機器人。 Tiny Talk 允許用戶使用自己的資料或文件訓練聊天機器人，自訂其行為，並透過 API 將其整合到網站、WhatsApp 等訊息平台或其他應用程式中。使用者可以建立知識庫、抓取網頁 URL 並從訪客產生潛在客戶。 總體而言，Tiny Talk 使用戶能夠利用聊天機器人技術實現客戶支援自動化、增加電子商務銷售額、捕獲和篩選潛在客戶、收集回饋、提供技術支援或簡化人力資源、業務和員工入職作業。
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack，我們相信人工智慧應該讓對話變得更容易，而不是更困難。我們的工具使您能夠快速建立人工智慧驅動的聊天機器人，感覺就像真正的對話。 使用 thinkstack，您可以： * 使用您網站、文件等中的知識武裝您的聊天機器人。我們將提取並建立關鍵細節。 * 自訂您的聊天機器人的外觀和風格以配合您的品牌。 * 將聊天機器人無縫整合到您的網站中以獲得個人化支援。 * 輕鬆處理多種語言。 * 收集線索資訊。 我們處理人工智慧，因此您可以專注於真正的聯繫。
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat 是一個動態的人工智慧聊天機器人平台，旨在改變企業處理客戶支援業務的方式。其主要特點包括： 1. AI 支援的回應：Web2Chat 利用機器學習演算法從您的網站內容、文件或匯出的 Notion 檔案中學習，為使用者查詢產生精確且即時的回應。 2. 無縫用戶互動：該平台託管一個組織良好的收件匣，管理員或客戶主管可以在其中監控所有機器人用戶對話。它包括一些功能，例如對濫用機器人的用戶進行封鎖以及「標記所有已讀」按鈕來輕鬆管理用戶訊息。 3. 多源機器人訓練：Web2Chat 可以靈活地使用各種來源來訓練機器人，包括網域、Intercom、Gitbook、Zendesk 文章和文件（PDF、txt、CSV、Markdown）。它為機器人擁有廣泛的知識庫打開了大門。 4. 多個機器人和頁面管理：該平台可讓您管理多個機器人，每個機器人分配給不同的頁面或網站。每個機器人都可以使用不同的來源進行單獨訓練。 5. 免費計劃存取：Web2Chat 在註冊後提供免費計劃，為用戶提供在選擇付費計劃之前探索平台潛力的機會。 6. 狀態指示器和已讀回執：在非機器人會話中，狀態指示器和已讀回執有助於更好地理解使用者互動。它顯示用戶是否在線上以及用戶是否已閱讀主管的消息。 Web2Chat 的強大功能旨在顯著增強您的客戶服務體驗，確保及時、準確且有效率地回應客戶的查詢。
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer 是一個由人工智慧驅動的客戶參與平台，旨在提高客戶服務效率和個人化。它提供 24/7 的可用性、對查詢的快速回應，並透過減少對人類客戶服務代表的需求來顯著節省成本。該平台支援一系列功能，包括自動化支援、潛在客戶收集、會議安排和高級分析。 GPT-Trainer 受到超過 25,000 家企業的信賴，並與各種 CRM 和訊息傳遞管道無縫整合。
STAN AI
stan.ai
STAN是第一位數位財產經理助理。它使用人工智慧為物業經理 24/7 回覆簡訊和電子郵件。 STAN 於 2019 年由兩位前物業管理高管創立，他們在該行業工作了 20 多年，並曾在北美最大的管理公司工作。 STAN 是一個屢獲殊榮的平台，已獲得羅傑斯、聯邦快遞、國家研究顧問、喬治布朗學院、加拿大新創公司、滑鐵盧加速器中心等機構的認可！
VirtualSpirits
virtualspirits.com
VirtualSpirits 聊天機器人為任何企業提供聯繫解決方案。它涵蓋電子商務、專業服務、技術支援、電子或時尚。適用於公共或私人機構的網站。可根據個人興趣進行配置。添加徽標，回答客戶的問題，吸引用戶的注意力，並回答他們的詢問，將其轉化為潛在客戶。選擇最適合公司需求的計劃類型。