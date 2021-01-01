聊天機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
聊天機器人通常稱為虛擬代理或虛擬助理，是一種軟體應用程序，旨在執行特定任務或根據書面或口頭請求提供資訊。它們既滿足外部面向客戶的需求，也滿足內部面向員工的請求，允許使用者以對話方式（文字或音訊）與應用程式互動。 聊天機器人通常採用自然語言處理 (NLP) 或語音識別來理解用戶輸入。然而，他們的主要操作是由腳本對話驅動的。這與智慧虛擬助理形成鮮明對比，智慧虛擬助理利用自然語言理解 (NLU) 來進行更複雜、類似人類的互動。企業使用聊天機器人技術來自動化先前需要人工幹預的任務。收到用戶請求後，聊天機器人會處理輸入並以文字或語音形式提供回應。 聊天機器人整合到各種客戶支援工具中，例如即時聊天軟體、幫助台軟體和聯絡中心軟體，通常充當第一個聯絡點。它們的用途正在擴展到其他領域，包括銷售和行銷知識庫。在商業智慧應用中，聊天機器人可以取代查詢語言，使用戶只需透過鍵入或說出請求即可獲取特定數據點。聊天機器人的功能正在不斷增強，並且它們正在納入越來越多的軟體應用程式中。
提議新的應用程式
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供網站和訪客追蹤的最佳即時聊天客戶支援軟體。追蹤、捕捉並與您的客戶互動。 2 位用戶免費。現在試試看！
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc.是一家美國客戶服務軟體公司，總部位於美國加州舊金山。它在紐約證券交易所上市，代號為ZEN，是羅素2000指數的成分股。 Zendesk 於 2007 年在丹麥哥本哈根成立，截至 2017 年擁有 2,000 名員工，為 150 個國家和地區的 119,000 名付費客戶提供服務。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款現代即時聊天軟體，專為希望與客戶對話的團隊打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 即時聊天軟體。
SmatBot
smatbot.com
SmatBot 是 ByteQuark Solutions 的子公司，是人工智慧聊天機器人產業的領導企業，業務遍及美國、中東和印度，擁有 5000 多名活躍用戶。我們的全通路、多語言（50 多種語言）AI 聊天機器人平台是一款易於使用、無需編碼、功能豐富的工具，可跨渠道（網站、行動應用程式、Messenger、Instagram、WhatsApp、 ETC）。我們的一些功能包括： ✅ 產生潛在客戶， ✅ 客戶支持， ✅ 回答常見問題解答， ✅ 實時聊天✅ Whatsapp 營銷和促銷消息✅ OCR 掃描，✅ 電子郵件和短信映射✅ ✅ Adwords 跟踪，✅情境的自動化最適合： ✅ D2C 電...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
ChatBot
chatbot.com
使用 ChatBot 將客戶服務自動化，不錯過任何銷售或幫助客戶的機會。從頭開始建立自己的聊天機器人，無需任何技術技能！
Cohere
cohere.com
讓 NLP 成為每個開發人員工具包的一部分。 利用語言理解的力量。加入使用 Cohere 的開發人員和企業的行列，以以前難以想像的規模生成、分類和組織文本。
OnceHub
oncehub.com
日程安排和聊天機器人解決方案。增加您的銷售量、取悅您的客戶並節省時間。 以前的 ScheduleOnce。
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
CustomGPT
customgpt.ai
透過 CustomGPT 體驗個人化 AI 的優勢：透過針對您的內容進行訓練的 AI 獲得獨特的見解和解決方案
Cody
meetcody.ai
Cody - 針對您的業務進行培訓的人工智慧。
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer 是一個由人工智慧驅動的個人助理平台，整合了 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Gemini 和 PaLM、Meta 的 Llama 和 Anthropic 的 Claude 等先進的人工智慧模型。它透過行動應用程式、網路應用程式和 Chrome 擴充功能提供統一的體驗，提供適合個人需求的解決方案。功能包括預先建置的聊天提示、自訂工作流程以及與第三方工具的無縫整合。 Get Answer 旨在提高學生和開發人員、企業主和設計師等使用者的工作效率並簡化任務。
Support Guy
supportguy.co
您的企業永不停息，您的支持也不該如此。 透過我們的 ChatGPT 支援的聊天機器人（始終在線、隨時可用的隊友），您再也不會錯過任何客戶詢問。
Pylon
usepylon.com
適用於快速成長的太陽能業務的太陽能設計軟體。 在 2 分鐘內創建高解析度太陽能銷售提案。
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是當地企業的客戶互動平台，可透過簡訊、聊天和電子郵件方便地與潛在客戶和客戶互動，並且所有這些都在一個地方進行組織。我們讓您的企業客戶做好 24/7/365 任何互動的準備。
Smartsupp
smartsupp.com
沒有即時聊天的網站就像沒有銷售助理的商店。與訪客開始對話，將他們變成滿意的客戶。
SiteGPT
sitegpt.ai
適用於每個網站的 ChatGPT。 透過根據您的網站內容進行培訓的個人化聊天機器人立即回答訪客的問題。
Engati
engati.com
Engati 是最好的免費、無程式碼 AI 聊天機器人和即時聊天平台，可用於建立 AI 聊天機器人並在 WhatsApp、網站、Messenger 等上進行即時對話。
Landbot
landbot.io
最強大的無程式碼聊天機器人建構器 增加您的收入、降低營運成本並取悅您的客戶。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
Omnichat
omnichat.ai
透過全通路訊息傳遞自動化電子商務行銷。 透過具有即時聊天、聊天機器人和行銷自動化功能的全通路訊息傳遞 CRM，實現更快成長並推動更多銷售。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 讓消費者能夠管理自己的日常生活並透過聊天與企業進行交易。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Appy Pie
appypie.com
沒有程式碼開發平台。
WATI
wati.io
WhatsApp 上的客戶互動變得簡單。 在世界上最受歡迎的訊息應用程式上推動銷售、支援和行銷對話。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot 是一款適用於 Twitch、YouTube 和 Trovo 的聊天機器人，可讓您透過審核和新功能自動進行直播聊天，讓您有更多時間娛樂觀眾。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易於使用的共享收件匣和電子郵件協作軟體，供團隊管理團隊電子郵件帳戶，如 help@、sales@ 等。立即為您的團隊獲取共享收件匣！
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一體式 WhatsApp 商業解決方案，我們的產品包括官方 WhatsApp API、聊天機器人、基於 WhatsApp 的 CRM、自動化、與許多工具的整合等。
JivoChat
jivochat.com
在您的網站上安裝即時聊天，並使用 JivoChat 將訪客轉變為付費客戶。設定簡單，免費 5 個代理！
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Qualified
qualified.com
合格幫助公司更快建立通路。利用您最大的資產 - 您的網站 - 識別最有價值的訪客，立即開始銷售對話，安排會議，轉換出站和付費流量，並發現購買意圖的信號。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一個無程式碼工作區，可釋放 WhatsApp 的強大功能，透過分享收件匣、WhatsApp 無程式碼聊天機器人、WhatsApp 廣播等擴展您的業務
Norby AI
norby.io
為您的網站取得由 ChatGPT 提供支援的聊天機器人。 複製貼上您的產品/服務說明、文件或常見問題解答，Norby 將為您的客戶提供快速、正確的答案。
Zappr.AI
zappr.ai
創建一個使用您的資料進行訓練的人工智慧聊天機器人。 只需上傳 PDF 或提供網站鏈接，您就可以獲得類似於 ChatGPT 的聊天機器人，它能夠回答與您的文件相關的任何問題。
Formaloo
formaloo.com
強大的協作平台，供團隊收集、組織和理解他們的數據。無需程式碼，只需幾分鐘即可從想法到執行！
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一體化工具組擴展您的支援、行銷和銷售 - 您所需的一切現在都集中在一個地方。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Payhip
payhip.com
Payhip 是銷售數位下載和會員資格的最簡單方式。無需任何技術技能。創建您自己的一體化數位店面。免費嘗試！
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。
orimon.ai
orimon.ai
最好的 DIY 對話式人工智慧聊天機器人建構器。 在 2 分鐘內建置和部署您的對話式 AI 聊天機器人。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。我們是歐洲領先的聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。是什麼讓 Kindly 與眾不同？更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。易於自訂 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫用戶選擇甚至可能不相關的按鈕。多語言 用一種語言訓練聊天機器人，它就能理解一百多種查詢！我們的...
Warmly
warmly.ai
熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。我們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，我們會幫助您以熱情、有吸引力的方式關閉這條管道。此外，我們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過我們屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上更好地與潛在客戶或客戶建立聯繫。
re:tune
retune.so
缺少建立人工智慧應用程式的平台。 從客製化聊天機器人到自主代理，利用人工智慧實現業務轉型所需的一切
Chaport
chaport.com
Chaport 是一款一體化客戶訊息軟體，結合了多通路即時聊天、聊天機器人、知識庫等。免費試用！
Simple Phones
simplephones.ai
永遠不會錯過客戶的電話。 轉接您的未接來電或取得新號碼，我們將使用人工智慧接聽。
CloudKarafka
cloudkarafka.com
託管 Apache Kafka 叢集。 AWS 和 Google Cloud 上提供經濟實惠、簡單、完全託管的叢集。
HappyFox
happyfox.com
憑藉 HappyFox、線上服務台軟體和基於網路的支援票系統的出色客戶支援而聞名 - 安排一對一演示
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT 聊天機器人簡化了建立客製化的、行業特定的聊天機器人的過程，無需編碼。我們的下一代 AI 和基於 GPT 的聊天機器人建構器允許用戶在短短幾分鐘內使用自己的資料快速創建和訓練機器人。使用 YourGPT 聊天機器人充分利用人工智慧並節省時間和金錢。 YourGPT 提供尖端的 AI 和 GPT 產品，旨在滿足您的獨特需求。 * 透過我們強大的人工智慧聊天機器人增強客戶支援 * 使用 LLM Spark 建立生產就緒的 LLM 應用程式。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一個綜合平台，使用戶能夠為各種業務應用程式創建和部署自訂 AI 聊天機器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 此平台的主要特性和功能包括： * 易於使用：該網站強調 ChatBotBuilder.ai 是“建立自訂聊天機器人和 GPT 的最快、最簡單的方法”，無需廣泛的技術專業知識。 * 靈活集成：該平台支援與數千個應用程式集成，並允許用戶連接他們的工具和團隊以獲得競爭優勢。 * 尖端人工智慧：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型語言模型 (LLM) 和人工智慧技術來為複雜的聊天機器人和 GPT 提供支援。 * 客製化：使用者可以使用平台的...