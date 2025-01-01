Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

✨ WebCatalog Desktop ✨ 使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。 下載 WebCatalog 了解更多

最受歡迎 最近新增 通路管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

通路管理軟體旨在協助飯店、住宿加早餐飯店和其他飯店企業管理其跨多個線上平台和預訂網站的預訂。對於專注於客房預訂的企業來說，這些解決方案可確保預訂準確且最新，從而最大限度地減少衝突風險。這將為客人帶來無縫且一致的體驗，無論他們在哪裡或如何預訂。 該軟體通常由酒店業主和負責管理預訂的人員使用，通常與酒店預訂系統或管理平台整合以簡化操作。此外，通路管理軟體可以與各種行銷工具合作，以增強不同管道的預訂。