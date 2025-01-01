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通路管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

通路管理軟體旨在協助飯店、住宿加早餐飯店和其他飯店企業管理其跨多個線上平台和預訂網站的預訂。對於專注於客房預訂的企業來說，這些解決方案可確保預訂準確且最新，從而最大限度地減少衝突風險。這將為客人帶來無縫且一致的體驗，無論他們在哪裡或如何預訂。 該軟體通常由酒店業主和負責管理預訂的人員使用，通常與酒店預訂系統或管理平台整合以簡化操作。此外，通路管理軟體可以與各種行銷工具合作，以增強不同管道的預訂。

提議新的應用程式


Guesty

Guesty

guesty.com

Guesty是一個物業管理平台，專為短期租賃設計，提供自動化工具以簡化管理、提升客人體驗和優化收入。

Hostaway

Hostaway

hostaway.com

Hostaway是一款度假租賃管理軟件，簡化物業管理和預訂流程，支持多平台同步，並提供自動化和報告工具。

Cloudbeds

Cloudbeds

cloudbeds.com

Cloudbeds是一款酒店管理軟件，簡化預訂、客人配置及財務交易，幫助酒店經營者提高服務效率與客戶滿意度。

Lodgify

Lodgify

lodgify.com

Lodgify是一款度假租賃管理工具，幫助用戶建立可預訂網站、同步數據和管理預訂與通信。

HotelRunner

HotelRunner

hotelrunner.com

HotelRunner是一個雲端的酒店管理平台，幫助酒店和旅遊代理簡化預訂管理、渠道管理與市場營銷，提高在線曝光度及客戶滿意度。

SiteMinder

SiteMinder

siteminder.com

SiteMinder 是一個酒店商務平台，幫助酒店經營者銷售、管理和增長業務，提供分銷、預訂引擎及市場情報等功能。

Preno

Preno

prenohq.com

Preno是一款為住宿提供者設計的雲端酒店管理系統，簡化預訂、計費及財務管理，並支援多渠道庫存同步。

TalkGuest

TalkGuest

talkguest.com

TalkGuest 是一款先進的本地住宿管理軟體，幫助自動化、簡化和改善業務，免費註冊，了解更多。

Hostfully

Hostfully

hostfully.com

Hostfully是一款物業管理和來賓體驗軟體，專為短期租賃設計，提供自動化溝通、支付處理和多渠道管理等功能。

Sirvoy

Sirvoy

sirvoy.com

Sirvoy是一款酒店管理軟件，簡化住宿業務，提供預訂引擎、網站建設和頻道管理功能，以提高運營效率。

Exely

Exely

exely.com

Exely是一款渠道管理工具，可自動化酒店銷售，更新價格和可用性，減少手動工作並生成報告，幫助提高運營效率。

Hosthub

Hosthub

hosthub.com

Hosthub是一個物業管理平台，幫助用戶簡化短期租賃的管理和預訂過程，支持實時同步和多種付款選項。

Tashi

Tashi

tashi.travel

Tashi 是一款線上預訂軟體，供住宿提供者和旅遊營運商使用，幫助增長收益、提高預訂量並提升顧客滿意度。

Uplisting

Uplisting

uplisting.io

Uplisting是一個度假租賃物業管理系統，幫助業主和經理集中管理預訂、更新可用性並簡化與客人的溝通。

RoomRaccoon

RoomRaccoon

roomraccoon.com

RoomRaccoon是一個綜合的酒店管理系統，適用於獨立酒店、民宿和度假租屋，提供預訂、支付、清潔和收入管理等功能。

Avantio

Avantio

avantio.com

Avantio是一個度假租賃管理軟體，提供預訂管理、自動定價和渠道管理功能，幫助用戶提高營運效率和可見度。

Rezdy

Rezdy

rezdy.com

Rezdy是一款在線預訂管理平台，幫助旅遊業者和活動提供商簡化預訂流程，提升業務效率和客戶滿意度。

Booking Automation

Booking Automation

bookingautomation.com

預訂自動化應用程序簡化在線預訂過程，提供即時費率同步、自動通訊、付款處理及預約網站功能，適合以服務為導向的企業。

Zeevou

Zeevou

zeevou.com

Zeevou是一個物業管理系統，簡化度假租賃管理，提供工具以自動化預訂、定價和入住流程，並支持多平台整合。

Revivo

Revivo

revivotech.in

Revivo是一個全面的酒店管理平台，通過AI技術簡化操作、提供實時報告，提升酒店盈利能力與客戶體驗。

RMS Cloud

RMS Cloud

rmscloud.com

RMS Cloud是一款雲端物業管理系統，旨在簡化服務性住宿業的預訂管理和操作效率，支持實時更新和多渠道整合。

Profitroom

Profitroom

profitroom.com

Profitroom是一款綜合酒店預訂軟件，結合預訂引擎、CRM和營銷自動化，旨在提高直接預訂和客戶忠誠度。

HotelBee

HotelBee

hotelbee.co

HotelBee 是一款綜合酒店管理應用，提供預訂、客人管理及運營分析，幫助酒店提升效率和客戶滿意度。

MappingMaster

MappingMaster

mappingmaster.com

MappingMaster是一款雲端系統的渠道管理軟體，讓住宿提供者能夠實時更新房間可用性、價格和描述。

StayFantastic

StayFantastic

app.fantasticstay.com

StayFantastic是一款為度假租屋業主、管理者及Airbnb房東提供的管理與分配軟體，自動化所有操作，節省時間並提升收益。

Visitor

Visitor

visitor.de

Visitor應用程式提供一個集中平台，以管理住宿業務，協助用戶獲取更多客戶並增加收入，無需合約或信用卡，隨時可取消。

NextPax

NextPax

nextpax.com

NextPax是一個全球旅遊科技平台，連接物業管理系統與各大預訂渠道，支援即時同步及多平台管理，簡化度假租賃物業的運營。

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