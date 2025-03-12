證書生命週期管理 (CLM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

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憑證生命週期管理 (CLM) 和公鑰基礎架構 (PKI) 軟體可協助公司使用數位憑證對資訊進行身份驗證和加密。 PKI 是一種加密框架，可保護數位通訊並保護資料、裝置、機器和個人免遭假冒、未經授權的攔截、篡改和其他網路威脅。該軟體的主要優勢是能夠在整個證書生命週期中提供可見度和自動化，包括頒發、發現、庫存、供應、部署、安全性、監控、續約和吊銷。透過自動化這些流程，CLM 和 PKI 軟體通常會取代電子表格追蹤等手動方法，幫助公司避免意外的系統停機以及由錯誤或過期證書引起的漏洞。 CLM 和 PKI 軟體提供用於頒發、管理和自動化數位憑證的全面功能，包括 SSL 和 TLS 憑證、用戶端身分驗證憑證、數位簽章和 SSH 憑證。 PKI 和 CLM 軟體的常見用例包括用戶身份驗證、伺服器和容器的機器對機器身份驗證、對程式碼和文件進行數位簽署以及確保物聯網設備的加密和完整性等。
提議新的應用程式
ZeroSSL
zerossl.com
ZeroSSL是一款免費的SSL證書工具，支持快速申請、監控和自動續期，簡化SSL證書的管理過程。
GlobalSign
globalsign.com
GlobalSign應用程序提供安全的身份驗證及訪問管理，確保用戶有效且安全地訪問其帳戶和數字身份。
Xitoring
xitoring.com
Xitoring是一個監控解決方案，提供伺服器、數據庫和應用程序的正常運行監測與管理，支持多種通知方式，並提供免費使用功能。
DoxyChain
doxychain.com
DoxyChain是一個基於區塊鏈的SaaS平台，用於證書和資格的管理，提供安全的文檔存儲、驗證和共享功能。
Venafi
venafi.com
Venafi是一個平臺，管理和保護機器身份，簡化數字證書管理，增強安全性和操作效率。
Keystash
keystash.io
Keystash是一個綜合的平台，提供身份訪問管理與SSH密鑰管理，支援用戶帳戶管理、SSH密鑰部署與安全政策管理等功能。
Akeyless
akeyless.io
Akeyless是一個基於雲的秘密管理平台，旨在保護和管理企業的敏感信息，包括憑證和鑰匙。
TrackSSL
trackssl.com
TrackSSL是一款定期掃描SSL證書的應用，檢查到期日期及錯誤配置，幫助用戶維護安全的網站連接。