證書生命週期管理 (CLM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿爾及利亞

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憑證生命週期管理 (CLM) 和公鑰基礎架構 (PKI) 軟體可協助公司使用數位憑證對資訊進行身份驗證和加密。 PKI 是一種加密框架，可保護數位通訊並保護資料、裝置、機器和個人免遭假冒、未經授權的攔截、篡改和其他網路威脅。該軟體的主要優勢是能夠在整個證書生命週期中提供可見度和自動化，包括頒發、發現、庫存、供應、部署、安全性、監控、續約和吊銷。透過自動化這些流程，CLM 和 PKI 軟體通常會取代電子表格追蹤等手動方法，幫助公司避免意外的系統停機以及由錯誤或過期證書引起的漏洞。 CLM 和 PKI 軟體提供用於頒發、管理和自動化數位憑證的全面功能，包括 SSL 和 TLS 憑證、用戶端身分驗證憑證、數位簽章和 SSH 憑證。 PKI 和 CLM 軟體的常見用例包括用戶身份驗證、伺服器和容器的機器對機器身份驗證、對程式碼和文件進行數位簽署以及確保物聯網設備的加密和完整性等。
提議新的應用程式
GlobalSign
globalsign.com
GlobalSign 是可信賴身分和安全解決方案的領先供應商，使世界各地的企業、大型企業、雲端服務供應商和物聯網創新者能夠保護線上通訊、管理數百萬個經過驗證的數位身分並自動進行身份驗證和加密。其大規模公鑰基礎設施 (PKI) 和身分解決方案支援構成萬物互聯 (IoE) 的數十億服務、設備、人員和事物。
ZeroSSL
zerossl.com
免費 SSL 憑證即時線上頒發，支援 ACME 用戶端、SSL 監控、快速驗證以及透過 ZeroSSL Bot 或 REST API 自動續訂 SSL。
Xitoring
xitoring.com
Xitoring 是一款一體式監控解決方案，適用於您的 IT 基礎設施，使其保持快速、簡單！主要功能： - 正常運行時間監控（Ping、HTTP、API、DNS、FTP、郵件、心跳、Cronjob、TCP、UDP） - 1 分鐘間隔- Linux 伺服器監控- Windows 伺服器監控- SSL 監控- 監控您的伺服器軟體（Web 伺服器）、資料庫、Docker 等） - 公共和私有狀態頁面 - 包括超過20 個通知管道（電子郵件、WhatsApp、SMS、Telegram、Pagerduty 等！） - 超過15 個全球探測節點- iOS 和Android 應用程式警報與通知： - 電子郵...
DoxyChain
doxychain.com
Doxychain 憑證是一種用於認證、認可和憑證生命週期管理的 SaaS 解決方案。透過 API 批次自動化、自訂線上驗證器、白色標籤和範本自訂，從發佈到撤銷。利用區塊鏈技術使憑證安全、去中心化。了解更多信息，請訪問 www.doxychain.com
Venafi
venafi.com
Venafi 解決方案為我們的超互聯世界尋找、保護和保護機器身分。
Keystash
keystash.io
Keystash 是一個整合平台中的完整身分存取管理和 SSH 金鑰管理。 - 完整的 Linux 使用者帳戶和群組管理 - SSH 金鑰部署和管理 - SSH 伺服器策略管理 - SSH 伺服器兩因素身份驗證實作、使用者權限管理、完整審核日誌歷史記錄等等。 Keystash 適合利用其顛覆性定價模式和大量包含的使用者帳戶進行擴展的企業。
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security 是Akeyless Platform 背後的公司，Akeyless Platform 是一種基於雲端原生SaaS 的方法，可協助管理企業機密（憑證、憑證和金鑰），同時有效地逐步淘汰傳統保管庫並將相關成本削減高達70 %。 Akeyless 平台專為企業混合和多雲環境中的資訊安全和 DevOps 專業人員而設計，可有效控制秘密蔓延並實現秘密管理自動化。該平台還提供安全遠端存取、金鑰管理和密碼管理解決方案的擴展。利用專利的分散式片段加密技術 (DFC™)，Akeyless 是許多財富 500 強公司值得信賴的合作夥伴，使他們能夠安全、完全地控制自己的秘密。
TrackSSL
trackssl.com
該應用程式會定期掃描您的 SSL 憑證以檢查是否有任何錯誤，例如過期日期和常見的錯誤配置。受到近 2,000 個用戶的信任，可追蹤近 20,000 個憑證。