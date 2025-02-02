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最受歡迎 最近新增 證書生命週期管理 (CLM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 庫克群島

憑證生命週期管理 (CLM) 和公鑰基礎架構 (PKI) 軟體可協助公司使用數位憑證對資訊進行身份驗證和加密。 PKI 是一種加密框架，可保護數位通訊並保護資料、裝置、機器和個人免遭假冒、未經授權的攔截、篡改和其他網路威脅。該軟體的主要優勢是能夠在整個證書生命週期中提供可見度和自動化，包括頒發、發現、庫存、供應、部署、安全性、監控、續約和吊銷。透過自動化這些流程，CLM 和 PKI 軟體通常會取代電子表格追蹤等手動方法，幫助公司避免意外的系統停機以及由錯誤或過期證書引起的漏洞。 CLM 和 PKI 軟體提供用於頒發、管理和自動化數位憑證的全面功能，包括 SSL 和 TLS 憑證、用戶端身分驗證憑證、數位簽章和 SSH 憑證。 PKI 和 CLM 軟體的常見用例包括用戶身份驗證、伺服器和容器的機器對機器身份驗證、對程式碼和文件進行數位簽署以及確保物聯網設備的加密和完整性等。