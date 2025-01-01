找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。
餐飲公司在管理食物準備和配送方面有獨特的要求，餐飲軟體旨在滿足這些要求。該軟體主要幫助餐飲服務商進行訂單管理、生產計劃、配送物流和發票。此外，一些解決方案還提供增強行銷和銷售工作的功能。透過使用餐飲軟體，公司可以根據客戶需求調整食品生產，從而提高交付準確性。它還有助於分析其服務的效率和品質。 鑑於餐飲在活動組織中發揮至關重要的作用，該軟體應與活動管理工具無縫整合。雖然大多數餐飲軟體都包含支付處理功能，但某些解決方案還可以與專門的支付處理軟體整合。此外，許多餐飲軟體選項可以與會計軟體很好地配合，以簡化財務管理。
提議新的應用程式
SevenRooms
sevenrooms.com
SevenRooms 是一個為酒店運營商提供的客戶管理平台，幫助進行無佣金預訂、排隊管理和營銷自動化等功能。
Caterease
caterease.com
Caterease是一款全面的活動和食品管理應用，能追蹤成本和利潤，管理人員和場地，並處理付款，簡化活動計劃過程。
Kafoodle
kafoodle.com
Kafoodle是一個數位化的食品管理系統，旨在簡化商業廚房的操作過程，包括菜單管理、營養分析和過敏原管理。
Spoonfed
getspoonfed.com
Spoonfed是一款雲端企業餐飲管理應用程式，專為會議、活動和研討會提供簡便且可自訂的訂購解決方案。
Event Staff
eventstaffapp.com
活動人員應用程序幫助活動公司通過自動排班、實時通訊及任務管理，優化員工調度，確保活動順利進行。
Total Party Planner
totalpartyplanner.com
Total Party Planner 是一款針對餐飲公司的軟體和應用程式，協助發送提案、規劃食品生產及管理成本。
QuickStaff
quickstaffpro.com
QuickStaff Pro 是一款針對活動專業人士設計的排程軟體，可以創建活動、邀請員工並監控回應，支持自定義角色和排班。
FoodStorm
foodstorm.com
FoodStorm是一款專為超市設計的餐飲和訂單系統，支持在線及店內下單，並簡化多門店的操作流程。
Crafty
craftydelivers.com
Crafty 是一個為全國各大公司的工作場所提供食品和飲料的服務和技術的平台，無論公司大小或地點均能提供現代化的餐飲計劃。
Curate
curate.co
Curate 是一款活動與婚禮花卉軟體，專為創建花卉設計提案、生成詳細的花卉批發訂單及管理婚禮流程而設計。
© 2025 WebCatalog, Inc.