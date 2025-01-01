Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
目錄管理軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

目錄管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

目錄管理軟體簡化了電子商務產品數據並將其集中到數位目錄中，使賣家和買家都受益。它充當線上業務中產品資訊的儲存庫。與產品資訊管理 (PIM) 軟體不同，目錄管理軟體專注於透過編輯、新增和修改詳細資訊來增強產品數據，而 PIM 軟體則具有更廣泛的視野。它使管理員能夠更新產品詳細信息，使客戶能夠做出明智的購買，從而確保數據品質。賣家透過提供產品名稱、過濾器、描述、價格和代碼等基本資訊來幫助買家。一些解決方案通常與電子商務內容行銷工具集成，也可以作為用戶社群支援的開源平台提供。

提議新的應用程式


ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter 是一個產品表現管理平台，幫助零售商分析產品在整個生命週期的表現，以便做出更明智的決策。

Flipsnack

Flipsnack

flipsnack.com

Flipsnack是一款將PDF轉換為互動翻書的數位出版平台，支持多媒體元素和自訂品牌選項，並具備協作與安全功能。

OnWhatsApp

OnWhatsApp

onwhats.app

OnWhatsApp 是一個讓用戶透過 WhatsApp 接收訂單的手機友好網店平台，每月只需一美元。

Catalog Bar

Catalog Bar

catalogbar.com

Catalog Bar 是一個網頁和行動裝置應用，專為有銷售團隊、經銷商、零售商和商店的組織提供產品銷售平台。

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

Billtrust是一個專為企業設計的應收賬款管理平台，能簡化發票、收款及流程，提高現金流和客戶體驗。

iPaper

iPaper

ipaper.io

iPaper是一個數位目錄平台，將印刷型小冊子轉換為互動式購物體驗，支持產品圖片、影片及直接購物功能。

STEL Order

STEL Order

stelorder.com

STEL Order 是一款全面的現場服務管理軟體，幫助家居服務業者統整工作訂單、排程、發票及資產管理等功能於一個平台上。

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Sellercloud是一個電子商務管理平台，幫助在線零售商管理多渠道銷售的庫存、訂單與產品，提升運營效率。

Publitas

Publitas

publitas.com

Publitas是一個數字出版平台，幫助用戶創建和共享交互式數字內容，支持PDF轉換為可嵌入多媒體的網絡出版物。

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Feedonomics 是一個數據飼料管理平台，幫助品牌和零售商優化產品目錄，並在全球電子商務市場中進行管理和同步。

Akeneo

Akeneo

akeneo.com

Akeneo是一個產品信息管理解決方案，幫助企業整合、管理和優化多渠道的產品數據，提升用戶體驗。

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi是一個雲端採購與帳款自動化平台，幫助企業數位化採購流程，提高支出控制與效率。

WizCommerce

WizCommerce

wizcommerce.com

WizCommerce是一款全方位的AI平臺，幫助B2B批發商數位化從潛在客戶到訂單處理的整個銷售過程，並整合各種業務系統。

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

GeekSeller是一個多渠道庫存和訂單管理平台，支持在Walmart、eBay、Amazon等多個電商平台上進行銷售，簡化電子商務運營。

Productsup

Productsup

productsup.com

Productsup是一個產品對消費者的平台，幫助品牌和零售商管理和優化產品內容，支持多渠道集成和數據同步。

Salsify

Salsify

salsify.com

Salsify是一個產品信息管理平台，幫助品牌和零售商集中管理產品數據，實現跨渠道的一致性和自動化。

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

ShopVibes是一個集中管理產品信息、渠道和數據分析的應用程式，適用於歐洲多渠道銷售的品牌和零售商，提升數據質量和效率。

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

SimplyDepo是一款雲端解決方案，幫助中小型批發商和零售商管理訂單、產品、客戶及數據分析，提高效率和收益。

Cymbio

Cymbio

cym.bio

Cymbio是一個端到端的直運和市場平台，幫助品牌在全球零售生態系統中增長數位銷售，支援多種系統和供應商。

Plytix

Plytix

plytix.com

Plytix是一款產品信息管理(PIM)軟體，幫助中小企業集中管理產品數據，簡化編輯與發佈流程，增強團隊協作。

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

1WorldSync是一個產品內容管理平台，幫助品牌和零售商有效創建和分發準確、一致的產品信息。

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

Okkular.io的Tag-Gen幫助時尚和家具零售商自動標記產品，透過深度學習技術提升產品發現和上架效率。

Listing Mirror

Listing Mirror

listingmirror.com

清單鏡是一款多通道管理軟件，幫助用戶在多個市場上管理產品清單、庫存和訂單，並支持與運輸商整合。

Sales Layer

Sales Layer

saleslayer.com

銷售層是一個全球領先的產品信息管理平台，幫助企業自動化B2B流程，確保產品數據準確一致，並支持與各系統整合。

Stedger

Stedger

stedger.com

Stedger 是一款與 Shopify、Prestashop 和 Magento 等電商平台無縫整合的 SaaS 應用，提供自動化產品創建和下單等功能。

OneChannelAdmin

OneChannelAdmin

onechanneladmin.com

OneChannelAdmin 是一個綜合性的電子商務平台，幫助品牌和零售商集中管理其線上與線下業務，提供解決方案和客戶支援。

LazyChat

LazyChat

lazychat-landing.vercel.app

LazyChat是一個社交商務平台，允許用戶直接通過社交媒體消息進行產品銷售，並提供自動化客服和訂單管理功能。

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro.io是一個專為電子商務設計的雲端ERP解決方案，提供實時庫存管理、多渠道訂單處理和自動化工具以提高運營效率。

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions是一個電子商務綜合平台，提供庫存管理、訂單處理和客戶互動功能，幫助企業提升運營效率和增長。

Syndigo

Syndigo

syndigo.com

Syndigo是一個雲端解決方案，專注於產品數據管理和內容優化，幫助企業提供一致且吸引人的客戶體驗，提升效率和增長。

Flxpoint

Flxpoint

flxpoint.com

Flxpoint是一個現代零售運營平台，通過自動化庫存管理和銷售渠道連接，簡化電子商務運營並提高效率。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.

目錄管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - WebCatalog