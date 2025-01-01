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最受歡迎 最近新增 目錄管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

目錄管理軟體簡化了電子商務產品數據並將其集中到數位目錄中，使賣家和買家都受益。它充當線上業務中產品資訊的儲存庫。與產品資訊管理 (PIM) 軟體不同，目錄管理軟體專注於透過編輯、新增和修改詳細資訊來增強產品數據，而 PIM 軟體則具有更廣泛的視野。它使管理員能夠更新產品詳細信息，使客戶能夠做出明智的購買，從而確保數據品質。賣家透過提供產品名稱、過濾器、描述、價格和代碼等基本資訊來幫助買家。一些解決方案通常與電子商務內容行銷工具集成，也可以作為用戶社群支援的開源平台提供。