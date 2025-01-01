找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
目錄管理軟體簡化了電子商務產品數據並將其集中到數位目錄中，使賣家和買家都受益。它充當線上業務中產品資訊的儲存庫。與產品資訊管理 (PIM) 軟體不同，目錄管理軟體專注於透過編輯、新增和修改詳細資訊來增強產品數據，而 PIM 軟體則具有更廣泛的視野。它使管理員能夠更新產品詳細信息，使客戶能夠做出明智的購買，從而確保數據品質。賣家透過提供產品名稱、過濾器、描述、價格和代碼等基本資訊來幫助買家。一些解決方案通常與電子商務內容行銷工具集成，也可以作為用戶社群支援的開源平台提供。
提議新的應用程式
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品表現管理平台，幫助零售商分析產品在整個生命週期的表現，以便做出更明智的決策。
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack是一款將PDF轉換為互動翻書的數位出版平台，支持多媒體元素和自訂品牌選項，並具備協作與安全功能。
OnWhatsApp
onwhats.app
OnWhatsApp 是一個讓用戶透過 WhatsApp 接收訂單的手機友好網店平台，每月只需一美元。
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar 是一個網頁和行動裝置應用，專為有銷售團隊、經銷商、零售商和商店的組織提供產品銷售平台。
Billtrust
billtrust.com
Billtrust是一個專為企業設計的應收賬款管理平台，能簡化發票、收款及流程，提高現金流和客戶體驗。
iPaper
ipaper.io
iPaper是一個數位目錄平台，將印刷型小冊子轉換為互動式購物體驗，支持產品圖片、影片及直接購物功能。
STEL Order
stelorder.com
STEL Order 是一款全面的現場服務管理軟體，幫助家居服務業者統整工作訂單、排程、發票及資產管理等功能於一個平台上。
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud是一個電子商務管理平台，幫助在線零售商管理多渠道銷售的庫存、訂單與產品，提升運營效率。
Publitas
publitas.com
Publitas是一個數字出版平台，幫助用戶創建和共享交互式數字內容，支持PDF轉換為可嵌入多媒體的網絡出版物。
Feedonomics
app.feedonomics.com
Feedonomics 是一個數據飼料管理平台，幫助品牌和零售商優化產品目錄，並在全球電子商務市場中進行管理和同步。
Akeneo
akeneo.com
Akeneo是一個產品信息管理解決方案，幫助企業整合、管理和優化多渠道的產品數據，提升用戶體驗。
Vroozi
vroozi.com
Vroozi是一個雲端採購與帳款自動化平台，幫助企業數位化採購流程，提高支出控制與效率。
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce是一款全方位的AI平臺，幫助B2B批發商數位化從潛在客戶到訂單處理的整個銷售過程，並整合各種業務系統。
GeekSeller
geekseller.com
GeekSeller是一個多渠道庫存和訂單管理平台，支持在Walmart、eBay、Amazon等多個電商平台上進行銷售，簡化電子商務運營。
Productsup
productsup.com
Productsup是一個產品對消費者的平台，幫助品牌和零售商管理和優化產品內容，支持多渠道集成和數據同步。
Salsify
salsify.com
Salsify是一個產品信息管理平台，幫助品牌和零售商集中管理產品數據，實現跨渠道的一致性和自動化。
ShopVibes
shop-vibes.de
ShopVibes是一個集中管理產品信息、渠道和數據分析的應用程式，適用於歐洲多渠道銷售的品牌和零售商，提升數據質量和效率。
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo是一款雲端解決方案，幫助中小型批發商和零售商管理訂單、產品、客戶及數據分析，提高效率和收益。
Cymbio
cym.bio
Cymbio是一個端到端的直運和市場平台，幫助品牌在全球零售生態系統中增長數位銷售，支援多種系統和供應商。
Plytix
plytix.com
Plytix是一款產品信息管理(PIM)軟體，幫助中小企業集中管理產品數據，簡化編輯與發佈流程，增強團隊協作。
Okkular.io
okkular.io
Okkular.io的Tag-Gen幫助時尚和家具零售商自動標記產品，透過深度學習技術提升產品發現和上架效率。
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync是一個產品內容管理平台，幫助品牌和零售商有效創建和分發準確、一致的產品信息。
Listing Mirror
listingmirror.com
清單鏡是一款多通道管理軟件，幫助用戶在多個市場上管理產品清單、庫存和訂單，並支持與運輸商整合。
Sales Layer
saleslayer.com
銷售層是一個全球領先的產品信息管理平台，幫助企業自動化B2B流程，確保產品數據準確一致，並支持與各系統整合。
Stedger
stedger.com
Stedger 是一款與 Shopify、Prestashop 和 Magento 等電商平台無縫整合的 SaaS 應用，提供自動化產品創建和下單等功能。
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin 是一個綜合性的電子商務平台，幫助品牌和零售商集中管理其線上與線下業務，提供解決方案和客戶支援。
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat是一個社交商務平台，允許用戶直接通過社交媒體消息進行產品銷售，並提供自動化客服和訂單管理功能。
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io是一個專為電子商務設計的雲端ERP解決方案，提供實時庫存管理、多渠道訂單處理和自動化工具以提高運營效率。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions是一個電子商務綜合平台，提供庫存管理、訂單處理和客戶互動功能，幫助企業提升運營效率和增長。
Syndigo
syndigo.com
Syndigo是一個雲端解決方案，專注於產品數據管理和內容優化，幫助企業提供一致且吸引人的客戶體驗，提升效率和增長。
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint是一個現代零售運營平台，通過自動化庫存管理和銷售渠道連接，簡化電子商務運營並提高效率。
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