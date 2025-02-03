目錄管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
目錄管理軟體簡化了電子商務產品數據並將其集中到數位目錄中，使賣家和買家都受益。它充當線上業務中產品資訊的儲存庫。與產品資訊管理 (PIM) 軟體不同，目錄管理軟體專注於透過編輯、新增和修改詳細資訊來增強產品數據，而 PIM 軟體則具有更廣泛的視野。它使管理員能夠更新產品詳細信息，使客戶能夠做出明智的購買，從而確保數據品質。賣家透過提供產品名稱、過濾器、描述、價格和代碼等基本資訊來幫助買家。一些解決方案通常與電子商務內容行銷工具集成，也可以作為用戶社群支援的開源平台提供。
提議新的應用程式
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar 是一個網路和行動店面，適用於擁有銷售團隊、經銷商、零售商和商店來銷售其產品的組織。
Stedger
stedger.com
我們的解決方案：Stedger 是一種最先進的 SaaS，可輕鬆與 Shopify、Prestashop 和 Magento 等領先的電子商務平台整合。我們的整合擴展到與這些電子商務商店相關的供應商和品牌。主要特點： 自動產品建立：客戶只需選擇產品即可快速建立產品。這減少了手動工作量和錯誤。即時庫存和定價更新：我們透過不斷將您的產品資料與供應商的資料同步，確保您的產品資料始終是最新的。這保證了即時庫存可用性和準確的定價資訊。自動直銷訂單：在連接的電子商務平台上收到的訂單將自動透過 Stedger 傳遞。這些訂單在不同的供應商之間智慧分配，並無縫傳輸到他們的訂購系統。為什麼電子商務公司選擇我們：無風險擴展：擴大產品種類，而無需承擔相關的庫存風險。自動化：簡化產品和訂單管理流程，節省寶貴的時間。對供應商的好處：Stedger 免費向供應商提供服務。這使他們能夠協助其電子商務經銷商有效擴展規模。透過 Stedger，供應商不僅可以透過代發貨增加訂單量，還可以進軍新市場（主要是歐洲）。
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo 是一種基於雲端的網路和行動解決方案，可幫助中小型批發商和零售商增加收入並節省時間。其功能包括訂單管理、產品目錄、客戶管理和分析。其行動應用程式使銷售代表能夠隨時隨地編寫訂單和管理庫存，而交付經理則可以有效地組織履行和交付。 SimplyDepo 是一個完全基於 SaaS 的解決方案。
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes 將產品資訊管理 (PIM)、飼料/通路管理和數位貨架分析整合到一個中央系統中，從而實現所有銷售管道的整體最佳化。因此，shopvibes 支援整個歐洲的品牌、製造商和零售商的多通路銷售。透過shopvibes，所有相關產品資訊都可以集中數位化管理，並針對所有銷售管道和合作夥伴進行最佳化。我們基於雲端的解決方案使所有相關利益相關者能夠協同工作。透過中央資料結構，shopvibes 提供獨特的功能來提高資料品質。因此，產品數據可以專門針對通路、銷售合作夥伴或品種進行最佳化。在人工智慧的幫助下，為數據優化給予明確的行動建議。資料向所有管道和合作夥伴的播放是完全自動化的，無需手動準備或處理。這可以為 shopvibes 節省高達 90% 的工作量，同時確保所有管道中最高且一致的資料品質。借助分析功能，可以突出顯示重要的見解，並且可以直接在解決方案中實施。因此，可以直接實施分析並更快地挖掘潛力。 shopvibes 直覺的一體化解決方案專為歐洲各地透過多種管道銷售多種產品的中小型品牌、製造商和零售商量身定制。
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin 是一家領先的 SaaS 電子商務公司。我們的使命是透過令人耳目一新的方法顛覆和創新電子商務軟體解決方案產業。透過將關鍵任務電子商務營運集中在一個強大的平台中，我們使品牌和零售商能夠自信地擴展其業務並克服成長和擴張帶來的複雜性。在開發 OneChannelAdmin 之前，創辦人是表現最好的線上賣家。憑藉我們的賣家電子商務經驗和軟體開發技能，我們了解品牌和零售商在日常營運中面臨的挑戰，我們努力專注於提供相關的解決方案和功能以及及時的白手套客戶支援。端到端電子商務平台，適合任何在店內和線上銷售的人。
Okkular.io
okkular.io
Okkular 的 Tag-Gen 透過創建無縫的銷售流程、實現高效的產品發現和線上產品引導來幫助時尚和家具零售商。 Okkular Tag-Gen 解決方案使用最先進的深度學習技術來幫助自動化產品標記流程。我們的解決方案根據您品牌的產品圖片建議相關標籤。
Billtrust
billtrust.com
透過智慧 B2B/B2C 網路商店平台和行動應用程式加速線上收入成長、無縫擴展並優化您的客戶體驗。 Billtrust 電子商務專為批發分銷商和製造企業打造，透過整合的整體解決方案保持競爭力和創新。無縫擴展：使用交鑰匙平台管理任何規模或業務階段的複雜產品目錄、資料和資產。透過與 ERP 整合的解決方案提高效率並簡化流程，該解決方案包括從產品資訊管理 (PIM) 和搜尋到內容管理、行銷和支付的所有內容。提供最佳的客戶體驗：讓您的客戶能夠靈活、簡單地在需要時找到和訂購他們需要的產品。憑藉強大的產品推薦引擎、智慧搜尋和完全整合的行動應用程序，您的客戶可以隨時隨地輕鬆訂購、重新購買和追蹤。優化現金流量：當您整合單一供應商的銷售、發票和付款流程時，可以最大限度地減少銷售和過帳付款之間的摩擦，同時增加現金流。
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce 是一個一體化的人工智慧平台，可協助 B2B 批發商、經銷商和製造商實現端到端銷售數位化；從記錄新線索到接受訂單、付款等等！用戶可以在貿易展覽會、線上或現場接受訂單；發現隱藏的追加銷售機會，並透過高階報告做出有數據支持的決策。 WizCommerce 與所有網站、ERP、CRM 和電子商務平台集成，幫助用戶在一個平台內管理所有業務。
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions 是現場和家庭服務行業軟體解決方案提供商，擁有 10 多年的經驗。總部位於西班牙南部，其主要產品是 STEL Order，幫助 100 多個國家的 5,000 多名客戶簡化業務並簡化他們的日常生活。 STEL Order 是一款綜合現場服務管理軟體，提供完全整合的方法來管理家庭服務業務。它消除了針對營運和管理不同方面的多種軟體解決方案的需求。 STEL Order 提供了一個單一位置來組織作業、工作訂單、排程、排程、發票、費用追蹤、會計功能等等。其統一平台能夠向所有用戶提供即時訊息，即使在離線狀態下也可以跨多個平台和位置同時存取。 當現場工作人員使用 STEL Order 完成工作訂單時，他們可以利用與 Stripe 和 PayPal 等行業領先的支付處理平台的集成，立即生成發票並在行動裝置上向客戶收取付款。其他使用者可以即時取得這些資訊和文檔，無論用於存取 STEL 訂單（基於雲端的 iOS、Android 和 Web 應用程式）的裝置、作業系統或位置為何。可以根據工作請求產生工作訂單，並將其指派給在應用程式上收到通知的現場技術人員，從而確保端到端文件的可追溯性。通知包括工作地點、所需零件、聯絡資訊以及任何其他相關詳細資訊。技術人員可以在到達之前透過應用程式直接聯繫客戶，或安排稍後的訪問，並使用共享日曆功能將其他團隊成員納入活動中。 STEL Order 可用於使用整合式日曆和 GPS 追蹤功能來監控技術人員的狀態和位置。它確保任何服務維護合約都不會落入先進資產管理的空白，包括自動執行任務以及通知總辦公室和技術人員待處理服務需求的能力。使用者可以自訂範本和發票流程，以滿足獨特的業務需求。 透過STEL Order，使用者可以透過電話、聊天和電子郵件聯繫專門的客戶經理來解決任何問題。提供完整的影片和支援文章庫，以確保順利的入職流程，以及與 STEL Order 頂級客戶滿意度團隊定期安排的研討會。
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat 是一個社交商務平台，可直接從社交媒體收件匣進行銷售。功能包括庫存和產品目錄管理、輕鬆結帳、自動聊天機器人、購物車放棄自動化、廣播等。透過自動化客戶支援縮短回應時間，並透過各種整合管理您的業務。
Kentro.io
kentro.io
Kentro：電子商務的下一代 ERP 在電子商務營運需要敏捷性和效率的時代，Kentro 成為 NetSuite 或 SAP 等傳統 ERP 系統的現代替代品。作為一款基於雲端的多通路 ERP，Kentro 專為電子商務領域而設計，提供了一系列功能，可以以極低的成本和複雜性簡化營運。為什麼選擇肯特羅？現代 ERP 解決方案：Kentro 專為電子商務時代而構建，以其直觀的設計和先進的功能超越了老式系統。經濟高效：以更實惠的價格體驗 NetSuite 或 SAP 等高階 ERP 系統的強大功能。使用者友善的介面：透過易於使用且高效的介面瀏覽您的電子商務操作。即時營運：透過即時庫存管理、訂單履行和供應鏈洞察保持領先地位。主要特點： 內建 B2B 線上商店：無縫管理客戶和企業銷售。即時庫存管理：始終了解您的庫存水準並進行有效管理。訂單履行與路由：順暢且自動化的訂單處理。直運自動化：簡化您的直運流程。供應鏈管理：完全控制您的供應鏈。產品目錄管理：輕鬆管理和更新您的產品清單。多通路清單：跨不同平台整合並同步您的銷售。工作流程自動化：可自訂的規則引擎可自動執行您的日常任務。會計自動化：保持您的財務資料同步和更新。供應商/供應商儀表板：為您的業務合作夥伴提供的專用入口網站。通訊自動化：自動電子郵件和簡訊通知和警報。退款管理：簡化您的退款流程。自訂 API 整合：用於客製化整合的開放管道和商店 API。重新定義您的電子商務營運 Kentro 不僅僅是一個 ERP；它是您電子商務之旅中的策略合作夥伴。透過直接整合 100 多個外部工具和 5000 多個 zaps，Kentro 彌合了不同流程之間的差距，將複雜的操作轉變為簡化的工作流程。準備好轉型您的電子商務營運了嗎？今天就發現 Kentro 的不同！
GeekSeller
geekseller.com
多通路庫存和訂單管理平台。在沃爾瑪、eBay、亞馬遜、Shopify、WooCommerce、Google、Wayfair 等上銷售。
Cymbio
cym.bio
Cymbio 透過世界上第一個端到端直運和市場平台幫助品牌實現數位銷售成長。我們包羅萬象的 B2B 自動化中心支援所有系統、協議和供應商，同時將品牌無縫地暴露在全球零售生態系統中。 Cymbio 為 800 多家零售商、市場、百貨公司和精品店（例如 Nordstrom、Kohl's、Macy's、Farfetch、Urban Outfitters）提供支持，並為數百個品牌提供服務，包括 Steve Madden、Marchesa、Camper 等。我們很自豪能夠在不改變任何當前系統或流程的情況下實現品牌完整零售設定的自動化，簡化產品資料、圖像、地圖、分類、庫存同步、訂單、計費、追蹤、退貨等等。
Productsup
productsup.com
Productsup 是領先的產品對消費者 (P2C) 平台，使製造商、品牌、服務提供者和市場能夠將商業無政府狀態轉變為商業成功。 Productsup P2C 平台提供一系列解決方案，例如資訊流管理、市場體驗和社交商務、產品內容聯合以及賣家和供應商入職培訓。它每月為 900 多個品牌處理超過 2 兆個產品，包括宜家、絲芙蘭、拜爾斯道夫、Redbubble 和 ALDI，每月處理的數據請求比谷歌的消費者搜尋服務還要多。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家領先的商務整合平台，自2010 年以來一直致力於為品牌、3PL 和大型經銷商解決一些電子商務最複雜的整合和自動化問題。者和賣家的理想選擇。使用 Ideal Order™ 比率作為黃金標準 KPI，我們的目標是最大限度地提高每個訂單的效率、獲利能力和客戶滿意度。為此，Etail Solutions 創建了大量工具，專門用於管理線上世界中的多對多資料關係： • 我們的整合平台正在處理多種協定（API/EDI/平面文件等），聚合和標準化跨來源的數據，並將您的電子商務生態系統無縫集成到一個集成網絡中，您可以從一個集中式平台控制、監控和管理該網絡，同時為您提供交易完整性和與您的核心記錄系統集成，讓您的財務、庫存和所有其他數據保持最新。 • 我們的目錄和庫存管理功能為您提供無與倫比的控制能力，用於管理所有銷售管道和銷售管道類型的銷售、分配、發布和優化庫存方式，以及跨多個渠道有效管理和規劃您的庫存放置和履行。這是因為能夠將所有線上管道的每個清單和每個可用庫存來源連結到您銷售的每件商品的基本計量單位中的單一主 SKU。 • 我們的訂單管理系統是一個成熟的分散式訂單管理(DOM) 平台，將在以下方面優化每個訂單： • 任何方法（自有庫存或供應商自有、您的DC、經銷商、零售或代發貨商，甚至跨平台）對接） • 任何位置或位置類型 – 3PL、分銷商、多個 DC 甚至跨多個記錄系統。 • 任何包裝（紙箱化）－優化盒子尺寸、數量甚至捆紮，以最大限度地降低運費。 • 任何承運商和服務級別，為您的每個訂單節省資金。您的履行網絡越廣泛，我們能為您節省的錢就越多。 • 多地點庫存規劃 – 透過依照履行地點了解 SKU 的理想需求，最大限度地降低履行和運輸成本。輕鬆匯總所有渠道的需求，並根據應從每個位置發貨的庫存（而不是從每個位置發貨的庫存）了解 SKU 按位置的真實速度。 • 我們的理想訂單洞察和分析可以模擬您所有電子商務營運的最佳情況，並為您提供如何在現實生活中實現每個訂單的數據！理想的訂單將幫助您就如何最大限度地減少淨利潤損失以及如何最大限度地提高企業電子商務的利潤做出明智的決策——從供應鏈營運到庫存管理、訂單履行和交付。 • 等等，還有更多– 多通路PIM、多幣種全球定價控制、ERP 和WMS 整合、清單生命週期管理、競爭性和自動重新定價、分類控制、工作自動化和控制等等... Etail Solutions 擁有多年來，透過解決一個又一個複雜的現實世界商業問題而成長。我們建構每項特性和功能，以優化客戶的成長能力和獲利規模，並肩負著為每位客戶創造理想商業環境的使命！客戶成功：進入我們的平台僅一年後，客戶的平均成長率為 138%。入駐平台兩年後，客戶平均成長率較第一年末又成長了70%。與第一年年初相比，前兩年客戶的平均成長率為282%。
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® 是產品內容編排領域的領導者，使 60 多個國家/地區的 14,000 多家公司能夠簡化有影響力的內容的創建和分發，這些內容在商業發生的任何地方都準確、一致且相關。透過其技術平台和專家服務，1WorldSync 解決了消費品/零售、DIY、消費性電子、醫療保健和餐飲服務行業的領先品牌和零售商所面臨的影響收入的產品內容挑戰。 1WorldSync 是唯一獲得 ISO 27001 認證的產品內容提供商和 GDSN 資料庫之一。
Salsify
salsify.com
Salsify 幫助 140 多個國家/地區的數千家品牌製造商、分銷商和零售商合作，在數位貨架上獲勝。該公司的產品體驗管理 (PXM) 平台使組織能夠集中所有產品內容、連接到商業生態系統並實現業務流程自動化，以便在每個銷售目的地提供最佳的產品體驗。了解瑪氏、歐萊雅、可口可樂、博世和 ASICS 等全球最大品牌以及 DoorDash、E.Leclerc、家樂福、Metro 和 Intermarché 等零售商和分銷商如何每天使用 Salsify 來提高效率，助力增長，引領數位化貨架。
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror 是一款多通路管理軟體，專為線上銷售的個人和公司而設計。 Listing Mirror 與流行的市場集成，可讓您從一個使用者介面管理清單、運輸和庫存。 - 複製產品清單、管理它們並將它們發送到您選擇的市場。 - 管理並同步您銷售地點之間的庫存。 - 連接到您現有的履行流程，包括亞馬遜 FBA 和其他 3PL。 - 使用軟體中的其他很酷的工具，例如庫存預測。 - 在幾分鐘內同步所有銷售管道，節省大量時間！從產品清單資料到庫存管理，我們提供全面的多通路解決方案，以節省線上銷售的時間並減少錯誤。我們強大的軟體可以自動化並利用您的多通路銷售，以便您可以考慮成長。最重要的是，Listing Mirror 透過電話或電子郵件提供個人化支持，因此一切都按照您需要的方式進行。 2022 年 7 月更新：我們剛剛發布了一款令人驚嘆的庫存預測工具。該工具現在隨您的 Listing Mirror 訂閱一起提供！透過 Listing Mirror 實現銷售更多，工作更少™。
iPaper
ipaper.io
iPaper 是一個數位目錄平台，可讓您將印刷的傳單和目錄轉換為完全互動的數位購物體驗。透過產品圖片和影片吸引購物者的注意。透過電子郵件、WhatsApp 或直接與您的電子商務網上商店整合進行目錄內購物，從而提高流量和銷售量。 iPaper 平台專為適合您的業務而構建，我們提供高級功能來完全自動化您的設置。
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer 是全球領先的 PIM（產品資訊管理）平台，可協助企業自動化複雜的 B2B 流程，並將其產品連接到整個供應鏈中組織內部或外部的任何企業銷售平台或工具。透過針對您的業務量身定制的個人化入職培訓以及業內最快的入職培訓（平均 6 週，而傳統解決方案需要 6 個多月），實施 PIM 從未如此簡單。我們致力於為您提供市場上最好的 PIM，因此我們為您提供： - 全球排名第一的 PIM，可提高客戶滿意度 - 獨家全訪問試用，免費 30 天 - 即插即用連接器您的所有管道- 所有功能均作為標準配置想了解客戶對與我們合作有何評價？請造訪 saleslayer.com/casestudies 查看我們的案例研究
Akeneo
akeneo.com
Akeneo 是產品體驗 (PX) 公司和產品資訊管理 (PIM) 領域的全球領導者；創造一個世界，讓每一次產品互動都是一種體驗，引導消費者和專業人士隨時隨地做出最佳購買。 Akeneo 為企業領導者提供軟體、教育和參與社區，所有這些都專注於產品體驗管理的實踐。全球領先品牌、製造商、分銷商和零售商（包括 Chico's、CarParts.com、TaylorMade Golf、Rail Europe、Kering 等）信任 Akeneo 來擴展和客製化他們的全通路商務計畫。使用 Akeneo 的智慧產品雲，公司可以透過用戶友好且由人工智慧驅動的產品數據豐富、管理、聯合和供應商數據加入來創建提升的產品體驗；以及全面的應用程式市場和合作夥伴網絡，以滿足企業和買家的需求。欲了解更多資訊：https://www.akeneo.com
Syndigo
syndigo.com
Syndigo 是第一個雲端原生解決方案，專門為跨組織、領域和客戶提供卓越的體驗而建置。我們的 MDM、PIM、PXM、數位貨架分析、聯合和增強內容解決方案，以及最大的內容分發整合網絡，可加快零售商、品牌、分銷商和製造商在商業旅程中的成功，並加快效率提升、生產力和可擴展性。我們受到全球超過14,000 家企業的信賴，幫助他們在數位貨架上取得成功，並與各個關鍵行業的組織合作，包括雜貨、餐飲服務、日用品、家居裝修/DIY、寵物、健康和美容、汽車、服裝、能源和醫療保健。
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint 是專為互聯商務而打造的現代化零售營運平台。 Flxpoint 將您的供應鏈與銷售管道連接起來，並實現電子商務營運的完全自動化。大規模銷售，無需手動流程或客製化開發，以免拖慢您的速度。
Plytix
plytix.com
Plytix PIM 因其用戶友好的介面、實惠的價格、簡單快速的實施以及出色的客戶支援而成為全球最受歡迎的中小型企業產品資訊管理 (PIM) 軟體。 透過 Plytix PIM 軟體，您不再需要在數千個電子表格、資料夾和媒體檔案之間來回跳躍來尋找、編輯和分發您的產品資訊。您將獲得一款協作工具，該工具可提供中央事實來源，幫助您簡化產品信息管理流程，使您和您的整個團隊能夠輕鬆組織、豐富和分發產品信息，不再需要電子表格，不再令人頭痛。 Plytix PIM 可以幫助您： * 一勞永逸地擺脫資料孤島 * 減少手動和重複性任務 * 用更少的工作賣更多的東西 * 征服多通路商務 * 縮短上市時間 ……還有更多！
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、行銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克服了上述困難。這可用於推動行銷工作或支援關鍵業務決策（例如產品定價或購買）。 PPM 平台也直接連接到廣告網路。透過 ROI Hunter，電子商務行銷人員可以在同一平台上建立和推出利潤更高的行銷活動。
OnWhatsApp
onwhats.app
最快的商務推動者，可與行動友善的網路商店一起上線並在 WhatsApp 上接受訂單。可以想像為面向大眾的 Shopify，每月只需 1 美元！
Publitas
publitas.com
幫助線上購物者發現他們喜歡的東西。賣更多。 ~50% 的購物者知道自己想要什麼；他們搜尋、選擇和結帳。其他人呢？他們喜歡瀏覽、發現並獲得靈感。網上商店適合第一組；然而，將一個品牌與第二個群體聯繫起來需要更多的東西......而這正是 Publitas 所提供的。它提供身臨其境的購物體驗，旨在激勵購物者，同時補充線上商店、線下商店和電子商務目標。一位客戶報告說，當他們的「只是瀏覽」受眾瀏覽 Publitas 出版物時，他們的轉換率提高了 40% 到 308%。 超過 2000 家客戶（包括 METRO Cash & Carry、Crate & Barrel 和 Williams-Sonoma 等領先零售商）透過 Publitas 在線發布他們的目錄，以擴大覆蓋範圍和轉換率。 作為雇主，Publitas 關心員工和影響力。這意味著結果比花費的時間更重要。它希望每個人都按照自己的方式工作並享受數位遊牧者的生活。環遊世界或只是在值得信賴的沙發上工作。用戶可以遠端連線並且完全獨立於位置。 如果用戶從一天中獲得更多收穫，那麼 Publitas 也會如此！它重視每個人，並致力於幫助他們發現並提高他們的優勢和熱情。在招募過程中，它確保候選人在他們所申請的職位中獲得真正的工作經驗。他們將經歷一些挑戰並會見未來的團隊成員。 Publitas 喜歡將自己視為一支多元化的國際運動隊，每個人都在自己喜歡的比賽位置上表現出色。為了聘請具有適當技能和文化契合度的最佳人才，該公司在全球進行招募。
Feedonomics
app.feedonomics.com
憑藉其領先的數據饋送管理平台，Feedonomics 幫助品牌和零售商優化並在全球數百個電子商務購物目的地列出其產品目錄。我們針對市場和廣告管道的全方位服務解決方案可實現眾多流程的自動化，例如提要設定、訂單管理和資料保護。 Feedonomics 讓您可以自由地專注於業務的其他領域。作為支援產品 Feed 的商家或代理商，您不必僅僅為了管理產品 Feed 就投入時間和資源來清理產品資料、設定匯出、排除錯誤以及了解最新的 Feed 要求。
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack 是市面上最快的 PDF 到 Flipbook 轉換器。讓您的 PDF 變得栩栩如生，將其轉變成具有 3D 翻頁效果的栩栩如生的出版物。或者，您可以使用我們的設計工作室從頭開始輕鬆創建引人入勝的翻頁書。將您的印刷目錄提供給數位客戶，同時為您的業務採用更永續和成本效益的道路。強大的功能，如購物按鈕、影片、GIF、誘人的照片幻燈片、可自訂的潛在客戶表單、嵌入等等，將幫助您在競爭對手中脫穎而出。還可以使用高級統計數據和品牌選項來幫助您為讀者提供難忘的體驗。創建工作區、管理不同的專案、邀請隊友並分配不同的角色。確保品牌一致性並與您的團隊合作創建令人驚嘆的出版物。一切盡在 Flipsnack。 透過 Flipsnack 發布，您可以將富媒體加入目錄：影片、音訊、線上表單、購物小工具、標題等。您的目錄適用於所有類型的設備，包括智慧型手機和平板電腦，並且可以輕鬆嵌入到任何網站中。
Vroozi
vroozi.com
Vroozi 是領先的基於雲端的業務採購和 AP 自動化平台。我們的全自動採購到付款解決方案透過數位化您的採購、供應商發票、費用和付款，幫助您更快成長並提高利潤。 Vroozi 的人工智慧解決方案是當今複雜商業環境的現代採購解決方案。這個高度直覺、使用者友善的平台可以節省財務領導者的時間和金錢，同時加強支出控制並提高效率。 Vroozi 專為希望增強員工能力、自動化 AP 和採購以及隨時隨地保持支出可見度的高成長組織而設計。 Vroozi 的 P2P 平台被各種規模的公司用來降低成本、增強財務控制並創造更多價值。 Vroozi 將100% 的財務和採購業務數位化，以提供無縫的用戶體驗，包括： • 市場：隨時隨地快速查找經批准的供應商並進行採購• 採購：追蹤請求、批准採購訂單並將支出集中在一個位置• 發票：消除帶有整合式數位系統的紙本發票。提高效率、準確性和週期• 薪資：輕鬆批准、安排和自動化付款• 費用：簡化費用報告和追蹤• 支出分析：利用支出洞察和情報做出更明智的決策• ERP 整合：透過增強現有財務和ERP 來提高員工採用率具有現代化、易於使用的購買體驗的系統
Sellercloud
sellercloud.com
在 Sellercloud，我們致力於幫助線上零售商在任何銷售產品的地方進行銷售。我們的平台與 200 多個銷售管道和市場集成，幫助您吸引更多客戶並產生更多銷售。我們的庫存和訂單管理軟體提供了一套強大的工具，可透過同步、簡化和自動化來應對多通路銷售的挑戰。使用 Sellercloud 為任何線上銷售品牌和企業提供的完整解決方案來管理訂單、採購訂單、庫存、運輸以及中間的每個階段。