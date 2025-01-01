Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
職業管理軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

職業管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

職業管理軟體幫助組織支持員工的個人職涯發展。這些工具使人力資源團隊能夠追蹤進度、技能和經驗，促進內部人才的發展和保留。同時，職涯管理解決方案可協助員工磨練技能並設定職涯目標。功能可能包括員工發展計畫、自我評估、經理支援、內部人才發現、流動管理、預測分析、報告、社交機會等。此類解決方案對於所有行業、公司規模和部門都很有價值。它們通常與申請人追蹤系統 (ATS) 和績效管理軟體整合。

提議新的應用程式


Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice是一個人員管理平台，提供績效管理、員工參與調查及職業發展工具，幫助提升員工敬業度和績效。

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox是一款工作場域學習管理軟體，幫助員工提升技能，提供各種教育內容的創建、管理與交付，並支持個性化學習路徑和社交學習。

Mesh AI

Mesh AI

mesh.ai

Mesh是一個績效管理平台，幫助員工設定目標並獲得及時反饋，促進團隊表現及員工發展。

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome是一個人力資源平台，幫助企業自動化及簡化員工整個生命週期的流程，包括上線、績效管理和員工參與。

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp是一個綜合平台，提供量身定制的教練和開發工具，以支持個人及專業成長，增強韌性和適應能力。

Valence

Valence

valence.co

Valence是一款專為經理提供的團隊合作平台，幫助實時了解團隊健康、促進溝通、設立目標和追蹤改善進度。

Kahuna

Kahuna

joinkahuna.com

Kahuna應用程式允許用戶出售訂閱服務，並利用自定義AI助手增強提供建議的能力，基於用戶的專業知識。

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman 是一個雲平台，透過員工認可和獎勵提升工作場所文化，增強員工聯繫和滿意度。

Draup

Draup

draup.com

Draup是個AI驅動平台，為HR和銷售領導提供實時人力資源數據和銷售情報，支持人才規劃和銷售策略。

Torch

Torch

torch.io

Torch 是一個人員發展平台，提供教練與指導計劃，幫助個人、團隊及組織釋放潛力，提升業務表現。

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

文化AMP是一個全面的員工參與平台，幫助組織收集和分析員工反饋，以改善工作場所文化並推動業務成果。

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA輔導應用程式透過數字平臺提供個性化專業教練，幫助企業提升員工發展與敬業度，支持遠程與混合工作環境。

Edform

Edform

edform.com

Edform 是一個智能職業與雇主互動平台，幫助雇主尋找和培養優秀的學生與畢業生。

Leadr

Leadr

leadr.com

Leadr 是一個數位工作空間，幫助組織建立有效的領導者，促進健康團隊及增加業績，提供管理者進行會議、反饋及績效追蹤的工具。

Progression

Progression

progression.co

Progression 是一款職業發展平台，可以快速建立職業框架並實時跟蹤員工成長，幫助團隊提升實力並降低流失率。

Peoplelogic

Peoplelogic

peoplelogic.ai

Peoplelogic提供人力資源及績效管理工具，結合員工敬業度與倦怠指標，幫助企業優化團隊表現與內部協作。

Marlee

Marlee

getmarlee.com

Marlee 是一款合作與表現 AI 應用，幫助個人及團隊在工作中發掘潛能，提供目標達成的指導，支持各種領域的需求。

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa是一款可自訂的人力資源管理軟件，簡化各類組織的人資流程，支持員工數據管理、招聘、績效管理及報告功能。

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

Fuel50是一個AI驅動的職業發展平台，提供360度反饋，幫助員工在組織內實現職業成長和技能匹配。

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

CoachHub是一個數字人才發展平台，提供個性化教練體驗，幫助員工提升參與度和工作表現。

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman應用程式提供一對一教練輔導，支持個人和專業成長，幫助用戶實現目標，並促進福祉與職業發展。

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace是一個人才開發平台，透過專家指導提升員工技能，針對特定需求提供量身定制的學習方案。

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange 是專業發展軟體平台，提供資源以支持持續學習，幫助用戶有效管理技能提升和企業分析。

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey 是一個個性化的員工發展平台，幫助企業提升員工培訓、管理及留才，集成外部內容以支持學習之旅。

Zavvy

Zavvy

zavvy.io

Zavvy是一個AI增強的一體化職業發展平台，提供職能管理、培訓及發展的自動化工具，幫助員工成長與學習。

Thrive

Thrive

thrivemycareer.com

Thrive是一個職業健康平台，提供現代化的離職支援，幫助組織應對裁員並輔導離職員工進行職業轉型。

Klaar

Klaar

klaarhq.com

Klaar是一個B2B SaaS平台，專注於績效管理、目標設定、360度反饋和員工參與，幫助企業提升團隊表現和留才。

Insala

Insala

insala.com

Insala 是一款全面的導師解決方案，提供諮詢、培訓和導師軟件，旨在提高參與者的能力並實現可衡量的成果。

Snapshot Reviews

Snapshot Reviews

snapshot.reviews

Snapshot Reviews 是一個工程管理平台，提供可視化的團隊開發進度和代碼審查，透過即時數據提升軟件開發流程的透明度。

WorkDove

WorkDove

workdove.com

WorkDove是一個績效管理平台，幫助企業設定和追蹤目標，提升員工敬業度與生產力，並簡化績效評估過程。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.