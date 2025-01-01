職業管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
職業管理軟體幫助組織支持員工的個人職涯發展。這些工具使人力資源團隊能夠追蹤進度、技能和經驗，促進內部人才的發展和保留。同時，職涯管理解決方案可協助員工磨練技能並設定職涯目標。功能可能包括員工發展計畫、自我評估、經理支援、內部人才發現、流動管理、預測分析、報告、社交機會等。此類解決方案對於所有行業、公司規模和部門都很有價值。它們通常與申請人追蹤系統 (ATS) 和績效管理軟體整合。
提議新的應用程式
Lattice
lattice.com
Lattice是一個人員管理平台，提供績效管理、員工參與調查及職業發展工具，幫助提升員工敬業度和績效。
Schoox
schoox.com
Schoox是一款工作場域學習管理軟體，幫助員工提升技能，提供各種教育內容的創建、管理與交付，並支持個性化學習路徑和社交學習。
Mesh AI
mesh.ai
Mesh是一個績效管理平台，幫助員工設定目標並獲得及時反饋，促進團隊表現及員工發展。
BetterUp
betterup.com
BetterUp是一個綜合平台，提供量身定制的教練和開發工具，以支持個人及專業成長，增強韌性和適應能力。
Valence
valence.co
Valence是一款專為經理提供的團隊合作平台，幫助實時了解團隊健康、促進溝通、設立目標和追蹤改善進度。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome是一個人力資源平台，幫助企業自動化及簡化員工整個生命週期的流程，包括上線、績效管理和員工參與。
Kahuna
joinkahuna.com
Kahuna應用程式允許用戶出售訂閱服務，並利用自定義AI助手增強提供建議的能力，基於用戶的專業知識。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一個雲平台，透過員工認可和獎勵提升工作場所文化，增強員工聯繫和滿意度。
Draup
draup.com
Draup是個AI驅動平台，為HR和銷售領導提供實時人力資源數據和銷售情報，支持人才規劃和銷售策略。
Torch
torch.io
Torch 是一個人員發展平台，提供教練與指導計劃，幫助個人、團隊及組織釋放潛力，提升業務表現。
Culture Amp
cultureamp.com
文化AMP是一個全面的員工參與平台，幫助組織收集和分析員工反饋，以改善工作場所文化並推動業務成果。
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA輔導應用程式透過數字平臺提供個性化專業教練，幫助企業提升員工發展與敬業度，支持遠程與混合工作環境。
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50是一個AI驅動的職業發展平台，提供360度反饋，幫助員工在組織內實現職業成長和技能匹配。
Edform
edform.com
Edform 是一個智能職業與雇主互動平台，幫助雇主尋找和培養優秀的學生與畢業生。
Leadr
leadr.com
Leadr 是一個數位工作空間，幫助組織建立有效的領導者，促進健康團隊及增加業績，提供管理者進行會議、反饋及績效追蹤的工具。
Progression
progression.co
Progression 是一款職業發展平台，可以快速建立職業框架並實時跟蹤員工成長，幫助團隊提升實力並降低流失率。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic提供人力資源及績效管理工具，結合員工敬業度與倦怠指標，幫助企業優化團隊表現與內部協作。
Marlee
getmarlee.com
Marlee 是一款合作與表現 AI 應用，幫助個人及團隊在工作中發掘潛能，提供目標達成的指導，支持各種領域的需求。
Sympa
sympa.com
Sympa是一款可自訂的人力資源管理軟件，簡化各類組織的人資流程，支持員工數據管理、招聘、績效管理及報告功能。
CoachHub
coachhub.io
CoachHub是一個數字人才發展平台，提供個性化教練體驗，幫助員工提升參與度和工作表現。
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman應用程式提供一對一教練輔導，支持個人和專業成長，幫助用戶實現目標，並促進福祉與職業發展。
Growthspace
growthspace.com
Growthspace是一個人才開發平台，透過專家指導提升員工技能，針對特定需求提供量身定制的學習方案。
OneRange
onerange.co
OneRange 是專業發展軟體平台，提供資源以支持持續學習，幫助用戶有效管理技能提升和企業分析。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是一個個性化的員工發展平台，幫助企業提升員工培訓、管理及留才，集成外部內容以支持學習之旅。
Zavvy
zavvy.io
Zavvy是一個AI增強的一體化職業發展平台，提供職能管理、培訓及發展的自動化工具，幫助員工成長與學習。
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive是一個職業健康平台，提供現代化的離職支援，幫助組織應對裁員並輔導離職員工進行職業轉型。
Klaar
klaarhq.com
Klaar是一個B2B SaaS平台，專注於績效管理、目標設定、360度反饋和員工參與，幫助企業提升團隊表現和留才。
Insala
insala.com
Insala 是一款全面的導師解決方案，提供諮詢、培訓和導師軟件，旨在提高參與者的能力並實現可衡量的成果。
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一個工程管理平台，提供可視化的團隊開發進度和代碼審查，透過即時數據提升軟件開發流程的透明度。
WorkDove
workdove.com
WorkDove是一個績效管理平台，幫助企業設定和追蹤目標，提升員工敬業度與生產力，並簡化績效評估過程。