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最受歡迎 最近新增 職業管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

職業管理軟體幫助組織支持員工的個人職涯發展。這些工具使人力資源團隊能夠追蹤進度、技能和經驗，促進內部人才的發展和保留。同時，職涯管理解決方案可協助員工磨練技能並設定職涯目標。功能可能包括員工發展計畫、自我評估、經理支援、內部人才發現、流動管理、預測分析、報告、社交機會等。此類解決方案對於所有行業、公司規模和部門都很有價值。它們通常與申請人追蹤系統 (ATS) 和績效管理軟體整合。