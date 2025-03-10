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職業管理軟體幫助組織支持員工的個人職涯發展。這些工具使人力資源團隊能夠追蹤進度、技能和經驗，促進內部人才的發展和保留。同時，職涯管理解決方案可協助員工磨練技能並設定職涯目標。功能可能包括員工發展計畫、自我評估、經理支援、內部人才發現、流動管理、預測分析、報告、社交機會等。此類解決方案對於所有行業、公司規模和部門都很有價值。它們通常與申請人追蹤系統 (ATS) 和績效管理軟體整合。
提議新的應用程式
Lattice
lattice.com
Lattice是一個人員管理平台，提供績效管理、員工參與調查及職業發展工具，幫助提升員工敬業度和績效。
Schoox
schoox.com
Schoox是一款工作場域學習管理軟體，幫助員工提升技能，提供各種教育內容的創建、管理與交付，並支持個性化學習路徑和社交學習。
Mesh AI
mesh.ai
Mesh是一個績效管理平台，幫助員工設定目標並獲得及時反饋，促進團隊表現及員工發展。
BetterUp
betterup.com
BetterUp是一個綜合平台，提供量身定制的教練和開發工具，以支持個人及專業成長，增強韌性和適應能力。
Valence
valence.co
Valence是一款專為經理提供的團隊合作平台，幫助實時了解團隊健康、促進溝通、設立目標和追蹤改善進度。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome是一個人力資源平台，幫助企業自動化及簡化員工整個生命週期的流程，包括上線、績效管理和員工參與。
Kahuna
joinkahuna.com
Kahuna應用程式允許用戶出售訂閱服務，並利用自定義AI助手增強提供建議的能力，基於用戶的專業知識。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一個雲平台，透過員工認可和獎勵提升工作場所文化，增強員工聯繫和滿意度。
Draup
draup.com
Draup是個AI驅動平台，為HR和銷售領導提供實時人力資源數據和銷售情報，支持人才規劃和銷售策略。
Torch
torch.io
Torch 是一個人員發展平台，提供教練與指導計劃，幫助個人、團隊及組織釋放潛力，提升業務表現。
Culture Amp
cultureamp.com
文化AMP是一個全面的員工參與平台，幫助組織收集和分析員工反饋，以改善工作場所文化並推動業務成果。
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA輔導應用程式透過數字平臺提供個性化專業教練，幫助企業提升員工發展與敬業度，支持遠程與混合工作環境。
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50是一個AI驅動的職業發展平台，提供360度反饋，幫助員工在組織內實現職業成長和技能匹配。
Edform
edform.com
Edform 是一個智能職業與雇主互動平台，幫助雇主尋找和培養優秀的學生與畢業生。
Leadr
leadr.com
Leadr 是一個數位工作空間，幫助組織建立有效的領導者，促進健康團隊及增加業績，提供管理者進行會議、反饋及績效追蹤的工具。
Progression
progression.co
Progression 是一款職業發展平台，可以快速建立職業框架並實時跟蹤員工成長，幫助團隊提升實力並降低流失率。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic提供人力資源及績效管理工具，結合員工敬業度與倦怠指標，幫助企業優化團隊表現與內部協作。
Marlee
getmarlee.com
Marlee 是一款合作與表現 AI 應用，幫助個人及團隊在工作中發掘潛能，提供目標達成的指導，支持各種領域的需求。
Sympa
sympa.com
Sympa是一款可自訂的人力資源管理軟件，簡化各類組織的人資流程，支持員工數據管理、招聘、績效管理及報告功能。
CoachHub
coachhub.io
CoachHub是一個數字人才發展平台，提供個性化教練體驗，幫助員工提升參與度和工作表現。
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman應用程式提供一對一教練輔導，支持個人和專業成長，幫助用戶實現目標，並促進福祉與職業發展。
Growthspace
growthspace.com
Growthspace是一個人才開發平台，透過專家指導提升員工技能，針對特定需求提供量身定制的學習方案。
OneRange
onerange.co
OneRange 是專業發展軟體平台，提供資源以支持持續學習，幫助用戶有效管理技能提升和企業分析。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是一個個性化的員工發展平台，幫助企業提升員工培訓、管理及留才，集成外部內容以支持學習之旅。
Zavvy
zavvy.io
Zavvy是一個AI增強的一體化職業發展平台，提供職能管理、培訓及發展的自動化工具，幫助員工成長與學習。
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive 職業健康平台提供現代化的再就業解決方案，幫助組織應對裁員並為離職員工提供職業過渡支援。這個屢獲殊榮的數位平台正在透過將尖端技術與個人化的高接觸支援相結合，重新構想未來工作的就業機會。我們的方法旨在滿足每個人的獨特需求，幫助他們推動職業發展。每個人都應該擁有自己熱愛的工作，在那裡他們可以成長並發揮自己的潛力。這就是我們如何定義實現職業健康。欲了解更多信息，請訪問 throtomycareer.com
Klaar
klaarhq.com
克拉爾（Klaar）是B2B SaaS的性能，開發和參與平台，非常適合您的工作方式。它關於績效管理，目標和OKR，360個反饋，指導和教練，參與度以及組織圖表的模塊，使公司能夠開發和保留高表現和參與團隊。 克拉爾（Klaar）的AI驅動對話性能管理平台通過及時的AI驅動見解消除了績效管理的壓力和偏見，這些見解可幫助團隊確定改進領域，做出數據驅動的決策，並最終推動更好的績效和職業。 克拉爾（Klaar）是由前HR領導者構建和實施的，是唯一一個不僅可以幫助您管理績效的平台 - 它還使您有能力實時預測和提高性能。 Klaar始終更新並消除了業務和人力資源團隊的任何雙重工作。 您可以輕鬆啟動靈活的績效評論，通過校準，對齊和跟踪目標確定高表現者，自動化360反饋，通過指導創建一種連續學習的文化，並通過ENPS，Surveys和Pulse聆聽和採取最重要的員工反饋。
Insala
insala.com
透過 Insala 的全面指導解決方案為參與者提供支援並推動可衡量的成果。在您需要的地方獲得支援 - 我們的解決方案包括諮詢、培訓和指導軟體。我們擁有 25 年以上與多個產業客戶合作的經驗。受到美國銀行、法國興業銀行、開放大學、Channel 4、Nestle Purina、Ralph Lauren 等機構的信賴。透過專為滿足您組織的獨特需求而量身定制的解決方案，利用您的指導計劃的力量。
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一個工程管理平台，透過為工程領導者提供對其團隊開發進度、個人提供的程式碼審查以及編寫的程式碼本身的可視化洞察，徹底改變了效能衡量。 Snapshot 從 Jira 和 GitHub 等工程工具中獲取即時數據，使軟體開發流程更加視覺化。透過幫助編纂和衡量進度，它提供了個人和團隊之間的透明度和一致性，從而提高了速度、即時數據和工作滿意度。快照將日常活動與人工智慧支援的公司整體績效聯繫起來，將背景和相關性融入日常工作中，從而培養出績效更高、更有成就感的工程師。
WorkDove
workdove.com
Workdove的參與度，績效和人才管理平台為員工體驗提供了支持。它的客戶創建了參與度，高性能的團隊，並使人才成為推動業務成果的競爭優勢。 工作桌平台使組織能夠圍繞核心價值觀保持一致，並級聯OKR/目標，執行和記錄常規教練和發展（Check-INS，IDP），增加員工的參與和對話（員工情感/脈動，認可，調查） ，自動績效審查和360反饋，並簡化領導力繼承（9-box）。 通過將易於使用的功能強大的軟件與世界一流的客戶成功團隊相結合，Workdove與客戶建立了長期的關係。作為ADP市場合作夥伴，Workdove可以通過專用的ADP人才束直接連接到人們數據，同時還與其他30多個HRIS/Payroll Systems集成在一起。
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