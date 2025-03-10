Klaar

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克拉爾（Klaar）是B2B SaaS的性能，開發和參與平台，非常適合您的工作方式。它關於績效管理，目標和OKR，360個反饋，指導和教練，參與度以及組織圖表的模塊，使公司能夠開發和保留高表現和參與團隊。 克拉爾（Klaar）的AI驅動對話性能管理平台通過及時的AI驅動見解消除了績效管理的壓力和偏見，這些見解可幫助團隊確定改進領域，做出數據驅動的決策，並最終推動更好的績效和職業。 克拉爾（Klaar）是由前HR領導者構建和實施的，是唯一一個不僅可以幫助您管理績效的平台 - 它還使您有能力實時預測和提高性能。 Klaar始終更新並消除了業務和人力資源團隊的任何雙重工作。 您可以輕鬆啟動靈活的績效評論，通過校準，對齊和跟踪目標確定高表現者，自動化360反饋，通過指導創建一種連續學習的文化，並通過ENPS，Surveys和Pulse聆聽和採取最重要的員工反饋。