職業管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Mesh AI

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當今，首席執行官和人力資源領導人需要面對不斷增加的破壞和不斷發展的人才期望，建立領先的組織。研究表明，組織角色的不到5％佔其提供業務成果能力的95％。當今的完整策略需要提高每個人的表現。但是，傳統的績效管理流程和技術無助於建立人才密度作為護城河。 網格是一個績效管理平台，可以輕鬆實現目標並及時獲得反饋，尤其是在遠程團隊中。它看起來像Facebook，而不是填寫無聊的人力資源表格，而是對彼此的進度喜歡和評論。 網格幫助組織通過其目標/OKR，持續反饋，經理1：1，職業對話，績效評估/360和員工參與功能來建立績效支持的文化。使用網格，組織可以輕鬆使及時的表演對話成為整個組織的習慣： *推動下一個最佳動作的社交界面 *通過AI輕推的習慣時刻 *源於人科學的可行見解 *通過與電子郵件，聊天，生產力和其他業務軟件的集成在工作流程中交付。 網格通過將高性能者的密度從5％提高到約10-20％，幫助組織提高實現業務目標的機會。對於人才，它通過透明的職業道路，及時的教練以及團隊，同行和經理的反饋來清楚地了解增長和發展。