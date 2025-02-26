職業管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土庫曼

Workhuman

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Workhuman成立於1999年，致力於建立人類工作場所，以認識到每個員工的價值和潛力。如今，它可以幫助來自世界上一些最大的組織的人力資源和業務領導者，例如LinkedIn，Cisco，Eaton，Whirlpool和Intuit，並在全球範圍內建立了人類聯繫，以推動投資回報率。積極的員工經歷不再是一個不錯的選擇。他們是業務勢在必行的。 Workhuman Cloud是一個安全的SaaS平台，在180個國家 /地區擁有超過30種語言的600萬用戶，產生了1億個人際關係實例。它的解決方案通過認可，參與，績效，工作生活和諧，包容性和歸屬感來燃料公司文化。結合Workhuman IQ的無與倫比的獨特業務見解，它為領導者提供了積極的洞察力和工具，這些洞察力和工具在任何其他HR解決方案中都找不到。這些見解用於理解問題，並幫助您做出正確的決定，以使業務目標保持一致並立即產生影響。 該公司在馬薩諸塞州弗雷明漢和愛爾蘭都柏林設有雙重總部。它連續八年連續八年在愛爾蘭的好地方出現，並在2019年被評為第一名。這是波士頓環球旅行期間七年工作的地方，是在美國獲得工作認證的好地方。