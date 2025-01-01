職業管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 諾魯

Marlee

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Marlee（成功指紋）是一種協作和績效人工智慧，適用於個人和團隊，可隨時隨地在工作流程中發揮每個人的最佳水平。 基於 20 多年的實證研究和數據，我們的革命性分析在預測個人和團隊動機、行為和績效方面實現了 90% 以上的可靠性。 2020年，我們推出了全球首款AI教練Marlee，幫助每個人發展並實現自己的目標。 Marlee 擁有 4.4 顆星的客戶評級，指導 1,000 種不同類型的目標來支持工作、職業、領導力、財務、福祉和人際關係。 90% 的人在短短四週內就實現了他們的目標！