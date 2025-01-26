職業管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安奎拉

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
職業管理軟體幫助組織支持員工的個人職涯發展。這些工具使人力資源團隊能夠追蹤進度、技能和經驗，促進內部人才的發展和保留。同時，職涯管理解決方案可協助員工磨練技能並設定職涯目標。功能可能包括員工發展計畫、自我評估、經理支援、內部人才發現、流動管理、預測分析、報告、社交機會等。此類解決方案對於所有行業、公司規模和部門都很有價值。它們通常與申請人追蹤系統 (ATS) 和績效管理軟體整合。
提議新的應用程式
WorkDove
workdove.com
WorkDove 的敬業度、績效和人才管理平台為員工體驗提供動力。我們的客戶創造敬業、高績效的團隊，並使人才成為推動業務成果的競爭優勢。 WorkDove 平台使客戶能夠調整組織（圍繞核心價值和級聯 OKR/目標）、執行並記錄定期輔導和發展（簽到、IDP）、提高員工參與度和對話（員工情緒/脈搏、認可、調查） 、自動化績效評估和360 度回饋，並簡化領導繼任流程（9 框）。透過將易於使用、功能強大的軟體與我們世界一流的客戶成功團隊結合，我們與客戶建立了持久的關係。作為 ADP Marketplace 金牌合作夥伴，WorkDove 可以透過專用的 ADP Talent Bundle 直接連接到您的人員數據，同時還可以與許多其他 HRIS 系統配合使用。
Edform
edform.com
一個聰明的職業和雇主參與平台，幫助雇主尋找和培養有才華的學生和畢業生。
Leadr
leadr.com
Leadr 是一個數位工作空間，可協助組織培養有效的領導者，創造健康的團隊，從而提高成果。 Leadr 透過提供 1:1 會議和團隊會議、更有針對性的回饋、目標設定和追蹤績效評估、員工敬業度等平台，為管理者提供了培養健康領導習慣所需的工具。最好的部分？您可以在一個易於使用的平台上完成所有這些以及更多操作。該平台增強了組織各層面的一對一領導力發展，創造健康的回饋和學習文化。每個員工都有一個聲音。每個經理都是教練。是時候將人員管理轉變為人員發展了。
Progression
progression.co
使用排名第一的職涯發展平台 Progression 定義和衡量您組織的職涯發展。借助Progression，您可以： - 使用模板和人工智慧，在數小時（而不是數月）內構建和可視化職業框架- 養成簡單的習慣，以證明成長- 通過豐富、實時的見解使您的團隊取得進步- 參與、激勵和推動讓您的員工擁有自己的職業生涯 - 在創紀錄的時間內實現員工的卓越成長。透過 Progression 建立、部署和維持一流的技能和職業道路。立即加入數千個團隊，推動員工真正成長並減少員工流動。
Klaar
klaarhq.com
全球 150 多個組織的領導者和人力資源團隊信任並喜愛 Klaar，將其作為人工智慧驅動的行動系統，結合了持續績效管理、繼任計劃和準備、指導和員工敬業度調查。借助 Klaar，人力資源領導者第一次能夠獲得有助於回答問題的基準外部見解
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 為成長型企業提供人員和績效管理工具。我們正在申請專利的技術將參與度和倦怠訊號整合到一個 StayFactor™ 分數中。結合我們的組織網絡分析圖 (ONA)，您將擁有培養高績效團隊、發現內部協作模式、識別孤島和瓶頸以及突出聯繫最緊密和聯繫最緊密的員工所需的一切。透過 Peoplelogic，您將獲得做出有影響力的業務決策所需的所有數據和見解。
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman 平台支援員工在個人和職業方面的成長和適應人類狀況的獨特領域。我們透過福利輔導、領導力發展、銷售績效和指導來滿足全體員工的需求，採取全面的方法來實現專業卓越。
Insala
insala.com
透過 Insala 的全面指導解決方案為參與者提供支援並推動可衡量的成果。在您需要的地方獲得支援 - 我們的解決方案包括諮詢、培訓和指導軟體。我們擁有 25 年以上與多個產業客戶合作的經驗。受到美國銀行、法國興業銀行、開放大學、Channel 4、Nestle Purina、Ralph Lauren 等機構的信賴。透過專為滿足您組織的獨特需求而量身定制的解決方案，利用您的指導計劃的力量。
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA 輔導透過企業範圍內的大規模輔導，釋放員工的無限潛力。 EZRA 是全球最大的教練服務提供者之一。他們為微軟、星巴克、Netflix、雀巢、沃達豐、阿斯特捷利康和寶潔等企業品牌的數千名員工提供指導。其母公司 The Adecco Group 是一家財富 500 強人力資源服務提供商，在高階主管培訓領域擁有 50 多年的經驗，為 EZRA 提供了全球 2000 多名教練的培訓。 EZRA 教練提供個人化的學習和發展，他們的技術透過消除傳統上與教練相關的行政負擔、後勤挑戰和成本來實現這一目標。該技術使領導者能夠衡量對每個計劃的影響，並在應用程式中提供見解和報告。管理員可以衡量已進行的輔導課程數量、這些課程的回饋和情緒，以及視訊、音訊和教練品質評級。內建的 EZRA Measure 評估使領導者能夠了解有關他們收到的結果以及發生的行為變化的匯總數據。典型的業務成果包括保留率提高 14%，對公司的忠誠度提高 77%。典型的行為結果包括情緒智商、溝通、衝突管理、適應力和領導變革等能力的顯著提升。所有主要語言、國家和大陸均支援 EZRA。
Growthspace
growthspace.com
透過 Growthspace 專家主導的開發計畫來推動業務 KPI。該平台旨在啟動、管理和衡量整個學習體驗（包括個人或團隊專案）的影響力，為整個企業提供效率和影響力。利用世界上最強大的人才發展資料集和由2,000 多名全球專家組成的網絡，涵蓋80 多種技能集和50 多種語言- Growthspace 幫助包括西門子、微軟、安永、德勤和美國政府在內的數百家客戶提高業務績效提高 5% 以上，員工流動率降低 10%，可晉升基礎提高 30% - 確保 L&D 成為關鍵任務。該平台具有獨特的高效性：我們的人工智慧配對可確保為每個人或團體匹配合適的專家，而我們獨特的衝刺模型可保證超過 95% 的完成率和可證明的結果。 Growthspace 致力於幫助您發揮組織的最大潛力。快速地。簡單的。靈活的。了解更多並與我們會面。
OneRange
onerange.co
OneRange 開創了專業開發軟體的新時代，致力於消除持續學習的障礙。我們的創新平台使用戶能夠透過廣泛的精選資源市場輕鬆探索、存取和監督技能提升工作。我們透過以下方式完成使命： ● 利用數據和先進技術打造順暢的用戶體驗● 為每位用戶提供客製化的優質內容，無論提供者如何● 使企業能夠透過全面分析制定策略、監督和增強技能發展我們引領技能提升革命透過調整企業目標、個人願望和學習提供者的產品。我們專注於使用率和工作流程自動化，優化學習投資，節省客戶的時間和金錢。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是世界上發展最快的公司用來創建員工和合作夥伴喜愛的學習和發展計劃的 LMS，並可提高利潤。
Zavvy
zavvy.io
Zavvy 是一個人工智慧增強型一體化平台，用於管理您的人才。績效、發展和培訓 - 全部集中在一個工具中。
Marlee
getmarlee.com
Marlee（成功指紋）是一種協作和績效人工智慧，適用於個人和團隊，可隨時隨地在工作流程中發揮每個人的最佳水平。 基於 20 多年的實證研究和數據，我們的革命性分析在預測個人和團隊動機、行為和績效方面實現了 90% 以上的可靠性。 2020年，我們推出了全球首款AI教練Marlee，幫助每個人發展並實現自己的目標。 Marlee 擁有 4.4 顆星的客戶評級，指導 1,000 種不同類型的目標來支持工作、職業、領導力、財務、福祉和人際關係。 90% 的人在短短四週內就實現了他們的目標！
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一個工程管理平台，透過為工程領導者提供對其團隊開發進度、個人提供的程式碼審查以及編寫的程式碼本身的可視化洞察，徹底改變了效能衡量。 Snapshot 從 Jira 和 GitHub 等工程工具中獲取即時數據，使軟體開發流程更加視覺化。透過幫助編纂和衡量進度，它提供了個人和團隊之間的透明度和一致性，從而提高了速度、即時數據和工作滿意度。快照將日常活動與人工智慧支援的公司整體績效聯繫起來，將背景和相關性融入日常工作中，從而培養出績效更高、更有成就感的工程師。
BetterUp
betterup.com
推動人才成果改變業務成果。 貿易不確定性與唯一的平台構成教練，科學和AI燃料的經驗，以建立您的組織所需的敏捷性，適應力和適應性，以避免任何風暴。
Mesh AI
mesh.ai
Mesh 是一個績效管理平台，讓員工輕鬆實現目標並獲得及時回饋，尤其是在遠距團隊中。它看起來像 Facebook，員工不再填寫無聊的人力資源表格，而是對彼此的進步進行點讚和評論。
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive 職業健康平台提供現代化的再就業解決方案，幫助組織應對裁員並為離職員工提供職業過渡支援。這個屢獲殊榮的數位平台正在透過將尖端技術與個人化的高接觸支援相結合，重新構想未來工作的就業機會。我們的方法旨在滿足每個人的獨特需求，幫助他們推動職業發展。每個人都應該擁有自己熱愛的工作，在那裡他們可以成長並發揮自己的潛力。這就是我們如何定義實現職業健康。欲了解更多信息，請訪問 throtomycareer.com
Draup
draup.com
Draup 是一個由人工智慧驅動的平台，專為人力資源和銷售領導者設計。它提供深入的見解和數據來支持人力資源領導者的勞動力規劃、人才招募和技能發展。 借助即時人才數據，人力資源領導者可以了解行業趨勢、開發人才管道並制定再培訓策略。 Draup 還提供有關新興角色、人才熱點和緊缺技能的見解，以幫助規劃未來的勞動力需求。 它可以根據興趣、技術需求和外包關係對潛在客戶進行微觀定位。 Draup 提供詳細的客戶報告、利害關係人分佈圖，並協助確定正確的決策者以建立有針對性的銷售策略。 它還幫助銷售團隊探索各行業的新服務提供者機會。 該平台提供基於數百萬個數據點的超針對性洞察，並提供由最新且經過驗證的數據支援的可行策略。 Draup 的數據經過專家研究人員和分析師的審查，以確保資訊公正。 它提供近乎即時的資料刷新、靈活的交付模式和可預測的費用。 Draup 提供對其平台、自訂報告和資料匯出/REST API 的多通路訪問，以便無縫整合到企業解決方案中。全球企業的收入成長。
Schoox
schoox.com
Schoox 是一款以人為本的工作場所學習軟體。人不是齒輪，Schoox 是根據人類實際學習方式而設計的。我們讓學習者無論身在何處（從前線到公司辦公室）都能提供更多種類的內容，從而保持學習者的好奇心。透過讓學習變得簡單、容易、有價值和有趣，我們幫助您讓每個人對自己的職涯發展更加興奮。學習者可以「提高」他們的技能，在工作中成長並完成更多工作，並且您可以衡量他們出色成就的影響。 Schoox 將學習、內容、參與、人才發展和業務影響工具整合到一個全面的解決方案中，鼓勵學習者透過現代直覺的使用者介面參與相關的技能培養內容。
Kahuna
joinkahuna.com
在人工智慧的幫助下銷售您的專業知識的訂閱。 根據您獨特的知識庫，客製化人工智慧助手，增強您提供建議的能力。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的團隊合作平台，可加速當今工作場所所需的團隊健康、連結性和績效。 Valence 為每位經理提供了即時了解團隊健康狀況所需的工具和見解，透過強大的引導式對話進行幹預，並制定和追蹤對團隊改進的共同承諾。 Valence 易於使用、支援網路的團隊體驗模組消除了對昂貴的教練和人才團隊介入的需要，使管理者能夠掌控團隊體驗。管理從未如此困難，Valence 幫助管理者發展和支持團隊，同時推動績效和改進，減輕了他們的負擔。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一家跨國公司，總部位於馬薩諸塞州弗雷明漢和都柏林，提供基於雲端（軟體即服務）的人力資本管理 (HCM) 軟體解決方案。 其社會認可解決方案旨在讓員工相互認可和獎勵，以激勵與公司價值觀相符的績效和行為。 Workman 的部分客戶包括賽門鐵克、Intuit、捷藍航空、思科和洲際酒店集團。 2019 年 2 月，該公司更名為 Work human。
Torch
torch.io
Torch 是一個人才發展平台，可以釋放人員、團隊和組織的潛力。透過 Torch，您可以提供包容性、全面性和有影響力的輔導和指導計劃，推動您的員工和組織取得成功。領先品牌利用 Torch 來培養員工、培養更強大的領導者和管理者，並提高業務績效。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可自訂的 HR 軟體，可讓您專注於員工和明智的決策。探索我們的解決方案並預訂免費演示。
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思維的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的執行長和人力資源團隊使用 Leapsome 的平台來實現績效管理、員工敬業度和學習之間的閉環。作為人才支援平台，Leapsome 結合了目標和 OKR 管理、績效評估和 360 度、發展框架、員工學習和入職、員工敬業度調查、反饋和表揚、薪酬和晉升以及會議等工具。了解更多：Leapsome.com
Lattice
lattice.com
Lattice 是一個人員管理平台，匯集了所有工具、工作流程和見解，幫助組織在獲勝文化中培養敬業且高績效的員工。透過將持續績效管理、員工敬業度調查、薪酬管理和職業發展工具整合到一個互聯解決方案中，萊迪思可以提供強大的人員分析，供人力資源和人員團隊使用，以推動產生有影響力的業務成果。萊迪思連續三年躋身 Inc. 500 家成長最快的私人公司排行榜，並被 99% 的員工評為最佳工作場所，為全球 5,000 多家客戶提供服務，包括 Slack、Cruise 和 Reddit。
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 的 360 度回饋支援經過同行驗證的即時職業發展。支持員工在組織內無限的職涯發展。 360 Feedback 允許員工、領導者、導師和教練相互請求、接收和提供回饋。支持員工自我維持的職涯發展。定期向您的員工提供他們需要的回饋，以與您一起不斷改進和推進他們的職業生涯。
Culture Amp
cultureamp.com
身為全球員工體驗平台的領導者，Culture Amp 徹底改變了 6,500 家公司的 2,500 萬名員工如何創造更美好的工作世界。 Culture Amp 易於使用的一體化平台使各種規模和行業的公司能夠轉變員工敬業度、培養高績效團隊、認可成功、推動員工發展並留住人才。在尖端研究、最新技術和世界上最大的員工資料集的支持下，Culture Amp 可以輕鬆建立自信的、數據驅動的人才策略，從而使員工受益並推動業務成功。
CoachHub
coachhub.io
CoachHub 是全球領先的人才發展平台，使組織能夠為全體員工（無論部門和資歷級別）創建個人化、可衡量和可擴展的輔導計劃。透過這樣做，組織能夠獲得多種好處，包括提高員工敬業度、提高生產力水準、提高工作績效和提高留任率。 CoachHub 的全球教練庫由來自六大洲 70 個國家的 3,500 多名經過認證的商業教練組成，提供 60 多種語言的輔導課程，為 500 多名客戶提供服務。我們的計畫基於我們的教練實驗室的先進研發，由喬納森·帕斯莫爾教授和我們的科學委員會領導。 CoachHub 得到了領先的科技投資者的支持，包括Draper Esprit、Holtzbrinck Ventures、Partech、RTP Global、Signals Venture Capital 和Speedinvest。化教練的全球冠軍企業。